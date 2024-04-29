10 недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые прокачают твою дачу в 2024 году

Дачный сезон уже стартовал, но если вы к нему не успели подготовиться, исправить ситуацию поможет АлиЭкспресс. Между прочим, на просторах маркетплейса есть сотни крутых товаров, без которых не обойтись! А если постараться, можно найти те, что доставят за несколько дней, чтобы успеть до майских праздников. Не хотите тратить время? Тогда заглядывайте в нашу подборку: сюда мы включили важные товары для дачи, которые точно могут вам пригодиться! Добавляйте их в корзину и оформляйте заказ, пока действуют скидки!

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Недорогой шуроповерт

Весной крайне важно заняться обновлением своего жилища. Собрать мебель или разобрать старый декор намного проще, имея под рукой электрический шуруповерт. Нашли шикарную модель по низкой цене! У нее съемный аккумулятор и мощный движок, который подойдет для любых задач.

Цена: 2000 рублей

Шуруповерт для дома

Карманный швейцарский нож

Швейцарский нож может пригодиться вообще всем, а не только любителям туризма. Нашли для вас шикарный карманный мультитул, который имеет с десяток инструментов. Носить его можно носить даже в качестве брелка на ключах или просто хранить в бардачке автомобиля. Такой универсальный гаджет может пригодиться всегда!

Цена: 510 рублей

Крутой мультитул

Очень мощный повербанк

Зарядить все гаджеты на даче вам в два счета поможет этот мощнейший повербанк. Это настоящий переносной аккумулятор, от которого можно питать несколько устройств, причем в течение длительного времени. Он рассчитан на 30 000 мА*ч, так что, от него зарядится все, что угодно — начиная с наушников и заканчивая ноутбуком.

Цена: 4370 рублей

Портативная зарядка

Корзина для жарки овощей

Хотите готовить угощения для гостей как профи? Вам точно нужна корзина для жарки овощей! Она позволяет вовремя снять блюдо с огня и не испортить его. К тому же, из нее намного проще выкладывать на тарелки, чем с условных шампуров или решетки, а также взбалтывать для прожарки целиком.

Цена: 550 рублей

Гриль для овощей

Настольный вентилятор

Никто не знает, как может измениться погода в течение выходных. Чтобы не рисковать, на даче должен быть настольный вентилятор. Он имеет удобную подставку, благодаря которой можно легко установить комфортный угол обдува. Он очень тихий, долговечный и не навредит вам — можно смело ставить даже на ночь.

Цена: 830 рублей

Настольный вентилятор

Карманный Wi-Fi роутер с сим-картой

Несмотря на то, что LTE есть везде, смартфон может разрядиться или не поймать хороший сигнал. Используйте на даче отличный карманный хотспот, в который всего-то и нужно установить сим-карту. Кладете портативный роутер на видное место, где лучше ловит Интернет, после чего к сети подключаете к Wi-Fi до 10 человек!

Цена: 1020 рублей

Карманный хотспот

Долговечный мангал из нержавейки

Дешевые мангалы из гипермаркетов фактически являются одноразовыми — уже через год постепенно прогорают и начинают разваливаться. Нашли для вас недорогой, но хороший долговечный мангал, который вы не встретите ни в одном магазине. У него устойчивые ножки, несколько типов отверстий для шампуров и вырезы для подпитки углей воздухом, чтобы они не затухали. Можете смело купить мангал на годы вперед, потратив минимум средств.

Цена: 1800 рублей

Мангал для дачи

Лампочка с датчиком движения

На даче наверняка пригодится дополнительное и, желательно, умное освещение, которое будет включаться автоматически. Вот лампочка с датчиком движения: работает ровно как обычная, но срабатывает автоматически, реагируя на человека или животное. Вам лишь нужно выбрать яркость и мощность — она здесь от 9 до 18 Вт.

Цена: от 280 рублей

Умная лампочка

Недорогая блютуз-колонка

Раскачать вечеринку на даче поможет эта недорогая блютуз-колонка. Что она умеет? Можете подключить ее к смартфону или же просто установить карту памяти до 32 Гб. Аккумулятор на 1200 мА*ч позволит проработать до 3 часов без подзарядки. Топчик по соотношению цена-качество!

Цена: 750 рублей

Колонка беспроводная

Дачное складное кресло

На даче много стульев не бывает. Лучше всего выбирать переносные — они легкие и занимают мало места. Нашли для вас отличное дачное кресло, причем целый ряд разных моделей. Есть как удобные табуретки, так и полноценные кресла со спинками. Цена — просто топчик, успеют доставить до 9 мая!

Цена: 1400 рублей

Легкое кресло