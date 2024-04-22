10 крутых недорогих товаров с АлиЭкспресс для качественной и комфортной жизни в 2024 году

АлиЭкспресс — не только место, где можно слить немного денег на новый телефон или планшет. Это еще и идеальный маркетплейс для того, чтобы сделать свою жизнь комфортнее. Почему? Да по той причине, что на нем можно найти практически все — от техники до продуктов! На этой неделе решили попытаться угадать, какие товары могут сделать жизнь лучше: в нашей подборке есть, пожалуй, всё, что нужно для этого. Кроме того, все это еще и продают с хорошей скидкой — заказывайте прямо сейчас, чтобы не опоздать!

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Недорогой увлажнитель воздуха

Несмотря на то, что отопительный сезон подошел к концу, во многих квартирах по-прежнему очень сухой воздух. Усугубляется всё еще и пылью с улицы, так что, дышать становится просто невозможно. Проблему исправит увлажнитель воздуха: он имеет небольшие размеры и работает точечно, то есть, можно поставить его возле кровати или на рабочем столе. Есть подсветка и управление с пульта.

Цена: 1200 рублей

Увлажнитель воздуха

Дешевая ТВ-приставка с Андроид

Смарт-приставка — это очень круто и дешево! Вас не разочарует модель Tanix W2, которая поставляется с 2 или 4 Гб оперативной памяти и точно будет работать очень шустро. У нее не только лаконичный дизайн, но и поддержка двухдиапазонного Wi-Fi и Android 11 на борту. Можете смело брать этот ТВ-бокс с Андроидом — сэкономите на покупке телека!

Цена: от 1840 рублей

ТВ-бокс

Удобные спортивные кроссовки

Погода уже позволяет начать заниматься спортом на свежем воздухе. Эти недорогие кроссовки сделают так, чтобы тренировки проходили с максимальным комфортом для ваших ног. Они имеют сетчатую дышащую поверхность и классную подошву, которая идеально подойдет для бега как по асфальту, так и по грунту.

Цена: 2000 рублей

Кроссовки для тренировок

Держатель для телефона на велосипед

Велосезон уже стартовал — так прокачайте же своего железного коня! Этот держатель для телефона на руль точно не будет лишним. Он надежно удерживает устройство любого размера и вращается вокруг своей оси. Вдобавок у кронштейна надежное крепление, которое можно подогнать под любые требования.

Цена: 700 рублей

Кронштейн для смартфона

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Беспроводные наушники для телефона

Один из самых популярных брендов Hoco приготовил для вас хорошие блютуз-наушники. Они имеют оголовье, на котором расположены кнопки управления, а за счет такого форм-фактора наушники можно носить на шее. Подойдут для тренировок и ежедневного использования — при заказе не забудьте использовать купон на скидку.

Цена: 1150 рублей

Наушники Hoco

Универсальный кабель для зарядки

Найти хороший кабель для зарядки очень сложно, но эта вещь определенно должна быть в вашем арсенале про запас. Нашли для вас универсальную модель от Baseus, в которой есть сразу три штекера — подойдет для любого смартфона или другого гаджета! В комплекте даже есть переходник с USB-C на USB-A, что делает этот кабель намного практичнее аналогов.

Цена: 1530 рублей

Кабель для зарядки

Мощный зарядный GaN адаптер

Естественно, что и без мощного адаптера для зарядки мы вас не отпустим! В комплект к кабелю возьмите эту модель от Baseus с суммарной мощностью в 65 Вт. Есть три разъёма для подключения нескольких устройств, а еще блок очень легкий и компактный, поэтому сэкономит вам и деньги, и место.

Цена: 2000 рублей

Зарядка на несколько устройств

Недорогой рюкзак на каждый день

Носить ноутбук, планшет и другие гаджеты, не боясь за их порчу, можно в этом стильном рюкзаке. Смело доверьте ему свои устройства! У него есть внутренний каркас, который позволяет держать форму, а также влагозащищенная ткань и широкие лямки. Внутри есть несколько карманов и очень много места — можно смело брать ранец для любых целей.

Цена: 1900 рублей

Хороший рюкзак

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Удобная настольная лампа с креплением

Посмотрите на свой рабочий стол — возможно, ему не хватает удобной складной лампы! Нашли для вас отличную модель с высоким рейтингом и креплением для края стола — она сэкономит место и будет долго служить вам. Вдобавок вы вольны установить в нее лампочку, а это значит, что нужно менять только ее. Это намного практичнее светодиодных светильников, которые в случае поломки можно только выбросить.

Цена: 1600 рублей

Настольная лампа

Качественная подушка из лебяжьего пуха

Этой весной вы должны наконец выспаться! Вот идеальная по своему составу подушка из лебяжьего пуха: она является гипоалергенной, поэтому подойдет всем. Вдобавок подушка сохраняет форму, а при необходимости вы можете сами отрегулировать наполнитель. Отзывы очень хорошие — добавьте себе и закажите, выбрав нужный размер.

Цена: от 800 рублей

Подушка для сна