10 шикарных товаров с АлиЭкспресс на любой вкус, которых не найти в обычных магазинах

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Иван Герасимов

Несмотря на то, что в последнее время многие товары с Али перекочевали в обычные магазины, на маркетплейсе по-прежнему очень много вещей, которых в офлайн-рознице нет. Это не только мелкие безделушки для дома, но и хорошая техника, аксессуары для смартфона, одежда и многое другое. Вдобавок все это еще и стоит адекватных денег — в ближайшем магазине за это явно попросили бы больше! Выбрали для вас 10 товаров с Али, которые есть только у китайских продавцов — здесь все как вы любите! Товары для дома, работы, умные гаджеты и много того, что точно пригодится.

10 шикарных товаров с АлиЭкспресс на любой вкус, которых не найти в обычных магазинах. Этих товаров с Али нет в обычной рознице — даже не пытайтесь найти! Фото.

Этих товаров с Али нет в обычной рознице — даже не пытайтесь найти!

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Настольный держатель для смартфона

Настольный держатель для смартфона. Держатель удобен и поражает своей компактной конструкцией. Фото.

Держатель удобен и поражает своей компактной конструкцией

Для многих смартфон — это еще и инструмент, который помогает в работе. Вот только одновременно пользоваться им и ноутбуком не так уж удобно. Вот отличный настольный держатель, благодаря которому можно разместить телефон так, как вам хочется. Он не только надежен, но и прост в использовании. Будет мешаться — просто сложите его и уберите в сумку!

Цена: 840 рублей

Держатель для телефона

Надежный внешний аккумулятор

Надежный внешний аккумулятор. Повербанк Baseus точно не подведет вас. Фото.

Повербанк Baseus точно не подведет вас

Какой повербанк выбрать — наверное, один из самых часто задаваемых вопросов в нашем Телеграм-чате. Модель от Baseus — пожалуй, самый проверенный вариант. Он рассчитан на 10 000 мА*ч, имеет все необходимые разъёмы, включая Type-C. Обычно гаджет стоит заметно дороже, но сейчас его временно отдают со скидкой.

Цена: 2090 рублей

Повербанк Baseus

Лучший фитнес-браслет Xiaomi

Лучший фитнес-браслет Xiaomi. Mi Band 8 уже можно без проблем достать на Али. Фото.

Mi Band 8 уже можно без проблем достать на Али

Mi Band 8 только появился в продаже, но в России его по-прежнему сложно достать. Зачем ждать глобальной версии, когда можно спокойно купить китайскую? Тем более, что у новинки свежий дизайн, экран на 60 Гц, улучшенные крепления для ремешков и не только! Подробности читайте в этой статье и скорее заказывайте Mi Band 8!

Цена: 2940 рублей

Mi Band 8 дешево

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Недорогая приставка на Андроиде

Недорогая приставка на Андроиде. Приставка очень шустрая, но при этом стоит довольно дешево. Фото.

Приставка очень шустрая, но при этом стоит довольно дешево

Смарт ТВ — это не только удобно, но и очень просто. Даже новый телевизор вам не понадобится — его можно заменить приставкой Transpeed с Android 12, установленным по умолчанию. Гаджет работает на четырехъядерном процессоре, поддерживает 4К и 8К и поставляется в комплекте с удобным пультом. Так что, без труда заменит вам новый телевизор.

Цена: 1980 рублей

Смарт-приставка

Конструктор гоночная машина

Конструктор гоночная машина. У конструктора свыше 500 деталей — хватит надолго! Фото.

У конструктора свыше 500 деталей — хватит надолго!

Не только дети, но и взрослый мужчины не могут устоять перед конструктором. Тем более, когда из него можно собрать крутую гоночную тачку. Вот отличный набор, выполненный в масштабе 1:16: при всей кажущейся сложности собирается очень легко, хоть и имеет свыше 500 деталей. Есть несколько цветов, но что самое приятное — доставят его вам очень быстро!

Цена: 1620 рублей

Крутой конструктор

Инструменты для ремонта телефона

Инструменты для ремонта телефона. Этого набора вполне достаточно, чтобы разобрать смартфон или планшет. Фото.

Этого набора вполне достаточно, чтобы разобрать смартфон или планшет

Многие компании дали добро на самостоятельный ремонт своих смартфонов. Так что, если вы чувствует уверенность в своих силах, то можете провернуть его сами, но для начала — запаситесь инструментами. Вот отличный набор для починки смартфона, в который входит все необходимое — начиная с отверток и заканчивая различными щипцами.

Цена: 300 рублей

Набор инструментов

Мощный адаптер для зарядки

Мощный адаптер для зарядки. Адаптер с быстрой зарядкой точно не помешает ни одному владельцу смартфона. Фото.

Адаптер с быстрой зарядкой точно не помешает ни одному владельцу смартфона

Многие привыкли покупать на Али исключительно зарядки от Baseus, Ugreen и других именитых производителей. Со временем к ним добавился бренд Toocki, вот только не все о нем знают. А зря: у него есть хороший адаптер для быстрой зарядки на 65 Вт сразу с тремя разъёмами. За такие деньги вы точно ничего путного не найдете — берите сразу два!

Цена: 900 рублей

Адаптер для зарядки

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Необычная сумка через плечо

Необычная сумка через плечо. Спорим, такого рюкзака еще ни у кого нет? Фото.

Спорим, такого рюкзака еще ни у кого нет?

Не знаете, какой рюкзак купить? Присмотритесь к этой сумке в виде бургера! Выглядит очень оригинально, а внутри есть масса отсеков для гаджетов. Если не хотите большой рюкзак, можете выбрать небольшую сумочку, чтобы носить через плечо. Такой точно ни у кого нет!

Цена: 840 рублей

Сумка в виде бургера

Крутой смартфон недорого

Крутой смартфон недорого. iQOO Z6 — топчик за свои деньги, который сложно найти в российской рознице. Фото.

iQOO Z6 — топчик за свои деньги, который сложно найти в российской рознице

За 20-21 тысячу рублей нормальный смартфон сложно найти. Но есть добротная модель, которая точно вас не разочарует — iQOO Z6. Это среднебюджетный смартфон от суббренда vivo с большим экраном на 120 Гц. Смартфон работает на чипе Snapdragon 778G+, поэтому проблем с производительностью точно не будет! Радует и тройная камера на 64 Мп, которая фотографирует не хуже флагмана. Ну, а что умеет этот смартфон еще — читайте по ссылке ниже.

Цена: от 21 000 рублей

Смартфон iQOO дешево

Недорогие блютуз-наушники

Недорогие блютуз-наушники. Наушники vivo звучат и выглядят очень хорошо. Фото.

Наушники vivo звучат и выглядят очень хорошо

Если перешли с Айфона на Андроид и не знаете, чем заменить AirPods, присмотритесь к iQOO TWS Air. Это мощная гарнитура по приятной цене: тут и шумоподавление, и до 25 часов работы с подзарядкой от кейса и актуальная версия Bluetooth для быстрого сопряжения. Что нравится больше всего — нейтральный дизайн, благодаря которому наушники можно носить с любой одеждой.

Цена: 2680 рублей

Хорошие TWS-наушники

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