За последние пару лет я перепробовал, наверное, штук тридцать кабелей с AliExpress. Часть из них отправилась в мусорку через месяц, часть — работает до сих пор. И вот что я понял: хороший кабель — это не тот, что стоит дороже, а тот, который подобран под задачу. Короткий для машины, длинный для дивана, мощный для ноутбука, универсальный для поездки. Сегодня я собрал десять кабелей, которые реально стоят внимания — каждый проверен либо мной лично, либо разобран по характеристикам так, чтобы вы не тратили время на угадайку.

UGREEN USB-C 100 Вт — заряжаю им и смартфон, и наушники, и ноутбук

Раньше у меня было три разных кабеля USB-C: один для ноутбука, один для смартфона, один запасной. Потом я взял кабель UGREEN с поддержкой 100 Вт и выкинул все три. Серьёзно — он тянет PD 100 Вт, а значит, заряжает и MacBook, и Samsung Galaxy, и Xiaomi, и даже iPad. Тканевая оплётка приятная на ощупь и не скользит со стола.

С обеих сторон — USB-C, что сейчас, по сути, стандарт. Есть варианты по длине, но я взял полутораметровый — для дивана самое то. Если вам нужен один кабель, который закроет 90% задач по зарядке, это он. Подходит для любых Android-смартфонов с USB-C — от бюджетных до флагманских.

Цена: 700 рублей

Кабель USB-C на HDMI — вывожу экран своего Сяоми на телевизор

Бывает, хочется показать фотки на большом экране или запустить презентацию, а под рукой ни хаба, ни Chromecast. Тут спасает простой кабель USB-C на HDMI: воткнул в смартфон или ноутбук с одной стороны, в телевизор — с другой. Готово. Работает с любым устройством, у которого USB-C с поддержкой видеовыхода — Samsung Galaxy S-серии, многие Xiaomi, Mac, iPad.

Никаких драйверов, никаких приложений — просто включил и полетели. Если вы презентуете что-то по работе или просто хотите посмотреть YouTube на большом экране в гостинице, это одна из тех находок с AliExpress, которые реально выручают.

Цена: 1700 рублей

Baseus 4 в 1 — кабель для путешествий

Я положил этот кабель Baseus 4 в 1 в рюкзак перед новогодними каникулами и с тех пор не вынимал. Один провод, три штекера: Lightning, USB-C и microUSB. В поездке, когда нужно зарядить и смартфон, и наушники, и повербанк с microUSB — это спасение. Со стороны источника — обычный USB-A, так что подходит к любому зарядному блоку или автомобильному адаптеру.

Кабель компактный, не путается и сделан прочно — Baseus умеет делать бюджетные вещи с хорошим качеством. Подойдёт для зарядки Android-смартфонов, iPhone, Bluetooth-наушников — в общем, почти для чего угодно. Единственный нюанс: одновременно заряжать все три устройства не получится, но по очереди — без проблем.

Цена: 730 рублей

Длинный USB-C кабель — дотягивается до дивана от любой розетки

У вас тоже так? Розетка в одном углу комнаты, а вы лежите на диване в другом. Метровый кабель — это издевательство, двухметровый — впритык. Именно поэтому я обратил внимание на этот длинный кабель USB-C на USB-C, который доступен в вариантах от 1 до 10 метров. Я взял трёхметровый, и теперь спокойно заряжаю смартфон, не вставая с места.

Поддерживает мощность до 60 Вт, чего хватает для быстрой зарядки большинства Android-смартфонов и даже планшетов. За свои 120 рублей — это, пожалуй, одна из лучших покупок на AliExpress по соотношению цены и пользы. Прочный, не дубеет на холоде и нормально гнётся.

Цена: 250 рублей

Силиконовый кабель для iPhone — не дубеет и не ломается

Если у вас iPhone с USB-C и вы устали от того, что кабели трескаются у основания через пару месяцев, посмотрите на этот силиконовый кабель KUULAA для iPhone. Он сделан из мягкого силикона, который не боится постоянных загибов и перепадов температур — зимой в машине не задубеет.

