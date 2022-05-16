10 лучших товаров с AliExpress, которые я купил в 2022 году

Мы с коллегами в редакции не только ищем для вас крутые товары, но и тестируем их сами: иногда понимаешь, что за определенный промежуток времени находишь действительно качественные гаджеты, за которые не стыдно. Сегодня поделюсь с вами тем, что заказал в 2022 году: тут и аксессуары для смартфона, и гаджеты для дома, для тренировок и даже кое-что для животных. Проверил их на себе и настоятельно рекомендую приобрести вам, тем более, что многие товары сейчас стали дешевле.

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Недорогие блютуз-наушники

Купил себе наушники JBL специально для тренировок — это топчик за свои деньги. У них удачная форма, приятные на ощупь амбушюры, защита от воды и управление касанием. Ни одни из известных наушников не выдавали такого звука! Теперь думаю сделать их основными и пользоваться постоянно.

Цена: 1412 рублей

Купить наушники JBL

Чехол для AirTag

Один из моих одноклассников воспитывает ребенка и очень переживает за него. Чтобы знать местоположение, он вложил в рюкзак AirTag, но теперь не боится отправлять чадо погулять, ведь метка всегда на руке. Ремешок сидит на руке просто превосходно, а сам гаджет не выпадает из него.

Цена: 194 рубля

Чехол для AirTag

Хороший недорогой ирригатор

Гигиена превыше всего, но заботиться о себе можно без больших трат: ирригатор отлично подходит для чистки зубов, поэтому я взял себе такую недорогую модель, ничем не отличающуюся от тех, что есть в магазинах. На Али ровно в два раза дешевле, так что, если соберетесь брать себе такой, вы знаете, где лучше всего заказывать.

Цена: 1328 рублей

Недорогой ирригатор

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Самый удобный светильник

Света не бывает много, особенно, когда живешь в стране, где большую часть года зима. В светильнике Baseus несколько уровней подсветки, маскимальный рассчитан на 4 часа, а если нужен ночник, то в таком режиме он способен проработать целые сутки. Самое важное для меня — крепление. Его можно закрепить где угодно. Главное, чтобы было удобно.

Цена: 1340 рублей

Купить светильник Baseus

Удобные ремешки для Mi Band

Никогда не покупаю абы какие ремешки для Mi Band — всегда выбираю только самые топовые. Ни разу не пожалел о том, что взял такие: они не натирают руку, не пачкаются. Носить их можно вечно: они в разы приятнее обычных силиконовых, поэтому Mi Band я больше не снимаю.

Цена: 109 рублей

Ремешки для Mi Band

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Удобный рюкзак для путешествий

Я большой фанат рюкзаков: в коллекции у меня уже есть четыре штуки от Nike, но они слишком крупные. К тому же — спортивные. Если нужно что-то удобное с отделениями внутри, то возьмите такой рюкзак Xiaomi: его можно носить с любой одеждой, внутри он не промокнет даже под мощным ливнем, а если в него запихнуть слишком много вещей, то его не раздувает, в результате чего он помещается в калибратор авиакомпании.

Цена: 1483 рубля

Рюкзак Xiaomi

Крутая лежанка для животных

Мои кошка с собакой неразлучны: едят корм друг друга, играют одними и теми же игрушками и даже спят вместе. Купил им лежанку, в которой они спят вместе или поочередно: не рвется, легко стирается, а еще им в ней тепло даже зимой.

Цена: 1008 рублей

Лежанка для животных

Гаджет для велосипеда

Подготовился к велосезону заранее и решил порадовать своего железного коня: установил мощный фонарик с AliExpress, в котором сразу есть и портативная зарядка. Хоть он и защищен от влаги, в реку его бросать не стоит. Зато есть несколько уровней подсветки — не хуже дальнего света у автомобиля.

Цена: от 934 рублей

Фонарь с повербанком на велосипед

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Самый лучший повербанк

Портативная зарядка всегда должна быть под рукой, но не должна занимать много места. А еще не хочется, чтобы со временем из нее улетала емкость. Могу сказать одно: Ugreen — топчик за свои деньги! Заряжается быстро, отображает уровень заряда на LED-индикаторе и стоит недорого. Взял сразу две: одну себе, другую — в подарок.

Цена: 1511 рублей

Легкий повербанк Ugreen

Зарядка на несколько USB

GaN-зарядка — наверное, лучший аксессуар на сегодняшний день для всех. Стоит она немало, но оправдывает вложенные деньги. Этот адаптер от Ugreen понравился своим весом (намного легче, чем адаптер от ноутбука Huawei) и количеством портов, каждый из которых выдает определенную мощность. Таким образом, одновременно заряжаю сразу несколько устройств.

Цена: 3285 рублей

GaN-адаптер Ugreen

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