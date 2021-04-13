Что купить на AliExpress для телефона. Только самое нужное

Аксессуары для телефона. Не знаю, как у вас, но у меня это словосочетание всегда вызывало стойкие ассоциации с корнером в торговом центре, где втридорога продают всякий шлак. Причём ключевое слово здесь даже не «втридорога», а «шлак». Потому что обычно, кроме чехлов посредственного качества, защитных стёкол и наклеек на заднюю панель, там ничего не бывает. Нет, понятное дело, что такие штуки пользуются спросом. Но, скорее всего, это связано с тем, что люди просто не знают, что бывают вещи куда круче, да и заказать их можно самим.
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Какой повербанк лучше купить
Начать предлагаю с внешнего аккумулятора. Это штука, которая нужна всем и всегда, но не все знают, какой бы аккумулятор прикупить, чтобы и потратиться не зря, и штуку на выходе получить надёжную и качественную. Для себя лично я всегда выбираю решения от Xiaomi. Мне они нравятся стабильно высоким качеством, высокой скоростью зарядки, компактностью и, конечно, ценой. Вы без проблем сможете урвать модельку в районе 1000 рублей.
Большие брать не рекомендую. Но вот такую штуку на 10 000 мА*ч взять советую. Этот павербанк выдаёт мощность до 18 Вт, а значит, позволит зарядить практически любой смартфон с поддержкой быстрой зарядки от 0 до 100% примерно за час, а ещё у него целых четыре разъёма, а значит, заряжать с его помощью можно будет сразу несколько устройств. Правда, лучше брать тёмный – на нём меньше заметны царапины и вмятины от падений.
Водонепроницаемый чехол для телефона
Никогда бы не подумал, что куплю себе что-то подобное, но в конце прошлого года перед поездкой в Турцию я взял вот такой водонепроницаемый чехол. Зачем? Сам ещё не знал, просто стоил он дёшево, а я вроде как отправлялся на море, и значит, потенциально он мог мне пригодиться. В итоге так и вышло. Поскольку оставлять телефон в сумке на пляже я не рисковал, я просто укладывал свой смартфон в этот кейс, наматывал ремешок вокруг запястья и свободно купался вместе с ним.
Купить водонепроницаемый чехол
Может показаться, что это абсолютно бесполезная штука, особенно сейчас, когда многие границы закрыты. Но это не так. С таким чехлом, во-первых, не страшно контактировать с жидкостями, а они, как известно, встречаются ну практически везде. Например, у меня в новой квартире сейчас идёт ремонт, и я не хожу туда без этого чехла. Во-вторых, этот чехол позволяет свободно управлять сенсорным экраном под водой, а значит, на телефон можно вести подводную съёмку. Ну, и, в-третьих, он довольно прочный, так что, уронив смартфон в этом чехле даже об асфальт, вы можете быть уверены, что он не разобьётся.
Магнитный зарядник для Android
Мне всегда нравился магнитный разъём MagSafe у моего MacBook Air 2017 года. Он неоднократно выручал меня, когда я случайно дёргал его. С USB я бы вырвал разъём с корнем. Но магнит аккуратно отстёгивался и не давал повредить внутренности ноутбука. Поэтому мне очень сильно хотелось, чтобы что-то такое было и у моего смартфона. Решение моей проблемы, как всегда, нашлось на AliExpress. Особенно порадовало, что стоит оно всего 150 рублей!
Недавно я нашёл вот такой зарядный кабель. Его фишка в том, что коннектор у него съёмный и оснащён магнитом. То есть вы вставляете его в разъём своего смартфона и носите так до тех пор, пока вам не понадобится зарядка. Потом вы просто подносите кабель к коннектору, он пристёгивается ему благодаря магнитам и подаёт напряжение. Profit. Но это ещё не всё. Благодаря тому, что разъём постоянно закрыт, туда не попадает ни пыль, ни мусор.
Как телефоном управлять бытовой техникой
Когда я пользовался смартфоном LeEco мне очень нравилось управлять с его помощью бытовой техникой. Благодаря встроенному ИК-порту я мог включить и выключить телевизор или отрегулировать температуру кондиционера. Кажется, фигня, но было реально очень удобно. Поэтому, когда я сменил смартфон, я понял, что мне реально не хватает пульта управления домашней электроникой. Ведь если со Smart TV можно взаимодействовать через приложение по Bluetooth, то вот с остальной техникой – уже нет.
Поэтому я купил на Али вот такой универсальный ИК-датчик. Он вставляется в USB-разъём, вы скачиваете приложение и начинаете управлять всем, что есть в доме и что имеет ИК-порт. Особенно порадовало, что управлять с его помощью можно не только современной техникой, но и вполне себе отжившей. Например, у меня не составило труда «завести» с помощью этого пульта древний телевизор Sharp с кинескопом и даже DVD-проигрыватель, который я отыскал специально для теста.
Поисковый трекер для Android
Наверное, вы в курсе, что пользователи iOS уже давно ждут, когда Apple выпустит AirTag – Bluetooth-маячок для поиска пропавших предметов. Штука обещает быть крутой, но очень уж дорогой. Ведь платить 30 баксов за то, чтобы повесить её на ключи или чемодан перед сдачей в багаж – такое себе удовольствие. Но можно сэкономить, купив трекер от Baseus. Его цена стартует от 760 рублей.
Трекер оказался реально очень компактным. Я, честно говоря, думал, что он будет больше. В комплекте идёт батарейка и небольшой ремешок для крепления к предметам, которые могут потеряться. Скачиваете приложение, сопрягаетесь и пользуетесь. Трекер определяет координаты вещи, к которой прикреплён, показывая их на карте. Правда, для безопасности лучше маячок всё-таки прятать от посторонних глаз. Если это чемодан или кошелёк – кладите его вовнутрь.
GPS-трекер, ага…
https://www.cnews.ru/news/top/2020-07-13_rossiyanina_hotyat_posadit