7 крутых товаров с AliExpress, которые я уже купил, а ты еще нет

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Герман Вологжанин 0

Глядя на подборки товаров с АлиЭкспресс, вы наверняка задавались вопросом: «А автор сам этим когда-то пользовался?». Если я угадал, то сегодняшний рейтинг точно не оставит вас равнодушными. В нем собраны недорогие, но очень полезные товары, которые я покупал сам и советовал знакомым. Теперь настала ваша очередь познакомиться с действительно крутыми гаджетами, аксессуарами и просто интересными находками, заслуживающими внимания каждого читателя Androidinsider.

Почему у тебя до сих пор нет этих вещей?

Удобные амбушюры для наушников

Покупая новые наушники вне зависимости от того, проводная это или беспроводная модель, я почти всегда разочаровываюсь в качестве комплектных насадок. Как правило, они выполнены из тонкого силикона и априори не могут учитывать особенности строения ушного канала каждого отдельно взятого человека.

Пенные амбушюры подстраиваются под ушной канал, обеспечивая идеальную шумоизоляцию и отменный звук

Если вам тоже надоело, что музыкальный аксессуар постоянно выпадает из ваших ушей, или гарнитура не может обеспечить достойное звучание, обязательно купите пенные амбушюры, которые меняют форму и адаптируются под строение ушного канала. Среди производителей пенных насадок для наушников я больше всего доверяю KZ Earphones. Невзирая на нарочито демократичный ценник, они качественно упакованы и отлично сочетаются с любой гарнитурой. Особенно довольными становятся владельцы премиальных наушников проводного типа.

Цена: от 205 рублей

Купить амбушюры для наушников

Беспроводные наушники vivo

Пока это лучшие беспроводные наушники, которыми я когда-либо пользовался

Что касается самих наушников, то в конце прошлого года я оказался несказанно рад, купив TWS-гарнитуру компании vivo. До этого я сталкивался с кучей проблем. Meizu POP круто выглядели, но постоянно нуждались в перепрошивке, а через несколько месяцев и вовсе перестали работать. SoundCore Life P2 разочаровали меня своим звуком и уж очень бюджетным исполнением. В итоге я пришел к выводу, что надо купить vivo TWS 2.

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В отличие от других гарнитур, vivo TWS 2 стерли для меня грань между проводными и беспроводными наушниками. На моем смартфоне они звучат просто великолепно, за что нужно сказать спасибо кодеку aptX Adaptive. Также TWS-гарнитура поддерживает шумоподавление, мультипоинт и имеет очень крутое управление жестами. Но обратите внимание: в продаже есть как vivo TWS 2, так и vivo TWS 2E. Вторая модель более простая, не поддерживает ANC и aptX Adaptive.

Цена: от 3000 рублей

Купить vivo TWS 2

Рюкзак Xiaomi

Да-да, у Xiaomi действительно есть рюкзаки, и они очень популярны

Не знаю, как вы, но я уже на протяжении нескольких лет не могу выйти на улицу без рюкзака, чтобы положить в него повербанк, толстовку на вечер или бутылку воды, купленную по пути. Но далеко не всегда хочется носить с собой большую сумку, которая, будучи пустой, постоянно болтается за спиной и просит наполнения.

Если вы тоже не видите необходимости в постоянном ношении больших рюкзаков, обратите внимание на Xiaomi Small Backpack. Как следует из названия, речь идет о миниатюрном аксессуаре, который доступен в версиях на 7, 10 и 20 литров соответственно. Также рюкзак имеет массу как вызывающих, так и вполне спокойных расцветок, поэтому Xiaomi Backpack отлично подойдет и парню, и девушке. Ну а среди достоинств я бы выделил не только его компактность, но и наличие 4-уровневой защиты от воды, что очень полезно в дождливую погоду.

