Что купить дешево на АлиЭкспресс? Полезные мелочи до 500 рублей, без которых не обойтись

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Иван Герасимов

Распродажа АлиЭкспресс подошла к концу, и многие пользователи переключились на другие маркетплейсы в поисках выгодных покупок. А зря: только самые опытные знают, что далеко не всем товарам нужна распродажа — они и без нее стоят очень дешево. В первую очередь, это различные мелочи, которыми мы ежедневно пользуемся в быту, сами того не замечая. Предлагаем вашему вниманию сразу 10 таких недорогих находок до 500 рублей: среди них вы найдете товары для дома и для себя, аксессуары для смартфона и многое другое. Пользы от них — хоть отбавляй, а цена — почти как у американо в кофейне!

Что купить дешево на АлиЭкспресс? Полезные мелочи до 500 рублей, без которых не обойтись. Классные товары с Али, которым не нужна распродажа. Фото.

Классные товары с Али, которым не нужна распродажа

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Мягкий коврик для компьютерной мыши

Мягкий коврик для компьютерной мыши. Классный коврик поможет вам работать с комфортом. Фото.

Классный коврик поможет вам работать с комфортом

Намного приятнее работать на компьютере, когда под него постелен большой коврик для мыши. Он не дает коже прилипать к столу, что особенно важно в теплое время года, а также улучшает скольжение мыши. Вопреки расхожему мнению он легко чистит обычным роликом для одежды или встряхиванием. На выбор у продавца есть несколько размеров, но начать можно с самого недорогого!

Цена: от 429 рублей

Коврик для стола

Автомобильная зарядка в прикуриватель

Автомобильная зарядка в прикуриватель. Эта зарядка сделает ваш автомобиль заметно функциональнее. Фото.

Эта зарядка сделает ваш автомобиль заметно функциональнее

Купили авто, но как-то так вышло, что в нем нет ни одного USB-разъёма? Срочно исправьте это при помощи зарядки в прикуриватель. Эта модель от Baseus — лучшая в своем классе. У нее есть и USB-A, и USB-C, а также все популярные протоколы зарядки. Максимальная мощность — 30 Вт, чего хватит и для iPhone, и для других устройств.

Цена: 486 рублей

Зарядка в прикуриватель

Хорошие проводные наушники Baseus

Хорошие проводные наушники Baseus. Классные проводные наушники помогут вам всегда оставаться с любимой музыкой. Фото.

Классные проводные наушники помогут вам всегда оставаться с любимой музыкой

Проводные наушники — мастхэв для каждого владельца смартфона в 2024 году. Они никогда вас не подведут по сравнению с беспроводными! Берите эту модель от Baseus с разъёмом 3.5 мм и подключайте к чему угодно. Она оборудована микрофоном, встроенным в пульт управления, а также имеет защищенный от заломов кабель.

Цена: 90 рублей

Проводные наушники

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Бамбуковые зубные щетки

Бамбуковые зубные щетки. Эти бамбуковые щетки долговечны и выглядят очень симпатично. Фото.

Эти бамбуковые щетки долговечны и выглядят очень симпатично

Надоели электрические зубные щетки? Тогда вам в пору задуматься о покупке обычных. Нашли целый набор бамбуковых щеток, состоящий из 10 штук. Они отличаются от магазинных аналогов и внешним видом, и качественной щетиной, которая не разваливается после нескольких чисток.

Цена: 350 рублей

Набор зубных щеток

Портативный мини-фонарик

Портативный мини-фонарик. Такой фонарик — классная находка для всех без исключения! Фото.

Такой фонарик — классная находка для всех без исключения!

Этот портативный светодиодный фонарик размером с обыкновенный маркер! Можете носить его в кармане или рюкзаке просто так — дополнительное освещение ведь пригодится всегда. Он работает на основе светодиодных лампочек и питается от пальчиковых батареек, выдавая мощное свечение при необходимости. Есть даже клипса для ношения в нагрудном кармане.

Цена: 160 рублей

Портативный мини-фонарик

Кабель для зарядки смартфона

Кабель для зарядки смартфона. Надежный кабель для зарядки не выйдет из строя раньше времени и прослужит дольше, чем смартфон! Фото.

Надежный кабель для зарядки не выйдет из строя раньше времени и прослужит дольше, чем смартфон!

Никакая распродажа не нужна этому кабелю для зарядки смартфона USB-A — Type-C. Он сделан из нейлона, а в один из штекеров встроен небольшой LED-дисплей, отображающий текущую мощность. К слову, кабель выдает до 66 Вт, так что, подойдет для любой техники. А еще его сложно вывести из строя благодаря нейлоновой оплетке.

Цена: 320 рублей

Долговечный кабель

Недорогая поясная сумка

Недорогая поясная сумка. В эту сумку поместятся все ваши самые необходимые вещи. Фото.

В эту сумку поместятся все ваши самые необходимые вещи

Зачем носить с собой рюкзак, когда отправляешься на прогулку? Ведь есть такая потрясная поясная сумка! У нее компактные размеры, но они обманчивы — внутри поместится и кошелек, и смартфон, и повербанк одновременно. Все это застегивается на молнию, а для большего комфорта можно отрегулировать длину лямки.

Цена: 320 рублей (без учета доставки)

Поясная сумка

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Спортивная бутылка для воды

Спортивная бутылка для воды. С такой бутылкой можно отправиться и в поход, и на работу. Фото.

С такой бутылкой можно отправиться и в поход, и на работу

Возьмите с собой в путешествие (или просто на тренировку) эту классную спортивную бутылку. Она сделана из крепкого прозрачного пластика, который не боится ударов и падений. У бутылки широкая горловина, благодаря чему можно добавить внутрь нее BCAA, сывороточный протеин или простые фрукты. Надежно закручивается, не давая жидкости попасть наружу.

Цена: 337 рублей

Бутылка для воды

Беспроводной велокомпьютер

Беспроводной велокомпьютер. Компьютер подсчитывает всю важную информацию в пути, а для его работы смартфон не нужен. Фото.

Компьютер подсчитывает всю важную информацию в пути, а для его работы смартфон не нужен

Наверняка вам было интересно, сколько километров вы преодолели на своем велосипеде? Конечно, информацию может выдать фитнес-браслет или смартфон. Но зачем на них надеяться, когда можно купить простой велокомпьютер. В нем будет все самое необходимое: расстояние, скорость, темп и время, если часов нет поблизости. Его можно установить даже на скутер, а чтобы получать точные данные, достаточно установить параметры в настройках. Бортовой компьютер отдают по хорошей цене — такой не найти в рознице.

Цена: 380 рублей

Беспроводной компьютер на велик

Мешки для хранения одежды

Мешки для хранения одежды. Эти мешки для одежды и других вещей намного практичнее и долговечнее, чем полиэтиленовые. Фото.

Эти мешки для одежды и других вещей намного практичнее и долговечнее, чем полиэтиленовые

Нашли для вас шикарную находку, которая вам точно пригодится — вместительные мешки для хранения вещей! Благодаря прочному материалу туда поместится не только одежда, но и все то, что на время нужно куда-то отложить. Материал влагоустойчивый, но под ливень мешки лучше не ставить. Зато оттуда точно ничего не выпадет благодаря завязкам.

Цена: 342 рубля

Многоразовые мешки

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