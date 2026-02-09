14 февраля с Tronsmart: выбираем Bluetooth-колонку для идеального свидания

День всех влюблённых — время дарить тёплые и запоминающиеся подарки. Если вы ищете нечто практичное, но при этом романтичное и современное, обратите внимание на Bluetooth‑колонки Tronsmart. Они сочетают качественный звук, стильный дизайн и функциональность — то, что нужно для пар, которые любят музыку, где бы ни находились. Беспроводные колонки Tronsmart помогают создать атмосферу любого настроения: от нежного фонового сопровождения до зажигательной вечеринки. В статье разберём, почему такая колонка станет удачным подарком и какие модели особенно стоит рассмотреть, пока идет распродажа на Ozon.

Большая беспроводная колонка

Флагманская колонка бренда — Tronsmart Bang 2 — способна удивить даже самых требовательных. Во-первых, она выдает до 90 Вт мощности, поэтому подойдет для уютных домашних посиделок, плавно перетекающих в шумные вечеринки с друзьями. Во-вторых, гаджет оснащен мощной батареей, которая выдает до 26 часов работы — можно забыть о подзарядке.

На всякий случай, колонка Bang 2 еще и имеет защиту от воды по стандарту IPX6 — можно не бояться за нее, если поставили в ванной для создания романтической атмосферы. Дополнительные фишки тоже порадуют: есть поддержка карт памяти, Bluetooth 5.3, USB и разъём AUX — начинка на все случаи жизни! Колонка для вечеринок с громким звуком уже ждет вас по ссылке ниже, успейте купить со скидкой в честь наступающего праздника!

Купить Tronsmart Bang 2

Хорошая колонка для дома

Tronsmart Mirtune S100 — отменная колонка на каждый день, если вы предпочитаете хороший звук по невысокой цене. Помимо габаритов, она порадует вас качественным звучанием и высокой автономностью. Колонка рассчитана на 50 Вт, чего более чем достаточно и для шумной тусы, и для спокойного вечера. Ну а приятная светодиодная подсветка станет прекрасным дополнением для романтического вечера на День всех влюбленных.

Также колонку Tronsmart Mirtune S100 можно взять с собой в поездку, не боясь за автономность — она способна продержаться до 20 часов без подзарядки. И даже умеет заряжать другие устройства! Да и влаги не боится за счет сертификации IPX7, что делает ее надежным спутником на вечеринках возле воды. Захотите больше басов — просто жмете кнопку SoundPulse для усиления низких частот! Колонка доступна со скидкой в честь 14 февраля по ссылке ниже.

Купить Tronsmart Mirtune S100

Недорогая компактная Bluetooth-колонка

Если предыдущие модели показались вам чересчур громоздкими и нужно решение компактнее, присмотритесь к Tronsmart T8 Mini. Эта малышка всех поставит на уши благодаря насыщенному 360-градусному звучанию! И компактные размеры никак не влияют на автономность, ведь Tronsmart T8 Mini способна проработать до 20 часов. Где ее можно применить? Решать вам: она подходит для любых сценариев — от повседневного прослушивания до использования в ванной и поездок. Стандарт IPX7 бережет ее от воздействия влаги.

А если захотите подарить ее второй половинке, то точно не прогадаете. И дело даже не в крутом звучании: в T8 Mini встроен микрофон, поэтому можно и отвечать на звонки, и вызывать голосового ассистента, не беря телефон в руки! Получаем невероятно надежную колонку с массой функций, которую можно купить по выгодной цене.

Купить Tronsmart T8 Mini

Какую беспроводную колонку купить недорого

Еще один неплохой вариант, который должен понравиться многим — Tronsmart Trip 2. Блютуз-колонка порадует вас своими габаритами и прямоугольным форм-фактором, за счет чего идеально подойдет для путешествий. Да и для дома тоже! 10 Вт мощности хватит для фонового прослушивания любимой музыки и подкастов в любой точке земного шара. А по нажатию кнопки SoundPulse можно добавить трекам басов, сделав их мощнее.

Чем еще порадует Tronsmart Trip 2? Наличием слота для карт памяти, защитой IPX7, высокой автономностью. Отдельный повод купить беспроводную колонку — функция стереопары, которая позволяет создать объёмное звучание из нескольких устройств. Tronsmart Trip 2 идеальна для активного отдыха — забирайте ее по спеццене в честь Дня всех влюбленных!

Купить Tronsmart Trip 2