Длина — 1 метр, есть сертификация MFi, а значит, даже iPhone не будет ругаться на «неоригинальный аксессуар» и отказываться заряжаться, не говоря уже про Android-смартфоны. За 350 рублей — это, по сути, расходник, который не жалко таскать с собой и менять раз в год. Хотя, судя по материалу, проживёт дольше.

Цена: 350 рублей

Lightning-кабель с быстрой зарядкой — купил для iPhone XS дочки

Не знаю, зачем этот кабель тут. Но пусть будет. Потому что я хоть и пользуюсь Андроидом как основной платформой, старенький iPhone XS дочки заряжать чем-то нужно. И для этой цели я использую именно такой кабель Lightning с быстрой зарядкой. Тут поддерживается мощность до 27 Вт, так что промедлений в скорости зарядки не будет.

Усиленная конструкция в местах перегиба — как раз там, где обычно ломаются все кабели. Поддерживает и передачу данных, так что можно не только заряжать, но и скидывать файлы. За 230 рублей — нормальный рабочий вариант, если вам нужен запасной Lightning-кабель в офис или машину.

Цена: 230 рублей

PZOZ Lightning — кабель за копейки, за который не стыдно

А вот еще один лайтнинг. Чисто на всякий случай. Я его, собственно, для этого и брал. Это просто рабочий Lightning-кабель PZOZ, который можно положить в прихожую, в машину и на работу — и не переживать, если потеряется. Поддерживает быструю зарядку и передачу данных, есть длины на выбор: 1, 2 и 3 метра.

За 180 рублей вы получаете кабель, который честно делает свою работу. Не ждите от него тканевой оплётки или усиленных сгибов — это бюджетный расходник. Но если вам нужно что-то на замену сдохшему кабелю прямо сейчас, это один из лучших товаров с AliExpress в своей ценовой категории.

Цена: 180 рублей

Провод USB-C — HDMI подлиннее — протянул от стола до проектора

Если первый HDMI-кабель в этой подборке — скорее про мобильность, то этот кабель USB-C на HDMI — про стационарную связку. Доступен в длинах 1, 1.5 и 2 метра, что позволяет протянуть провод от рабочего стола до монитора на стене или проектора на полке. Передаёт картинку в высоком разрешении без задержек — для презентаций и фильмов более чем достаточно.

Работает с Samsung Galaxy, Google Pixel, Xiaomi и другими Android-смартфонами с поддержкой видеовыхода через USB-C. Тут главное — убедиться, что ваш смартфон поддерживает DisplayPort Alt Mode, потому что не все модели это умеют. Если умеет — подключаете и забываете.

Цена: 1 250 рублей

Зарядный кабель 3 в 1 — жена забрала себе на второй день

Ещё один универсальный кабель, но подешевле и попроще. Этот провод для зарядки 3 в 1 имеет USB-A на входе и сразу три штекера на выходе: USB-C, microUSB и Lightning. Я заказал его как запасной — бросить в ящик стола. Но дочь увидела и забрала: ей удобно одним кабелем заряжать и планшет, и Bluetooth-колонку.

За 170 рублей — это расходник, который имеет смысл заказать сразу пару штук. Не ждите от него быстрой зарядки на максимальной мощности, но для повседневной подзарядки Android-смартфона, наушников и мелких гаджетов — в самый раз. Что купить на AliExpress, если не знаете, какой разъём понадобится? Вот такой кабель.

Цена: 170 рублей

UGREEN с катушкой — разматываю ровно столько, сколько нужно

Вот это, пожалуй, самая необычная находка с AliExpress в этой подборке. Выдвижной кабель UGREEN выглядит как маленькая катушка размером с коробку жвачки, но внутри — целый метр провода USB-C. Вытягиваете ровно столько, сколько нужно, остальное прячется внутрь. Никаких узлов, никакой путаницы в рюкзаке.

Поддерживает мощность до 100 Вт, так что справляется с зарядкой и смартфонов, и ноутбуков. До этого я каждый раз разматывал клубок из трёх кабелей в сумке — теперь достаю катушку, вытягиваю провод и заряжаю. Работает с любыми USB-C устройствами: Samsung, Xiaomi, POCO, MacBook — без разницы. Единственное — цену лучше уточнить на сайте, она периодически меняется.

Цена: 1 000 рублей

