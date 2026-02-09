14 февраля с Tronsmart: выбираем Bluetooth-колонку для идеального свидания

  2. Темы
  3. Аксессуары
Иван Герасимов

День всех влюблённых — время дарить тёплые и запоминающиеся подарки. Если вы ищете нечто практичное, но при этом романтичное и современное, обратите внимание на Bluetooth‑колонки Tronsmart. Они сочетают качественный звук, стильный дизайн и функциональность — то, что нужно для пар, которые любят музыку, где бы ни находились. Беспроводные колонки Tronsmart помогают создать атмосферу любого настроения: от нежного фонового сопровождения до зажигательной вечеринки. В статье разберём, почему такая колонка станет удачным подарком и какие модели особенно стоит рассмотреть, пока идет распродажа на Ozon.

14 февраля с Tronsmart: выбираем Bluetooth-колонку для идеального свидания. Выбираем лучшие колонки Tronsmart для Дня всех влюбленных! Фото.

Выбираем лучшие колонки Tronsmart для Дня всех влюбленных!

Большая беспроводная колонка

Флагманская колонка бренда — Tronsmart Bang 2 — способна удивить даже самых требовательных. Во-первых, она выдает до 90 Вт мощности, поэтому подойдет для уютных домашних посиделок, плавно перетекающих в шумные вечеринки с друзьями. Во-вторых, гаджет оснащен мощной батареей, которая выдает до 26 часов работы — можно забыть о подзарядке.

Большая беспроводная колонка. Tronsmart Bang 2 — мощная аудиосистема на все случаи жизни. Фото.

Tronsmart Bang 2 — мощная аудиосистема на все случаи жизни

На всякий случай, колонка Bang 2 еще и имеет защиту от воды по стандарту IPX6 — можно не бояться за нее, если поставили в ванной для создания романтической атмосферы. Дополнительные фишки тоже порадуют: есть поддержка карт памяти, Bluetooth 5.3, USB и разъём AUX — начинка на все случаи жизни! Колонка для вечеринок с громким звуком уже ждет вас по ссылке ниже, успейте купить со скидкой в честь наступающего праздника!

Купить Tronsmart Bang 2

Хорошая колонка для дома

Tronsmart Mirtune S100 — отменная колонка на каждый день, если вы предпочитаете хороший звук по невысокой цене. Помимо габаритов, она порадует вас качественным звучанием и высокой автономностью. Колонка рассчитана на 50 Вт, чего более чем достаточно и для шумной тусы, и для спокойного вечера. Ну а приятная светодиодная подсветка станет прекрасным дополнением для романтического вечера на День всех влюбленных.

Хорошая колонка для дома. Колонка Mirtune S100 предлагает классное звучание по доступной цене. Фото.

Колонка Mirtune S100 предлагает классное звучание по доступной цене

Также колонку Tronsmart Mirtune S100 можно взять с собой в поездку, не боясь за автономность — она способна продержаться до 20 часов без подзарядки. И даже умеет заряжать другие устройства! Да и влаги не боится за счет сертификации IPX7, что делает ее надежным спутником на вечеринках возле воды. Захотите больше басов — просто жмете кнопку SoundPulse для усиления низких частот! Колонка доступна со скидкой в честь 14 февраля по ссылке ниже.

Купить Tronsmart Mirtune S100

Недорогая компактная Bluetooth-колонка

Если предыдущие модели показались вам чересчур громоздкими и нужно решение компактнее, присмотритесь к Tronsmart T8 Mini. Эта малышка всех поставит на уши благодаря насыщенному 360-градусному звучанию! И компактные размеры никак не влияют на автономность, ведь Tronsmart T8 Mini способна проработать до 20 часов. Где ее можно применить? Решать вам: она подходит для любых сценариев — от повседневного прослушивания до использования в ванной и поездок. Стандарт IPX7 бережет ее от воздействия влаги.

Недорогая компактная Bluetooth-колонка. Компактная колонка Tronsmart T8 mini — идеальный спутник в поездках. Фото.