Цена: от 550 рублей

Купить рюкзак Xiaomi

Универсальная сумка для ноутбука

Главное при выборе сумки — подобрать оптимальный размер

Не убегая далеко от темы с аксессуарами для техники, советую присмотреться к этой сумке, которая пригодится каждому владельцу ноутбука. Помимо цены она интересна своим исполнением и вниманием к деталям. Как и полагается подобного рода товару, сумка для ноутбука оснащена множеством карманов, куда можно положить вспомогательные гаджеты или, например, зарядное устройство для лэптопа.

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Снаружи сумка покрыта влагоотталкивающей текстурой, а внутри заботливо подготовлено идеальное ложе для ноутбука — плюшевый наполнитель. На выбор доступно несколько вариантов цветов и размеров для устройств с диагональю экрана от 11,6 дюйма до 15,6 дюйма. В то же время перед покупкой настоятельно рекомендую ознакомиться с таблицей размеров с миллиметрах, представленной на странице товара. В моем случае для 15,6-дюймового HUAWEI MateBook D15 идеально (и даже с небольшим запасом) подошел вариант на 14-15 дюймов, куда, к слову, отлично поместился бы и 16-дюймовый HONOR MagicBook Pro.

Цена: от 650 рублей

Купить сумку для ноутбука

Карта памяти Kingston

Я продолжаю пользоваться MicroSD-картами и выбираю Kingston

За то время, как производители смартфонов начали активно отказываться от слота для MicroSD-карт, я так и не смирился с его отсутствием. Поэтому продолжаю выбирать устройства со специальным лотком, куда устанавливаю карту памяти Kingston. Почему именно от этого производителя? Ну, на то есть несколько причин.

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Во-первых, я его считаю надежным, доказательством чего является MicroSD-карта Kingston на 32 ГБ, купленная мною еще в 2014 году для старичка LG L90 D410. Она до сих пор работает и хранит файлы, в то время как ноунейм-карты выходили из строя через пару-тройку месяцев после покупки. Кроме того, карты Kingston довольно доступные. Например, MicroSD-карту на 128 ГБ сейчас можно взять за 900 рублей, а помимо нее в наличии есть варианты в диапазоне 32-512 ГБ.

Цена: от 325 рублей

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Мощный повербанк

ROMOSS — один из самых надежных производителей повербанков

Возможно, кто-то сочтет это гигантизмом, но моим основным повербанком является ROMOSS на 30000 мАч. Конечно, для коротких прогулок у меня есть более скромный аккумулятор на 10000 мАч, а ROMOSS я обычно беру для дальних поездок. Сейчас это особенно стало актуально, когда до многих южных городов нельзя добраться по воздуху.

Вообще, повербанк ROMOSS Sense 8 на 30000 мАч доступен в нескольких модификациях. Сейчас в ходу версия 8F, которая помимо внушительной емкости предлагает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. Также поддерживаются все стандарты 18-ваттной зарядки, на выход работает сразу 3 разъема (2хUSB-A и 1хUSB-C) и столько же на вход (MicroUSB, Type-C, Lightning). Словом, штука универсальная и очень полезная.

Цена: 1870 рублей

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Беспроводная игровая мышь

Хоть я и не геймер, но эта мышка мне очень нравится

Последнее, чем сегодня хочу поделиться — беспроводная мышь MACHENIKE M7. Несмотря на то, что она позиционируется в качестве геймерского гаджета, внешне аксессуар смотрится вполне нейтрально. Беспроводная мышка идеально смотрится на фоне моего ноутбука HONOR MagicBook Pro и прекрасно выполняет свои задачи, ведь геймеры знают толк в частых кликах.

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Отмечу, что в продаже есть три модификации этой мышки: M700, M710 и M720. Я пользуюсь промежуточной M710 (M7 Play) со встроенным аккумулятором на 1000 мАч. M700 работает на сменных батарейках формата AA, ну а продвинутая версия M720 (M7 Elite), отличается от средней модели повышенной чувствительностью (16000 DPI vs 2400 DPI) и надежностью (20 млн. кликов против 10 млн.). Также у MACHENIKE M7 Elite более длинный кабель, полноценная RGB-подсветка и специальный софт для настройки.

Цена: от 1200 рублей

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