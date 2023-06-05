10 хороших товаров с АлиЭкспресс с высоким рейтингом, которые стоит купить на этой неделе

Высокий рейтинг и хорошая оценка — вот две главных составляющих хорошего товара с АлиЭкспресс. Несмотря на наличие большого количества брака и неликвида, на маркетплейсе есть и хорошие, за которые не грех заплатить кровно заработанные. Сделали это за вас и нашли 10 хороших гаджетов и приспособлений для дома, которые похвалили и высоко оценили другие пользователи: в нашей свежей подборке вы найдете недорогие, но очень качественные комплектующие для ПК, товары, которые украсят ваш дом и сделают его чуточку безопаснее, а также кое-что для спорта и автомобиля!

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Дешевый SSD

Чтобы получить мощный ноутбук, вовсе не обязательно тратить кучу денег на новый. Достаточно установить SSD в уже имеющийся, чтобы получить заметный прирост в скорости. Нашли для вас недорогой SSD KingSpec с хорошими отзывами и высокой оценкой. У продавца есть любой объем памяти, начиная со 120 Гб, а еще комплектующие этого бренда сложновато найти в офлайн-рознице — стоит взять на заметку.

Цена: от 1020 рублей

SSD для компьютера

Светодиодная лента для дома

Если свою квартиру вы уже обновили, закупившись мебелью и сделав ремонт, но чувствуете, что чего-то не хватает, вероятно, у вас нет светодиодной ленты. Она управляется с помощью пульта и питается от обычного USB-A, так что, вам лишь остается выбрать длину 10 или 15 метров, чтобы она идеально вписалась в площадь комнаты.

Цена: от 640 рублей

Крутая подсветка для дома

Впитывающий коврик для ванны

Несмотря на то, что летом в любой квартире априори тепло, возможность подскользнуться, выходя из душа, по-прежнему высока. Избежать этого поможет этот нескользящий коврик для ванны, который хорошо впитывает жидкость и обладает эффектом памяти. Есть несколько цветовых решений и размеров товара — не забудьте выбрать нужную на странице продавца.

Цена: 750 рублей

Нескользящий коврик

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Автомобильный пылесос

Летом автомобилистам крайне сложно держать своего железного коня в чистоте как минимум из-за пыли и мелкого мусора с улицы. Этот компактный пылесос решает проблему: он обладает высокой силой всасывания в 8000 Па и работает от аккумулятора. Фильтр НЕРА удерживает всю грязь внутри, не давая ей попасть наружу, поэтому о покупке вы точно не пожалеете.

Цена: 1700 рублей

Пылесос для тачки

Удобный шейный вентилятор

Немного охладиться этим летом вам поможет шейный вентилятор: футуристичный гаджет обдувает голову снизу и работает от аккумулятора, не мешая вашим движениям. Автономности хватит 8-10 часов — почти на целый рабочий день! Но не забудьте выбрать понравившийся цвет, чтобы гаджет подходил к вашему внешнему виду.

Цена: 750 рублей

Необычный вентилятор

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Крутые кроссовки

Тренировки будут в радость, если вы выберете правильную экипировку. В частности, важен выбор кроссовок, но покупать очень дорогие не стоит: вот отличная модель, которую сможет себе позволить каждый. У них амортизирующая подошва и дышащая ткань по всей площади — идеально подойдут для бега или повседневной носки! Внимательно выбирайте размер, так как китайский сильно отличается от европейского.

Цена: 880 рублей

Кроссовки для всего

Надежный кабель для зарядки

Если пользуетесь одновременно и Айфоном (Айпадом) в связке с Андроид, то вам приходится заряжать устройства от Apple только комплектным зарядником. Проблема в том, что не все работают из-за сертификации MFI, но кабеля Toocki это точно не касается. Он сделан из качественного силикона и поддерживает быструю зарядку, поэтому иметь его в собственном арсенале точно нужно.

Цена: от 60 рублей

Кабель Toocki

Недорогие TWS наушники

Раз уж речь зашла про тренировки, то заниматься спортом лучше всего под музыку. В этом помогут вакуумные TWS-наушники Hoco: в отзывах пользователи отмечают, что звучат они очень хорошо, а еще тут есть пассивное шумоподавление за счет амбушюр. Так что, гаджет — топ за свои деньги и буквально создан для спорта.

Цена: 1670 рублей

Хорошие наушники

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Хороший планшет на Андроид

Новые планшеты говорят лишь об одном: устройства не меняются, а производительность девать уже некуда. Чтобы не переплачивать, обратите внимание на этот компактный 8-дюймовый гаджет от Headwolf: он имеет 3 Гб оперативки, поддержку LTE и батарею на 4000 мА*ч, так что, его ресурсов явно хватит на каждодневные приложения и даже игры.

Цена: 6150 рублей

Планшет на Андроид

Недорогой видеорегистратор

Хоть многие и считают, что ставить видеорегистратор в машину — плохая примета, без него в 2023 году не обойтись. Нашли хорошую модель, которая пишет в 4К, имеет датчик движения и режим ночной съёмки. Он легко устанавливается на приборную панель, а весь контент можно просматривать прямо на встроенном 2-дюймовом экране. За такие деньги берите два — точно не пожалеете!

Цена: 2300 рублей

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