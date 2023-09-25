10 хороших недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые редко попадают в рекомендации

Для многих АлиЭкспресс давно превратился в обычный магазин: пользователи заходят сюда по привычке, закупаются тем, чем надо и уходят. Жаль, ведь от них ускользают сотни крутых недорогих товаров! Чтобы их найти, нужно проявить фантазию и пересмотреть десятки предложений с высокой оценкой. Всех, конечно же, не перечислить, но мы попытались и выбрали для вас наиболее практичные гаджеты на каждый день, которые вы бы вряд ли нашли сами. Вдобавок сейчас они продаются по очень хорошим ценам — поторопитесь!

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Удобный картхолдер-кошелек

После отключения Гугл Плей многие перешли на оплату картой или наличкой, не доверяя другим сервисам. Что ж, это явно не повод носить деньги в карманах — пользуйтесь этим удобным картхолдером! Он имеет компактные размеры, но сложить в него можно и наличку, и банковский пластик. Сделан из хорошей искусственной кожи и прослужит вам как можно дольше.

Цена: 150 рублей

Картхолдер для всего

Недорогой телевизор с Андроид ТВ

Нужен небольшой смарт-телевизор на кухню или в комнату? Вот отличная модель от Polaris на 32 дюйма: несмотря на размеры, он работает с 1 Гб оперативки и имеет 4 Гб встроенного хранилища, чего достаточно для стабильной работы. По умолчанию он работает на Андроид 11, что очень даже неплохо для такого компактного гаджета с тонкими рамками.

Цена: 13 120 рублей

Хороший телевизор с Андроид

Крутая вешалка для ванной

Вот, пожалуй, самый дешевый и практичный аксессуар, который можно встретить на Али — вешалка для ванной. Несомненно, в магазинах можно достать и дешевле, но эта сделана из нержавейки, а значит, сломается не так быстро в отличие от аналогов. А еще у него одна из самых высоких оценок на Али.

Цена: 270 рублей

Удобная вешалка

Как развлечь кошку при помощи смартфона или планшета на Android

Хороший вертикальный пылесос

Осень — отличный повод наконец навести порядок в доме. В этом вам поможет вертикальный пылесос Enchen V1 с насадками в комплекте и мощным движком. Весит он менее 2 кг, а за очистку отвечает НЕРА-фильтр, применяемый даже в авиации. Вдобавок гаджет одним движением руки превращается в автопылесос — такой точно стоит купить, пока не подорожал!

Цена: 2600 рублей

Мощный пылесос

Самый мощный повербанк

Повербанк годится не только для зарядки смартфонов, но и более крупных гаджетов. Правда, и мощность ему понадобится соответствующая! Вот шикарная портативка на 60 000 мА*ч с быстрой зарядкой до 22.5 Вт, в которой есть даже разъёмы MicroUSB и Lightning! Сможет зарядить ваши гаджеты в самый нужный момент, причем все сразу!

Цена: 5330 рублей

Царь-повербанк

Набор для барбекю

Дачный сезон еще не окончен, а тем, у кого отапливаемый дом, и вовсе повезло тусоваться на природе круглый год! Чтобы гости всегда были сыты, ловит набор для барбекю — в нем есть все необходимое для приготовления и резки мяса, а хранить инструменты можно в удобном кейсе, чтобы не потерять.

Цена: 1530 рублей

Инструменты для барбекю

Не прикасайтесь к этим настройкам Android! Они превратят ваш смартфон в кирпич

Подставка с охлаждением для PS5

Вы бы в жизни не догадались купить эту подставку с охлаждением для PS5! Максимально практичный гаджет во всех отношениях: он лучше вентилирует воздух, позволяя горячему быстрее выходить из корпуса приставки, благодаря чему она работает шустрее. На ней также можно хранить геймпады и заряжать их, чтобы всегда были наготове.

Цена: 2770 рублей

Крутая подставка для PS5

Недорогой швейцарский нож

Швейцарский нож — топовый подарок самому себе на все времена. А почему бы нет? В этом маленьком девайсе есть и ножницы, и мини-пила, и открывашка. Вдобавок все это заключено в стильный компактный корпус, а носить нож можно на поясе при помощи карабина. Берем?

Цена: 960 рублей

Многофункциональный нож

Сумка для ноутбука

Мало кто носит ноутбук в сумке и вообще задумывается о его защите. Но вам так делать определенно не нужно — лучше закажите вот такой стильный чехол для переноски ноутбука — в комплекте с ним есть еще одна сумочка для зарядки! Внутри используется приятная гладкая ткань, которая не портит покрытие, главное — выбрать нужную диагональ экрана.

Цена: 1260 рублей

Сумка для ноутбука

Узнал, как управлять компьютером с телефона. Попробуйте тоже: это просто фантастика!

Лампочка с датчиком движения

Ну, и раз выше мы упомянули про дачу, то вам на ней наверняка пригодится дополнительное освещение, которое, желательно, могло бы включаться автоматически. Эта лампочка с датчиком движения работает ровно как обычная, но срабатывает автоматически, реагируя на человека или животное. Вам лишь нужно выбрать яркость и мощность — она здесь от 9 до 18 Вт.

Цена: 340 рублей

Лампочка с датчиком