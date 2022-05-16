10 лучших товаров с AliExpress, которые я купил в 2022 году

  2. Темы
  3. Аксессуары
Иван Герасимов 0

Мы с коллегами в редакции не только ищем для вас крутые товары, но и тестируем их сами: иногда понимаешь, что за определенный промежуток времени находишь действительно качественные гаджеты, за которые не стыдно. Сегодня поделюсь с вами тем, что заказал в 2022 году: тут и аксессуары для смартфона, и гаджеты для дома, для тренировок и даже кое-что для животных. Проверил их на себе и настоятельно рекомендую приобрести вам, тем более, что многие товары сейчас стали дешевле.

Рассказываю о десяти крутых гаджетах, которые я купил на Али в этом году

❗️ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН И ЧИТАЙТЕ СТАТЬИ О СМАРТФОНАХ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Недорогие блютуз-наушники

Если хотите недорогие наушники с хорошим звуком, то берите JBL

Купил себе наушники JBL специально для тренировок — это топчик за свои деньги. У них удачная форма, приятные на ощупь амбушюры, защита от воды и управление касанием. Ни одни из известных наушников не выдавали такого звука! Теперь думаю сделать их основными и пользоваться постоянно.

Цена: 1412 рублей

Купить наушники JBL

Чехол для AirTag

AirTag можно носить и так: идеально подойдет, чтобы не потерять ребенка во дворе

Один из моих одноклассников воспитывает ребенка и очень переживает за него. Чтобы знать местоположение, он вложил в рюкзак AirTag, но теперь не боится отправлять чадо погулять, ведь метка всегда на руке. Ремешок сидит на руке просто превосходно, а сам гаджет не выпадает из него.

Цена: 194 рубля

Чехол для AirTag

Хороший недорогой ирригатор

Не переплачивайте за ирригатор: он должен стоить не более полутора тысяч рублей

Гигиена превыше всего, но заботиться о себе можно без больших трат: ирригатор отлично подходит для чистки зубов, поэтому я взял себе такую недорогую модель, ничем не отличающуюся от тех, что есть в магазинах. На Али ровно в два раза дешевле, так что, если соберетесь брать себе такой, вы знаете, где лучше всего заказывать.

Цена: 1328 рублей

Недорогой ирригатор

Чем Android Auto отличается от Apple CarPlay

Самый удобный светильник

У светильника безумно мощный аккумулятор, за счет которого он может проработать почти сутки

Света не бывает много, особенно, когда живешь в стране, где большую часть года зима. В светильнике Baseus несколько уровней подсветки, маскимальный рассчитан на 4 часа, а если нужен ночник, то в таком режиме он способен проработать целые сутки. Самое важное для меня — крепление. Его можно закрепить где угодно. Главное, чтобы было удобно.

Цена: 1340 рублей

Купить светильник Baseus

Удобные ремешки для Mi Band

Плетеный ремешок настолько приятный, что его не хочется снимать с руки

Никогда не покупаю абы какие ремешки для Mi Band — всегда выбираю только самые топовые. Ни разу не пожалел о том, что взял такие: они не натирают руку, не пачкаются. Носить их можно вечно: они в разы приятнее обычных силиконовых, поэтому Mi Band я больше не снимаю.

Цена: 109 рублей

Ремешки для Mi Band

Как умный дом влияет на экологию и на наши кошельки

Удобный рюкзак для путешествий

Рюкзак качественно сшит: нитки не торчат, молния не расходится, а ткань не пачкается и не рвется

Я большой фанат рюкзаков: в коллекции у меня уже есть четыре штуки от Nike, но они слишком крупные. К тому же — спортивные. Если нужно что-то удобное с отделениями внутри, то возьмите такой рюкзак Xiaomi: его можно носить с любой одеждой, внутри он не промокнет даже под мощным ливнем, а если в него запихнуть слишком много вещей, то его не раздувает, в результате чего он помещается в калибратор авиакомпании.

Цена: 1483 рубля

Рюкзак Xiaomi

Крутая лежанка для животных

Мои животные теперь не расстаются с ней и предпочитают лишний раз не вылезать

Мои кошка с собакой неразлучны: едят корм друг друга, играют одними и теми же игрушками и даже спят вместе. Купил им лежанку, в которой они спят вместе или поочередно: не рвется, легко стирается, а еще им в ней тепло даже зимой.

