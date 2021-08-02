6 причин наконец купить большие наушники

Мы привыкли к Airpods и Buds Live, позабыв о том, что самый лучший звук дают только большие наушники — да, они не такие удобные, зато позволяют наслаждаться отличным звучанием и в них чувствуются те частоты, которые не смогут передать ни одни другие наушники-вкладыши. Если вы давно хотели приобрести их, но сомневались, мы готовы развеять ваши сомнения — есть минимум 6 причин приобрести эти классные наушники, чтобы разбудить в себе закоренелого меломана.

Классный звук в наушниках Sennheiser

Благодаря большему размеру диафрагмы, звук будет гораздо лучше. Они отвечают за качество звука, поэтому нет смысла сравнивать с маленькими вкладышами. Мой опыт работы диджеем показывает, что ни одни маленькие наушники никогда не смогут в полной мере передать всей той атмосферы трека и довести вас до мурашек. Конечно, все зависит от цены, но иногда за приемлемую стоимость можно найти крутые большие «уши», нежели за оверпрайс.

Рекомендуем присмотреться к: Sennheiser HD4.50 BTNC. Это наушники, которые дают самые глубокие басы — подойдет фанатам электронной музыки, которые соскучились по фестивалям и вечеринкам. С такими наушниками не нужны клубы и танцпол, достаточно лишь подсоединить их к смартфону по Bluetooth или через 3,5 мм разъём и все диджеи из мирового Топ-100 сыграют для вас.

Цена: 5500 рублей

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Наушники Bose не только для дома

Бытует мнение, что большие наушники созданы исключительно для дома — чтобы присесть в удобное кресло и насладиться новым альбомом любимого исполнителя, почитать наш Яндекс.Дзен в спокойной обстановке. В корне с вами не согласен — большие наушники отлично подходят для улицы и передвижения по городу. Даже в недорогих наушниках без шумоподавления жить становится лучше — звук отличный, а уличный шум уже не так сильно отвлекает. В целом: через какое-то время забываешь, что на тебе такой массивный аксессуар.

Рекомендуем присмотреться к: Bose QuietComfort 35 II с активным шумоподавлением и защитой от влаги — подойдут для любой погоды за окном. В них удобно передвигаться по городу, а Bluetooth 5.0 обеспечит качественное соединение со смартфоном.

Цена: 5400 рублей

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Наушники Nokia подойдут для любой погоды

Шутки шутками, но зимой такие наушники очень помогают — из-за того, что мы постоянно курсируем по маршруту «дом-метро-офис-метро-дом» нет особой возможности носить головной убор. Зато большую часть времени мы проводим в наушниках. Как показала зима этого года, иногда бывает слишком холодно. Полноразмерные наушники отлично спасают в такие моменты — ты без отрыва от любимых треков и твои уши в тепле и комфорте!

Рекомендуем присмотреться к: Nokia Essential Wireless Headphones E1200. Производитель смартфонов может и в звук: наушники не только отлично звучат, но и стоят вполне вменяемых денег. За это вы получите: кожаные амбушюры, прочную конструкцию из алюминия и разъём 3,5 мм, чтобы музыка была всегда.

Цена: 2990 рублей

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От наушников Baseus не устают уши

Я полгода проходил с Airpods Pro и продал, вернувшись к обычным Airpods. Причина не совсем логична — уши стали уставать от такого аксессуара. В какой-то момент они стали издеваться над моими ушными раковинами, давя своим весом. Такого никогда не происходило с полноразмерными наушниками — в них уши не устают и они не давят. Еще, в отличие от вакуумных, большие наушники не создают дискомфорта, когда есть ощущение, что в ухо засунули посторонний предмет.

Рекомендуем присмотреться к: Baseus D02 Pro. В них ваши уши поместятся целиком, а еще они могут быстро переключаться между вашими устройствами. Топ за свои деньги!

Цена: 2300 рублей

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JBL идеальны для занятий спортом

Во-первых, в зале постоянно что-то громыхает, кто-то гогочет, бросает штанги и гантели — даже без шумодава в таких наушниках будет комфортно тренироваться, не отвлекаясь на суматоху вокруг. Во-вторых, кто-нибудь обязательно захочет с вами поболтать о погоде или о том, почему вы делаете жим узким хватом, а не широким — когда собеседеник тренируется в таком аксессуаре, то к нему вряд ли кто-то рискнет подойти. Даже если и рискнет, то перед этим трижды хорошенько подумает. В моем фитнес-клубе в таких занимаются только серьезные ребята, которые пришли в зал не языком чесать.

Рекомендуем присмотреться к: JBL LIVE 650BTNC — аккумулятора на 700 мА*ч хватит надолго, а фирменный звук JBL и шумоподавление позволят провести тренировку с комфортом, не отвлекаясь на разговоры. Кстати, у них отличный микрофон — собеседник слышит вас очень хорошо. Берем?

Цена: 7033 рубля

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Наушники Lenovo дополняют образ

Полноразмерные наушники добавляют серьезности — не помню ни одного простачка в таком аксессуаре. Да, это не дорогой деловой костюм, но наушники делают вас заядлым меломаном в глазах других — сосредоточенным и кропотливым, кто не привык распыляться на мелочи и слушает то, что не слушают остальные. До сих пор такие люди мне кажутся инопланетянами — они всегда загадочны и немногословны. Такие наушники приобретают ни на год и даже не на два — их ценят за отличную работу и прекрасный звук, а стоят они, бывает, как неплохой ноутбук. Сколько готовы отдать за наушники? Расскажите в нашем Telegram-чате!

Рекомендуем присмотреться к: Lenovo HD200. У них отличный емкий аккумулятор на 500 мА*ч, качественное шумоподавление и, самое главное, просто невероятный дизайн! Выбирайте из двух цветов: загадочный черный или экспрессивный красный. То, что нужно, чтобы дополнить свой образ.

Цена: 2230 рублей

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Полноразмерные наушники выдают в человеке аудиофила — это не оскорбление и не издевка, а, скорее, восторг. Таких людей гораздо меньше, но их это устраивает: крутой внешний вид и некоторая «гиковатость» делает их особенными. В их смартфонах и плеерах есть кастомные настройки эквалайзера, которые действительно влияют на восприятие трека — владельцам Airpods и Earbuds этого никогда не понять.