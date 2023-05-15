10 товаров с АлиЭкспресс по хорошим ценам, для которых не нужны распродажи

Распродажа на АлиЭкспресс осталась позади, а это значит, что многие пользователи расстроились, не успев ухватить по хорошей цене понравившиеся товары. К счастью, не всем нужны скидки — часть из них и без того продается по очень аппетитной цене. Это значит, что их можно смело брать прямо сейчас, не боясь переплатить. Выбрали для вас ТОП-10 отличных вещиц с АлиЭкспресс, которые точно вам понравятся: здесь и предметы личной гигиены, и товары для дома, и многое другое, что нужно изо дня в день!

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Удобный вертикальный пылесос

Уже середина мая, а вы до сих пор не провели генеральную уборку дома? Что ж, успеть привести квартиру в порядок вам поможет мощный вертикальный пылесос Deerma. Он быстро собирает пыль с пола с силой всасывания в 15 000 Па, но шумит всего на 82 дБ. А еще он не пропускает пыль, поэтому специфического запаха пылесоса не будет.

Цена: 3500 рублей

Пылесос Deerma

Смарт-приставка на Андроид

Не спешите покупать Xiaomi Mi TV Stick: за сумму в два раза меньше вы можете приобрести крутую Андроид-приставку Х96Q2 с многоядерным процессором и поддержкой 4К! Вдобавок приставка поставляется в нескольких комплектациях с разным объемом памяти, поэтому сможете выбрать ту, что больше подходит для ваших потребностей!

Цена: 1534 рубля

Андроид-приставка

Магнитный держатель для телефона

Держатель для смартфона — мастхэв для любого автомобилиста. Вдвойне удобнее, если он магнитный — и такой есть! Нашли для вас отличную модель, которая крепится на приборную панель и вращается вокруг своей оси, позволяя менять угол наклона.

Цена: 344 рубля

Держатель в машину

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Карманный фонарик

Для похода или ремонта вам наверняка потребуется дополнительное освещение. Так возьмите же в свой арсенал этот мощный светодиодный фонарик с несколькими уровнями подсветки. Он имеет компактные размеры и легко заряжается от USB, а значит, тратиться на батарейки не придется!

Цена: 190 рублей

Фонарик с USB

Набор для барбекю

Чтобы готовить мясо как профи, вам точно пригодится этот набор: в него входят различные инструменты из нержавейки, благодаря которым можно вовремя снять барбекю с огня. Все приборы хранятся в специальном кейсе, поэтому потерять их будет сложно.

Цена: 1230 рублей

Набор для гриля

Щетка для чистки гриля

Но после готовки и ужина следует мытье посуды. Особенно неудобно мыть решетку для гриля — настоящая каторга! Вот шикарная металлическая щетка, с которой чистка займет считанные минуты, а руки останутся чистыми!

Цена: 320 рублей

Металлическая щетка

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Удобная сумка на пояс

Вместо того, чтобы постоянно брать с собой на прогулку рюкзак, попробуйте эту сумку на пояс: она сделана из водонепроницаемого материала, снаружи отсеки закрываются на молнию, а внутри есть отделения для различных вещей. Сумка имеет нейтральный дизайн, поэтому носить ее можно с любым нарядом!

Цена: 340 рублей

Сумка на пояс

Перчатка из микрофибры

Мыть автомобиль или другие поверхности вам поможет эта удобная перчатка с микрофиброй: снаружи она имеет уже знакомый материал, которым моют полы. А вот изнутри она защищена от попадания влаги, поэтому руки останутся сухими.

Цена: 920 рублей

Перчатка для мытья авто

Маска для сна

Выспитесь как следует до конца весны! В этом вам поможет эта удобная маска с перфорацией, чтобы кожа лица дышала и не потела. Изнутри она отделана специальным материалом, который не натирает, а для глаз есть специальные углубления — такое удобство оценит каждый!

Цена: 350 рублей

Маска для сна

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Хороший кабель для зарядки

Кабелей для зарядки много не бывает, тем более, хороших! Вот отличная модель от Baseus с нейлоновой оплеткой, который совместим с быстрой зарядкой Power Delivery до 100 Вт. Такой аксессуар — один из лучших на Али и пользуется перед спросом среди покупателей. А еще он бывает двухметровым — выбрать такой можно на странице продавца.

Цена: от 340 рублей

Кабель Baseus