Цена: 1008 рублей

Лежанка для животных

Гаджет для велосипеда

У фонарика надежный держатель: он не отвалится при езде по ямам или грунту

Подготовился к велосезону заранее и решил порадовать своего железного коня: установил мощный фонарик с AliExpress, в котором сразу есть и портативная зарядка. Хоть он и защищен от влаги, в реку его бросать не стоит. Зато есть несколько уровней подсветки — не хуже дальнего света у автомобиля.

Цена: от 934 рублей

Фонарь с повербанком на велосипед

YouTube в России никто не блокировал, но скоро он загнётся и сам

Самый лучший повербанк

10000 мА*ч вполне достаточно для того, чтобы пару раз зарядить смартфон

Портативная зарядка всегда должна быть под рукой, но не должна занимать много места. А еще не хочется, чтобы со временем из нее улетала емкость. Могу сказать одно: Ugreen — топчик за свои деньги! Заряжается быстро, отображает уровень заряда на LED-индикаторе и стоит недорого. Взял сразу две: одну себе, другую — в подарок.

Цена: 1511 рублей

Легкий повербанк Ugreen

Зарядка на несколько USB

GaN-зарядка прослужит не один год, поэтому ее стоимость вполне оправданна

GaN-зарядка — наверное, лучший аксессуар на сегодняшний день для всех. Стоит она немало, но оправдывает вложенные деньги. Этот адаптер от Ugreen понравился своим весом (намного легче, чем адаптер от ноутбука Huawei) и количеством портов, каждый из которых выдает определенную мощность. Таким образом, одновременно заряжаю сразу несколько устройств.

Цена: 3285 рублей

GaN-адаптер Ugreen

Еще больше товаров вы можете найти в Телеграм-канале «Сундук Али-Бабы»: подпишитесь, чтобы не пропускать топовые товары по низким ценам!

Теги
Лонгриды для вас
Вот, что я нашел на AliExpress за эту неделю

Когда попадаешь на AliExpress, тебя иногда просто засасывает, и ты больше ничего не можешь с собой сделать. Смотришь, выбираешь, заказываешь и дальше по всем шагам, вплоть до похода на почту. Обычно мы публикуем тематические подборки, но сейчас хочется поделиться тем, на что я обратил внимание за прошедшую неделю. Многое из этого я даже заказал себе, чтобы проверить, как это работает и стоит ли оно своих денег. Пока все это преодолевает границы и расстояния, я хочу показать вам, что привлекло на этом сайте лично мое внимание. А в комментариях напишите, что вы заказали в последнее время. Будет интересно.

Читать далее
Топовые товары с AliExpress, которые прокачают ваш смартфон

Гаджеты с АлиЭкспресс призваны помогать нам делать нашу жизнь лучше. Смартфон - неотъемлемая часть жизни, поэтому даже самый топовый телефон можно сделать еще круче. Нашли для вас несколько мегапрактичных гаджетов, которые прокачают ваш смартфон, не дадут ему разбиться и разрядиться. В общем, в нашей новой подборке только самый топ: сейчас цены на товары снизились благодаря курсу доллара, поэтому откладывать покупку точно не стоит - добавляйте в корзину и срочно оплачивайте!

Читать далее
Планшет Huawei
Попробовали планшет Huawei MatePad 2022. Это почти компьютер

У вас бывает ощущение, будто гаджеты появляются как-то очень редко и не на регулярной основе, хотя на самом деле обновления выходят довольно часто? У меня такое ощущение сложилось относительно нового Huawei MatePad. Наверное, оно появилось из-за какой-то очень высокой активности компании в последнее время. Выход HarmonyOS прошлым летом, появление Nova 9 осенью, Huawei P50 Pro и P50 Pocket несколько дней назад… Все это создало атмосферу бурления, к которой мы привыкли в отношении других брендов. На фоне всего этого выход нового MatePad мог оказаться незамеченным, но не тут-то было. Мы заметили и хотим о нем рассказать, ведь такая активность компании о чем-то, да говорит.

Читать далее
Новый комментарий