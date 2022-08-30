7 крутых товаров с AliExpress, которые я уже купил, а ты еще нет

Глядя на подборки товаров с АлиЭкспресс, вы наверняка задавались вопросом: «А автор сам этим когда-то пользовался?». Если я угадал, то сегодняшний рейтинг точно не оставит вас равнодушными. В нем собраны недорогие, но очень полезные товары, которые я покупал сам и советовал знакомым. Теперь настала ваша очередь познакомиться с действительно крутыми гаджетами, аксессуарами и просто интересными находками, заслуживающими внимания каждого читателя Androidinsider.

Удобные амбушюры для наушников

Покупая новые наушники вне зависимости от того, проводная это или беспроводная модель, я почти всегда разочаровываюсь в качестве комплектных насадок. Как правило, они выполнены из тонкого силикона и априори не могут учитывать особенности строения ушного канала каждого отдельно взятого человека.

Если вам тоже надоело, что музыкальный аксессуар постоянно выпадает из ваших ушей, или гарнитура не может обеспечить достойное звучание, обязательно купите пенные амбушюры, которые меняют форму и адаптируются под строение ушного канала. Среди производителей пенных насадок для наушников я больше всего доверяю KZ Earphones. Невзирая на нарочито демократичный ценник, они качественно упакованы и отлично сочетаются с любой гарнитурой. Особенно довольными становятся владельцы премиальных наушников проводного типа.

Цена: от 205 рублей

Купить амбушюры для наушников

Беспроводные наушники vivo

Что касается самих наушников, то в конце прошлого года я оказался несказанно рад, купив TWS-гарнитуру компании vivo. До этого я сталкивался с кучей проблем. Meizu POP круто выглядели, но постоянно нуждались в перепрошивке, а через несколько месяцев и вовсе перестали работать. SoundCore Life P2 разочаровали меня своим звуком и уж очень бюджетным исполнением. В итоге я пришел к выводу, что надо купить vivo TWS 2.

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В отличие от других гарнитур, vivo TWS 2 стерли для меня грань между проводными и беспроводными наушниками. На моем смартфоне они звучат просто великолепно, за что нужно сказать спасибо кодеку aptX Adaptive. Также TWS-гарнитура поддерживает шумоподавление, мультипоинт и имеет очень крутое управление жестами. Но обратите внимание: в продаже есть как vivo TWS 2, так и vivo TWS 2E. Вторая модель более простая, не поддерживает ANC и aptX Adaptive.

Цена: от 3000 рублей

Купить vivo TWS 2

Рюкзак Xiaomi

Не знаю, как вы, но я уже на протяжении нескольких лет не могу выйти на улицу без рюкзака, чтобы положить в него повербанк, толстовку на вечер или бутылку воды, купленную по пути. Но далеко не всегда хочется носить с собой большую сумку, которая, будучи пустой, постоянно болтается за спиной и просит наполнения.

Если вы тоже не видите необходимости в постоянном ношении больших рюкзаков, обратите внимание на Xiaomi Small Backpack. Как следует из названия, речь идет о миниатюрном аксессуаре, который доступен в версиях на 7, 10 и 20 литров соответственно. Также рюкзак имеет массу как вызывающих, так и вполне спокойных расцветок, поэтому Xiaomi Backpack отлично подойдет и парню, и девушке. Ну а среди достоинств я бы выделил не только его компактность, но и наличие 4-уровневой защиты от воды, что очень полезно в дождливую погоду.

Цена: от 550 рублей

Купить рюкзак Xiaomi

Универсальная сумка для ноутбука

Не убегая далеко от темы с аксессуарами для техники, советую присмотреться к этой сумке, которая пригодится каждому владельцу ноутбука. Помимо цены она интересна своим исполнением и вниманием к деталям. Как и полагается подобного рода товару, сумка для ноутбука оснащена множеством карманов, куда можно положить вспомогательные гаджеты или, например, зарядное устройство для лэптопа.

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Снаружи сумка покрыта влагоотталкивающей текстурой, а внутри заботливо подготовлено идеальное ложе для ноутбука — плюшевый наполнитель. На выбор доступно несколько вариантов цветов и размеров для устройств с диагональю экрана от 11,6 дюйма до 15,6 дюйма. В то же время перед покупкой настоятельно рекомендую ознакомиться с таблицей размеров с миллиметрах, представленной на странице товара. В моем случае для 15,6-дюймового HUAWEI MateBook D15 идеально (и даже с небольшим запасом) подошел вариант на 14-15 дюймов, куда, к слову, отлично поместился бы и 16-дюймовый HONOR MagicBook Pro.

Цена: от 650 рублей

Купить сумку для ноутбука

Карта памяти Kingston

За то время, как производители смартфонов начали активно отказываться от слота для MicroSD-карт, я так и не смирился с его отсутствием. Поэтому продолжаю выбирать устройства со специальным лотком, куда устанавливаю карту памяти Kingston. Почему именно от этого производителя? Ну, на то есть несколько причин.

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Во-первых, я его считаю надежным, доказательством чего является MicroSD-карта Kingston на 32 ГБ, купленная мною еще в 2014 году для старичка LG L90 D410. Она до сих пор работает и хранит файлы, в то время как ноунейм-карты выходили из строя через пару-тройку месяцев после покупки. Кроме того, карты Kingston довольно доступные. Например, MicroSD-карту на 128 ГБ сейчас можно взять за 900 рублей, а помимо нее в наличии есть варианты в диапазоне 32-512 ГБ.

Цена: от 325 рублей

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Мощный повербанк

Возможно, кто-то сочтет это гигантизмом, но моим основным повербанком является ROMOSS на 30000 мАч. Конечно, для коротких прогулок у меня есть более скромный аккумулятор на 10000 мАч, а ROMOSS я обычно беру для дальних поездок. Сейчас это особенно стало актуально, когда до многих южных городов нельзя добраться по воздуху.

Вообще, повербанк ROMOSS Sense 8 на 30000 мАч доступен в нескольких модификациях. Сейчас в ходу версия 8F, которая помимо внушительной емкости предлагает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. Также поддерживаются все стандарты 18-ваттной зарядки, на выход работает сразу 3 разъема (2хUSB-A и 1хUSB-C) и столько же на вход (MicroUSB, Type-C, Lightning). Словом, штука универсальная и очень полезная.

Цена: 1870 рублей

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Беспроводная игровая мышь

Последнее, чем сегодня хочу поделиться — беспроводная мышь MACHENIKE M7. Несмотря на то, что она позиционируется в качестве геймерского гаджета, внешне аксессуар смотрится вполне нейтрально. Беспроводная мышка идеально смотрится на фоне моего ноутбука HONOR MagicBook Pro и прекрасно выполняет свои задачи, ведь геймеры знают толк в частых кликах.

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Отмечу, что в продаже есть три модификации этой мышки: M700, M710 и M720. Я пользуюсь промежуточной M710 (M7 Play) со встроенным аккумулятором на 1000 мАч. M700 работает на сменных батарейках формата AA, ну а продвинутая версия M720 (M7 Elite), отличается от средней модели повышенной чувствительностью (16000 DPI vs 2400 DPI) и надежностью (20 млн. кликов против 10 млн.). Также у MACHENIKE M7 Elite более длинный кабель, полноценная RGB-подсветка и специальный софт для настройки.

Цена: от 1200 рублей

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