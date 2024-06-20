60 дней без подзарядки, комплект насадок и защита от воды. Электробритва SOOCAS S5 — находка для крутых парней

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Иван Герасимов

В последнее время все больше мужчин переходят на электрические бритвы по той причине, что это практично. Подумайте сами, ведь благодаря ей не нужно хранить в ванной ворох станков, регулярно менять их и мучаться с утилизацией. Даже если это не проблема, то она как минимум экономит деньги, а также не требует использования пены для бритья. Если давно задумывались о покупке такого гаджета, но все никак не могли подобрать для себя подходящий вариант, то рекомендуем присмотреться к SOOCAS S5. Это долговечная универсальная электробритва с насадками на все случаи жизни да еще и царской скидкой!

60 дней без подзарядки, комплект насадок и защита от воды. Электробритва SOOCAS S5 — находка для крутых парней. Электробритва SOOCAS S5 — просто нечто. Она пригодится любому мужчине! Фото.

Электробритва SOOCAS S5 — просто нечто. Она пригодится любому мужчине!

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Электрическая бритва с насадками

Первое, что цепляет в SOOCAS S5 после распаковки — это богатый комплект поставки. В него входит несколько насадок: триммер для бороды и для носа. Первая позволит сделать нужный контур или сбрить волосы там, где основная насадка не справляется. Благодаря ей вам не потребуется пользоваться станком или другой бритвой, не говоря уже про посещение парикмахерской или барбершопа.

Электрическая бритва с насадками. В комплект SOOCAS S5 входит несколько насадок, каждая из которых по-своему полезна. Фото.

В комплект SOOCAS S5 входит несколько насадок, каждая из которых по-своему полезна

Ну, а триммер для носа — настоящее спасение. Благодаря ему вы сможете вовремя удалить волосы, если вдруг они будут торчать из ноздрей, не используя пинцет, что довольно болезненно. У SOOCAS S5 насадка для носа максимально безопасна: она представляет из себя закругленную бритвенную головку, которая предотвращает любые зажатия и порезы.

Отдельного упоминания стоит массажная щетка для лица. На ней расположены щетинки, на которые можно нанести очищающий гель или крем после бритья, чтобы равномерно нанести его по коже. Насадка для массажа — реально полезная вещь, которая и приводит кожу в тонус, и просто позволяет прикладывать меньше усилий, сэкономив ваше время.

SOOCAS S5 на OZON

SOOCAS S5 на Wildberries

Мужская электрическая бритва — какая лучше

Но как насчет самой SOOCAS S5? Все ли у нее в порядке с характеристиками? Можете не переживать за это, ведь топовая электробритва обладает мощным движком, совершающим 144 000 вибраций в минуту. Такого показателя более чем достаточно для удаления даже самых непослушных волос с лица. Более того, у бритвы SOOCAS S5 вращающаяся на 360 градусов головка, благодаря чему она охватывает весь участок кожи, а не только лишь его часть. По словам инженеров компании, такая фишка увеличивает эффективность бритья на 50% по сравнению с обычными станками.

Мужская электрическая бритва — какая лучше. Бритва Soocas S5 легко промывается водой после использования. Фото.

Бритва Soocas S5 легко промывается водой после использования

Очередное подтверждение того, что SOOCAS S5 продумана до мелочей — двойное самозатачивающееся лезвие. Такая конструкция функциональна и практична по двум причинам. Во-первых, одно лезвие подтягивает волосы, поэтому головка сбривает их без пропуска и повреждения кожи. А во-вторых, они всегда остаются острыми и отдавать их на заточку или часто менять не придется.

SOOCAS S5 на OZON

SOOCAS S5 на Wildberries

Портативная электробритва на аккумуляторе

Пользоваться SOOCAS S5 крайне удобно еще и по той причине, что она работает от аккумулятора, а не от сети. Если пользоваться ей по 1 минуте каждый день, то заряда хватит на два месяца. В конце концов, даже при длительном бритье раз в неделю заряда хватит надолго. А при необходимости можно зарядить бритву обычным Type-C от смартфона или ноутбука.

Портативная электробритва на аккумуляторе. Бритва легко заряжается обычным кабелем Type-C. Фото.

Бритва легко заряжается обычным кабелем Type-C

Кроме того, SOOCAS S5 крайне легко управлять. У нее на корпусе есть одна кнопка, которая отвечает за включение и выключение, а также выбор режима. Ниже нее расположен индикатор заряда батареи, а также напоминание очистить бреющую головку. Есть даже режим блокировки, при котором бритву можно кинуть в багаж, не боясь, что она случайно включится.

SOOCAS S5 на OZON

SOOCAS S5 на Wildberries

Удобная электробритва с чехлом

SOOCAS S5 оставляет приятное впечатление не только своим внешним видом и функциональностью. Не смотрите, что у нее стильный корпус из матового пластика — изнутри бритва защищена от воды по стандарту IPX7. А еще производитель предусмотрел комплектный чехол для переноски, что встретишь далеко не везде. Можно смело брать ее с собой в поездки, докинув во внутренний кармашек какие-нибудь косметические средства.

Удобная электробритва с чехлом. В комплекте с бритвой предусмотрен вместительный чехол для хранения аксессуаров и переноски. Фото.

В комплекте с бритвой предусмотрен вместительный чехол для хранения аксессуаров и переноски

Купить бритву SOOCAS S5 не стыдно ни себе, ни в подарок кому-то из близких. Тем более, что такой универсальный гаджет 4-в-1 обойдется недорого по сравнению с магазинными аналогами. А приобрести ее можно безо всяких проблем на OZON или Wildberries, не переплатив лишнего и получив заказ точно в срок. Еще один повод купить бритву — это скидка в 58%, что неплохо по нынешним временам!

Кстати, и на все остальные товары бренда SOOCAS на OZON действует хорошая скидка. При покупке на 3500 рублей, вы экономите 350 рублей, на 5000 рублей — 500, а на 8000 рублей — 800! Поторопитесь: акция продлится с 11 по 26 июня, после чего подобных предложений уже не будет.

SOOCAS S5 на OZON

SOOCAS S5 на Wildberries

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