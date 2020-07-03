Хайп или забота: чехлы Samsung будут бороться с коронавирусом

В то время, как весь мир борется с коронавирусом, любое обещание помочь в этом деле приносит выгоду. Иногда компании делают это из идейных убеждений, но многие просто перегибают в своем стремлении попиариться на данной теме. Сейчас появилось сообщение, что чехлы Samsung смогут бороться с коронавирусом и побеждать его. Остается только понять, как это работает и надо ли об этом говорить, как о действенном средстве профилактики. Конечно, простые пользователи не могут проверить, убивает ли новый чехол коронавирус или нет, но Samsung не та компания, которая будет обманывать. Хотя…

Чехлы Samsung с защитой от коронавируса

Samsung всегда ищет что-то новое и не так давно зарегистрировала новый товарный знак ”Antimicrobial Coating”. Он подразумевает разработку и использование антибактериальных покрытий. Теперь такое покрытие будет наноситься на оригинальные чехлы для телефонов Samsung. Самое интересное, что это не просто слова или маркетинг — покрытие действительно доказало свою эффективность. Впрочем, это не значит, что такая хорошая и работающая идея не применяется для неприкрытого пиара.

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Антимикробное покрытие эффективно борется не только с бактериями, но и с вирусными частицами, давая своему владельцу комплексную защиту. Так как коронавирус можно подцепить после простого прикосновения к чему-либо, пользователям смартфонов стоит постоянно протирать свой гаджет. Даже в обычное время он является очень грязным и количество бактерий на нем сопоставимо с тем, что ”сидят” на клавишах банкомата, деньгах, автомобильном руле и ободке унитаза. Это те места, которые все трогают грязными руками, а часто и передают другу другу.

Новое покрытие чехлов для смартфонов Samsung позволяет бороться в том числе и с коронавирусом. На данном этапе это наиболее важно, а когда ситуация уляжется, пригодится и простая защита, ведь мы часто берем телефон грязными руками и никогда его не протираем. Особенно, если он в чехле. Как протирать кожаный или тканевый чехол?

Samsung запатентовала новый чехол для своих телефонов

Так или иначе, Samsung подала патент на ”Антимикробное покрытие” 30 июня, и он был подан в нескольких странах. Среди них можно найти Испанию, Италию, Швейцарию и Великобританию. Описание патента выглядит, так: ”Защитные чехлы и чехлы для смартфонов и планшетных компьютеров”. Это ясно указывает на то, что мы получим много чехлов для разных типов устройств.

Такое антибактериальное покрытие показало свою эффективность не только в лабораториях корейской компании, но и в лабораториях Университета Аризоны (UA). Об этом говорится в отчете специалистов.

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Согласно заключению специалистов, покрытие способно защищать поверхность, на которую оно нанесено, на срок до 90 дней. После контакта бактерий и вирусов с таким покрытием, их количество уменьшается на 90 процентов за первые 10 минут и на 99,9 процента через два часа.

Можно ли заразиться коронавирусом через телефон

Смартфоны являются чрезвычайно эффективным способом распространения инфекции в любое время, а не только сейчас, когда есть COVID-19. Допустим, вы потрогали что-то в метро или в магазине, но не дотрагивались до лица и при первой же возможности вымыли руки. Формально, вы все сделали правильно и выполнили все рекомендации, но мы пользуемся телефоном так часто, что даже не заметим, что доставали его пока не помыли руки. Например, для оплаты покупки на кассе или чтобы посмотреть список покупок в магазине.

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В итоге все труды будут напрасными и помытые руки не защитят вас от заражения, в этом случае возможность ”самоочистки” телефона будет очень полезной опцией и новый чехол действительно пригодится.

Когда выйдет чехол с антибактериальным покрытием

Пока нельзя точно сказать, когда Samsung выпустит новые чехлы в продажу, но учитывая, что, скорее всего, в следующем месяце нас ждет крупная презентация, которая принесет Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy Fold 2 и, возможно, бюджетную версию Galaxy Fold, логично предположить, что компания объявит о новинке именно там. Это слишком хороший и своевременный аксессуар, чтобы просто незаметно выставить его на полки магазинов.

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Можно предположить, что первой новые чехлы получит линейка Samsung Galaxy Note 20. Или сразу, или почти сразу последуют складные телефоны и линейка Galaxy S20. И уже потом новинка распространится на остальные модели. Так компания сможет стимулировать продажи более дорогих устройств, и даже увеличение продаж на ничтожные доли процента по закону больших чисел даст миллионные прибыли.

Были ли раньше чехлы с защитой от вируса

Учитывая масштабы компании Samsung, о таких чехлах заговорили именно сейчас. Несмотря на то, что такие наработки уже существовали, мало кто о них знал, и именно такие компании, как Samsung, Huawei, Apple и Xiaomi могут раскрутить маховик интереса к разработке.

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Вот только повторить решение Samsung не получится, ибо патент. Впрочем, многие другие производители наверняка подхватят эту волну и найдут способ реализации своих идей в этом направлении. Ну, или просто будут отстегивать копеечку Samsung за право использования разработки. Так все будут довольны и мир станет немного безопасней.