У меня регистратор стоит четвёртый год, и за это время дважды реально выручал: один раз доказал страховой, что в меня въехали на парковке, второй — снял с меня обвинение в выезде на встречку из-за машины социальных служб, которая перегородила дорогу. После этого я перестал спорить с теми, кто говорит «да зачем он нужен, я аккуратно езжу». Аккуратно ездишь ты, а не сосед по полосе. В этой подборке собрал десять моделей с Ozon: от бюджетных INTEGO за 3700 рублей до 70mai с 4K-матрицей и радар-детектора с базой камер. Сам прошёлся по характеристикам, отсёк маркетинговую шелуху и оставил то, что реально имеет смысл брать. А, если не нужен регистратор, сходите в нашу подборку топовых товаров с АлиЭкспресс, которые наш эксперт Иван Герасимов заказал себе лично.

INTEGO Basic VX-215HD: недорогой регистратор для подстраховки

Если регистратор нужен в режиме «лишь бы был» — для подстраховки, для редких поездок, для второй машины в гараже — нет смысла переплачивать. Вот этот бюджетный INTEGO VX-215HD как раз закрывает базу без излишеств. Разрешение Full HD 1920×1080, угол обзора 140°, экран 2 дюйма — стандартный набор, которого хватает, чтобы прочитать номер впереди идущей машины при нормальном освещении.

Из приятного — есть датчик удара, который автоматически блокирует от перезаписи файл с момента ДТП. Циклическая запись, поддержка карт памяти, питание от прикуривателя. Тут главное не ждать чудес: ночью картинка будет похуже, чем у моделей за 10+ тысяч. Но для своей цены это честный рабочий вариант. Кстати, выбрать что-то другое с АлиЭкспресс, Озона, ВБ или Я.Маркета вы можете в канале Сундук Али-Бабы. Там много интересного.

Цена: 3725 ₽

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INTEGO Basic VX-222HD с камерой заднего вида — такой у моего отца

А вот это уже интереснее: за 3935 рублей вы получаете не один регистратор, а сразу комплект с камерой заднего вида. Я давно говорю, что задняя камера в наших реалиях нужна почти так же, как передняя — въезжают сзади на парковках и в пробках регулярно. Корпус металлический, Full HD на основной камере, циклическая запись и датчик удара идут из коробки.

Задняя камера подключается проводом, её обычно ставят над номером или на стекло. Картинка с неё попроще, но номер машины сзади она снимет. При всех своих компромиссах это один из самых выгодных комплектов «две камеры за минимальные деньги», которые я видел на Ozon в этом сезоне.

Цена: 3935 ₽

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INTEGO Argo c Wi-Fi: то, что я бы поставил в свою вторую машину

Главная фишка этой модели — Wi-Fi. Звучит банально, но именно эта функция отличает «живой» регистратор от «мёртвого». Достали телефон, подключились к INTEGO Argo, скачали ролик, отправили в страховую — всё, никаких возни с картой памяти и переходниками. Я этим пользуюсь регулярно, особенно когда нужно быстро вытащить нужный фрагмент.

Технически модель середнячок в хорошем смысле: Full HD, широкий угол обзора, циклическая запись и поддержка карт памяти большого объёма. Корпус компактный, не закрывает обзор. За 7300 рублей с беспроводной выгрузкой роликов — это, на мой взгляд, точка входа в нормальные регистраторы.

Цена: 7319 ₽

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70mai Pro Plus A500S — у меня такой уже третий год в Лансере

Это та самая модель, которая стоит у меня. Купил в 2022 году, переустанавливал один раз, когда менял лобовое. С тех пор просто работает. 70mai A500S — это разрешение 2592×1944 (выше Full HD), встроенный GPS, Wi-Fi, угол обзора 140°. GPS пишет скорость и координаты на ролик — иногда это решающий аргумент при разборе ДТП.

Из того, что реально нравится: ночная картинка читаемая, номера видно с двух полос. Есть приложение, через которое можно настроить камеру и быстро скачать видео на телефон. Поддерживает подключение второй камеры (заднего вида) — докупается отдельно. По соотношению цена/качество это, пожалуй, один из самых сбалансированных регистраторов в подборке.

Цена: 8990 ₽

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Радар-детектор INTEGO Titanium 2 PRO — для тех, кто часто ездит по трассе

Тут история отдельная. Регистратор фиксирует то, что уже случилось, а радар-детектор предупреждает заранее. Titanium 2 PRO — это сигнатурный детектор с GPS-информером и Wi-Fi, то есть он не только ловит реальное излучение полицейских радаров, но и заранее знает, где стоят стационарные камеры. Сигнатурная обработка, база камер с обновлением через Wi-Fi, GPS-модуль.

