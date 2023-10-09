10 неожиданно хороших товаров с АлиЭкспресс, которые стоят неприлично дешево

АлиЭкспресс — мировая кладовая товаров на любой вкус. Среди смартфонов и повербанков здесь есть тысячи, если не десятки тысяч, гаджетов, которые стоят крайне дешево по сравнению с обычными магазинами. Найти их все практически невозможно, но мы попытались и отобрали для вас хорошие товары по соотношению цена-качество. Это прямо праздник какой-то! Планшет, товары для дома, различные мелкие аксессуары, которых не найти в рознице — все это постарались уместить в нашей подборке. Приступайте к просмотру!
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Содержание
Недорогая зарядка для смартфона
Пожалуй, адаптер для зарядки — один из самых нужных гаджетов в быту. Более того, он вечно исчезает из поля зрения при надобности. Так пусть же у вас всегда будет под рукой эта недорогая зарядка с Quick Charge 3.0, которая может заряжать два гаджета одновременно с мощностью до 18 Вт.
Цена: 200 рублей
Хорошая ТВ-приставка на Андроид
Рынок Смарт-телевизоров огромен, поэтому у производителей всегда есть недорогие решения. Тем не менее, не все они по карману пользователям да и смысл, если можно купить Андроид-приставку? Х96Q — народный выбор: она комплектуется 1 или 2 Гб оперативки, 16 Гб встроенной памяти и имеет неплохой процессор. В общем, стоит присмотреться, тем более, за такие деньги.
Цена: от 1880 рублей
Как добавить SMART TV на любой телевизор с помощью стика на Android TV. Личный опыт
Компактная блютуз-колонка
Даже если вы закрыли дачный сезон, никогда не поздно купить блютуз-колонку для дома. Тем более, такую компактную EVA A106 Pro с влагозащитой. Несмотря на размеры, она выдает до 3 Вт и посоревнуется с вашим смартфоном и по качеству, и по громкости! Кроме того, она одна из самых популярных на Али.
Цена: 1480 рублей
Чехол для геймпада PS5
Sony делает довольно функциональные геймпады для PS5, но все они при активном использовании быстро затираются, а белый пластик на корпусе выцветает. Защитить его от внешних факторов поможет этот чехол для джойстика: все вырезы сделаны идеально, силикон очень качественный, а вдобавок у продавца есть кейсы для разных моделей.
Цена: 390 рублей
Нескользящий коврик для ванной
Пол в ванной — довольно опасное место. Защитите себя от падений с помощью этого нескользящего коврика из приятного материала. Он легко чистится от загрязнений и приятен наощупь. Можно выбрать любую понравившуюся текстуру или размер, коих здесь свыше 10 штук. Нет подходящего? Просто укажите его сами при заказе!
Цена: от 1900 рублей
Противоударный кнопочный телефон
Вы думали, кнопочными телефонами никто не пользуется? А вот и нет — их до сих пор активно покупают. Более того, среди них есть прикольные модели вроде Senseit P210W: у него громкие динамик, поддержка двух сим-карт и даже камера. Вдобавок телефон обрамлен в прочный корпус с защитой IP68, так что, присмотритесь повнимательнее.
Цена: 2990 рублей
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Комплект батареек
Несмотря на обилие гаджетов с перезаряжаемыми аккумуляторами, часть бытовых приборов по-прежнему работает на обычных батарейках. Чтобы менять их вовремя, запаситесь комплектом недорогих и мощных — сразу 20 штук. Идеально подойдут для пультов, настенных часов и других предметов.
Цена: 850 рублей
Светодиодная лента для дома
Несмотря на то, что до нового года еще больше 3 месяцев, лучше начать украшать его прямо сейчас. Самый простой способ — установить по периметру комнаты светодиодную ленту и сэкономить на обычных гирляндах и игрушках. Вот вам несколько вариантов свечения и любая длина — остается лишь решить, куда вешать!
Цена: от 430 рублей
Светодиодная лента в ассортименте
Мощный планшет на Андроид с сим-картой
Планшеты на Андроид долгое время считались второсортными, но сейчас наверстывают упущенное: вот, например, Teclast T40 Air с 10-дюймовым экраном и сим-картой: гаджет заключен в стильный корпус наподобие дорогих аналогов, а по умолчанию в него встроено 8 Гб оперативки и Андроид 13. Чип Unisoc Tiger T606 потянет любое приложение, так что, дерзайте!
Цена: 17 600 рублей
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Недорогой рюкзак
Рюкзак на каждый день за 1000 рублей? Да вы шутите! Таких предложений почти не найти, но есть исключения: например, вот такой крутой ранец, который можно носить куда угодно. У него есть карманы снаружи, лямки для регулировки объёма — в общем, все то, что и должно быть. При этом он стоит сущие копейки — не могу вам его не порекомендовать.
Цена: 770 рублей