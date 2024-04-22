10 крутых недорогих товаров с АлиЭкспресс для качественной и комфортной жизни в 2024 году

  2. Темы
  3. Аксессуары
Иван Герасимов

АлиЭкспресс — не только место, где можно слить немного денег на новый телефон или планшет. Это еще и идеальный маркетплейс для того, чтобы сделать свою жизнь комфортнее. Почему? Да по той причине, что на нем можно найти практически все — от техники до продуктов! На этой неделе решили попытаться угадать, какие товары могут сделать жизнь лучше: в нашей подборке есть, пожалуй, всё, что нужно для этого. Кроме того, все это еще и продают с хорошей скидкой — заказывайте прямо сейчас, чтобы не опоздать!

10 крутых недорогих товаров с АлиЭкспресс для качественной и комфортной жизни в 2024 году. Лучшие товары с Али, которые сделают вашу жизнь комфортнее. Источник: wp-s.ru. Фото.

Лучшие товары с Али, которые сделают вашу жизнь комфортнее. Источник: wp-s.ru

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТОВАРОВ СО СКИДКОЙ ИЩИ В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ"

Недорогой увлажнитель воздуха

Недорогой увлажнитель воздуха. В увлажнитель можно добавлять масла, чтобы делать воздух ароматным. Фото.

В увлажнитель можно добавлять масла, чтобы делать воздух ароматным

Несмотря на то, что отопительный сезон подошел к концу, во многих квартирах по-прежнему очень сухой воздух. Усугубляется всё еще и пылью с улицы, так что, дышать становится просто невозможно. Проблему исправит увлажнитель воздуха: он имеет небольшие размеры и работает точечно, то есть, можно поставить его возле кровати или на рабочем столе. Есть подсветка и управление с пульта.

Цена: 1200 рублей

Увлажнитель воздуха

Дешевая ТВ-приставка с Андроид

Дешевая ТВ-приставка с Андроид. ТВ-приставка позволит смотреть Смарт ТВ при минимальных затратах. Фото.

ТВ-приставка позволит смотреть Смарт ТВ при минимальных затратах

Смарт-приставка — это очень круто и дешево! Вас не разочарует модель Tanix W2, которая поставляется с 2 или 4 Гб оперативной памяти и точно будет работать очень шустро. У нее не только лаконичный дизайн, но и поддержка двухдиапазонного Wi-Fi и Android 11 на борту. Можете смело брать этот ТВ-бокс с Андроидом — сэкономите на покупке телека!

Цена: от 1840 рублей

ТВ-бокс

Удобные спортивные кроссовки

Удобные спортивные кроссовки. Эти недорогие кроссовки сделают ваши утренние пробежки комфортнее. Фото.

Эти недорогие кроссовки сделают ваши утренние пробежки комфортнее

Погода уже позволяет начать заниматься спортом на свежем воздухе. Эти недорогие кроссовки сделают так, чтобы тренировки проходили с максимальным комфортом для ваших ног. Они имеют сетчатую дышащую поверхность и классную подошву, которая идеально подойдет для бега как по асфальту, так и по грунту.

Цена: 2000 рублей

Кроссовки для тренировок

Держатель для телефона на велосипед

Держатель для телефона на велосипед. Этот держатель не подведет вас в длительной поездке! Фото.

Этот держатель не подведет вас в длительной поездке!

Велосезон уже стартовал — так прокачайте же своего железного коня! Этот держатель для телефона на руль точно не будет лишним. Он надежно удерживает устройство любого размера и вращается вокруг своей оси. Вдобавок у кронштейна надежное крепление, которое можно подогнать под любые требования.

Цена: 700 рублей

Кронштейн для смартфона

ТОП-5 полезных приложений для Андроид ТВ, с которыми ты забудешь про настройку телевизора

Беспроводные наушники для телефона

Беспроводные наушники для телефона. Отличные наушники с хорошим звуком по низкой цене — это идеально! Фото.

Отличные наушники с хорошим звуком по низкой цене — это идеально!

Один из самых популярных брендов Hoco приготовил для вас хорошие блютуз-наушники. Они имеют оголовье, на котором расположены кнопки управления, а за счет такого форм-фактора наушники можно носить на шее. Подойдут для тренировок и ежедневного использования — при заказе не забудьте использовать купон на скидку.

Цена: 1150 рублей

Наушники Hoco

Универсальный кабель для зарядки

Универсальный кабель для зарядки. Крутой кабель подойдет сразу для всех смартфонов — даже устаревших! Фото.

Крутой кабель подойдет сразу для всех смартфонов — даже устаревших!

Найти хороший кабель для зарядки очень сложно, но эта вещь определенно должна быть в вашем арсенале про запас. Нашли для вас универсальную модель от Baseus, в которой есть сразу три штекера — подойдет для любого смартфона или другого гаджета! В комплекте даже есть переходник с USB-C на USB-A, что делает этот кабель намного практичнее аналогов.

