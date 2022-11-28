Что купить на АлиЭкспресс к Новому году. ТОП-10 недорогих подарков с быстрой доставкой

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Иван Герасимов 0

Не так давно громыхнула новость: оказывается, не все покупатели из России дождутся своих заказов с китайских маркетплейсов к Новому году! Все дело в большой нагрузке, поэтому придется набраться терпения. К счастью, вы всегда можете заказать крутые подарки, чтобы успеть точно в срок. Ну, а мы вам в этом поможем: отобрали классные вещицы с АлиЭкспресс к Новому году с быстрой доставкой по невысокой цене. Тут и аксессуары для смартфона, и украшения к празднику — в общем, точно найдете что-нибудь для себя.

Что купить на АлиЭкспресс к Новому году. ТОП-10 недорогих подарков с быстрой доставкой. Торопимся закупиться на АлиЭкспресс: вот вам 10 отличных подарков. Фото.

Торопимся закупиться на АлиЭкспресс: вот вам 10 отличных подарков

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Недорогие смарт-часы

Недорогие смарт-часы. Гаджеты от Hoco всегда в цене: стоят недорого и имеют много полезных функций. Фото.

Гаджеты от Hoco всегда в цене: стоят недорого и имеют много полезных функций

Смарт-часы — один из самых популярных аксессуаров последних лет. Так что, нет сомнений, что этот гаджет окажется идеальным подарком на Новый год для близкого человека. Тратиться сильно не придется — вот отличные часы от Hoco, которые синхронизируются со смартфоном, долго не разряжаются, имеют множество функций по наблюдению за здоровьем да и выглядят неплохо!

Цена: 1900 рублей

Умные часы Hoco

Гирлянда-штора разноцветная

Гирлянда-штора разноцветная. Нет ничего проще, чем украсить дом обычной гирляндой. Фото.

Нет ничего проще, чем украсить дом обычной гирляндой

Многие не любят украшать дом к Новогодним праздникам: уж слишком много всяких шариков, игрушек и прочих штучек нужно развесить. Если вам откровенно лень, но праздничное настроение создать все-таки хочется, то нет ничего проще, чем купить гирлянду! Нашли для вас отличный вариант: она разноцветная и управляется с пульта, а у продавца есть гирлянды разных размеров. Еще успеете получить к праздникам!

Цена: от 270 рублей

Гирлянда для дома

Новогодний носок для подарков

Новогодний носок для подарков. Новогодний носок — классный способ упаковать подарок. Фото.

Новогодний носок — классный способ упаковать подарок

Мало купить подарок — его еще нужно упаковать. Не отчаивайтесь, если не владеете искусством управления подарочной бумагой -сюрприз можно спрятать в рождественский носок и повесить на елку! Стоит он чуть дороже подарочного пакета, а поместится в него даже смартфон!

Цена: 160 рублей

Носок для подарков

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Искусственная елка с шишками

Искусственная елка с шишками. Искусственная елка прослужит вам не один год — только представьте, сколько вы сэкономите! Фото.

Искусственная елка прослужит вам не один год — только представьте, сколько вы сэкономите!

Говорят, ставить настоящую елку на Новый год уже не модно. И это правда: зачем губить деревце, если его все равно придется безжалостно выкинуть через две-три недели? Вот вам отличная искусственная елка с Али: ее высота свыше двух метров, в комплекте есть подставка и она уже украшена искусственным снегом и ягодками. Судя по отзывам, практически не осыпается, поэтому прослужит долго. Доставка — из России: останется время нарядить ее!

Цена: 2500 рублей

Искусственная елка недорого

Какой ирригатор выбрать

Какой ирригатор выбрать. За такие деньги в обычных магазинах ирригатор не найти — минимум раза в два дороже. Фото.

За такие деньги в обычных магазинах ирригатор не найти — минимум раза в два дороже

Если все фитнес-браслеты, смартфоны и другая электроника подарена, не отчаивайтесь: всегда есть полезные гаджеты, которые точно пригодятся вашим близким. Вот, например, недорогой ирригатор. Работает от аккумулятора, который можно зарядить даже от повербанка, в комплекте сразу несколько насадок и даже сумка для переноски. В офлайн-магазинах такие стоят чуть ли не в два раза дешевле — лучше покупайте здесь!

Цена: 1200 рублей

Ирригатор недорого

Стилус для любого планшета

Стилус для любого планшета. Стилус совместим и с Андроид, и с iOS — удобно! Фото.

Стилус совместим и с Андроид, и с iOS — удобно!

У многих из нас есть, наверное, все популярные гаджеты, включая планшеты. Что подарить человеку, если у него он есть? Попробуйте купить стилус: его фишка в том, что он подходит для любого планшета, включая iPad. Поддерживает жесты, реагирует на силу нажатия и легко заряжается от кабеля. С его помощью можно не только рисовать, но и делать рукописные заметки и даже играть! Топчик за свои деньги.

Цена: 1260 рублей

Стилус для планшета

Стоит ли покупать смартфоны Google Pixel в России. Тут всё, что нужно знать

Недорогие наушники с шумоподавлением

Недорогие наушники с шумоподавлением. Наушники звучат очень круто — покупатели из отзывов не дадут соврать. Фото.

Наушники звучат очень круто — покупатели из отзывов не дадут соврать

Помимо смарт-часов, одним из актуальнейших гаджетов являются беспроводные наушники. Только вот выбрать недорогие, но хорошие очень сложно. К счастью, мы их нашли: это Realme Buds T100 с шумоподавлением, мощной батареей и качественным звуком. Есть даже защита от влаги по стандарту IPX5 — настоящий подарок судьбы за такие деньги, не иначе!

Цена: 1450 рублей

Наушники Realme

Хороший недорогой SSD

Хороший недорогой SSD. SSD пригодится даже в не самом новом ноутбуке — ускорит компьютер. Фото.

SSD пригодится даже в не самом новом ноутбуке — ускорит компьютер

SSD-накопители от Goldenfir славятся соотношением цена-качество: еще в начале осени минимальный объем на 128 Гб у этого продавца стоил заметно дороже, так что надо пользоваться ситуацией. Забирайте для себя, если вдруг памяти на компьютере стало маловато — не пожалеете!

Цена: от 700 рублей

Недорогой SSD

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Недорогой планшет на Андроид

Недорогой планшет на Андроид. Планшет от Teclast — топовый вариант, если не хотите тратить много денег. Фото.

Планшет от Teclast — топовый вариант, если не хотите тратить много денег

Компания Teclast делает недорогие планшеты с хорошим железом: к Новому году как раз можно прикупить со скидкой свежую модель с мощной батареей, большим экраном, 8 Гб оперативки и чипом MediaTek на борту за сущие копейки. Идеально подойдет для чтения, учебы, веб-серфинга и даже для игр!

Цена: 8500 рублей

Планшет на Андроид 12

Конструктор Майнкрафт для детей

Конструктор Майнкрафт для детей. Конструктор — классный подарок не только для ребенка, но и для взрослого! Фото.

Конструктор — классный подарок не только для ребенка, но и для взрослого!

Компания Лего ушла из России, оставив не только детей, но и взрослых без любимого конструктора. К счастью, его есть чем заменить: нашли для вас хороший аналог да еще и стилизованный под Майнкрафт. Да, на коробке нет упоминания, что это Лего, но все детальки совместимы с оригиналом. В общем, забирайте за копейки — в обычных магазинах такой стоит раза в два дороже.

Цена: 1400 рублей

Конструктор Майнкрафт

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