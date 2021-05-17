AirTag оказался опасен для пользователей Android

Несмотря на то что поисковые Bluetooth-трекеры существуют уже много лет, выход AirTag потряс рынок до основания. Мало того, что Apple предложила расширенный трекинг на базе инфраструктуры, где роль приёмника сигнала бедствия способно исполнять любое устройство компании, так ещё и реализовала защитный механизм. Он нужен для того, чтобы оповестить человека, если ему подбросили AirTag, чтобы проследить за ним. Это же очень круто с точки зрения безопасности. Другое дело, что пользователей Android AirTag о слежке не оповещает.

AirTag понимает, что его подбросили кому-то для слежки, определяя наличие рядом iPhone, к которому сам маячок не подключён. В результате начинает пищать и сам трекер, и iPhone выводит на экран уведомление о том, что, возможно, вам подбросили AirTag для слежки, и его можно отключить.

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То есть, даже если маячок вам не принадлежит, вы всё равно сможете его отключить. Это сугубо экосистемная функция, действие которой не выходит за пределы экосистемы Apple, поэтому пользователи Android не только не смогут отключить AirTag, но даже не получат уведомление о слежке.

Как отследить человека с помощью AirTag

Да, будем честны, на iOS тоже есть некоторые проблемы:

Во-первых, оповещение о слежке появляется только на iOS 14.5 и более новых версиях ОС;

Во-вторых, оповещение может не сработать в течение трёх суток с момента начала слежки;

В-третьих, если AirTag, который используется для слежки, время от времени сопрягается с iPhone своего владельца, то он не поймёт, что его используют для слежки, и он не пришлёт уведомление отслеживаемому.

Скорее всего, Apple исправит те недостатки, которые не позволяют AirTag вовремя оповестить владельца iPhone о том, что за ним следят. Но на Android такого механизма не появится никогда. То есть, получается, что за миллионами пользователей по всему миру можно будет следить чуть ли не в реальном времени, а они об этом даже не узнают.

Почему нам пришлось ждать AirTag целых 2 года

Нет, если смартфон на Android поддерживает NFC, а его владелец нашёл чей-то AirTag, он сможет отсканировать его и понять, кому он принадлежит. Но только в том случае, если владелец маячка включил режим пропажи и добавил в его описание контактные данные. Если же трекер специально используется именно для слежки, то ничего, кроме серийного номера, вы не увидите.

AirTag и Android

Давайте будем честны: это чрезвычайно опасная штука, которая рискует перевернуть сферу слежки за людьми как таковую. Ведь то, ради чего раньше приходилось закупать дорогостоящее оборудование, способное устанавливать связь со спутником, сегодня стоит всего 3 тысячи рублей и опирается на миллионы айфонов, айпадов и макбуков, которые есть у каждого третьего.

Разве не могла Apple договориться с Google о том, чтобы встроить в Android анти-трекинговую систему, которая бы позволила пользователям «зелёного робота» фиксировать случаи слежки? Наверное, могла. Ведь договорились же они по поводу системы отслеживания заражённых коронавирусом? Договорились. То есть, получается, что Apple просто не захотела этого.

Вам не нужен AirTag, чтобы следить за людьми. Подойдёт даже iPhone

Я примерно могу понять, почему Apple не захотела договариваться с Google о внедрении механизма отслеживания AirTag в Android. Так в Купертино просто сохранили за собой дополнительный инструмент влияния и конкурентное преимущество своих устройств. Я всё понимаю: бизнес – ничего личного. Но ведь тем самым Apple подвергла необоснованному риску миллионы людей, которые могут никогда не узнать, что за ними следят. А это уже реально опасно.