5 недостатков Bluetooth-наушников, которые бесят больше всего

Несмотря на то, что беспроводные наушники становятся с каждым годом все лучше, они все равно далеки от идеала. Удивительно и то, что AirPods, которым в этом году стукнет целых 6 лет, остановились в развитии: некогда эталонные наушники перестали массово копировать внешне (не считая китайских бракоделов), а на рынке давно можно найти гарнитуру с другим, более привлекательным дизайном. Но Bluetooth-наушники по-прежнему имеют серьезные недостатки, которые, впрочем, со временем исправят. Впрочем, о них нужно знать прямо сейчас: поговорим о том, что нужно улучшить в Bluetooth-наушниках, чтобы они стали идеальными.

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Автономность беспроводных наушников

Слабые аккумуляторы в наушниках — пожалуй, основная причина, почему Bluetooth-гарнитура не может заменить проводную. Разработчики регулярно стараются увеличивать автономность наушников — это отлично получается у небольших китайских производителей, о которых вы могли не знать.

Правда, в результате этого приходится жертвовать либо качеством звука, либо форм-фактором, поэтому зачастую наушники с хорошей автономностью скрыты в уродливом, не самом удачном корпусе, поэтому плохо сидят в ушах, зато долго работают. В среднем TWS-гарнитуры спокойно работают от одного заряда 4-5 часов, показатель уже доходит до 6 часов, но в большинстве случаев высокой автономностью могут похвастаться лишь полноразмерные наушники, ведь их можно сделать тяжелее, а затычки — нет.

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Маленькие блютуз наушники

Подавляющее большинство блютуз-наушников, которые попадаются вам в магазинах, имеют ножку, в которую устанавливают аккумулятор и микрофоны для разговора по телефону. Эта конструктивная особенность объяснима — чем ближе микрофон к источнику звука, тем лучше, а батарея внутри способствует правильному распределению массы — наушники не сидят всем своим весом в ухе. Так они становятся более незаметными и невесомыми.

С другой стороны, наушники с ножками — настоящая беда: во-первых, форм-фактор определенно изжил себя, а во-вторых — их очень просто задеть и выронить из уха. Другое дело — наушники с костной проводимостью, в которых удобно тренироваться, но подобная технология подходит не всем и лишь вызывает дискомфорт.

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Задержка в блютуз наушниках

В более-менее свежие модели блютуз-гарнитур, вышедших за последний год-два, начали добавлять Bluetooth 5.1 и 5.2: новая технология позволяет снизить расход энергии, быстрее подключать устройство и уменьшить количество помех, мешающих нормально слушать музыку. Кроме того, новая версия Bluetooth снижает время задержки — как раз то, из-за чего отстает звук в играх, фильмах и при прослушивании музыки. В проводных наушниках показатель крайне мал — всего 5-10 миллисекунд, а в беспроводных наушниках — около 30-40.

Вероятно, Bluetooth-наушники не скоро доберутся до показателей проводных гарнитур, но все же хотелось бы снизить задержку звука хотя бы до 20 мс хотя бы в играх: производители могли бы создать для этого специальный игровой режим, чтобы картинка совпадала со звуком. Кроме того, именно из-за задержки аудио беспроводные наушники до сих пор не подходят для написания музыки или работы с аудиоприложениями — задержка ощущается слишком отчетливо.

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Ремонт беспроводных наушников

Практически ни одни беспроводные наушники не поддаются ремонту: по сути, устройство, за которое вы заплатили кругленькую сумму, имеет срок годности, после которого превращается в тыкву. Учитывая специфику литий-ионных аккумуляторов, каждая зарядка понемногу снижает максимальную емкость батареи, поэтому через 2 года вы можете спокойно выбрасывать гарнитуру, ведь ремонту она не поддается.

Да, это невыгодно производителю — зачем нужно устройство, которое можно постоянно ремонтировать? Помимо аккумуляторов в наушниках есть и другие детали, например, сеточки и вставки, которые, если постараться, можно испортить. Заменить их никак нельзя, но было бы неплохо, если бы ремонтопригодность блютуз-наушников со временем выросла.

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Водонепроницаемые наушники

Безусловно, есть гарнитуры, в которых можно плавать, но это отдельная ниша — собственно, такие наушники подойдут далеко не всем хотя бы из-за внешнего вида. А вот затычкам, которые все мы так любим, давно пора обзавестись защитой от воды: и дело даже не в том, чтобы в них можно было плавать!

Защита от воды нужна на каждый день: никто не застрахован от того, чтобы попасть под ливень, уронить наушники в лужу, раковину или даже в кружку с чаем. Все то, что есть сейчас — это стандарт IPX4, который защищает от брызг. Надеемся, однажды все наушники будут иметь защиту от воды IPX8, чтобы их можно было не снимать в душе или под июльским ливнем.

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