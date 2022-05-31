Чем отличается Xiaomi Mi Band 7 от Mi Band 6

Фитнес-браслет Mi Band — один из немногих гаджетов, который, на первый взгляд, достаточно сложно улучшать из года в год. Тем не менее, китайские инженеры умудряются делать это несмотря ни на что. Представленный недавно Mi Band 7 — яркий тому пример. На первый взгляд, пятое поколение внешне не имеет особых отличий от последнего, но это не так — меня поддержат фанаты гаджета, не дав соврать. Сегодня разберемся, что изменилось в Mi Band 7, чем он отличается Mi Band 6 и в каком случае нужно обновляться.

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Как выглядит Mi Band 7

«Видишь изменения? А они есть!» — именно это хочется сказать при виде Xiaomi Mi Band 7. Вообще браслет с недавних пор называется «Mi Smart Band 7», но второе слово все пропускают — оно тут явно ни к чему. А вот увеличенный экран — еще как! В обновленной версии он вырос с 1,56 дюйма до 1,62 — всего 0,6 дюйма, но на таком компактном устройстве это очень заметно. Заодно подтянули разрешение дисплея с 486*152 до 490*192, а также сделали его еще ярче (500 нит).

Чтобы браслет всегда был на связи с вам и его не приходилось часто активировать, добавили режим Always On Display, которого так не хватало: как вы знаете, функция расходует крайне мало энергии, а чтобы аккумулятор внезапно не разрядился, разработчики увеличили батарею — со 125 мА*ч до 180 мА*ч. Говорят, этого будет достаточно, чтобы Mi Band 7 проработал 2 недели в «обычном режиме» или 9 дней — при интенсивном использовании.

Заряжать Mi Band 7 придется целых 2 часа — заметно дольше, чем Mi Band любого другого поколения. К слову, если планируете установить рекорд автономности, то изучите нашу статью о том, как это сделать — инструкция подходит для фитнес-браслета Xiaomi любого другого поколения.

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Тренировки в Mi Band 7

Одной из фишек фитнес-браслета Xiaomi является ежегодный апдейт тренировочных режимов — в Mi Band 7 их стало 120. Количество профессиональных спортивных режимов увеличилось до 4, а еще новинка умеет автоматически определять, когда пользователь начал тренироваться — теперь не нужно запускать тренировку, чтобы отслеживать свои показатели. Кроме того, браслет будет подсказывать, сколько нужно отдыхать между тренировкам: для этого в него внедрили калькулятор тренировочной нагрузки.

Для фанатов бега приберегли особую версию Xiaomi Mi Band 7 Pro с GPS-трекером: теперь во время утренних пробежек или велопрогулок не нужно будет брать с собой телефон для того, чтобы просмотреть свой маршрут в приложении. Для этой версии даже увеличат батарею — веротяно, сразу до 250 мА*ч. Представить Mi Band 7 Pro должны в один день с Xiaomi 12 Ultra, про который, к слову, мы уже также писали.

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Отслеживание здоровья в Mi Band 7

Xiaomi Mi Band 7 получил умный будильник, от которого отказались после первой версии браслета: якобы, китайские пользователи просыпали работу из-за особенностей работы этой функции. В любом случае, в компании хорошо поработали над исправлением ошибок и вернули умный будильник обратно. Как он работает и зачем нужен — читайте всю информацию в нашей статье.

Одним из важнейших нововведений Mi Band 7 является постоянное отслеживание пульса и насыщенности крови кислородом (SpO2): браслет завибрирует на вашей руки, если показатель упадет ниже 90%. Вот еще некоторые режимы для отслеживания самочувствия:

Мониторинг сна.

Дыхательная гимнастика.

Отслеживание женского здоровья.

Прогноз максимального потребления кислорода на тренировке.

Датчик стресса.

Думаете, этого мало? Вот вам наша статья, в которой рассказали о том, как купить фитнес-браслет и не пожалеть об этом.

Фишки Mi Band 7

На первый взгляд может показаться, что размеры остались прежними, но это не так: в ширину браслет прибавил 2,1 мм (это сразу видно), а вот в высоту и толщину слегка уменьшился, поэтому ремешки от Mi Band 6 не подойдут. Впрочем, этого и не нужно: в этом году в Xiaomi отошли от традиционных одноцветных аксессуаров и выпустили новые: два камуфляжных и флуорисцентных.

Влагозащиту оставили прежнюю, а это значит, что Mi Band 7 можно спокойно брать в душ или в бассейн. Видимо, с ним ничего не будет, если утопить его в озере, но проверять этого, конечно же, не стоит. Зато улучшили версию Bluetooth: в новинке установлена версия 5.2 вместо 5.0 в прошлогодней версии, что позволило снизить энергопотребление.

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Сколько стоит Mi Band 7

Браслет поступил в продажу в Китае, так что по традиции глобальной версии придется немного подождать. Тем не менее, будет и версия Mi Band 7 NFC, который не работает в России по понятным причинам, и без него. Вот цены в Китае на данный момент.

Xiaomi Mi Band 7 — 239 юаней ( 2050 рублей ).

). Xiaomi Mi Band 7 с NFC — 279 юаней (2350 рублей).

Несмотря на то, что в Mi Band 7 не так много изменений, повод обновиться все же есть. Я бы с удовольствием сменил свой Mi Band 4 на новую модель. В любом случае, Mi Band 7 для Китая уже есть в продаже — чем эта версия отличается от глобальной, мы рассказывали в нашем материале.