Что купить на АлиЭкспресс. Вот 10 нужных мелочей, которые пригодятся каждому

За последние годы цены на АлиЭкспресс серьезно подросли, хотя различные гаджеты по-прежнему можно купить очень дешево. На просторах маркетплейса есть не только крупная техника, о которой грезит каждый, но и полезные мелочи, которые нам нужны, но мы вечно о них забываем. Ну, например, USB-переходник для смартфона или ремешки для фитнес-браслетов — их же можно купить за копейки! Отобрали эти и другие дешевые товары с Али, которые пригодятся каждому — некоторые из них и вовсе отдают со скидкой. Нужно поторопиться!
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Содержание
- 1 Оригинальный ремешок для Mi Band
- 2 Недорогой кабель для смартфона
- 3 Аналог салфетки Apple
- 4 Переходник USB для смартфона
- 5 Комнатный термометр с влажностью
- 6 Адаптер для зарядки Baseus
- 7 Обувь для собак от реагентов
- 8 Недорогие наручные часы
- 9 Дешевые наушники с хорошим звуком
- 10 Зеркальный чехол для телефона
Оригинальный ремешок для Mi Band
Не все любят кастомные ремешки для Xiaomi Mi Band: иногда очень хочется надеть на фитнес-браслет обычный ремешок. Правда, найти его не так уж и просто. Вот отличная коллекция стандартных силиконовых ремешков — покупайте любой по вменяемой цене.
Цена: 45 рублей
Недорогой кабель для смартфона
Кабель для зарядки — практически расходный материал, который лишним не бывает. Чтобы не остаться с разряженным смартфоном, возьмите этот от Uslion: в наличии есть несколько вариантов длины от 0,5 метра, а благодаря нейлоновой оплетке кабель прослужит вам как можно дольше.
Цена: 105 рублей
Аналог салфетки Apple
Знаменитая салфетка Apple хороша и универсальна — подойдет для протирки любого гаджета. Однако стоит она непомерно дорого. Вот отличный аналог, с помощью которого вы можете чистить свои гаджеты. Стоит он сущие копейки, поэтому можно взять сразу несколько штук.
Цена: 90 рублей
Переходник USB для смартфона
Любите подключать флешки и другие внешние устройства к своему смартфону или вам просто не хватает разъёмов? Тогда вам понадобится надежный переходник от Baseus. Есть несколько вариантов, включая USB-C, MicroUSB и USB-A. Выберите свой на странице продавца!
Цена: 230 рублей
Комнатный термометр с влажностью
Зимой воздух в комнате становится не только холоднее, но и суше — дышать становится невозможно да и кожа начинает трескаться. Узнать влажность воздуха можно с помощью этого термометра: он дает всю полезную информацию, включая температуру, а заодно оценивает, насколько подходящие условия в комнате прямо сейчас.
Цена: 300 рублей
Адаптер для зарядки Baseus
Обычно гаджеты Baseus стоят больших денег, но из всех правил есть исключения. Вот отличный адаптер для зарядки, который временно отдают со скидкой: в нем два разъёма USB-A, а максимальная мощность составляет 10.5 Вт. Как раз хватит для зарядки смартфона и других устройств!
Цена: 350 рублей
Обувь для собак от реагентов
Питомцам зимой приходится нелегко: из-за большого количества реагентов, страдают их лапы. Даже мытье после прогулки не помогает! Вот отличная обувь для собак со специальным покрытием: лапы будут в тепле и сохранности. Цена указана за комплект из 4-х ботиночек на все лапы!
Цена: 140 рублей
Недорогие наручные часы
В 2023 году, как оказалось, многие выбирают обычные наручные часы вместо умных. Мода и вправду циклична! Вот отличный недорогой вариант, который вы точно оцените: часы выполнены в популярном форм-факторе — никто не догадается, где вы их взяли. Кроме того, есть несколько цветов ремешка, а сами часы поддерживают будильник и календарь.
Цена: 170 рублей
Дешевые наушники с хорошим звуком
Говорят, дешевые наушники — зло, ведь за небольшую цену найти хороший вариант почти невозможно. Это не так: вот отличная гарнитура Baseus с мощной батареей, неплохим звуком. Обычно она стоит дороже, но временно ее отдают со скидкой. Потом спасибо скажете!
Цена: 1200 рублей
Зеркальный чехол для телефона
Как насчет необычного чехла, который точно будет вам полезен? Этот зеркальный чехол надежен, прекрасно сидит на смартфоне и не сползает. У продавца есть чехлы на разные модели Samsung: не забудьте выбрать свою на странице товара!
Цена: от 120 рублей