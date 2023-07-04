10 гаджетов с АлиЭкспресс, которые вы наверняка хотели, но забывали купить

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Иван Герасимов

В 2023 году многие пользователи заходят на АлиЭкспресс с целью купить что-то конкретное. Однако алгоритмы маркетплейса (плюс странный перевод) время от времени подкидывают товары, которые могут быть на самом деле актуальны. Обычно их добавляют в корзину, сосредотачиваясь на основном заказе, в результате чего со временем забывают купить. Отобрали для вас 10 реально полезных и недорогих товаров с Али, которые наверняка попадались вам на глаза, но вы их так и не приобрели. Пришло время это исправить!

10 гаджетов с АлиЭкспресс, которые вы наверняка хотели, но забывали купить. Эти 10 товаров достойны вашего внимания. Фото.

Эти 10 товаров достойны вашего внимания

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Удобный настольный светильник

Удобный настольный светильник. С помощью клипсы этот светильник можно прикрепить к спинке кровати. Фото.

С помощью клипсы этот светильник можно прикрепить к спинке кровати

АлиЭкспресс — идеальное место для покупки настольной лампы. Здешние продавцы всегда предлагают универсальные светильники по хорошим ценам, этот — не исключение. Он имеет гнущуюся ножку и встроенный аккумулятор, которые подзаряжается через USB. Вдобавок есть три уровня подсветки — не грех купить себе, даже если уже такой есть!

Цена: 1030 рублей

Светильник для дома

Недорогой рюкзак для всего

Недорогой рюкзак для всего. Не вижу причин, по которым этот рюкзак не должен стать вашим. Фото.

Не вижу причин, по которым этот рюкзак не должен стать вашим

В наше время найти поистине хороший рюкзак очень сложно, но на Али это можно сделать еще и по очень привлекательной цене. Вот замечательный ранец с большим количеством карманов снаружи, из прочного материала и с отделениями внутри, включая отсек для ноутбука. Подойдет на все случаи жизни!

Цена: 1450 рублей

Хороший рюкзак

Водонепроницаемая сумка для обуви

Водонепроницаемая сумка для обуви. Эта сумка идеально подойдет для хранения обуви для спортзала. Фото.

Эта сумка идеально подойдет для хранения обуви для спортзала

Наверняка при поездке на пляж или дачу вы задавались вопросом — куда же девать обувь? Вот и решение: новенькие белые кроссовки можно спрятать в этот непромокаемый чехол на молнии, чтобы не испачкать. Можно хранить не только уличную обувь, но и домашнюю, чтобы защитить от запахов или моли.

Цена: 200 рублей

Водонепроницаемая сумка

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Кнопочный телефон Xiaomi

Кнопочный телефон Xiaomi. Кнопочный Xiaomi с сенсорным экраном точно не оставит вас равнодушным. Фото.

Кнопочный Xiaomi с сенсорным экраном точно не оставит вас равнодушным

Кнопочный смартфон Xiaomi Qin F22 не оставит вас равнодушным: это устройство в форм-факторе звонилки с сенсорным экраном работает на Андроиде и имеет 2 Гб оперативки для запуска самых разных приложений. Гугл-сервисы по умолчанию отключены, но это легко исправляется в настройках.

Цена: 6700 рублей

Кнопочный смартфон

Удобный фонарик с USB

Удобный фонарик с USB. Фонарик работает от аккумулятора и быстро подзаряжается через USB. Фото.

Фонарик работает от аккумулятора и быстро подзаряжается через USB

Дополнительное освещение всегда должно быть под рукой у каждого уважающего себя пользователя. Вот шикарный компактный фонарик, который еще и работает в формате светильника. Плюс в том, что работает он от аккумулятора, который можно подзарядить — батареек не понадобится.

Цена: 1000 рублей

Фонарик с зарядкой

Мощный недорогой повербанк

Мощный недорогой повербанк. Не забудьте выбрать емкость повербанка на старнице продавца. Фото.

Не забудьте выбрать емкость повербанка на старнице продавца

В числе повербанков, которые стоит рекомендовать к покупке, обязательно должна быть эта портативка от Romoss. Емкость зарядного элемента составляет 30 000 мА*ч, а максимальная мощность доходит до 30 Вт. Выглядит несколько громоздко, зато зарядит среднестатистический смартфон 5-6 раз с нуля.

Цена: 3500 рублей

Повербанк Romoss

Пульт для приставки или телевизора на Андроид

Пульт для приставки или телевизора на Андроид. Идеальный пульт для управления Смарт ТВ — намного лучше комплектного. Фото.

Идеальный пульт для управления Смарт ТВ — намного лучше комплектного

Потеряли пульт от Андроид-приставки или телевизора? Не беда: управлять устройством поможет вот эта отличная модель. Цифровых кнопок тут нет — клавиши направлены исключительно на управление Смарт ТВ. Привыкнуть к нему не составит труда!

Цена: 300 рублей

Хороший пульт управления

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Недорогие смарт-часы для Айфона и Андроида

Недорогие смарт-часы для Айфона и Андроида. Часы Hoco не оставят вас равнодушными, это топ за свою цену. Фото.

Часы Hoco не оставят вас равнодушными, это топ за свою цену

Недорогие смарт-часы Hoco — это настоящее искусство. Разработчикам удалось произвести аналог Apple Watch и Pixel Watch по сравнительно невысокой цене. Из плюсов: мощный аккумулятор, функции по наблюдению за самочувствием, удобное меню. За такие деньги — дайте двое!

Цена: 2100 рублей

Смарт-часы Hoco

OTG-адаптер для телефона

OTG-адаптер для телефона. Этот мелкий аксессуар никогда не будет лишним в вашем арсенале. Фото.

Этот мелкий аксессуар никогда не будет лишним в вашем арсенале

Наверняка вы не знали, что к смартфону можно без труда подключить флешку. Обязательно попробуйте — это очень удобно! Не забудьте использовать недорогой OTG-адаптер для Type-C: благодаря индикации всегда поймете, что связь есть, а USB 3.0 обеспечит качественное соединение с телефоном.

Цена: 100 рублей

Адаптер для телефона

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USB-хаб для компьютера

USB-хаб для компьютера. Хаб пригодится владельцам современных ноутбуков, у которых не хватает разъёмов. Фото.

Хаб пригодится владельцам современных ноутбуков, у которых не хватает разъёмов

В современных ноутбуках определенно экономят на разъёмах USB. Если у вас тоже не получается одновременно подключить сразу несколько гаджетов, то вам подойдет вот такой хаб. В зависимости от комплектации, тут может быть больше разъёмов — не забудьте выбрать подходящий на странице продавца.

Цена: 150 рублей

Хаб для компьютера

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