Что купить на АлиЭкспресс. Вот 10 нужных мелочей, которые пригодятся каждому

За последние годы цены на АлиЭкспресс серьезно подросли, хотя различные гаджеты по-прежнему можно купить очень дешево. На просторах маркетплейса есть не только крупная техника, о которой грезит каждый, но и полезные мелочи, которые нам нужны, но мы вечно о них забываем. Ну, например, USB-переходник для смартфона или ремешки для фитнес-браслетов — их же можно купить за копейки! Отобрали эти и другие дешевые товары с Али, которые пригодятся каждому — некоторые из них и вовсе отдают со скидкой. Нужно поторопиться!

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Оригинальный ремешок для Mi Band

Не все любят кастомные ремешки для Xiaomi Mi Band: иногда очень хочется надеть на фитнес-браслет обычный ремешок. Правда, найти его не так уж и просто. Вот отличная коллекция стандартных силиконовых ремешков — покупайте любой по вменяемой цене.

Цена: 45 рублей

Ремешок для Mi Band

Недорогой кабель для смартфона

Кабель для зарядки — практически расходный материал, который лишним не бывает. Чтобы не остаться с разряженным смартфоном, возьмите этот от Uslion: в наличии есть несколько вариантов длины от 0,5 метра, а благодаря нейлоновой оплетке кабель прослужит вам как можно дольше.

Цена: 105 рублей

Кабель для зарядки

Аналог салфетки Apple

Знаменитая салфетка Apple хороша и универсальна — подойдет для протирки любого гаджета. Однако стоит она непомерно дорого. Вот отличный аналог, с помощью которого вы можете чистить свои гаджеты. Стоит он сущие копейки, поэтому можно взять сразу несколько штук.

Цена: 90 рублей

Копия салфетки Apple

Переходник USB для смартфона

Любите подключать флешки и другие внешние устройства к своему смартфону или вам просто не хватает разъёмов? Тогда вам понадобится надежный переходник от Baseus. Есть несколько вариантов, включая USB-C, MicroUSB и USB-A. Выберите свой на странице продавца!

Цена: 230 рублей

Переходник для смартфона

Комнатный термометр с влажностью

Зимой воздух в комнате становится не только холоднее, но и суше — дышать становится невозможно да и кожа начинает трескаться. Узнать влажность воздуха можно с помощью этого термометра: он дает всю полезную информацию, включая температуру, а заодно оценивает, насколько подходящие условия в комнате прямо сейчас.

Цена: 300 рублей

Термометр многофункциональный

Адаптер для зарядки Baseus

Обычно гаджеты Baseus стоят больших денег, но из всех правил есть исключения. Вот отличный адаптер для зарядки, который временно отдают со скидкой: в нем два разъёма USB-A, а максимальная мощность составляет 10.5 Вт. Как раз хватит для зарядки смартфона и других устройств!

Цена: 350 рублей

Адаптер для зарядки

Обувь для собак от реагентов

Питомцам зимой приходится нелегко: из-за большого количества реагентов, страдают их лапы. Даже мытье после прогулки не помогает! Вот отличная обувь для собак со специальным покрытием: лапы будут в тепле и сохранности. Цена указана за комплект из 4-х ботиночек на все лапы!

Цена: 140 рублей

Обувь для собак

Недорогие наручные часы

В 2023 году, как оказалось, многие выбирают обычные наручные часы вместо умных. Мода и вправду циклична! Вот отличный недорогой вариант, который вы точно оцените: часы выполнены в популярном форм-факторе — никто не догадается, где вы их взяли. Кроме того, есть несколько цветов ремешка, а сами часы поддерживают будильник и календарь.

Цена: 170 рублей

Недорогие часы

Дешевые наушники с хорошим звуком

Говорят, дешевые наушники — зло, ведь за небольшую цену найти хороший вариант почти невозможно. Это не так: вот отличная гарнитура Baseus с мощной батареей, неплохим звуком. Обычно она стоит дороже, но временно ее отдают со скидкой. Потом спасибо скажете!

Цена: 1200 рублей

Наушники Baseus

Зеркальный чехол для телефона

Как насчет необычного чехла, который точно будет вам полезен? Этот зеркальный чехол надежен, прекрасно сидит на смартфоне и не сползает. У продавца есть чехлы на разные модели Samsung: не забудьте выбрать свою на странице товара!

Цена: от 120 рублей

Зеркальный чехол на Самсунг