10 полезных товаров с AliExpress по низкой цене для твоего комфортного летнего отпуска

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Иван Герасимов

Летом у многих из нас планируется отпуск и отправиться в него, даже если это просто длительная поездка на дачу, нужно не с пустыми руками. Каждый возьмет с собой любимые гаджеты и другие приспособления, без которых комфортно дни без работы не выйдет. Если уже собрали рюкзак, но вас не покидает ощущение, что чего-то не хватает, вам в помощь крутые товары с АлиЭкспресс. Нет сомнений: в подборке каждый найдет что-то полезное и успеет получить заказ до начала отпуска. Не забывайте просматривать страницу целиком — там могут быть купоны на скидку от продавца!

10 полезных товаров с AliExpress по низкой цене для твоего комфортного летнего отпуска. Крутые товары с АлиЭкспресс для вашего отпуска уже здесь! Закупайтесь заранее! Фото: polinka.top. Фото.

Крутые товары с АлиЭкспресс для вашего отпуска уже здесь! Закупайтесь заранее! Фото: polinka.top

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Портативная игровая приставка

Портативная игровая приставка. Крутая приставка поможет вам провести отпуск, запустив старые игры. Фото.

Крутая приставка поможет вам провести отпуск, запустив старые игры

Не знаю как вы, но я в отпуске планирую сделать все, что не успеваю сделать в обычной жизни. Например, поиграть в игры. Уже заказал себе портативную ретро-консоль с играми. Она работает на Linux Open Source и позволяет без труда запустить ретро-игры, коих здесь свыше 20 тысяч! Вдобавок у приставки классный дизайн и продвинутый геймпад с джойстиками и курками для самых разных жанров игр.

Цена: 3900 рублей

Игровая консоль

Термокружка для кофе и чая

Термокружка для кофе и чая. Не термокружка, а настоящий клад — такую надо брать без раздумий! Фото.

Не термокружка, а настоящий клад — такую надо брать без раздумий!

Куда бы я ни поехал, всегда беру с собой удобную термокружку-непроливайку. Эта модель чертовски хороша и дизайном, и практичностью, и даже ценой. Внутри у нее полое покрытие из нержавейки, которое отлично удерживает тепло, а также надежная крышка, защищающая ваш рюкзак от протечек. Взял модель зеленоватого цвета, но вы вольны выбрать любую другую!

Цена: от 936 рублей

Крутая термокружка

Велосипедная сумка

Велосипедная сумка. Классная велосипедная сумка вместит в себя все ваши ценные вещи. Фото.

Классная велосипедная сумка вместит в себя все ваши ценные вещи

Чтобы велопутешествие за город проходило с комфортом, не забудьте прикупить легкий водонепроницаемый бардачок. Не смотрите на его размеры — он намного вместительнее, чем кажется! Внутри него поместятся и мелочи вроде картхолдера, и инструменты для ремонта, и даже смартфон. При этом сумка крепится к раме велосипеда и не мешает во время езды.

Цена: от 1105 рублей

Велосипедный бардачок

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Переходник с Type-C на USB-A

Переходник с Type-C на USB-A. Компактный USB-адаптер точно не будет лишним. Фото.

Компактный USB-адаптер точно не будет лишним

Еще одна классная мелочь — переходник для смартфона, которые может вам пригодиться как для зарядки, так и для подключения аксессуаров. С его помощью сможете подключить флешку к смартфону или, наоборот, устройство с Type-C к разъёму USB-A, например, к повербанку, если рядом нет подходящего провода. Цена — чисто символическая, поэтому не помешает взять себе.

Цена: 130 рублей

Переходник для смартфона

Спортивные носки для бега

Спортивные носки для бега. Классные носки из хорошего материала также уберегут ваши ноги от травм. Фото.

