10 крутых мелочей с АлиЭкспресс, которые ты захочешь купить просто так

АлиЭкспресс полон приятных мелочей, которые мы используем ежедневно, сами того не замечая. Им не нужны распродажи, ведь они стоят сущие копейки. При этом алгоритмы маркетплейса редко выдают их на главной странице, из-за чего приходится искать товары вручную среди сотен предложений. Сделали это за вас и отобрали аксессуары для смартфона, для велосипеда и компьютера, которые вы наверняка захотите купить сразу же. Скорее заходите в подборку и держите банковскую карту поблизости, чтобы заказать все это сразу же!

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Крутая беспроводная мышь

Пользуетесь обычной мышью с проводом? Пора заменить ее на беспроводную! На Али как раз продается отличная компьютерная мышь от Baseus: работает как через блютуз, так и через комплектный адаптер. Имеет чувствительность в 1600 DPI, плавные щелчки и удобно лежит в руке.

Цена: 640 рублей

Мышь Baseus

Усилитель Wi-Fi для дома

Если интернет в соседней комнате работает отвратительно, попробуйте исправить ситуацию с помощью усилителя Wi-Fi. Он работает на всех актуальных частотах, занимает мало места и легко настраивается через фирменное приложение. При необходимости можно подключить к нему кабель Ethernet напрямую.

Цена: 1420 рублей

Усилитель Вай-Фай

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Хороший кабель для зарядки

Кабель для зарядки точно никогда не будет лишним в доме. Особенно, двухметровый, который можно спокойно проложить от розетки до кровати и горя не знать. Вот шикарный вариант с укрепленным штекером и жесткой оплеткой, благодаря которым он не скоро выйдет из строя.

Цена: от 100 рублей

Кабель Type-C

Недорогая поясная сумка

Собрались в поездку? Сложите все дорогие вещи и документы в эту поясную сумку, чтобы держать их поближе к себе. Несмотря на цену, у нее приятный дизайн и хорошее качество. Покупатели уже отметили хорошие замки и невероятно удобный разъём для проводных наушников!

Цена: 500 рублей

Поясная сумка

Дешевый геймпад для игр

Практически к любому смартфону, планшету, не говоря уже о телевизоре с Андроидом, можно подключить игровой геймпад. Нет смысла тратиться на дорогой нет смысла — вот достойный аналог, который явно вас не разочарует. Аккумулятора хватает на 8 часов использования, а гаджет совместим практически с любыми популярными приставками и операционными системами.

Цена: 990 рублей

Геймпад недорого

Многофункциональный швейцарский нож

Говорят, что швейцарский нож может пригодиться лишь любителям походов. Но это не так: в этом многофункциональном гаджете есть даже вилка с ложкой, а также штопор. Все это можно носить в качестве брелка, ну, или просто хранить в комплектном чехле — например, в бардачке автомобиля. Лишним точно не будет!

Цена: 1120 рублей

Нож с инструментами

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Хороший повербанк для смартфона

Бренд Accesstyle знают не все, но он делает неплохие вещи. Например, дешевые наушники, которые совместимы с любым смартфоном и выдают хорошее звучание. Этот повербанк на 20 000 мА*ч — не исключение: за 1000 с небольшим рублей здесь есть даже небольшой дисплей и поддержка Power Delivery, а также все необходимые разъёмы.

Цена: 1020 рублей

Повербанк для телефона

Держатель для бутылки на велосипед

Велосезон потихоньку подходит к концу, но железного коня никогда не поздно порадовать обновками. Вот отличный держатель для бутылки, который нужен во время длительных поездок. Сейчас этот полезный аксессуар сливают по низкой цене — не вижу смысла вам его не посоветовать.

Цена: 400 рублей

Держатель для бутылки

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Велосипедная аптечка

Давно заметил, что многие велосипедисты не беспокоятся о сохранности колес во время путешествий. На всякий случай, вот вам аптечка для ремонта шин: в него входят латки, клей и даже инструменты — в общем, что необходимо, если вдруг случится поломка.

Цена: 250 рублей

Аптечка с ремкомплектом

Нескользящий коврик для смартфона в машину

Чтобы во время езды в автомобиле было куда положить смартфон и другие мелочи, возьмите этот нескользящий коврик для торпеды автомобиля. Ему нестрашны неровности на дороге, а само пространство разделено на несколько ячеек. Есть даже насечки для номера телефона, если оставили свою машину на ночь и перегородили соседа.

Цена: 630 рублей

Коврик для смартфона