10 полезных товаров с AliExpress по низкой цене для твоего комфортного летнего отпуска

Летом у многих из нас планируется отпуск и отправиться в него, даже если это просто длительная поездка на дачу, нужно не с пустыми руками. Каждый возьмет с собой любимые гаджеты и другие приспособления, без которых комфортно дни без работы не выйдет. Если уже собрали рюкзак, но вас не покидает ощущение, что чего-то не хватает, вам в помощь крутые товары с АлиЭкспресс. Нет сомнений: в подборке каждый найдет что-то полезное и успеет получить заказ до начала отпуска. Не забывайте просматривать страницу целиком — там могут быть купоны на скидку от продавца!

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Портативная игровая приставка

Не знаю как вы, но я в отпуске планирую сделать все, что не успеваю сделать в обычной жизни. Например, поиграть в игры. Уже заказал себе портативную ретро-консоль с играми. Она работает на Linux Open Source и позволяет без труда запустить ретро-игры, коих здесь свыше 20 тысяч! Вдобавок у приставки классный дизайн и продвинутый геймпад с джойстиками и курками для самых разных жанров игр.

Цена: 3900 рублей

Игровая консоль

Термокружка для кофе и чая

Куда бы я ни поехал, всегда беру с собой удобную термокружку-непроливайку. Эта модель чертовски хороша и дизайном, и практичностью, и даже ценой. Внутри у нее полое покрытие из нержавейки, которое отлично удерживает тепло, а также надежная крышка, защищающая ваш рюкзак от протечек. Взял модель зеленоватого цвета, но вы вольны выбрать любую другую!

Цена: от 936 рублей

Крутая термокружка

Велосипедная сумка

Чтобы велопутешествие за город проходило с комфортом, не забудьте прикупить легкий водонепроницаемый бардачок. Не смотрите на его размеры — он намного вместительнее, чем кажется! Внутри него поместятся и мелочи вроде картхолдера, и инструменты для ремонта, и даже смартфон. При этом сумка крепится к раме велосипеда и не мешает во время езды.

Цена: от 1105 рублей

Велосипедный бардачок

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Переходник с Type-C на USB-A

Еще одна классная мелочь — переходник для смартфона, которые может вам пригодиться как для зарядки, так и для подключения аксессуаров. С его помощью сможете подключить флешку к смартфону или, наоборот, устройство с Type-C к разъёму USB-A, например, к повербанку, если рядом нет подходящего провода. Цена — чисто символическая, поэтому не помешает взять себе.

Цена: 130 рублей

Переходник для смартфона

Спортивные носки для бега

Для комфортного бега и просто отдыха на природе рекомендую эти короткие спортивные носки. Они хороши не только длиной, но и противоскользящей подошвой, которая точно пригодится вам для тренировок. Так вы избежите травм и элементарных мозолей. Выгоднее взять сразу комплект из нескольких пар, но не забудьте выбрать свой размер.

Цена: от 1090 рублей

Противоскользящие носки

Дешевый повербанк с MagSafe

Оригинальные аксессуары для техники Apple не отличаются ни низкой ценой, ни совместимостью с другими устройствами. Да и зачем, когда есть дешевые аналоги? Вот отличный повербанк с MagSafe, который также работает по проводу. Он рассчитан на 10 000 мА*ч, чего хватит на пару полных зарядок смартфона. Есть и дисплей с отображением напряжения, мощности и уровня заряда, чтобы вы не гадали, сколько ее осталось.

Цена: 1190 рублей

Повербанк с MagSafe

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Портативный мини-вентилятор недорого

Пока жара во многих регионах России немного спала, у вас есть возможность от нее защититься. Достаточно купить компактный мини-вентилятор с аккумулятором. Он, конечно, не выручит вас на все сто, но выправит ситуацию, создав небольшой приток прохладного воздуха. Мощность можно регулировать, а сам гаджет расположить там, где вам наиболее комфортно. Вдобавок у него есть встроенный держатель для телефона, чтобы вам не пришлось смотреть любимый сериал в духоте.

Цена: 670 рублей

Мини-вентилятор

Отвертка со сменными насадками

В отпуске многие наверняка захотят заняться ремонтом. Чтобы точно не возникло сложностей, на Али можно заказать отвертку со сменными битами. Это отличное подспорье в любом деле — хоть при обустройстве дома, хоть при ремонте бытовой техники. Обратите внимание, что в наличии есть отвертка с прорезиненной рукояткой, а также более современная — тонкая и с чехлом для хранения насадок.

Цена: 440 рублей

Отвертка с насадками

Гибкая лампа на прищепке

Соберетесь наконец прочесть книгу, которую давно откладывали — не забудьте заказать гибкую лампу с клипсой. Это идеальная покупка с Али по соотношению цена-качество! Посудите сами: можно установить светильник на спинке кровати или столе, а также выбрать подходящий угол. Яркость свечения настраивается, так что, вы точно ничего не теряете, а только приобретаете!

Цена: 670 рублей

Лампа светодиодная

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Карманный фонарик на аккумуляторе

В походе, во время ремонта авто или просто — уборки в доме вам точно понадобится этот компактный светодиодный фонарик. Он имеет очень компактные размеры и работает на основе светодиодных лампочек. Таким образом, у вас есть отличная возможность менять яркость и режим свечения. А еще есть встроенная клипса для ношения на лямке рюкзака и других поверхностях. Заряжается фонарик через кабель Type-C, который сейчас есть даже у Айфона.

Цена: 1150 рублей (за 2 штуки)

Фонарик с аккумулятором