10 хороших товаров с АлиЭкспресс с высоким рейтингом, которые стоит купить на этой неделе

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Иван Герасимов

Высокий рейтинг и хорошая оценка — вот две главных составляющих хорошего товара с АлиЭкспресс. Несмотря на наличие большого количества брака и неликвида, на маркетплейсе есть и хорошие, за которые не грех заплатить кровно заработанные. Сделали это за вас и нашли 10 хороших гаджетов и приспособлений для дома, которые похвалили и высоко оценили другие пользователи: в нашей свежей подборке вы найдете недорогие, но очень качественные комплектующие для ПК, товары, которые украсят ваш дом и сделают его чуточку безопаснее, а также кое-что для спорта и автомобиля!

10 хороших товаров с АлиЭкспресс с высоким рейтингом, которые стоит купить на этой неделе. Вот отличная подборка качественных товаров с Али! Фото.

Вот отличная подборка качественных товаров с Али!

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Дешевый SSD

Дешевый SSD. Хороший SSD с массой положительных отзывов, который нельзя обходить стороной. Фото.

Хороший SSD с массой положительных отзывов, который нельзя обходить стороной

Чтобы получить мощный ноутбук, вовсе не обязательно тратить кучу денег на новый. Достаточно установить SSD в уже имеющийся, чтобы получить заметный прирост в скорости. Нашли для вас недорогой SSD KingSpec с хорошими отзывами и высокой оценкой. У продавца есть любой объем памяти, начиная со 120 Гб, а еще комплектующие этого бренда сложновато найти в офлайн-рознице — стоит взять на заметку.

Цена: от 1020 рублей

SSD для компьютера

Светодиодная лента для дома

Светодиодная лента для дома. Лента украсит собой любую квартиру, а управлять подсветкой можно при помощи пульта. Фото.

Лента украсит собой любую квартиру, а управлять подсветкой можно при помощи пульта

Если свою квартиру вы уже обновили, закупившись мебелью и сделав ремонт, но чувствуете, что чего-то не хватает, вероятно, у вас нет светодиодной ленты. Она управляется с помощью пульта и питается от обычного USB-A, так что, вам лишь остается выбрать длину 10 или 15 метров, чтобы она идеально вписалась в площадь комнаты.

Цена: от 640 рублей

Крутая подсветка для дома

Впитывающий коврик для ванны

Впитывающий коврик для ванны. Коврик не скользит, а также хорошо впитывает влагу. Фото.

Коврик не скользит, а также хорошо впитывает влагу

Несмотря на то, что летом в любой квартире априори тепло, возможность подскользнуться, выходя из душа, по-прежнему высока. Избежать этого поможет этот нескользящий коврик для ванны, который хорошо впитывает жидкость и обладает эффектом памяти. Есть несколько цветовых решений и размеров товара — не забудьте выбрать нужную на странице продавца.

Цена: 750 рублей

Нескользящий коврик

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Автомобильный пылесос

Автомобильный пылесос. Этот пылесос — мастхэв для любого автовладельца. Фото.

Этот пылесос — мастхэв для любого автовладельца

Летом автомобилистам крайне сложно держать своего железного коня в чистоте как минимум из-за пыли и мелкого мусора с улицы. Этот компактный пылесос решает проблему: он обладает высокой силой всасывания в 8000 Па и работает от аккумулятора. Фильтр НЕРА удерживает всю грязь внутри, не давая ей попасть наружу, поэтому о покупке вы точно не пожалеете.

Цена: 1700 рублей

Пылесос для тачки

Удобный шейный вентилятор

Удобный шейный вентилятор. Вентилятор будет поддерживать температуру на нужном уровне, позволяя с комфортом работать. Фото.

Вентилятор будет поддерживать температуру на нужном уровне, позволяя с комфортом работать

Немного охладиться этим летом вам поможет шейный вентилятор: футуристичный гаджет обдувает голову снизу и работает от аккумулятора, не мешая вашим движениям. Автономности хватит 8-10 часов — почти на целый рабочий день! Но не забудьте выбрать понравившийся цвет, чтобы гаджет подходил к вашему внешнему виду.

Цена: 750 рублей

Необычный вентилятор

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Крутые кроссовки

Крутые кроссовки. Кроссовки с амортизирующей подошвой идеально подойдут и для тренировок, и для повседневной носки. Фото.

Кроссовки с амортизирующей подошвой идеально подойдут и для тренировок, и для повседневной носки

Тренировки будут в радость, если вы выберете правильную экипировку. В частности, важен выбор кроссовок, но покупать очень дорогие не стоит: вот отличная модель, которую сможет себе позволить каждый. У них амортизирующая подошва и дышащая ткань по всей площади — идеально подойдут для бега или повседневной носки! Внимательно выбирайте размер, так как китайский сильно отличается от европейского.

Цена: 880 рублей

Кроссовки для всего

Надежный кабель для зарядки

Надежный кабель для зарядки. Кабеля Toocki пока не так популярны, но отличаются высоким качеством. Точно стоит взять на заметку. Фото.

Кабеля Toocki пока не так популярны, но отличаются высоким качеством. Точно стоит взять на заметку

Если пользуетесь одновременно и Айфоном (Айпадом) в связке с Андроид, то вам приходится заряжать устройства от Apple только комплектным зарядником. Проблема в том, что не все работают из-за сертификации MFI, но кабеля Toocki это точно не касается. Он сделан из качественного силикона и поддерживает быструю зарядку, поэтому иметь его в собственном арсенале точно нужно.

Цена: от 60 рублей

Кабель Toocki

Недорогие TWS наушники

Недорогие TWS наушники. Посмотреть уровень заряда наушников можно на LED-экране снаружи. Фото.

Посмотреть уровень заряда наушников можно на LED-экране снаружи

Раз уж речь зашла про тренировки, то заниматься спортом лучше всего под музыку. В этом помогут вакуумные TWS-наушники Hoco: в отзывах пользователи отмечают, что звучат они очень хорошо, а еще тут есть пассивное шумоподавление за счет амбушюр. Так что, гаджет — топ за свои деньги и буквально создан для спорта.

Цена: 1670 рублей

Хорошие наушники

Тут все, что мы знаем о Nothing Phone 2. Когда выйдет, сколько стоит, каким будет

Хороший планшет на Андроид

Хороший планшет на Андроид. Этот планшет — один из лучших по соотношению цены и качества на Али. Фото.

Этот планшет — один из лучших по соотношению цены и качества на Али

Новые планшеты говорят лишь об одном: устройства не меняются, а производительность девать уже некуда. Чтобы не переплачивать, обратите внимание на этот компактный 8-дюймовый гаджет от Headwolf: он имеет 3 Гб оперативки, поддержку LTE и батарею на 4000 мА*ч, так что, его ресурсов явно хватит на каждодневные приложения и даже игры.

Цена: 6150 рублей

Планшет на Андроид

Недорогой видеорегистратор

Недорогой видеорегистратор. Недорогой, но хороший видеорегистратор? Так вот же он! Фото.

Недорогой, но хороший видеорегистратор? Так вот же он!

Хоть многие и считают, что ставить видеорегистратор в машину — плохая примета, без него в 2023 году не обойтись. Нашли хорошую модель, которая пишет в 4К, имеет датчик движения и режим ночной съёмки. Он легко устанавливается на приборную панель, а весь контент можно просматривать прямо на встроенном 2-дюймовом экране. За такие деньги берите два — точно не пожалеете!

Цена: 2300 рублей

Купить видеорегистратор

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