Компактная колонка Tronsmart T8 mini — идеальный спутник в поездках

А если захотите подарить ее второй половинке, то точно не прогадаете. И дело даже не в крутом звучании: в T8 Mini встроен микрофон, поэтому можно и отвечать на звонки, и вызывать голосового ассистента, не беря телефон в руки! Получаем невероятно надежную колонку с массой функций, которую можно купить по выгодной цене.

Купить Tronsmart T8 Mini

Какую беспроводную колонку купить недорого

Еще один неплохой вариант, который должен понравиться многим — Tronsmart Trip 2. Блютуз-колонка порадует вас своими габаритами и прямоугольным форм-фактором, за счет чего идеально подойдет для путешествий. Да и для дома тоже! 10 Вт мощности хватит для фонового прослушивания любимой музыки и подкастов в любой точке земного шара. А по нажатию кнопки SoundPulse можно добавить трекам басов, сделав их мощнее.

Какую беспроводную колонку купить недорого. Tronsmart Trip 2 обладает компактными размерами и подойдет для использования в разных сценариях. Фото.

Tronsmart Trip 2 обладает компактными размерами и подойдет для использования в разных сценариях

Чем еще порадует Tronsmart Trip 2? Наличием слота для карт памяти, защитой IPX7, высокой автономностью. Отдельный повод купить беспроводную колонку — функция стереопары, которая позволяет создать объёмное звучание из нескольких устройств. Tronsmart Trip 2 идеальна для активного отдыха — забирайте ее по спеццене в честь Дня всех влюбленных!

Купить Tronsmart Trip 2

Теги
Новости по теме
Xiaomi обещает 5 лет гарантии на батарею в Redmi Turbo 5 Max: если емкость упадет, ее заменят бесплатно
Xiaomi 17T Pro выйдет, но это будет не народный флагман, а кое-что другое
Почему Nothing Phone (4) не выйдет в 2026 году: вместо флагмана выйдет другой смартфон
Лонгриды для вас
Какой флагман работает дольше от батареи: OnePlus 15, iPhone 17 Pro Max или Xiaomi 17 Pro Max

Смартфоны флагманского класса традиционно соревнуются не только в производительности, но и в автономности. В последнее время это сравнение вызывает все больше интереса из-за того, что производительность у всех и так примерно одинаковая. Свежее тестирование батарей актуальных флагманов разных брендом показало неожиданные результаты. Как минимум многих удивит то, что iPhone далеко не самый плохой смартфон по автономности. Но и лучшим он не стал.

Читать далее
Что продают на AliExpress по цене ниже рынка: 10 лучших товаров

Распродажи на AliExpress не заканчиваются никогда. Вот и сейчас на китайском маркетплейсе продолжают сливать товары по цене ниже рынка. Именно так называется раздел, где они скрываются. Поэтому мы решили не мелочиться и отобрать сразу 10 интересных товаров из Китая, которые сейчас доступны с большими скидками. Что это за находки — узнаете в нашей очередной подборке AliExpress.

Читать далее
Apple и Google готовят обновление, которое упростит переход с Android на iOS и обратно

Многие пользователи годами боятся менять устройство из-за сложностей с переносом данных. И это еще проблема в рамках одной экосистемы. Что уж говорить о переходе с Android на iOS или со смартфона Apple на Android — эта карусель обычно заставляет понервничать даже опытных пользователей: в процессе миграции с iOS на Android обычно теряются или портятся фото, не переносятся сообщения. Так что всегда приходится искать инструкции, скачивать разные приложения, что не сильно, к слову, помогает. Но теперь ситуация должна измениться.

Читать далее
Новости партнеров
5 лучших фильмов о спорте: реальные истории, которые заряжают на победу
5 лучших фильмов о спорте: реальные истории, которые заряжают на победу
Могут ли космонавты брать с собой смартфон на МКС?
Могут ли космонавты брать с собой смартфон на МКС?
Биткоин ушёл ниже средней цены покупки ETF. Инвесторы фиксируют убытки на фоне обвала рынка
Биткоин ушёл ниже средней цены покупки ETF. Инвесторы фиксируют убытки на фоне обвала рынка