10 товаров с АлиЭкспресс по хорошим ценам, для которых не нужны распродажи

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Иван Герасимов

Распродажа на АлиЭкспресс осталась позади, а это значит, что многие пользователи расстроились, не успев ухватить по хорошей цене понравившиеся товары. К счастью, не всем нужны скидки — часть из них и без того продается по очень аппетитной цене. Это значит, что их можно смело брать прямо сейчас, не боясь переплатить. Выбрали для вас ТОП-10 отличных вещиц с АлиЭкспресс, которые точно вам понравятся: здесь и предметы личной гигиены, и товары для дома, и многое другое, что нужно изо дня в день!

10 товаров с АлиЭкспресс по хорошим ценам, для которых не нужны распродажи. Распродажа на Али закончилась, а эти товары все равно стоят дешево. Фото.

Распродажа на Али закончилась, а эти товары все равно стоят дешево

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Удобный вертикальный пылесос

Удобный вертикальный пылесос. Надежный пылесос для уборки дома отдают по отличной цене. Фото.

Надежный пылесос для уборки дома отдают по отличной цене

Уже середина мая, а вы до сих пор не провели генеральную уборку дома? Что ж, успеть привести квартиру в порядок вам поможет мощный вертикальный пылесос Deerma. Он быстро собирает пыль с пола с силой всасывания в 15 000 Па, но шумит всего на 82 дБ. А еще он не пропускает пыль, поэтому специфического запаха пылесоса не будет.

Цена: 3500 рублей

Пылесос Deerma

Смарт-приставка на Андроид

Смарт-приставка на Андроид. Бренд Х96 делает топовые приставки. Вот одна из них. Фото.

Бренд Х96 делает топовые приставки. Вот одна из них

Не спешите покупать Xiaomi Mi TV Stick: за сумму в два раза меньше вы можете приобрести крутую Андроид-приставку Х96Q2 с многоядерным процессором и поддержкой 4К! Вдобавок приставка поставляется в нескольких комплектациях с разным объемом памяти, поэтому сможете выбрать ту, что больше подходит для ваших потребностей!

Цена: 1534 рубля

Андроид-приставка

Магнитный держатель для телефона

Магнитный держатель для телефона. Держатель для смартфона точно пригодится вам в дороге на отдых. Фото.

Держатель для смартфона точно пригодится вам в дороге на отдых

Держатель для смартфона — мастхэв для любого автомобилиста. Вдвойне удобнее, если он магнитный — и такой есть! Нашли для вас отличную модель, которая крепится на приборную панель и вращается вокруг своей оси, позволяя менять угол наклона.

Цена: 344 рубля

Держатель в машину

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Карманный фонарик

Карманный фонарик. Хороших фонариков на Али не так много. Этот — один из лучших. Фото.

Хороших фонариков на Али не так много. Этот — один из лучших

Для похода или ремонта вам наверняка потребуется дополнительное освещение. Так возьмите же в свой арсенал этот мощный светодиодный фонарик с несколькими уровнями подсветки. Он имеет компактные размеры и легко заряжается от USB, а значит, тратиться на батарейки не придется!

Цена: 190 рублей

Фонарик с USB

Набор для барбекю

Набор для барбекю. С таким набором вы точно приготовите наивкуснейшее барбекю. Фото.

С таким набором вы точно приготовите наивкуснейшее барбекю

Чтобы готовить мясо как профи, вам точно пригодится этот набор: в него входят различные инструменты из нержавейки, благодаря которым можно вовремя снять барбекю с огня. Все приборы хранятся в специальном кейсе, поэтому потерять их будет сложно.

Цена: 1230 рублей

Набор для гриля

Щетка для чистки гриля

Щетка для чистки гриля. Эта щетка позволит отмыть решетку в два счета. Фото.

Эта щетка позволит отмыть решетку в два счета

Но после готовки и ужина следует мытье посуды. Особенно неудобно мыть решетку для гриля — настоящая каторга! Вот шикарная металлическая щетка, с которой чистка займет считанные минуты, а руки останутся чистыми!

Цена: 320 рублей

Металлическая щетка

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Удобная сумка на пояс

Удобная сумка на пояс. С такой сумкой можно смело отправляться на прогулку, взяв все необходимое. Фото.

С такой сумкой можно смело отправляться на прогулку, взяв все необходимое

Вместо того, чтобы постоянно брать с собой на прогулку рюкзак, попробуйте эту сумку на пояс: она сделана из водонепроницаемого материала, снаружи отсеки закрываются на молнию, а внутри есть отделения для различных вещей. Сумка имеет нейтральный дизайн, поэтому носить ее можно с любым нарядом!

Цена: 340 рублей

Сумка на пояс

Перчатка из микрофибры

Перчатка из микрофибры. Эта перчатка — отличный способ отмыть грязь, не испачкав руки! Фото.

Эта перчатка — отличный способ отмыть грязь, не испачкав руки!

Мыть автомобиль или другие поверхности вам поможет эта удобная перчатка с микрофиброй: снаружи она имеет уже знакомый материал, которым моют полы. А вот изнутри она защищена от попадания влаги, поэтому руки останутся сухими.

Цена: 920 рублей

Перчатка для мытья авто

Маска для сна

Маска для сна. С такой маской вы точно выспитесь до конца весны! Фото.

С такой маской вы точно выспитесь до конца весны!

Выспитесь как следует до конца весны! В этом вам поможет эта удобная маска с перфорацией, чтобы кожа лица дышала и не потела. Изнутри она отделана специальным материалом, который не натирает, а для глаз есть специальные углубления — такое удобство оценит каждый!

Цена: 350 рублей

Маска для сна

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Хороший кабель для зарядки

Хороший кабель для зарядки. Кабель Baseus прослужит вам очень долго! Фото.

Кабель Baseus прослужит вам очень долго!

Кабелей для зарядки много не бывает, тем более, хороших! Вот отличная модель от Baseus с нейлоновой оплеткой, который совместим с быстрой зарядкой Power Delivery до 100 Вт. Такой аксессуар — один из лучших на Али и пользуется перед спросом среди покупателей. А еще он бывает двухметровым — выбрать такой можно на странице продавца.

Цена: от 340 рублей

Кабель Baseus

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