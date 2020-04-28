AirPods, подвиньтесь: Google выпустила беспроводные наушники Pixel Buds 2

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Иван Кузнецов 0

Если вы думали, что только Apple способна анонсировать новую продукцию за несколько месяцев до официального релиза, то это не так. Google, как и компания из Купертино, нередко делает то же самое, предпочитая заранее застолбить для себя место на рынке и показать конкурентам, на что она способна, даже если новинка ещё толком не готова. Но если раньше в основном Google позволяла себе такое только с программными продуктами, то прошлой осенью она представила новые наушники Pixel Buds, пообещав выпустить их весной 2020 года. Добро пожаловать в весну.

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В отличие от модели первого поколения, Pixel Buds 2 имеют полностью беспроводной форм-фактор, а единственное, что их соединяет между собой, — это зарядный кейс, похожий на тот, которым комплектуются AirPods. Это играет им на руку, поскольку формат TWS-наушников сегодня пользуется большой популярностью, тем более что у владельцев смартфонов под управлением Android не было своих AirPods, и им приходилось искать альтернативные решения, которые всегда оказывались компромиссом.

Чем интересны Pixel Buds 2

Pixel Buds 2 распознают не только голос, но и жесты

Как и AirPods, Pixel Buds 2 управляются жестами, которые воспринимает тыльная часть наушников, выглядывающая их ушей:

  • Одно касание – воспроизведение/пауза;
  • Двойное касание – следующий трек, отклонение вызова или остановка Google Assistant;
  • Тройное касание – возврат к предыдущему треку;
  • Свайп вперёд – увеличение громкости;
  • Свайп назад – уменьшение громкости;
  • Нажать и удерживать – проверка входящих уведомлений или активация Google Assistant.

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По словам Google, компания провела масштабное исследование, в рамках которого изучила более 1000 ушных раковин и пришла к пониманию того, какой должна быть форма наушников, чтобы они прочно держались в ухе и не выпадали даже при напряжённых тренировках. Для этого дизайнеры Google разработали особенную трёхточечную систему крепления, основным удерживающим элементом которой является выпирающая пластиковая дуга, упирающаяся в ушной хрящ. Правда, насколько хорошо она будет удерживать наушник и не будет ли доставлять дискомфорт при ношении, только предстоит выяснить.

Что общего у Pixel Buds 2 и AirPods Pro

Многие элементы Pixel Buds 2 и AirPods Pro совпадают

Вообще, когда смотришь на Pixel Buds 2, создаётся впечатление, что Google хотела сделать, с одной стороны, нечто близкое к AirPods Pro, а, с другой, — нечто совершенно на них непохожее. Очевидно, поэтому исполнение самого динамика и многих других элементов в конструкции Pixel Buds 2 выполнены очень похоже на то, как это сделано у Apple. Тем не менее, сама форма наушников поискового гиганта призвана показать, что у Google есть свои дизайнеры, которым под силу нарисовать по-настоящему уникальный продукт, пусть и с оглядкой на конкурентов.

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Но по части технологических примочек Pixel Buds 2 равных на рынке точно нет. Мало того, что Google разработала особую систему прохода внешних звуков, чтобы не создавать ощущения вакуума в ушах у пользователей, так ещё и снабдила наушники специальными микрофонами, которые распознают речь через вибрации челюстной кости, и ИК-датчиками, которые определяют, вставлены наушники в уши или нет. В результате стоит вам только вытащить Pixel Buds 2 из ушей, как воспроизведение будет установлено на паузу.

Что нужно знать о Pixel Buds 2

Новые наушники Google не продаются в России, поэтому с их покупкой у россиян будут проблемы

  • Автономность – 5 часов при воспроизведении музыки 2,5 часа при разговорах;
  • Комплектный футляр обеспечивает дополнительные 24 часа работы;
  • 10-минутная зарядка обеспечивает 2 часа прослушивания музыки;
  • Поддерживается беспроводная зарядка;
  • Поддерживает команду «Окей, Google»;
  • Цена в США – 179 долларов.

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Получается, что Google удалось создать весьма привлекательные TWS-наушники, которые будут пользоваться популярностью у владельцев смартфонов под управлением Android. Другое дело, что в России их официально всё равно будет не купить, поскольку Google сильно ограничивает число стран, где распространяется её продукция. Поэтому, если вы захотите обзавестись новыми Pixel Buds, вам потребуется либо обращаться к перекупщикам, которые в сложившейся ситуации неизвестно когда завезут их в страну, либо пользоваться услугами сервисов мейлфорвардинга и заказывать новинку где-нибудь за границей.

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