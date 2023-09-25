10 хороших недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые редко попадают в рекомендации

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Иван Герасимов

Для многих АлиЭкспресс давно превратился в обычный магазин: пользователи заходят сюда по привычке, закупаются тем, чем надо и уходят. Жаль, ведь от них ускользают сотни крутых недорогих товаров! Чтобы их найти, нужно проявить фантазию и пересмотреть десятки предложений с высокой оценкой. Всех, конечно же, не перечислить, но мы попытались и выбрали для вас наиболее практичные гаджеты на каждый день, которые вы бы вряд ли нашли сами. Вдобавок сейчас они продаются по очень хорошим ценам — поторопитесь!

10 хороших недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые редко попадают в рекомендации. Эти товары редко попадаются в рекомендациях! Фото.

Эти товары редко попадаются в рекомендациях!

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Удобный картхолдер-кошелек

Удобный картхолдер-кошелек. Этот картхолдер намного практичнее тех, что продаются в магазинах. Фото.

Этот картхолдер намного практичнее тех, что продаются в магазинах

После отключения Гугл Плей многие перешли на оплату картой или наличкой, не доверяя другим сервисам. Что ж, это явно не повод носить деньги в карманах — пользуйтесь этим удобным картхолдером! Он имеет компактные размеры, но сложить в него можно и наличку, и банковский пластик. Сделан из хорошей искусственной кожи и прослужит вам как можно дольше.

Цена: 150 рублей

Картхолдер для всего

Недорогой телевизор с Андроид ТВ

Нужен небольшой смарт-телевизор на кухню или в комнату? Вот отличная модель от Polaris на 32 дюйма: несмотря на размеры, он работает с 1 Гб оперативки и имеет 4 Гб встроенного хранилища, чего достаточно для стабильной работы. По умолчанию он работает на Андроид 11, что очень даже неплохо для такого компактного гаджета с тонкими рамками.

Цена: 13 120 рублей

Хороший телевизор с Андроид

Крутая вешалка для ванной

Крутая вешалка для ванной. Крутая вешалка для полотенец легко клеится на двусторонний скотч. Фото.

Крутая вешалка для полотенец легко клеится на двусторонний скотч

Вот, пожалуй, самый дешевый и практичный аксессуар, который можно встретить на Али — вешалка для ванной. Несомненно, в магазинах можно достать и дешевле, но эта сделана из нержавейки, а значит, сломается не так быстро в отличие от аналогов. А еще у него одна из самых высоких оценок на Али.

Цена: 270 рублей

Удобная вешалка

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Хороший вертикальный пылесос

Хороший вертикальный пылесос. Крутой пылесос отдают по очень низкой цене — успейте купить! Фото.

Крутой пылесос отдают по очень низкой цене — успейте купить!

Осень — отличный повод наконец навести порядок в доме. В этом вам поможет вертикальный пылесос Enchen V1 с насадками в комплекте и мощным движком. Весит он менее 2 кг, а за очистку отвечает НЕРА-фильтр, применяемый даже в авиации. Вдобавок гаджет одним движением руки превращается в автопылесос — такой точно стоит купить, пока не подорожал!

Цена: 2600 рублей

Мощный пылесос

Самый мощный повербанк

Самый мощный повербанк. Такого мощного повербанка вы еще не видели! Фото.

Такого мощного повербанка вы еще не видели!

Повербанк годится не только для зарядки смартфонов, но и более крупных гаджетов. Правда, и мощность ему понадобится соответствующая! Вот шикарная портативка на 60 000 мА*ч с быстрой зарядкой до 22.5 Вт, в которой есть даже разъёмы MicroUSB и Lightning! Сможет зарядить ваши гаджеты в самый нужный момент, причем все сразу!

Цена: 5330 рублей

Царь-повербанк

Набор для барбекю

Набор для барбекю. С таким набором для гриля ваши гости точно будут сыты и довольны шашлычком. Фото.

С таким набором для гриля ваши гости точно будут сыты и довольны шашлычком

Дачный сезон еще не окончен, а тем, у кого отапливаемый дом, и вовсе повезло тусоваться на природе круглый год! Чтобы гости всегда были сыты, ловит набор для барбекю — в нем есть все необходимое для приготовления и резки мяса, а хранить инструменты можно в удобном кейсе, чтобы не потерять.

Цена: 1530 рублей

Инструменты для барбекю

Не прикасайтесь к этим настройкам Android! Они превратят ваш смартфон в кирпич

Подставка с охлаждением для PS5

Вы бы в жизни не догадались купить эту подставку с охлаждением для PS5! Максимально практичный гаджет во всех отношениях: он лучше вентилирует воздух, позволяя горячему быстрее выходить из корпуса приставки, благодаря чему она работает шустрее. На ней также можно хранить геймпады и заряжать их, чтобы всегда были наготове.

Цена: 2770 рублей

Крутая подставка для PS5

Недорогой швейцарский нож

Недорогой швейцарский нож. Нож умеет многое и стоит дешево, а также заменяет кучу инструментов. Фото.

Нож умеет многое и стоит дешево, а также заменяет кучу инструментов

Швейцарский нож — топовый подарок самому себе на все времена. А почему бы нет? В этом маленьком девайсе есть и ножницы, и мини-пила, и открывашка. Вдобавок все это заключено в стильный компактный корпус, а носить нож можно на поясе при помощи карабина. Берем?

Цена: 960 рублей

Многофункциональный нож

Сумка для ноутбука

Сумка для ноутбука. Сумка надежно защищает ноутбук от царапин, и что важно — выглядит очень стильно. Фото.

Сумка надежно защищает ноутбук от царапин, и что важно — выглядит очень стильно

Мало кто носит ноутбук в сумке и вообще задумывается о его защите. Но вам так делать определенно не нужно — лучше закажите вот такой стильный чехол для переноски ноутбука — в комплекте с ним есть еще одна сумочка для зарядки! Внутри используется приятная гладкая ткань, которая не портит покрытие, главное — выбрать нужную диагональ экрана.

Цена: 1260 рублей

Сумка для ноутбука

Узнал, как управлять компьютером с телефона. Попробуйте тоже: это просто фантастика!

Лампочка с датчиком движения

Лампочка с датчиком движения. Удобная лампочка с датчиком движения будет полезна не только на даче, но и в обычной квартире. Фото.

Удобная лампочка с датчиком движения будет полезна не только на даче, но и в обычной квартире

Ну, и раз выше мы упомянули про дачу, то вам на ней наверняка пригодится дополнительное освещение, которое, желательно, могло бы включаться автоматически. Эта лампочка с датчиком движения работает ровно как обычная, но срабатывает автоматически, реагируя на человека или животное. Вам лишь нужно выбрать яркость и мощность — она здесь от 9 до 18 Вт.

Цена: 340 рублей

Лампочка с датчиком

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