Почему сигнатурный — это важно: он различает «свои» источники (полицейские радары) и «чужие» (раздвижные двери в магазинах, датчики удара других машин). Не пищит на каждом светофоре. Если ездите в основном по городу — может быть избыточно. А вот для трасс, особенно для дальних поездок, такая штука реально снижает количество «писем счастья» в почтовом ящике.

Цена: 11 628 ₽

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70mai A800SE c 4K: я бы взял его, если бы менял свой A500S сегодня

Когда меня спрашивают, что взять под обновление — обычно называю именно 70mai A800SE. Это полноценный шаг вверх от A500S: матрица Sony IMX415, реальное разрешение 4K 3840×2160, встроенный GPS, поддержка камеры заднего вида и режим парковки. Главное — это не маркетинговое 4K через апскейл, а честный сенсор, который выдаёт картинку с детализацией номеров через полосу.

Режим парковки — отдельная радость. Подключив прямой кабель к бортовой сети, можно оставить регистратор работать в режиме ожидания: он включит запись, если кто-то заденет машину на стоянке. Кабель докупается. По сумме характеристик это, на мой взгляд, самая интересная модель «среднего верха» в линейке 70mai.

Цена: 12 150 ₽

Купить 70mai A800SE

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INTEGO Kite 2: я ставлю его в список «купить и забыть»

Эта модель — компромисс между «дёшево и сердито» и «премиум». INTEGO Kite 2 умеет ровно то, что нужно большинству водителей в 2026 году: Full HD-съёмка, GPS-модуль, Wi-Fi для выгрузки роликов на телефон, циклическая запись и датчик удара. Никаких лишних «умных» функций, которыми всё равно никто не пользуется.

Я обычно советую Kite 2 тем, кто хочет получить набор «как у топов», но не готов отдавать 15+ тысяч. GPS пишет скорость и координаты, Wi-Fi экономит нервы при скачивании видео, а корпус достаточно компактный, чтобы не маячить перед глазами. Хороший вариант на каждый день.

Цена: 12 972 ₽

Купить INTEGO Kite 2

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70mai S500 — зеркало с камерами для жены на Солярис

Регистратор-зеркало — отдельный жанр. Вместо того чтобы лепить на лобовое ещё одну камеру, вы меняете штатное зеркало на «умное», в котором уже встроена и камера, и экран. Зеркальный 70mai S500 идёт сразу с камерой заднего вида в комплекте, и при включении задней передачи на зеркале появляется картинка с парктроником-разметкой.

По железу всё серьёзно: основная камера снимает в Full HD с расширенным динамическим диапазоном, есть GPS, Wi-Fi и поддержка приложения 70mai. Задняя камера — водозащищённая, ставится в район номера. После того как пожил с такой штукой, на обычную «таблетку» на лобовом возвращаться уже не хочется.

Цена: 14 990 ₽

Купить 70mai S500

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70mai Omni X200: я бы взял именно его тем, кто часто оставляет машину на улице

Эта модель — про охрану машины. 70mai Omni X200 умеет физически поворачиваться на 340° — внутри встроенный моторчик. Зачем? Чтобы в режиме парковки реагировать на движение вокруг машины и поворачивать объектив в сторону источника. Если кто-то пытается вскрыть машину или просто чиркает по двери — камера повернётся и снимет это.

Характеристики: встроенная память на 64 ГБ, Full HD-съёмка, GPS, Wi-Fi и режим парковки с распознаванием движения. Питается от прикуривателя или прямого подключения к бортовой сети (для постоянной работы во время стоянки). Не самая дешёвая модель, но если вы оставляете машину во дворе и регулярно находите утром новую царапину — она того стоит.

Цена: 16 199 ₽

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70mai M800-2: топ линейки, который я бы поставил в новый автомобиль

Это флагман подборки и самая дорогая модель. 70mai M800-2 оправдывает свою цену набором, который у конкурентов идёт только в премиум-сегменте: матрица Sony Starvis 2 IMX678, реальное 4K 3840×2160, угол обзора 150°, встроенный GPS, Wi-Fi 5 ГГц и системы помощи водителю. То есть он не просто пишет, но и предупреждает о столкновении и сходе с полосы.

Ночная съёмка здесь — отдельная история: матрица Starvis 2 заточена под слабую освещённость, и ночью картинка по детализации сравнима с тем, что днём выдают средние модели. Есть поддержка камеры заднего вида, режим парковки, быстрый Wi-Fi для выгрузки 4K-роликов. Если бюджет позволяет и хочется поставить регистратор «на годы вперёд» — это он.

Цена: 28 349 ₽

Купить 70mai M800-2

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