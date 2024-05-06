10 шикарных товаров с АлиЭкспресс из моего личного рейтинга, которые я рекомендую всем без исключения

АлиЭкспресс — это не только маркетплейс, где есть практически любые повседневные товары, но и место, где многие из нас коротают свободное время. Наверняка у каждого есть с десяток товаров, отложенных до лучших времен. Но как быть, если они исчезли? Решил поделиться с вами личным списком покупок, к которым давно присматриваюсь и планирую приобрести в ближайшее время. Среди них вы найдете повседневные гаджеты со скидкой и даже те, на которые действует немыслимая скидка. Заглядывайте в подборку и добавляйте к себе!

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Недорогие беспроводные наушники

Спросите любого — у Ugreen одни из самых лучших гаджетов на каждый день! Но при этом они редко дешевеют. Сейчас лучший момент купить TWS-наушники для смартфона: у них есть шумоподавление, отличное звучание и высокая автономность. Их приятно носить в ушах и пользоваться с устройством на любой ОС.

Цена: 2350 рублей

Наушники Ugreen

Адаптер для аккумуляторных батареек

Наверняка у вас было такое, что под рукой были батарейки только одного формата, хотя для работы устройства требовались другие. Нашли крутой переходник для аккумуляторных батарей, которые сделают из мизинчиковых пальчиковые — достаточно установить их внутрь и забыть о проблеме! В комплекте 4 адаптера, которые будут работать вечно.

Цена: 122 рубля

Переходник для батареек

Камера наблюдения для дома

Переживаете, все ли в порядке дома во время отъезда? Давно присмотрелся к этой камере наблюдения с Wi-Fi и уже заказал — купите и вы! Она позволяет смотреть трансляцию хоть со смартфона, хоть с ПК в HD-формате, работает на частоте 2.4 ГГц, поэтому проблем с подключением не возникнет. Можно даже установить флешку, чтобы записывать видео напрямую, не боясь отключения от Сети.

Цена: 1870 рублей

IP-камера недорого

Компактный повербанк для смартфона

Нашли крутой повербанк от Baseus — он похож на мороженое! Ну, а если серьезно, то он хорош наличием встроенного кабеля Lightning/Type-C, который невозможно потерять. Недорогая портативка рассчитана на 5200 мА*ч, поэтому на одну полную зарядку ее точно хватит.

Цена: 1300 рублей

Повербанк для телефона

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Переносной светодиодный светильник

Давно нашел этот удобный светильник Baseus на аккумуляторе, который буду использовать в качестве прикроватного. Он работает от аккумулятора, позволяет настроить температуру свечения и яркость. Фишка еще и в том, что в комплекте есть магнитное крепление для его установки и ее можно снимать при необходимости, превратив в мощный фонарик.

Цена: 2100 рублей

Светильник Baseus

Портативная кофемашина 3-в-1

Все фанаты бодрящего утренного кофе оценят эту топовую портативную кофемашину: она умеет молоть кофе, варить, а также при необходимости превращается в термокружку. Все функции выполняются одним нажатием, а заряжается этот чудо-гаджет при помощи обычного Type-С. Цена — просто огонь!

Цена: 3400 рублей

Портативная кофемашина

Водонепроницаемые смарт-часы недорого

Blackview делает не только хорошие противоударные смартфоны и планшеты, но и добротные универсальные смарт-часы. Вот, например, модель W50 с круглым дисплеем: они надежно защищены от всех невзгод и поддерживают блютуз-звонки. Это умные-часы с большим экраном и обилием функций для наблюдения за здоровьем, которые вы можете купить недорого прямо сейчас!

Цена: 2430 рублей

Умные часы недорого

Сетевой фильтр с Type-C

Нереально удобным и практичным мне кажется эта многофункциональная розетка Hoco, которая рассчитана на несколько устройств. Такой крутой гаджет экономит деньги и позволяет одновременно заряжать сразу 4 устройства: в нем есть обычная розетка и несколько разъёмов USB, так что, можно смело забыть о куче адаптеров.

Цена: 1500 рублей

Удобная розетка Hoco

Недорогой рюкзак на каждый день

Найти хороший рюкзак в обычной рознице — нереально сложная задача, поэтому на помощь приходит старый-добрый АлиЭкспресс. Вот шикарная модель: вместительная, с широкими лямками и обилием отсеков, включая карман для ноутбука. Она отлично держит форму, позволяет прокинуть кабель или наушники, а за покупку продавец дает кодовый замок в подарок!

Цена: 2850 рублей

Рюкзак на каждый день

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Дешевая электрическая зубная щетка

Думали, что Oral-B — самый практичный выбор? У Xiaomi есть поистине «народная» электрическая зубная щетка — модель Mijia T100. Она невероятно проста и долговечна, долго держит заряд и поставляется с несколькими насадками в комплекте. Если что, найти их в продаже нереально просто — они есть практически в любом магазине техники!

Цена: от 920 рублей

Щетка Xiaomi