10 хороших недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые нужно купить до конца лета

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Иван Герасимов

Несмотря на то, что лето подходит к концу, некоторыми товарами с АлиЭкспресс нужно запасаться уже сейчас. Например, тот же вентилятор, который поможет вам справиться с жарой, дождевик и непромокаемая сумка — все это если и не доставят до конца лета, то вы точно будете благодарны себе, что купили заранее. И я уже молчу про всевозможные гаджеты вроде повербанков и других аксессуаров, которые не будут лишними круглый год. Объясняем, на какие нужно товары обратить внимание и как можно скорее купить на АлиЭкпсресс до конца лета.

10 хороших недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые нужно купить до конца лета. Объясняем, что купить на АлиЭкспресс до конца лета. Фото.

Объясняем, что купить на АлиЭкспресс до конца лета

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USB-концентратор для компьютера

USB-концентратор для компьютера. Этот концентратор позволяет подключить до 4 устройств с USB-A! Фото.

Этот концентратор позволяет подключить до 4 устройств с USB-A!

Современные компьютеры не отличаются большим количеством разъёмов: производители делают все, чтобы вы закупились дополнительной периферией. Тратиться на нее сильно не стоит — вот отличный USB-разветвитель, к которому можно подключить несколько кабелей. Берите прямо сейчас этот удобный 4-в-1 с поддержкой USB 3.0 — дешевле явно не найдете!

Цена: от 300 рублей

Разветвитель USB

Водонепроницаемая сумка

Водонепроницаемая сумка. Сумка не только защищает содержимое, но и не тонет в воде! Фото.

Сумка не только защищает содержимое, но и не тонет в воде!

Лето продолжается, а значит, что вы наверняка отправитесь на отдых, ближе к водоему. Сохранить свои гаджеты, документы и другие ценные вещи поможет эта водонепроницаемая сумка. Нужно брать именно на Али, так как здесь она стоит дешевле всего. У продавца есть несколько размеров и цветов — не забудьте выбрать нужный перед оформлением заказа!

Цена: от 1150 рублей

Водонепроницаемая сумка

Наушники для тренировок

Наушники для тренировок. Таких наушников практически не найти в обычной рознице — только на Али. Фото.

Таких наушников практически не найти в обычной рознице — только на Али

Пока лето не закончилось, у вас есть отличный шанс начать жить по-новому. Например, заниматься спортом. Чтобы тренировки проходили в максимально комфортной обстановке, вам пригодятся эти спортивные наушники Dacom. У них удобное крепление и оголовье, благодаря которому их можно носить на шее. У них есть мощный аккумулятор, шумоподавление для звонков, а еще они отлично звучат — сейчас такие найти не так-то просто.

Цена: 2770 рублей

Наушники Dacom

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Недорогой кнопочный телефон

Недорогой кнопочный телефон. Кнопочный телефон всегда выручит вас, когда смартфон перестанет работать. Фото.

Кнопочный телефон всегда выручит вас, когда смартфон перестанет работать

Кнопочные телефоны популярны даже в 2023 году — это безотказное средство связи, которое точно вас не подведет в нужный момент. Тратиться на него сильно не стоит — подойдет вот такой недорогой мобильник от INOI с удобными клавишами, мощной батарейкой, поддержкой Bluetooth и карт памяти! Берите на Али — здесь дешевле, чем на других маркетплейсах.

Цена: 1600 рублей

Дешевый мобильник

Мини-вентилятор с USB

Мини-вентилятор с USB. Вентилятор хоть и имеет компактные размеры, но поддерживает сразу три скорости. Фото.

Вентилятор хоть и имеет компактные размеры, но поддерживает сразу три скорости

Этот компактный вентилятор не так бесполезен как кажется! Можете установить его на своем рабочем месте и подключить к USB вместо обычной розетки. У него три уровня скорости — на максимальной он даже поможет высушить вещи! Несмотря на то, что лето потихоньку подходит к концу, можно смело покупать его на будущий год!

Цена: 1050 рублей

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Акула из Икеи

Акула из Икеи. Акула из Икеи никуда не делась — вы можете достать ее на АлиЭкспресс! Фото.

Акула из Икеи никуда не делась — вы можете достать ее на АлиЭкспресс!

Икея ушла из России, но дело ее живет. Достать товары по-прежнему реально, включая легендарную мягкую игрушечную акулу! Она ничем не отличается от оригинала, а стоит заметно дешевле, чем в российских магазинах. Плюс у продавца есть несколько размеров — можно выбрать поменьше, если огромная вам не нужна.

Цена: 1030 рублей

Та самая акула

Хороший кабель для зарядки

Хороший кабель для зарядки. Кабель не подведет вас и прослужит очень долго. Фото.

Кабель не подведет вас и прослужит очень долго

Вместо того, чтобы покупать кабель для зарядки в переходе или переплачивать за него в салоне связи, обратите внимание на этот: нашли для вас проверенный вариант от Baseus с нейлоновой оплеткой и укрепленным штекером, который не расшатается со временем. Вам всего лишь предстоит выбрать нужную длину, цвет и заказать как можно скорее!

Цена: от 250 рублей

Кабель Baseus

Мощный недорогой повербанк

Мощный недорогой повербанк. Этот повербанк редко продают со скидкой — нужно брать, пока есть возможность! Фото.

Этот повербанк редко продают со скидкой — нужно брать, пока есть возможность!

Аксессуары Baseus высоко ценятся среди пользователей, но бренд редко делает на них скидки. Но есть исключения: например, этот хороший повербанк на 20 000 мА*ч: в нем есть все нужные разъёмы, а также поддержка быстрой зарядки на 22,5 Вт. В рознице за него попросят минимум 3,5 тысячи — есть смысл сэкономить, купив на Али.

Цена: 2980 рублей

Крутой повербанк

Недорогой адаптер для зарядки телефона

Недорогой адаптер для зарядки телефона. Hoco делает отличные аксессуары, включая зарядники для телефонов. Фото.

Hoco делает отличные аксессуары, включая зарядники для телефонов

Этот адаптер от Hoco — один из лучших в своем классе. Он компактный и поддерживает быструю зарядку Quick Charge — можно смело использовать для любых гаджетов, включая смартфоны. Покупатели высоко оценили этот аксессуар: кто-то даже протестировал его и убедился, что реальные характеристики совпадают с заявленными. В общем, топ за свои деньги!

Цена: 430 рублей

Адаптер Hoco

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Хороший плащ-дождевик

Хороший плащ-дождевик. Дождевик — отличная замена зонту, которая обойдется вам дешевле. Фото.

Дождевик — отличная замена зонту, которая обойдется вам дешевле

Защититься от дождя можно с помощью зонта, но, согласитесь, он зачастую занимает слишком много места. Дождевик — это лучшее решение проблемы! Он легко сворачивается, быстро сохнет от влаги и занимает мало места, при этом защищая владельца и его одежду. Вот шикарный многоразовый вариант, который подойдет на все случаи жизни — даже странно, что он стоит так дешево!

Цена: 440 рублей

Дождевик на каждый день

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