10 полезных и недорогих товаров с быстрой доставкой, которые ты мог пропустить на распродаже АлиЭкспресс

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Иван Герасимов

AliExpress кишит крутыми товарами, но проблема в том, что в последнее время они стали очень дорогими. Чтобы сэкономить и не переплатить, покупатели ждут Великую Китайскую Распродажу. Однако некоторые товары все же не попадают в рекомендации АлиЭкспресс, из-за чего пользователи их не замечают. Крутая сумка для фотоаппарата, усилитель сигнала Wi-Fi, проводные наушники с хорошим звуком — все это можно купить дешево на АлиЭкспресс уже сейчас! Добавляйте в корзину и оформляйте заказ, пока не поздно!

10 полезных и недорогих товаров с быстрой доставкой, которые ты мог пропустить на распродаже АлиЭкспресс. Эти товары чертовски дешево стоят прямо здесь и сейчас. Фото.

Эти товары чертовски дешево стоят прямо здесь и сейчас

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Поясная сумка для фотографа

Поясная сумка для фотографа. Эта крутая сумка без труда вместит ваш фотоаппарат. Фото.

Эта крутая сумка без труда вместит ваш фотоаппарат

Если вы заядлый фотограф или только осваиваете это ремесло, вам наверняка пригодится поясная сумка для камеры. Бренд Ulanzi, специализирующийся как раз на аксессуарах для камер, сделал отличную модель из водонепроницаемой ткани. Она очень стильно выглядит и практически не выделяется крупными размерами. Зато внутри без проблем поместится вся ваша техника!

Цена: 3740 рублей

Сумка для фотокамеры

Проводные наушники для телефона

Проводные наушники для телефона. Нашли шикарные наушники, которые порадуют вас не только звучанием, но и внешним видом. Фото.

Нашли шикарные наушники, которые порадуют вас не только звучанием, но и внешним видом

Проводные наушники по-прежнему актуальны среди владельцев смартфонов — их высоко ценят музыкальные эстеты. Так что, не спешите покупать дешевую гарнитуру с плохим звуком — обратите внимание на эту! Они упакованы как настоящие дорогие наушники, хорошо звучат и удобно сидят в ухе. Есть даже микрофон и кнопка управления воспроизведением. Не верите в то, что это топчик? Почитайте, что говорят покупатели!

Цена: 1650 рублей

Проводные наушники

Мягкая гипоалергенная подушка

Мягкая гипоалергенная подушка. Гипоалергенная подушка поможет вам высыпаться каждую ночь. Фото.

Гипоалергенная подушка поможет вам высыпаться каждую ночь

Спорим, у вас уже много лет одна и та же подушка? Хотите выспаться? Тогда вот лайфхак: просто заказывайте эту гипоалергенную подушку. Она сделана из лебяжьего пуха и обладает регулируемой поддержкой, долговечна, а также имеет стандартный размер 50*70. Потом спасибо скажете!

Цена: 800 рублей

Мягкая подушка

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Набор перезаряжаемых пальчиковых батареек

Набор перезаряжаемых пальчиковых батареек. Перезаряжаемые батарейки — это не только удобно, но и экологично. Фото.

Перезаряжаемые батарейки — это не только удобно, но и экологично

Несмотря на повсеместное использование аккумуляторов, пальчиковые батарейки по-прежнему актуальны. Они используются во многих устройствах. Перестаньте покупать одноразовые — есть же отличный набор перезаряжаемых батареек! Они медленно разряжаются, долго держат заряд и намного долговечнее обычных!

Цена: от 1200 рублей

Комплект батареек

Мощная приставка Смарт ТВ для телевизора

Мощная приставка Смарт ТВ для телевизора. Этот ТВ-бокс на Андроиде потянет не только фильмы в 4К, но и игры. Фото.

Этот ТВ-бокс на Андроиде потянет не только фильмы в 4К, но и игры

Сэкономьте на покупке Смарт-телевизора, выбрав вместо него эту приставку на Андроид ТВ. Она практически идеальна: работает на мощном чипе, имеет 4 Гб ОЗУ в базе и приятный дизайн с часами. По умолчанию в нее установлен Андроид 12, который редко встретишь в таких устройствах, а еще в недорогом ТВ-боксе есть поддержка Wi-Fi 6!

Цена: 4600 рублей

Приставка на Андроиде

Переходник с Ethernet на USB

Переходник с Ethernet на USB. Держите переходник под рукой, чтобы всегда была возможность подключить устройство к Интернету по проводу. Фото.

Держите переходник под рукой, чтобы всегда была возможность подключить устройство к Интернету по проводу

Обзавелись новым ноутбуком, а в нем нет разъёма для подключения кабеля Ethernet? Не спешите отчаиваться. Подключить лэптоп к высокоскоростному интернету напрямую можно при помощи этого переходника от Vention. Он легко подключается к обычному разъёму USB-A, так что, подойдет для любого устройства!

Цена: 1100 рублей

Переходник для Ethernet

Хороший недорогой беспроводной пылесос

Хороший недорогой беспроводной пылесос. Этот беспроводной пылесос справится с любым загрязнением и стоит недорого. Фото.

Этот беспроводной пылесос справится с любым загрязнением и стоит недорого

Наводить порядок в доме намного приятнее, чем вы думаете. Особенно, когда под рукой есть этот мощный вертикальный пылесос. Он имеет мощный движок на 450 Вт и сенсорный дисплей для управления устройством. А еще в него встроили мощный аккумулятор, которого хватит на 55 минут работы — таких показателей не могут достичь даже флагманские модели! Беспроводной пылесос легко разбирается и превращается в автомобильный!

Цена: 9200 рублей

Вертикальный пылесос

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Кабель для зарядки Type-C

Кабель для зарядки Type-C. Крутой кабель прослужит вам дольше, чем смартфон. Фото.

Крутой кабель прослужит вам дольше, чем смартфон

Хороший кабель для зарядки точно должен быть в арсенале любого гаджетомана! Обратите внимание на эту крутую модель от Kuula: она сделана из нейлона и имеет закрепленный штекер, который предовтратит перегибы. Аксессуар поддерживает мощность до 65 Вт и подойдет для зарядки любого устройства. Осталось выбрать длину — от 0,5 до 3 метров!

Цена: от 335 рублей

Кабель для зарядки

Зарядка для телефона с двумя Type-C

Зарядка для телефона с двумя Type-C. Адаптер занимает мало места и позволяет подключить сразу два устройства по Type-C. Фото.

Адаптер занимает мало места и позволяет подключить сразу два устройства по Type-C

Не забудьте в пару к кабелю купить хороший адаптер для зарядки. Лучше — сразу на 2 устройства! Обратите внимание на эту модель, которая сделана в квадратном форм-факторе и экономит пространство не только в доме, но и в вашем рюкзаке при переноске.

Цена: 680 рублей

Зарядка Type-C

Усилитель сигнала Wi-Fi

Усилитель сигнала Wi-Fi. Усилитель сигнала ускорит ваш Интернет в другой комнате. Фото.

Усилитель сигнала ускорит ваш Интернет в другой комнате

Обратили внимание, что в одной из комнат плохо ловит Wi-Fi? Тогда вам срочно нужен усилитель сигнала. Ловите хорошую модель от Xiaomi, которая решит все ваши проблемы. Она легко настраивается и способна передавать сигнал на большие расстояния. Большой плюс — наличие двух антенн, который увеличивают скорость передачи данных насколько это возможно.

Цена: 1250 рублей

Усилитель Wi-Fi

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