Цена: 1530 рублей

Кабель для зарядки

Мощный зарядный GaN адаптер

Мощный зарядный GaN адаптер. Компактная зарядка еще и надежная благодаря нитриду галлия, лежащему в основе. Фото.

Компактная зарядка еще и надежная благодаря нитриду галлия, лежащему в основе

Естественно, что и без мощного адаптера для зарядки мы вас не отпустим! В комплект к кабелю возьмите эту модель от Baseus с суммарной мощностью в 65 Вт. Есть три разъёма для подключения нескольких устройств, а еще блок очень легкий и компактный, поэтому сэкономит вам и деньги, и место.

Цена: 2000 рублей

Зарядка на несколько устройств

Недорогой рюкзак на каждый день

Недорогой рюкзак на каждый день. Крутой рюкзак выдержит любые тяжести и защитит ваши гаджеты. Фото.

Крутой рюкзак выдержит любые тяжести и защитит ваши гаджеты

Носить ноутбук, планшет и другие гаджеты, не боясь за их порчу, можно в этом стильном рюкзаке. Смело доверьте ему свои устройства! У него есть внутренний каркас, который позволяет держать форму, а также влагозащищенная ткань и широкие лямки. Внутри есть несколько карманов и очень много места — можно смело брать ранец для любых целей.

Цена: 1900 рублей

Хороший рюкзак

Лучшие китайские смартфоны 2024 года: рейтинг по цене и качеству

Удобная настольная лампа с креплением

Удобная настольная лампа с креплением. Лампа долговечна и проста в использовании, а также позволяет выбрать нужный угол освещения. Фото.

Лампа долговечна и проста в использовании, а также позволяет выбрать нужный угол освещения

Посмотрите на свой рабочий стол — возможно, ему не хватает удобной складной лампы! Нашли для вас отличную модель с высоким рейтингом и креплением для края стола — она сэкономит место и будет долго служить вам. Вдобавок вы вольны установить в нее лампочку, а это значит, что нужно менять только ее. Это намного практичнее светодиодных светильников, которые в случае поломки можно только выбросить.

Цена: 1600 рублей

Настольная лампа

Качественная подушка из лебяжьего пуха

Качественная подушка из лебяжьего пуха. Эта недорогая подушка — спонсор ваших будущих сладких снов. Фото.

Эта недорогая подушка — спонсор ваших будущих сладких снов

Этой весной вы должны наконец выспаться! Вот идеальная по своему составу подушка из лебяжьего пуха: она является гипоалергенной, поэтому подойдет всем. Вдобавок подушка сохраняет форму, а при необходимости вы можете сами отрегулировать наполнитель. Отзывы очень хорошие — добавьте себе и закажите, выбрав нужный размер.

Цена: от 800 рублей

Подушка для сна

Теги
Лонгриды для вас
Проверил на себе новую модель самого необычного планшета — обзор TCL NXTPAPER 11

Точно так же, как большинство мобильных телефонов часто похожи друг на друга, различаясь только производительностью, качеством и ценой, так и планшеты мало чем отличаются друг от друга. За годы существования они пришли к какому-то единому формату, отчего выбрать их теперь довольно сложно. Остается только ориентироваться на цену. Но все же есть исключения, на которые стоит обратить внимание. Например, NXTPAPER 11 от TCL, широко известной по своим телевизорам. Кроме этого, бренд предлагает смартфоны, а в последние годы расширил свой ассортимент за пределами китайского рынка. Я уже имел дело с его планшетами, и новинка не могла не вызвать у меня интереса.

Читать далее
Что такое Яндекс Станция Миди, и чем она отличается от других колонок Яндекса

9 ноября 2023 года Яндекс пополнил линейку своих умных колонок, выпустив Станцию Миди. Да, называется она именно так, и здесь нет опечатки. Ну а что: базовая модель есть, также успешно продаются версии «Лайт», «Мини» и «Макс», и как тогда назвать новый продукт? Выход нашли нетривиальный, просто изменив одну букву в приставке «Мини». Название получились интересным, но совершенно абстрактным, из-за чего по имени устройства невозможно понять, какое место оно занимает в линейке. Разберемся, что умеет Яндекс Станция Миди, чем отличается от других колонок и кому пригодится.

Читать далее
5 недорогих смарт-часов с функцией звонка для тех, кому лень доставать телефон из кармана

Смарт-часы — это не только красивый аксессуар и прибор для мониторига состояния здоровья, но и устройство, упрощающее нашу жизнь. Так, если вы едете за рулем, находитесь вдали от телефона или просто не хотите доставать его из кармана, то можете принять звонок с часов. Причем такая функция есть даже на моделях, чья цена не превышает 5 тысяч рублей. Именно о них мы сегодня и поговорим, взглянув на лучшие смарт-часы с функцией телефона.

Читать далее