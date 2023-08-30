Антикризисная подборка товаров с АлиЭкспресс, которые можно купить, когда ты на мели

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Иван Герасимов

После распродажи на АлиЭкспресс наступает небольшое опустошение не только на душе, но и в кошельке: денег нет, а до зарплаты ждать еще минимум неделю. При этом надо как-то прожить на оставшиеся деньги, но и отказывать в покупках себе не хочется. Как быть? Нашли для вас антикризисный вариант — полезные мелочи на каждый день, на которые наверняка хватит оставшихся денег! Готовы? Тогда вашему вниманию представляем аксессуары для смартфона и ПК, смарт-часы и кое-какие товары на грядущую осень — все то, что можно купить, но не остаться без денег на карте.

Антикризисная подборка товаров с АлиЭкспресс, которые можно купить, когда ты на мели. Нет денег. Но закупиться на Али можно даже по мелочи! Фото.

Нет денег. Но закупиться на Али можно даже по мелочи!

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Амбушюры для наушников

Амбушюры для наушников. Эти амбушюры хороши для тех, у кого выпадают наушники. Фото.

Эти амбушюры хороши для тех, у кого выпадают наушники

Далеко не все наушники хорошо сидят в ушах, особенно, если они не вакуумные. Исправить этот «баг» довольно просто — установите на них спортивные амбушюры, которые придадут им устойчивости в ушных раковинах. Обычно такие используются в спортивных наушниках, но благодаря АлиЭкспресс можно прокачать и обычные.

Цена: 100 рублей

Амбушюры спортивные

Держатель для кабеля

Держатель для кабеля. Держатель для кабелей приведет рабочее место в порядок, а вы — забудете про потерянные провода. Фото.

Держатель для кабелей приведет рабочее место в порядок, а вы — забудете про потерянные провода

АлиЭкспресс полон различных мелочей, которые делают жизнь немного лучше. Например, вот такой держатель для кабелей: он крепится к поверхности с помощью клейкой стороны, а внутрь него вставляются провода. Это позволит держать их всегда не виду, чтобы не лазить под стол к системному блоку.

Цена: 120 рублей

Держатель для кабеля

Подставка для ноутбука

Подставка для ноутбука. Небольшая подставка увеличивает площадь охлаждения для ПК, за счет чего он начинает быстрее остывать. Фото.

Небольшая подставка увеличивает площадь охлаждения для ПК, за счет чего он начинает быстрее остывать

Любой Windows-ноутбук страшно греется, особенно, когда фоном грузится обновление. Если нагрев застал вас врасплох, попробуйте улучшить охлаждение с помощью этой подставки: ножки не очень большие, складываются, поэтому можно их закрывать, если не нужны.

Цена: 360 рублей

Ножки для ноутбука

Штатив для съемки с телефона

Штатив для съемки с телефона. С помощью такого штатива можно наконец начать снимать отличные видео без вибрации кадра. Фото.

С помощью такого штатива можно наконец начать снимать отличные видео без вибрации кадра

Хотите снимать как профи? Тогда вам нужен этот штатив-стабилизатор от Ulanzi: он позволяет записывать видео без вибраций и тряски! В него устанавливается смартфон, а также можно установить дополнительное освещение, чтобы картинка была еще лучше. Выберите свою комплектацию — их у продавца несколько — и получите как можно скорее благодаря быстрой доставке!

Цена: 1100 рублей

Штатив для телефона

Кружка с миксером

Кружка с миксером. Взбалтывать напиток больше не придется, ведь есть кружка со встроенным миксером! Фото.

Взбалтывать напиток больше не придется, ведь есть кружка со встроенным миксером!

Грядет осень, а это значит, что горячий напиток всегда должен быть под рукой. Вот отличная кружка с миксером, которая взбалтывает кофе или чай по нажатию кнопки, расположенной на прямо на ручке! Это позволит жидкости не покрываться пенкой, если застоялось, а также не даст собираться осадку на днем.

Цена: 1450 рублей

Кружка с подогревом

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Недорогой повербанк для телефона

Недорогой повербанк для телефона. Один из лучших повербанков за свои деньги — надо брать! Фото.

Один из лучших повербанков за свои деньги — надо брать!

Распродажа на АлиЭкспресс подошла к концу, и все товары вновь подорожали. Но есть и исключения: например, этот повербанк для смартфона на 10 000 мА*ч, который скинул в цене! Наблюдаю за ним довольно давно, но сейчас цена самая низкая — скорее забирайте, пока продавец не заметил!

Цена: 1780 рублей

Хороший повербанк

Беспроводная зарядка для телефона

Беспроводная зарядка для телефона. Зарядка есть не только спереди, но и сзади — для мелких гаджетов. Фото.

Зарядка есть не только спереди, но и сзади — для мелких гаджетов

А если предпочитаете заряжать смартфон стационарно, то наверняка вам понравится эта вертикальная беспроводная зарядка. Она выдает до 15 Вт мощности и позволяет заряжать не только телефон, но и наушники — для этого есть секретная ниша на подставке сзади!

Цена: 900 рублей

Хорошая зарядка

Док-станция для жестких дисков

Док-станция для жестких дисков. Ридер для жестких дисков HDD удобен и прост в использовании. Фото.

Ридер для жестких дисков HDD удобен и прост в использовании

Заменили жесткий диск на SSD? Не спешите избавляться от последнего: переносить данные не нужно — у вас есть отличная док-станция для чтения данных с HDD. Подойдет для любых дисков с максимальным объемом до 36 ТБ. В конце концов, можно приспособить гаджет исключительно для хранения носителей — это практично, удобно и недорого.

Цена: 1480 рублей

Док-станция для HDD

Переходник для смартфона

Переходник для смартфона. Переходник с USB-A на Type-С пригодится для подключения различных гаджетов. Фото.

Переходник с USB-A на Type-С пригодится для подключения различных гаджетов

OTG-адаптер — мастхэв для владельцев смартфонов. Маленький адаптер позволяет переносить данные с флешки, подключать различную компьютерную периферию и другие устройства. Берите этот — он поддерживает USB 3.0 и отличается высоким качеством сборки, которым не могут похвастаться аналоги.

Цена: 90 рублей

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Хорошие смарт-часы с высоким рейтингом

Хорошие смарт-часы с высоким рейтингом. Смарт-часы Hoco — идеальный подарок для себя и близких. Фото.

Смарт-часы Hoco — идеальный подарок для себя и близких

На АлиЭкспресс немало хороших смарт-часов, за которые не стыдно. Hoco Y3 и Y4 — одни из них. Это два устройства с хорошим ярким экраном и мощной батареей и кучей фишек по наблюдению за самочувствием. Есть даже несколько спортивных режимов для автоматического запуска тренировки! В общем, качественные смарт-часы с большим экраном, которые стоят дешевле нового Mi Band.

Цена: 3120 рублей

Смарт-часы Hoco

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