10 шикарных товаров с АлиЭкспресс на любой вкус, которых не найти в обычных магазинах

Несмотря на то, что в последнее время многие товары с Али перекочевали в обычные магазины, на маркетплейсе по-прежнему очень много вещей, которых в офлайн-рознице нет. Это не только мелкие безделушки для дома, но и хорошая техника, аксессуары для смартфона, одежда и многое другое. Вдобавок все это еще и стоит адекватных денег — в ближайшем магазине за это явно попросили бы больше! Выбрали для вас 10 товаров с Али, которые есть только у китайских продавцов — здесь все как вы любите! Товары для дома, работы, умные гаджеты и много того, что точно пригодится.

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Настольный держатель для смартфона

Для многих смартфон — это еще и инструмент, который помогает в работе. Вот только одновременно пользоваться им и ноутбуком не так уж удобно. Вот отличный настольный держатель, благодаря которому можно разместить телефон так, как вам хочется. Он не только надежен, но и прост в использовании. Будет мешаться — просто сложите его и уберите в сумку!

Цена: 840 рублей

Держатель для телефона

Надежный внешний аккумулятор

Какой повербанк выбрать — наверное, один из самых часто задаваемых вопросов в нашем Телеграм-чате. Модель от Baseus — пожалуй, самый проверенный вариант. Он рассчитан на 10 000 мА*ч, имеет все необходимые разъёмы, включая Type-C. Обычно гаджет стоит заметно дороже, но сейчас его временно отдают со скидкой.

Цена: 2090 рублей

Повербанк Baseus

Лучший фитнес-браслет Xiaomi

Mi Band 8 только появился в продаже, но в России его по-прежнему сложно достать. Зачем ждать глобальной версии, когда можно спокойно купить китайскую? Тем более, что у новинки свежий дизайн, экран на 60 Гц, улучшенные крепления для ремешков и не только! Подробности читайте в этой статье и скорее заказывайте Mi Band 8!

Цена: 2940 рублей

Mi Band 8 дешево

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Недорогая приставка на Андроиде

Смарт ТВ — это не только удобно, но и очень просто. Даже новый телевизор вам не понадобится — его можно заменить приставкой Transpeed с Android 12, установленным по умолчанию. Гаджет работает на четырехъядерном процессоре, поддерживает 4К и 8К и поставляется в комплекте с удобным пультом. Так что, без труда заменит вам новый телевизор.

Цена: 1980 рублей

Смарт-приставка

Конструктор гоночная машина

Не только дети, но и взрослый мужчины не могут устоять перед конструктором. Тем более, когда из него можно собрать крутую гоночную тачку. Вот отличный набор, выполненный в масштабе 1:16: при всей кажущейся сложности собирается очень легко, хоть и имеет свыше 500 деталей. Есть несколько цветов, но что самое приятное — доставят его вам очень быстро!

Цена: 1620 рублей

Крутой конструктор

Инструменты для ремонта телефона

Многие компании дали добро на самостоятельный ремонт своих смартфонов. Так что, если вы чувствует уверенность в своих силах, то можете провернуть его сами, но для начала — запаситесь инструментами. Вот отличный набор для починки смартфона, в который входит все необходимое — начиная с отверток и заканчивая различными щипцами.

Цена: 300 рублей

Набор инструментов

Мощный адаптер для зарядки

Многие привыкли покупать на Али исключительно зарядки от Baseus, Ugreen и других именитых производителей. Со временем к ним добавился бренд Toocki, вот только не все о нем знают. А зря: у него есть хороший адаптер для быстрой зарядки на 65 Вт сразу с тремя разъёмами. За такие деньги вы точно ничего путного не найдете — берите сразу два!

Цена: 900 рублей

Адаптер для зарядки

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Необычная сумка через плечо

Не знаете, какой рюкзак купить? Присмотритесь к этой сумке в виде бургера! Выглядит очень оригинально, а внутри есть масса отсеков для гаджетов. Если не хотите большой рюкзак, можете выбрать небольшую сумочку, чтобы носить через плечо. Такой точно ни у кого нет!

Цена: 840 рублей

Сумка в виде бургера

Крутой смартфон недорого

За 20-21 тысячу рублей нормальный смартфон сложно найти. Но есть добротная модель, которая точно вас не разочарует — iQOO Z6. Это среднебюджетный смартфон от суббренда vivo с большим экраном на 120 Гц. Смартфон работает на чипе Snapdragon 778G+, поэтому проблем с производительностью точно не будет! Радует и тройная камера на 64 Мп, которая фотографирует не хуже флагмана. Ну, а что умеет этот смартфон еще — читайте по ссылке ниже.

Цена: от 21 000 рублей

Смартфон iQOO дешево

Недорогие блютуз-наушники

Если перешли с Айфона на Андроид и не знаете, чем заменить AirPods, присмотритесь к iQOO TWS Air. Это мощная гарнитура по приятной цене: тут и шумоподавление, и до 25 часов работы с подзарядкой от кейса и актуальная версия Bluetooth для быстрого сопряжения. Что нравится больше всего — нейтральный дизайн, благодаря которому наушники можно носить с любой одеждой.

Цена: 2680 рублей

Хорошие TWS-наушники