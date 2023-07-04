10 гаджетов с АлиЭкспресс, которые вы наверняка хотели, но забывали купить

В 2023 году многие пользователи заходят на АлиЭкспресс с целью купить что-то конкретное. Однако алгоритмы маркетплейса (плюс странный перевод) время от времени подкидывают товары, которые могут быть на самом деле актуальны. Обычно их добавляют в корзину, сосредотачиваясь на основном заказе, в результате чего со временем забывают купить. Отобрали для вас 10 реально полезных и недорогих товаров с Али, которые наверняка попадались вам на глаза, но вы их так и не приобрели. Пришло время это исправить!
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Содержание
- 1 Удобный настольный светильник
- 2 Недорогой рюкзак для всего
- 3 Водонепроницаемая сумка для обуви
- 4 Кнопочный телефон Xiaomi
- 5 Удобный фонарик с USB
- 6 Мощный недорогой повербанк
- 7 Пульт для приставки или телевизора на Андроид
- 8 Недорогие смарт-часы для Айфона и Андроида
- 9 OTG-адаптер для телефона
- 10 USB-хаб для компьютера
Удобный настольный светильник
АлиЭкспресс — идеальное место для покупки настольной лампы. Здешние продавцы всегда предлагают универсальные светильники по хорошим ценам, этот — не исключение. Он имеет гнущуюся ножку и встроенный аккумулятор, которые подзаряжается через USB. Вдобавок есть три уровня подсветки — не грех купить себе, даже если уже такой есть!
Цена: 1030 рублей
Недорогой рюкзак для всего
В наше время найти поистине хороший рюкзак очень сложно, но на Али это можно сделать еще и по очень привлекательной цене. Вот замечательный ранец с большим количеством карманов снаружи, из прочного материала и с отделениями внутри, включая отсек для ноутбука. Подойдет на все случаи жизни!
Цена: 1450 рублей
Водонепроницаемая сумка для обуви
Наверняка при поездке на пляж или дачу вы задавались вопросом — куда же девать обувь? Вот и решение: новенькие белые кроссовки можно спрятать в этот непромокаемый чехол на молнии, чтобы не испачкать. Можно хранить не только уличную обувь, но и домашнюю, чтобы защитить от запахов или моли.
Цена: 200 рублей
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Кнопочный телефон Xiaomi
Кнопочный смартфон Xiaomi Qin F22 не оставит вас равнодушным: это устройство в форм-факторе звонилки с сенсорным экраном работает на Андроиде и имеет 2 Гб оперативки для запуска самых разных приложений. Гугл-сервисы по умолчанию отключены, но это легко исправляется в настройках.
Цена: 6700 рублей
Удобный фонарик с USB
Дополнительное освещение всегда должно быть под рукой у каждого уважающего себя пользователя. Вот шикарный компактный фонарик, который еще и работает в формате светильника. Плюс в том, что работает он от аккумулятора, который можно подзарядить — батареек не понадобится.
Цена: 1000 рублей
Мощный недорогой повербанк
В числе повербанков, которые стоит рекомендовать к покупке, обязательно должна быть эта портативка от Romoss. Емкость зарядного элемента составляет 30 000 мА*ч, а максимальная мощность доходит до 30 Вт. Выглядит несколько громоздко, зато зарядит среднестатистический смартфон 5-6 раз с нуля.
Цена: 3500 рублей
Пульт для приставки или телевизора на Андроид
Потеряли пульт от Андроид-приставки или телевизора? Не беда: управлять устройством поможет вот эта отличная модель. Цифровых кнопок тут нет — клавиши направлены исключительно на управление Смарт ТВ. Привыкнуть к нему не составит труда!
Цена: 300 рублей
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Недорогие смарт-часы для Айфона и Андроида
Недорогие смарт-часы Hoco — это настоящее искусство. Разработчикам удалось произвести аналог Apple Watch и Pixel Watch по сравнительно невысокой цене. Из плюсов: мощный аккумулятор, функции по наблюдению за самочувствием, удобное меню. За такие деньги — дайте двое!
Цена: 2100 рублей
OTG-адаптер для телефона
Наверняка вы не знали, что к смартфону можно без труда подключить флешку. Обязательно попробуйте — это очень удобно! Не забудьте использовать недорогой OTG-адаптер для Type-C: благодаря индикации всегда поймете, что связь есть, а USB 3.0 обеспечит качественное соединение с телефоном.
Цена: 100 рублей
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USB-хаб для компьютера
В современных ноутбуках определенно экономят на разъёмах USB. Если у вас тоже не получается одновременно подключить сразу несколько гаджетов, то вам подойдет вот такой хаб. В зависимости от комплектации, тут может быть больше разъёмов — не забудьте выбрать подходящий на странице продавца.
Цена: 150 рублей