Классные носки из хорошего материала также уберегут ваши ноги от травм

Для комфортного бега и просто отдыха на природе рекомендую эти короткие спортивные носки. Они хороши не только длиной, но и противоскользящей подошвой, которая точно пригодится вам для тренировок. Так вы избежите травм и элементарных мозолей. Выгоднее взять сразу комплект из нескольких пар, но не забудьте выбрать свой размер.

Цена: от 1090 рублей

Противоскользящие носки

Дешевый повербанк с MagSafe

Дешевый повербанк с MagSafe. Крутой повербанк с MagSafe пригодится даже владельцам Андроид-смартфонов. Фото.

Крутой повербанк с MagSafe пригодится даже владельцам Андроид-смартфонов

Оригинальные аксессуары для техники Apple не отличаются ни низкой ценой, ни совместимостью с другими устройствами. Да и зачем, когда есть дешевые аналоги? Вот отличный повербанк с MagSafe, который также работает по проводу. Он рассчитан на 10 000 мА*ч, чего хватит на пару полных зарядок смартфона. Есть и дисплей с отображением напряжения, мощности и уровня заряда, чтобы вы не гадали, сколько ее осталось.

Цена: 1190 рублей

Повербанк с MagSafe

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Портативный мини-вентилятор недорого

Портативный мини-вентилятор недорого. Компактный вентилятор не только освежит вас, но и поможет удобно разместить смартфон. Фото.

Компактный вентилятор не только освежит вас, но и поможет удобно разместить смартфон

Пока жара во многих регионах России немного спала, у вас есть возможность от нее защититься. Достаточно купить компактный мини-вентилятор с аккумулятором. Он, конечно, не выручит вас на все сто, но выправит ситуацию, создав небольшой приток прохладного воздуха. Мощность можно регулировать, а сам гаджет расположить там, где вам наиболее комфортно. Вдобавок у него есть встроенный держатель для телефона, чтобы вам не пришлось смотреть любимый сериал в духоте.

Цена: 670 рублей

Мини-вентилятор

Отвертка со сменными насадками

Отвертка со сменными насадками. Комплект отверток поможет разобраться с ремонтом по дому в два счета. Фото.

Комплект отверток поможет разобраться с ремонтом по дому в два счета

В отпуске многие наверняка захотят заняться ремонтом. Чтобы точно не возникло сложностей, на Али можно заказать отвертку со сменными битами. Это отличное подспорье в любом деле — хоть при обустройстве дома, хоть при ремонте бытовой техники. Обратите внимание, что в наличии есть отвертка с прорезиненной рукояткой, а также более современная — тонкая и с чехлом для хранения насадок.

Цена: 440 рублей

Отвертка с насадками

Гибкая лампа на прищепке

Гибкая лампа на прищепке. Классная лампа для чтения и работы уже ждет вас на АлиЭкспресс. Фото.

Классная лампа для чтения и работы уже ждет вас на АлиЭкспресс

Соберетесь наконец прочесть книгу, которую давно откладывали — не забудьте заказать гибкую лампу с клипсой. Это идеальная покупка с Али по соотношению цена-качество! Посудите сами: можно установить светильник на спинке кровати или столе, а также выбрать подходящий угол. Яркость свечения настраивается, так что, вы точно ничего не теряете, а только приобретаете!

Цена: 670 рублей

Лампа светодиодная

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Карманный фонарик на аккумуляторе

Карманный фонарик на аккумуляторе. Классный фонарик с аккумулятором можно прицепить даже к рюкзаку. Фото.

Классный фонарик с аккумулятором можно прицепить даже к рюкзаку

В походе, во время ремонта авто или просто — уборки в доме вам точно понадобится этот компактный светодиодный фонарик. Он имеет очень компактные размеры и работает на основе светодиодных лампочек. Таким образом, у вас есть отличная возможность менять яркость и режим свечения. А еще есть встроенная клипса для ношения на лямке рюкзака и других поверхностях. Заряжается фонарик через кабель Type-C, который сейчас есть даже у Айфона.

Цена: 1150 рублей (за 2 штуки)

Фонарик с аккумулятором

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