Что купить на АлиЭкспресс. Вот 10 нужных мелочей, которые пригодятся каждому

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Иван Герасимов 0

За последние годы цены на АлиЭкспресс серьезно подросли, хотя различные гаджеты по-прежнему можно купить очень дешево. На просторах маркетплейса есть не только крупная техника, о которой грезит каждый, но и полезные мелочи, которые нам нужны, но мы вечно о них забываем. Ну, например, USB-переходник для смартфона или ремешки для фитнес-браслетов — их же можно купить за копейки! Отобрали эти и другие дешевые товары с Али, которые пригодятся каждому — некоторые из них и вовсе отдают со скидкой. Нужно поторопиться!

Что купить на АлиЭкспресс. Вот 10 нужных мелочей, которые пригодятся каждому. Эти 10 мелочей пригодятся вам на каждый день. Добавьте их в корзину! Фото.

Эти 10 мелочей пригодятся вам на каждый день. Добавьте их в корзину!

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Оригинальный ремешок для Mi Band

Оригинальный ремешок для Mi Band. Ремешков для Mi Band не бывает много. Возьмите побольше! Фото.

Ремешков для Mi Band не бывает много. Возьмите побольше!

Не все любят кастомные ремешки для Xiaomi Mi Band: иногда очень хочется надеть на фитнес-браслет обычный ремешок. Правда, найти его не так уж и просто. Вот отличная коллекция стандартных силиконовых ремешков — покупайте любой по вменяемой цене.

Цена: 45 рублей

Ремешок для Mi Band

Недорогой кабель для смартфона

Недорогой кабель для смартфона. Пользуюсь этим кабелем уже третий год. Рекомендую и вам. Фото.

Пользуюсь этим кабелем уже третий год. Рекомендую и вам

Кабель для зарядки — практически расходный материал, который лишним не бывает. Чтобы не остаться с разряженным смартфоном, возьмите этот от Uslion: в наличии есть несколько вариантов длины от 0,5 метра, а благодаря нейлоновой оплетке кабель прослужит вам как можно дольше.

Цена: 105 рублей

Кабель для зарядки

Аналог салфетки Apple

Аналог салфетки Apple. Нет смысла покупать оригинальную салфетку Apple, когда есть недорогие аналоги с Али. Фото.

Нет смысла покупать оригинальную салфетку Apple, когда есть недорогие аналоги с Али

Знаменитая салфетка Apple хороша и универсальна — подойдет для протирки любого гаджета. Однако стоит она непомерно дорого. Вот отличный аналог, с помощью которого вы можете чистить свои гаджеты. Стоит он сущие копейки, поэтому можно взять сразу несколько штук.

Цена: 90 рублей

Копия салфетки Apple

Переходник USB для смартфона

Переходник USB для смартфона. Переходник можно использовать не только со смартфоном, но и с ноутбуком или планшетом. Фото.

Переходник можно использовать не только со смартфоном, но и с ноутбуком или планшетом

Любите подключать флешки и другие внешние устройства к своему смартфону или вам просто не хватает разъёмов? Тогда вам понадобится надежный переходник от Baseus. Есть несколько вариантов, включая USB-C, MicroUSB и USB-A. Выберите свой на странице продавца!

Цена: 230 рублей

Переходник для смартфона

Комнатный термометр с влажностью

Комнатный термометр с влажностью. Компактный гаджет сообщит вам, если влажность воздуха снизится. Фото.

Компактный гаджет сообщит вам, если влажность воздуха снизится

Зимой воздух в комнате становится не только холоднее, но и суше — дышать становится невозможно да и кожа начинает трескаться. Узнать влажность воздуха можно с помощью этого термометра: он дает всю полезную информацию, включая температуру, а заодно оценивает, насколько подходящие условия в комнате прямо сейчас.

Цена: 300 рублей

Термометр многофункциональный

Адаптер для зарядки Baseus

Адаптер для зарядки Baseus. Адаптер для зарядки двух устройств отдают со скидкой — нужно успеть купить! Фото.

Адаптер для зарядки двух устройств отдают со скидкой — нужно успеть купить!

Обычно гаджеты Baseus стоят больших денег, но из всех правил есть исключения. Вот отличный адаптер для зарядки, который временно отдают со скидкой: в нем два разъёма USB-A, а максимальная мощность составляет 10.5 Вт. Как раз хватит для зарядки смартфона и других устройств!

Цена: 350 рублей

Адаптер для зарядки

Обувь для собак от реагентов

Обувь для собак от реагентов. У продавца есть несколько размеров — не забудьте выбрать тот, который нужен вашему питомцу. Фото.

У продавца есть несколько размеров — не забудьте выбрать тот, который нужен вашему питомцу

Питомцам зимой приходится нелегко: из-за большого количества реагентов, страдают их лапы. Даже мытье после прогулки не помогает! Вот отличная обувь для собак со специальным покрытием: лапы будут в тепле и сохранности. Цена указана за комплект из 4-х ботиночек на все лапы!

Цена: 140 рублей

Обувь для собак

Недорогие наручные часы

Недорогие наручные часы. Часики выглядят симпатично и стоят копейки. Надо брать! Фото.

Часики выглядят симпатично и стоят копейки. Надо брать!

В 2023 году, как оказалось, многие выбирают обычные наручные часы вместо умных. Мода и вправду циклична! Вот отличный недорогой вариант, который вы точно оцените: часы выполнены в популярном форм-факторе — никто не догадается, где вы их взяли. Кроме того, есть несколько цветов ремешка, а сами часы поддерживают будильник и календарь.

Цена: 170 рублей

Недорогие часы

Дешевые наушники с хорошим звуком

Дешевые наушники с хорошим звуком. Наушники Baesus — топовый вариант, если ваш бюджет ограничен. Фото.

Наушники Baesus — топовый вариант, если ваш бюджет ограничен

Говорят, дешевые наушники — зло, ведь за небольшую цену найти хороший вариант почти невозможно. Это не так: вот отличная гарнитура Baseus с мощной батареей, неплохим звуком. Обычно она стоит дороже, но временно ее отдают со скидкой. Потом спасибо скажете!

Цена: 1200 рублей

Наушники Baseus

Зеркальный чехол для телефона

Зеркальный чехол для телефона. Зеркальный чехол — топчик, если вам надоели силиконовые и другие однообразные аксессуары, которые есть у всех. Фото.

Зеркальный чехол — топчик, если вам надоели силиконовые и другие однообразные аксессуары, которые есть у всех

Как насчет необычного чехла, который точно будет вам полезен? Этот зеркальный чехол надежен, прекрасно сидит на смартфоне и не сползает. У продавца есть чехлы на разные модели Samsung: не забудьте выбрать свою на странице товара!

Цена: от 120 рублей

Зеркальный чехол на Самсунг

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