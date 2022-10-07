5 причин, почему вы должны перестать клеить защитные стекла на телефон

Смартфон является самым главным устройством в жизни большинства людей на планете. Вне зависимости от того, покупает человек самую дешевую модель или оформляет кредит, увидев цену нового realme, он всеми силами старается обезопасить свой гаджет от случайных падений. Как правило, для достижения цели пользователь пытается наклеить защитное стекло на телефон в домашних условиях, но делает он это совершенно зря. Объясняю, почему вашим устройствам не нужен дополнительный аксессуар, и не стоит даже думать о том, чтобы купить защитное стекло.

Что такое Gorilla Glass

«Как же не клеить защитное стекло на телефон? Он же разобьется», — говорят те, кто понятия не имеет о том, что из себя представляют современные смартфоны. 7-10 лет назад лицевая часть мобильных устройств действительно была очень хрупкой. Матрица дисплея имела воздушную прослойку, а от повреждения ее защищал только прозрачный пластик, который к тому же легко продавливался.

Сегодня даже экраны смартфонов за 10 тысяч рублей не имеют воздушной прослойки, а их матрица бережно накрыта закаленным стеклом Gorilla Glass. В дешевых моделях это «горилла» 3-го поколения, защищающая устройство при падении с высоты человеческого роста на ровную поверхность. В более дорогих телефонах установлены Gorilla Glass 6 и Victus, с информацией о которых вы можете ознакомиться здесь.

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К чему я все это? Да к тому, что, если вы не переписываетесь в мессенджерах находясь в шахте или на строительном кране, защитное стекло не имеет никакого смысла. Конечно, условия падения могут быть иными, если вы ударите смартфон о стену в порыве ненависти к автору. Но, может, лучше просто вести себя спокойнее?

Защитная пленка на телефон

Недостатком Gorilla Glass и прочих закаленных стекол, по умолчанию защищающих ваше устройство, является склонность к появлению царапин. Проблема вызвана плотностью покрытия. Если она очень высокая, то экран будет царапаться буквально о воздух. Неприятно, правда?

Однако к 2022 году 60-70% Андроид-смартфонов, продающихся в наших магазинах, с завода поставляются вместе с защитной пленкой, которая наклеена на экран. Исключение составляют ультрабюджетные модели за 7-10 тысяч, а также устройства производителей, декларирующих мнимую заботу об окружающей среде (например, Samsung).

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Пленка, наклеенная на экран с завода, защитит дисплей от царапин, а закаленное стекло сделает безопасным практически любое случайное падение смартфона с небольшой высоты.

Плохо работает тачскрин

Нет ничего удивительного в том, что защитные стекла толще пленок. Многие видят в этом неоспоримое преимущество, считая, будто без дополнительного аксессуара смартфон не выживет в суровых условиях работы офисного планктона, но на практике люди обрекают себя на дискомфорт при взаимодействии с гаджетом.

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Наклеивая защитное стекло, вы снижаете чувствительность тачскрина (сенсорного слоя). Экран хуже обрабатывает касания, и никакая дискретизация в 480 Гц, заявляемая производителями игровых смартфонов, не способна изменить ситуацию. Кроме того, если ваш гаджет оснащен подэкранным сканером, то его чувствительность тоже снизится. Палец придется держать дольше, либо прикладывать его несколько раз для корректного распознавания.

Защитное стекло в домашних условиях

В салонах связи и магазинах электроники, где люди чаще всего приобретают смартфоны, продавцы-консультанты предлагают купить защитное стекло, а также воспользоваться дополнительной услугой по его установке. Сам аксессуар вам обойдется в 300-500 рублей и еще минимум 500 рублей придется выложить за его наклейку.

Конечно, экономный человек, умеющий выбирать защитные стекла, купит его на AliExpress и наклеит самостоятельно. Но как? С высокой долей вероятности защита будет установлена с дефектами. Либо поверхность окажется неровной, либо под стекло попадут пылинки и волоски. Словом, каждый второй человек превратит аксессуар для защиты в бесполезную вещь, которая сделает устройство менее презентабельным.

Что делать, если разбился телефон

Я регулярно ронял каждый свой смартфон (примерно раз в 3-4 месяца), но сколы появлялись лишь на LG L90 (D410) 2013 года выпуска. В то же время на протяжении долгих лет не перестаю удивляться людям, которые ходят с разбитыми стеклами. На вопрос «А чего экран-то у твоего телефона разбит?» они, как правило, отвечают: «Так это же защитное стекло».

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То есть среднестатистического владельца смартфона не смущает, что он смотрит видеоролики или скроллит ленту соцсетей на устройстве с огромной трещиной посреди экрана. Человек не чувствует никакого дискомфорта и продолжает пользоваться своим гаджетом (зачастую взятым в кредит) как ни в чем не бывало. И для чего тогда, спрашивается, необходимо защитное стекло, если владельца вполне устраивает ежедневно глядеть в экран с большими сколами?