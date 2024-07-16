10 полезных товаров с AliExpress по низкой цене для твоего комфортного летнего отпуска

Летом у многих из нас планируется отпуск и отправиться в него, даже если это просто длительная поездка на дачу, нужно не с пустыми руками. Каждый возьмет с собой любимые гаджеты и другие приспособления, без которых комфортно дни без работы не выйдет. Если уже собрали рюкзак, но вас не покидает ощущение, что чего-то не хватает, вам в помощь крутые товары с АлиЭкспресс. Нет сомнений: в подборке каждый найдет что-то полезное и успеет получить заказ до начала отпуска. Не забывайте просматривать страницу целиком — там могут быть купоны на скидку от продавца!
ЕЩЕ БОЛЬШЕ КРУТЫХ ТОВАРОВ ИЩИ В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ"
Содержание
Портативная игровая приставка
Не знаю как вы, но я в отпуске планирую сделать все, что не успеваю сделать в обычной жизни. Например, поиграть в игры. Уже заказал себе портативную ретро-консоль с играми. Она работает на Linux Open Source и позволяет без труда запустить ретро-игры, коих здесь свыше 20 тысяч! Вдобавок у приставки классный дизайн и продвинутый геймпад с джойстиками и курками для самых разных жанров игр.
Цена: 3900 рублей
Термокружка для кофе и чая
Куда бы я ни поехал, всегда беру с собой удобную термокружку-непроливайку. Эта модель чертовски хороша и дизайном, и практичностью, и даже ценой. Внутри у нее полое покрытие из нержавейки, которое отлично удерживает тепло, а также надежная крышка, защищающая ваш рюкзак от протечек. Взял модель зеленоватого цвета, но вы вольны выбрать любую другую!
Цена: от 936 рублей
Велосипедная сумка
Чтобы велопутешествие за город проходило с комфортом, не забудьте прикупить легкий водонепроницаемый бардачок. Не смотрите на его размеры — он намного вместительнее, чем кажется! Внутри него поместятся и мелочи вроде картхолдера, и инструменты для ремонта, и даже смартфон. При этом сумка крепится к раме велосипеда и не мешает во время езды.
Цена: от 1105 рублей
Все говорят про массовый сбой Xiaomi в России. Что случилось на самом деле
Переходник с Type-C на USB-A
Еще одна классная мелочь — переходник для смартфона, которые может вам пригодиться как для зарядки, так и для подключения аксессуаров. С его помощью сможете подключить флешку к смартфону или, наоборот, устройство с Type-C к разъёму USB-A, например, к повербанку, если рядом нет подходящего провода. Цена — чисто символическая, поэтому не помешает взять себе.
Цена: 130 рублей
Спортивные носки для бега
Для комфортного бега и просто отдыха на природе рекомендую эти короткие спортивные носки. Они хороши не только длиной, но и противоскользящей подошвой, которая точно пригодится вам для тренировок. Так вы избежите травм и элементарных мозолей. Выгоднее взять сразу комплект из нескольких пар, но не забудьте выбрать свой размер.
Цена: от 1090 рублей
Дешевый повербанк с MagSafe
Оригинальные аксессуары для техники Apple не отличаются ни низкой ценой, ни совместимостью с другими устройствами. Да и зачем, когда есть дешевые аналоги? Вот отличный повербанк с MagSafe, который также работает по проводу. Он рассчитан на 10 000 мА*ч, чего хватит на пару полных зарядок смартфона. Есть и дисплей с отображением напряжения, мощности и уровня заряда, чтобы вы не гадали, сколько ее осталось.
Цена: 1190 рублей
Какой OnePlus выбрать в 2024 году. Выбираем лучшие варианты в разных ценовых категориях
Портативный мини-вентилятор недорого
Пока жара во многих регионах России немного спала, у вас есть возможность от нее защититься. Достаточно купить компактный мини-вентилятор с аккумулятором. Он, конечно, не выручит вас на все сто, но выправит ситуацию, создав небольшой приток прохладного воздуха. Мощность можно регулировать, а сам гаджет расположить там, где вам наиболее комфортно. Вдобавок у него есть встроенный держатель для телефона, чтобы вам не пришлось смотреть любимый сериал в духоте.
Цена: 670 рублей
Отвертка со сменными насадками
В отпуске многие наверняка захотят заняться ремонтом. Чтобы точно не возникло сложностей, на Али можно заказать отвертку со сменными битами. Это отличное подспорье в любом деле — хоть при обустройстве дома, хоть при ремонте бытовой техники. Обратите внимание, что в наличии есть отвертка с прорезиненной рукояткой, а также более современная — тонкая и с чехлом для хранения насадок.
Цена: 440 рублей
Гибкая лампа на прищепке
Соберетесь наконец прочесть книгу, которую давно откладывали — не забудьте заказать гибкую лампу с клипсой. Это идеальная покупка с Али по соотношению цена-качество! Посудите сами: можно установить светильник на спинке кровати или столе, а также выбрать подходящий угол. Яркость свечения настраивается, так что, вы точно ничего не теряете, а только приобретаете!
Цена: 670 рублей
Я снова захотел купить Google Pixel. Все из-за одного незначительного изменения
Карманный фонарик на аккумуляторе
В походе, во время ремонта авто или просто — уборки в доме вам точно понадобится этот компактный светодиодный фонарик. Он имеет очень компактные размеры и работает на основе светодиодных лампочек. Таким образом, у вас есть отличная возможность менять яркость и режим свечения. А еще есть встроенная клипса для ношения на лямке рюкзака и других поверхностях. Заряжается фонарик через кабель Type-C, который сейчас есть даже у Айфона.
Цена: 1150 рублей (за 2 штуки)