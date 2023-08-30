Антикризисная подборка товаров с АлиЭкспресс, которые можно купить, когда ты на мели

После распродажи на АлиЭкспресс наступает небольшое опустошение не только на душе, но и в кошельке: денег нет, а до зарплаты ждать еще минимум неделю. При этом надо как-то прожить на оставшиеся деньги, но и отказывать в покупках себе не хочется. Как быть? Нашли для вас антикризисный вариант — полезные мелочи на каждый день, на которые наверняка хватит оставшихся денег! Готовы? Тогда вашему вниманию представляем аксессуары для смартфона и ПК, смарт-часы и кое-какие товары на грядущую осень — все то, что можно купить, но не остаться без денег на карте.

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Амбушюры для наушников

Далеко не все наушники хорошо сидят в ушах, особенно, если они не вакуумные. Исправить этот «баг» довольно просто — установите на них спортивные амбушюры, которые придадут им устойчивости в ушных раковинах. Обычно такие используются в спортивных наушниках, но благодаря АлиЭкспресс можно прокачать и обычные.

Цена: 100 рублей

Амбушюры спортивные

Держатель для кабеля

АлиЭкспресс полон различных мелочей, которые делают жизнь немного лучше. Например, вот такой держатель для кабелей: он крепится к поверхности с помощью клейкой стороны, а внутрь него вставляются провода. Это позволит держать их всегда не виду, чтобы не лазить под стол к системному блоку.

Цена: 120 рублей

Держатель для кабеля

Подставка для ноутбука

Любой Windows-ноутбук страшно греется, особенно, когда фоном грузится обновление. Если нагрев застал вас врасплох, попробуйте улучшить охлаждение с помощью этой подставки: ножки не очень большие, складываются, поэтому можно их закрывать, если не нужны.

Цена: 360 рублей

Ножки для ноутбука

Штатив для съемки с телефона

Хотите снимать как профи? Тогда вам нужен этот штатив-стабилизатор от Ulanzi: он позволяет записывать видео без вибраций и тряски! В него устанавливается смартфон, а также можно установить дополнительное освещение, чтобы картинка была еще лучше. Выберите свою комплектацию — их у продавца несколько — и получите как можно скорее благодаря быстрой доставке!

Цена: 1100 рублей

Штатив для телефона

Кружка с миксером

Грядет осень, а это значит, что горячий напиток всегда должен быть под рукой. Вот отличная кружка с миксером, которая взбалтывает кофе или чай по нажатию кнопки, расположенной на прямо на ручке! Это позволит жидкости не покрываться пенкой, если застоялось, а также не даст собираться осадку на днем.

Цена: 1450 рублей

Кружка с подогревом

Крутые приложения для Андроид, которые прокачают твой смартфон до неузнаваемости

Недорогой повербанк для телефона

Распродажа на АлиЭкспресс подошла к концу, и все товары вновь подорожали. Но есть и исключения: например, этот повербанк для смартфона на 10 000 мА*ч, который скинул в цене! Наблюдаю за ним довольно давно, но сейчас цена самая низкая — скорее забирайте, пока продавец не заметил!

Цена: 1780 рублей

Хороший повербанк

Беспроводная зарядка для телефона

А если предпочитаете заряжать смартфон стационарно, то наверняка вам понравится эта вертикальная беспроводная зарядка. Она выдает до 15 Вт мощности и позволяет заряжать не только телефон, но и наушники — для этого есть секретная ниша на подставке сзади!

Цена: 900 рублей

Хорошая зарядка

Док-станция для жестких дисков

Заменили жесткий диск на SSD? Не спешите избавляться от последнего: переносить данные не нужно — у вас есть отличная док-станция для чтения данных с HDD. Подойдет для любых дисков с максимальным объемом до 36 ТБ. В конце концов, можно приспособить гаджет исключительно для хранения носителей — это практично, удобно и недорого.

Цена: 1480 рублей

Док-станция для HDD

Переходник для смартфона

OTG-адаптер — мастхэв для владельцев смартфонов. Маленький адаптер позволяет переносить данные с флешки, подключать различную компьютерную периферию и другие устройства. Берите этот — он поддерживает USB 3.0 и отличается высоким качеством сборки, которым не могут похвастаться аналоги.

Цена: 90 рублей

Переходник для смартфона

Собрали пять отличных игр для смарт часов на любой вкус

Хорошие смарт-часы с высоким рейтингом

На АлиЭкспресс немало хороших смарт-часов, за которые не стыдно. Hoco Y3 и Y4 — одни из них. Это два устройства с хорошим ярким экраном и мощной батареей и кучей фишек по наблюдению за самочувствием. Есть даже несколько спортивных режимов для автоматического запуска тренировки! В общем, качественные смарт-часы с большим экраном, которые стоят дешевле нового Mi Band.

Цена: 3120 рублей

Смарт-часы Hoco