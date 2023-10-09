10 неожиданно хороших товаров с АлиЭкспресс, которые стоят неприлично дешево

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Иван Герасимов

АлиЭкспресс — мировая кладовая товаров на любой вкус. Среди смартфонов и повербанков здесь есть тысячи, если не десятки тысяч, гаджетов, которые стоят крайне дешево по сравнению с обычными магазинами. Найти их все практически невозможно, но мы попытались и отобрали для вас хорошие товары по соотношению цена-качество. Это прямо праздник какой-то! Планшет, товары для дома, различные мелкие аксессуары, которых не найти в рознице — все это постарались уместить в нашей подборке. Приступайте к просмотру!

10 неожиданно хороших товаров с АлиЭкспресс, которые стоят неприлично дешево. Эти товары очень хороши. Тем более, по такой цене! Фото.

Эти товары очень хороши. Тем более, по такой цене!

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Недорогая зарядка для смартфона

Недорогая зарядка для смартфона. Неплохая зарядка, которая всегда будет под рукой при необходимости. Фото.

Неплохая зарядка, которая всегда будет под рукой при необходимости

Пожалуй, адаптер для зарядки — один из самых нужных гаджетов в быту. Более того, он вечно исчезает из поля зрения при надобности. Так пусть же у вас всегда будет под рукой эта недорогая зарядка с Quick Charge 3.0, которая может заряжать два гаджета одновременно с мощностью до 18 Вт.

Цена: 200 рублей

Адаптер для зарядки

Хорошая ТВ-приставка на Андроид

Хорошая ТВ-приставка на Андроид. Приставка Х96Q — одна из лучших на рынке по соотношению цена-качество. Фото.

Приставка Х96Q — одна из лучших на рынке по соотношению цена-качество

Рынок Смарт-телевизоров огромен, поэтому у производителей всегда есть недорогие решения. Тем не менее, не все они по карману пользователям да и смысл, если можно купить Андроид-приставку? Х96Q — народный выбор: она комплектуется 1 или 2 Гб оперативки, 16 Гб встроенной памяти и имеет неплохой процессор. В общем, стоит присмотреться, тем более, за такие деньги.

Цена: от 1880 рублей

Приставка на Андроид ТВ

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Компактная блютуз-колонка

Компактная блютуз-колонка. Одна из лучших колонок на рынке по своим характеристикам — надо брать! Фото.

Одна из лучших колонок на рынке по своим характеристикам — надо брать!

Даже если вы закрыли дачный сезон, никогда не поздно купить блютуз-колонку для дома. Тем более, такую компактную EVA A106 Pro с влагозащитой. Несмотря на размеры, она выдает до 3 Вт и посоревнуется с вашим смартфоном и по качеству, и по громкости! Кроме того, она одна из самых популярных на Али.

Цена: 1480 рублей

Компактная колонка

Чехол для геймпада PS5

Чехол для геймпада PS5. Чехол защитит ваш геймпад от царапин и грязи, иногда — от ударов. Фото.

Чехол защитит ваш геймпад от царапин и грязи, иногда — от ударов

Sony делает довольно функциональные геймпады для PS5, но все они при активном использовании быстро затираются, а белый пластик на корпусе выцветает. Защитить его от внешних факторов поможет этот чехол для джойстика: все вырезы сделаны идеально, силикон очень качественный, а вдобавок у продавца есть кейсы для разных моделей.

Цена: 390 рублей

Чехол для геймпада

Нескользящий коврик для ванной

Нескользящий коврик для ванной. У продавца есть коврики для ванной разных размеров, можно даже указать собственные. Фото.

У продавца есть коврики для ванной разных размеров, можно даже указать собственные

Пол в ванной — довольно опасное место. Защитите себя от падений с помощью этого нескользящего коврика из приятного материала. Он легко чистится от загрязнений и приятен наощупь. Можно выбрать любую понравившуюся текстуру или размер, коих здесь свыше 10 штук. Нет подходящего? Просто укажите его сами при заказе!

Цена: от 1900 рублей

Коврик для ванной

Противоударный кнопочный телефон

Противоударный кнопочный телефон. Этот кнопочный телефон определенно хорош за свои деньги! Фото.

Этот кнопочный телефон определенно хорош за свои деньги!

Вы думали, кнопочными телефонами никто не пользуется? А вот и нет — их до сих пор активно покупают. Более того, среди них есть прикольные модели вроде Senseit P210W: у него громкие динамик, поддержка двух сим-карт и даже камера. Вдобавок телефон обрамлен в прочный корпус с защитой IP68, так что, присмотритесь повнимательнее.

Цена: 2990 рублей

Кнопочный телефон

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Комплект батареек

Комплект батареек. Батарейки всегда нужны. Но их никогда нет под рукой. Фото.

Батарейки всегда нужны. Но их никогда нет под рукой

Несмотря на обилие гаджетов с перезаряжаемыми аккумуляторами, часть бытовых приборов по-прежнему работает на обычных батарейках. Чтобы менять их вовремя, запаситесь комплектом недорогих и мощных — сразу 20 штук. Идеально подойдут для пультов, настенных часов и других предметов.

Цена: 850 рублей

Комплект батареек

Светодиодная лента для дома

Светодиодная лента для дома. Светодиодная лента — шикарное украшение к Новому году, которое стоит очень дешево. Фото.

Светодиодная лента — шикарное украшение к Новому году, которое стоит очень дешево

Несмотря на то, что до нового года еще больше 3 месяцев, лучше начать украшать его прямо сейчас. Самый простой способ — установить по периметру комнаты светодиодную ленту и сэкономить на обычных гирляндах и игрушках. Вот вам несколько вариантов свечения и любая длина — остается лишь решить, куда вешать!

Цена: от 430 рублей

Светодиодная лента в ассортименте

Мощный планшет на Андроид с сим-картой

Мощный планшет на Андроид с сим-картой. Классный планшет продают дешево — успейте купить! Фото.

Классный планшет продают дешево — успейте купить!

Планшеты на Андроид долгое время считались второсортными, но сейчас наверстывают упущенное: вот, например, Teclast T40 Air с 10-дюймовым экраном и сим-картой: гаджет заключен в стильный корпус наподобие дорогих аналогов, а по умолчанию в него встроено 8 Гб оперативки и Андроид 13. Чип Unisoc Tiger T606 потянет любое приложение, так что, дерзайте!

Цена: 17 600 рублей

Планшет Teclast

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Недорогой рюкзак

Недорогой рюкзак. Этот рюкзак чертовски хорош и стоит дешево! Фото.

Этот рюкзак чертовски хорош и стоит дешево!

Рюкзак на каждый день за 1000 рублей? Да вы шутите! Таких предложений почти не найти, но есть исключения: например, вот такой крутой ранец, который можно носить куда угодно. У него есть карманы снаружи, лямки для регулировки объёма — в общем, все то, что и должно быть. При этом он стоит сущие копейки — не могу вам его не порекомендовать.

Цена: 770 рублей

Недорогой рюкзак

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