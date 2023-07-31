10 хороших недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые нужно купить до конца лета

Несмотря на то, что лето подходит к концу, некоторыми товарами с АлиЭкспресс нужно запасаться уже сейчас. Например, тот же вентилятор, который поможет вам справиться с жарой, дождевик и непромокаемая сумка — все это если и не доставят до конца лета, то вы точно будете благодарны себе, что купили заранее. И я уже молчу про всевозможные гаджеты вроде повербанков и других аксессуаров, которые не будут лишними круглый год. Объясняем, на какие нужно товары обратить внимание и как можно скорее купить на АлиЭкпсресс до конца лета.

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USB-концентратор для компьютера

Современные компьютеры не отличаются большим количеством разъёмов: производители делают все, чтобы вы закупились дополнительной периферией. Тратиться на нее сильно не стоит — вот отличный USB-разветвитель, к которому можно подключить несколько кабелей. Берите прямо сейчас этот удобный 4-в-1 с поддержкой USB 3.0 — дешевле явно не найдете!

Цена: от 300 рублей

Разветвитель USB

Водонепроницаемая сумка

Лето продолжается, а значит, что вы наверняка отправитесь на отдых, ближе к водоему. Сохранить свои гаджеты, документы и другие ценные вещи поможет эта водонепроницаемая сумка. Нужно брать именно на Али, так как здесь она стоит дешевле всего. У продавца есть несколько размеров и цветов — не забудьте выбрать нужный перед оформлением заказа!

Цена: от 1150 рублей

Водонепроницаемая сумка

Наушники для тренировок

Пока лето не закончилось, у вас есть отличный шанс начать жить по-новому. Например, заниматься спортом. Чтобы тренировки проходили в максимально комфортной обстановке, вам пригодятся эти спортивные наушники Dacom. У них удобное крепление и оголовье, благодаря которому их можно носить на шее. У них есть мощный аккумулятор, шумоподавление для звонков, а еще они отлично звучат — сейчас такие найти не так-то просто.

Цена: 2770 рублей

Наушники Dacom

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Недорогой кнопочный телефон

Кнопочные телефоны популярны даже в 2023 году — это безотказное средство связи, которое точно вас не подведет в нужный момент. Тратиться на него сильно не стоит — подойдет вот такой недорогой мобильник от INOI с удобными клавишами, мощной батарейкой, поддержкой Bluetooth и карт памяти! Берите на Али — здесь дешевле, чем на других маркетплейсах.

Цена: 1600 рублей

Дешевый мобильник

Мини-вентилятор с USB

Этот компактный вентилятор не так бесполезен как кажется! Можете установить его на своем рабочем месте и подключить к USB вместо обычной розетки. У него три уровня скорости — на максимальной он даже поможет высушить вещи! Несмотря на то, что лето потихоньку подходит к концу, можно смело покупать его на будущий год!

Цена: 1050 рублей

Настольный вентилятор

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Акула из Икеи

Икея ушла из России, но дело ее живет. Достать товары по-прежнему реально, включая легендарную мягкую игрушечную акулу! Она ничем не отличается от оригинала, а стоит заметно дешевле, чем в российских магазинах. Плюс у продавца есть несколько размеров — можно выбрать поменьше, если огромная вам не нужна.

Цена: 1030 рублей

Та самая акула

Хороший кабель для зарядки

Вместо того, чтобы покупать кабель для зарядки в переходе или переплачивать за него в салоне связи, обратите внимание на этот: нашли для вас проверенный вариант от Baseus с нейлоновой оплеткой и укрепленным штекером, который не расшатается со временем. Вам всего лишь предстоит выбрать нужную длину, цвет и заказать как можно скорее!

Цена: от 250 рублей

Кабель Baseus

Мощный недорогой повербанк

Аксессуары Baseus высоко ценятся среди пользователей, но бренд редко делает на них скидки. Но есть исключения: например, этот хороший повербанк на 20 000 мА*ч: в нем есть все нужные разъёмы, а также поддержка быстрой зарядки на 22,5 Вт. В рознице за него попросят минимум 3,5 тысячи — есть смысл сэкономить, купив на Али.

Цена: 2980 рублей

Крутой повербанк

Недорогой адаптер для зарядки телефона

Этот адаптер от Hoco — один из лучших в своем классе. Он компактный и поддерживает быструю зарядку Quick Charge — можно смело использовать для любых гаджетов, включая смартфоны. Покупатели высоко оценили этот аксессуар: кто-то даже протестировал его и убедился, что реальные характеристики совпадают с заявленными. В общем, топ за свои деньги!

Цена: 430 рублей

Адаптер Hoco

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Хороший плащ-дождевик

Защититься от дождя можно с помощью зонта, но, согласитесь, он зачастую занимает слишком много места. Дождевик — это лучшее решение проблемы! Он легко сворачивается, быстро сохнет от влаги и занимает мало места, при этом защищая владельца и его одежду. Вот шикарный многоразовый вариант, который подойдет на все случаи жизни — даже странно, что он стоит так дешево!

Цена: 440 рублей

Дождевик на каждый день