10 недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые прокачают твою дачу в 2024 году

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Иван Герасимов

Дачный сезон уже стартовал, но если вы к нему не успели подготовиться, исправить ситуацию поможет АлиЭкспресс. Между прочим, на просторах маркетплейса есть сотни крутых товаров, без которых не обойтись! А если постараться, можно найти те, что доставят за несколько дней, чтобы успеть до майских праздников. Не хотите тратить время? Тогда заглядывайте в нашу подборку: сюда мы включили важные товары для дачи, которые точно могут вам пригодиться! Добавляйте их в корзину и оформляйте заказ, пока действуют скидки!

10 недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые прокачают твою дачу в 2024 году. Эти товары для дачи помогут отдохнуть с кайфом! Фото.

Эти товары для дачи помогут отдохнуть с кайфом!

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Недорогой шуроповерт

Недорогой шуроповерт. Удобный шуруповерт, который точно не будет лишним на вашей даче. Фото.

Удобный шуруповерт, который точно не будет лишним на вашей даче

Весной крайне важно заняться обновлением своего жилища. Собрать мебель или разобрать старый декор намного проще, имея под рукой электрический шуруповерт. Нашли шикарную модель по низкой цене! У нее съемный аккумулятор и мощный движок, который подойдет для любых задач.

Цена: 2000 рублей

Шуруповерт для дома

Карманный швейцарский нож

Карманный швейцарский нож. Мультул можно носить в качестве брелка на ключах — он всегда пригодится. Фото.

Мультул можно носить в качестве брелка на ключах — он всегда пригодится

Швейцарский нож может пригодиться вообще всем, а не только любителям туризма. Нашли для вас шикарный карманный мультитул, который имеет с десяток инструментов. Носить его можно носить даже в качестве брелка на ключах или просто хранить в бардачке автомобиля. Такой универсальный гаджет может пригодиться всегда!

Цена: 510 рублей

Крутой мультитул

Очень мощный повербанк

Очень мощный повербанк. Этот повербанк способен зарядить вообще все! Фото.

Этот повербанк способен зарядить вообще все!

Зарядить все гаджеты на даче вам в два счета поможет этот мощнейший повербанк. Это настоящий переносной аккумулятор, от которого можно питать несколько устройств, причем в течение длительного времени. Он рассчитан на 30 000 мА*ч, так что, от него зарядится все, что угодно — начиная с наушников и заканчивая ноутбуком.

Цена: 4370 рублей

Портативная зарядка

Корзина для жарки овощей

Корзина для жарки овощей. Корзинка для овощей позволит приготовить вкуснейшие овощи на огне. Фото.

Корзинка для овощей позволит приготовить вкуснейшие овощи на огне

Хотите готовить угощения для гостей как профи? Вам точно нужна корзина для жарки овощей! Она позволяет вовремя снять блюдо с огня и не испортить его. К тому же, из нее намного проще выкладывать на тарелки, чем с условных шампуров или решетки, а также взбалтывать для прожарки целиком.

Цена: 550 рублей

Гриль для овощей

Настольный вентилятор

Настольный вентилятор. Компактный вентилятор может работать даже от повербанка. Фото.

Компактный вентилятор может работать даже от повербанка

Никто не знает, как может измениться погода в течение выходных. Чтобы не рисковать, на даче должен быть настольный вентилятор. Он имеет удобную подставку, благодаря которой можно легко установить комфортный угол обдува. Он очень тихий, долговечный и не навредит вам — можно смело ставить даже на ночь.

Цена: 830 рублей

Настольный вентилятор

Карманный Wi-Fi роутер с сим-картой

Карманный Wi-Fi роутер с сим-картой. Карманный роутер позволит раздавать интернет на все устройства в доме. Фото.

Карманный роутер позволит раздавать интернет на все устройства в доме

Несмотря на то, что LTE есть везде, смартфон может разрядиться или не поймать хороший сигнал. Используйте на даче отличный карманный хотспот, в который всего-то и нужно установить сим-карту. Кладете портативный роутер на видное место, где лучше ловит Интернет, после чего к сети подключаете к Wi-Fi до 10 человек!

Цена: 1020 рублей

Карманный хотспот

Долговечный мангал из нержавейки

Долговечный мангал из нержавейки. Крутой мангал прослужит вам не один год. Фото.

Крутой мангал прослужит вам не один год

Дешевые мангалы из гипермаркетов фактически являются одноразовыми — уже через год постепенно прогорают и начинают разваливаться. Нашли для вас недорогой, но хороший долговечный мангал, который вы не встретите ни в одном магазине. У него устойчивые ножки, несколько типов отверстий для шампуров и вырезы для подпитки углей воздухом, чтобы они не затухали. Можете смело купить мангал на годы вперед, потратив минимум средств.

Цена: 1800 рублей

Мангал для дачи

Лампочка с датчиком движения

Лампочка с датчиком движения. Датчик движения сам включит свет — можно повесить лампочку где-нибудь на улице. Фото.

Датчик движения сам включит свет — можно повесить лампочку где-нибудь на улице

На даче наверняка пригодится дополнительное и, желательно, умное освещение, которое будет включаться автоматически. Вот лампочка с датчиком движения: работает ровно как обычная, но срабатывает автоматически, реагируя на человека или животное. Вам лишь нужно выбрать яркость и мощность — она здесь от 9 до 18 Вт.

Цена: от 280 рублей

Умная лампочка

Недорогая блютуз-колонка

Недорогая блютуз-колонка. Идеальная колонка: и звучит неплохо, и стоит дешево. Фото.

Идеальная колонка: и звучит неплохо, и стоит дешево

Раскачать вечеринку на даче поможет эта недорогая блютуз-колонка. Что она умеет? Можете подключить ее к смартфону или же просто установить карту памяти до 32 Гб. Аккумулятор на 1200 мА*ч позволит проработать до 3 часов без подзарядки. Топчик по соотношению цена-качество!

Цена: 750 рублей

Колонка беспроводная

Дачное складное кресло

Дачное складное кресло. Кресло весит очень мало — можно смело брать его на рыбалку. Фото.

Кресло весит очень мало — можно смело брать его на рыбалку

На даче много стульев не бывает. Лучше всего выбирать переносные — они легкие и занимают мало места. Нашли для вас отличное дачное кресло, причем целый ряд разных моделей. Есть как удобные табуретки, так и полноценные кресла со спинками. Цена — просто топчик, успеют доставить до 9 мая!

Цена: 1400 рублей

Легкое кресло

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