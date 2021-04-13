Что купить на AliExpress для телефона. Только самое нужное

Аксессуары для телефона. Не знаю, как у вас, но у меня это словосочетание всегда вызывало стойкие ассоциации с корнером в торговом центре, где втридорога продают всякий шлак. Причём ключевое слово здесь даже не «втридорога», а «шлак». Потому что обычно, кроме чехлов посредственного качества, защитных стёкол и наклеек на заднюю панель, там ничего не бывает. Нет, понятное дело, что такие штуки пользуются спросом. Но, скорее всего, это связано с тем, что люди просто не знают, что бывают вещи куда круче, да и заказать их можно самим.

Какой повербанк лучше купить

Начать предлагаю с внешнего аккумулятора. Это штука, которая нужна всем и всегда, но не все знают, какой бы аккумулятор прикупить, чтобы и потратиться не зря, и штуку на выходе получить надёжную и качественную. Для себя лично я всегда выбираю решения от Xiaomi. Мне они нравятся стабильно высоким качеством, высокой скоростью зарядки, компактностью и, конечно, ценой. Вы без проблем сможете урвать модельку в районе 1000 рублей.

Купить повербанк Xiaomi

Большие брать не рекомендую. Но вот такую штуку на 10 000 мА*ч взять советую. Этот павербанк выдаёт мощность до 18 Вт, а значит, позволит зарядить практически любой смартфон с поддержкой быстрой зарядки от 0 до 100% примерно за час, а ещё у него целых четыре разъёма, а значит, заряжать с его помощью можно будет сразу несколько устройств. Правда, лучше брать тёмный – на нём меньше заметны царапины и вмятины от падений.

Водонепроницаемый чехол для телефона

Никогда бы не подумал, что куплю себе что-то подобное, но в конце прошлого года перед поездкой в Турцию я взял вот такой водонепроницаемый чехол. Зачем? Сам ещё не знал, просто стоил он дёшево, а я вроде как отправлялся на море, и значит, потенциально он мог мне пригодиться. В итоге так и вышло. Поскольку оставлять телефон в сумке на пляже я не рисковал, я просто укладывал свой смартфон в этот кейс, наматывал ремешок вокруг запястья и свободно купался вместе с ним.

Купить водонепроницаемый чехол

Может показаться, что это абсолютно бесполезная штука, особенно сейчас, когда многие границы закрыты. Но это не так. С таким чехлом, во-первых, не страшно контактировать с жидкостями, а они, как известно, встречаются ну практически везде. Например, у меня в новой квартире сейчас идёт ремонт, и я не хожу туда без этого чехла. Во-вторых, этот чехол позволяет свободно управлять сенсорным экраном под водой, а значит, на телефон можно вести подводную съёмку. Ну, и, в-третьих, он довольно прочный, так что, уронив смартфон в этом чехле даже об асфальт, вы можете быть уверены, что он не разобьётся.

Магнитный зарядник для Android

Мне всегда нравился магнитный разъём MagSafe у моего MacBook Air 2017 года. Он неоднократно выручал меня, когда я случайно дёргал его. С USB я бы вырвал разъём с корнем. Но магнит аккуратно отстёгивался и не давал повредить внутренности ноутбука. Поэтому мне очень сильно хотелось, чтобы что-то такое было и у моего смартфона. Решение моей проблемы, как всегда, нашлось на AliExpress. Особенно порадовало, что стоит оно всего 150 рублей!

Купить магнитный зарядник

Недавно я нашёл вот такой зарядный кабель. Его фишка в том, что коннектор у него съёмный и оснащён магнитом. То есть вы вставляете его в разъём своего смартфона и носите так до тех пор, пока вам не понадобится зарядка. Потом вы просто подносите кабель к коннектору, он пристёгивается ему благодаря магнитам и подаёт напряжение. Profit. Но это ещё не всё. Благодаря тому, что разъём постоянно закрыт, туда не попадает ни пыль, ни мусор.

Как телефоном управлять бытовой техникой

Когда я пользовался смартфоном LeEco мне очень нравилось управлять с его помощью бытовой техникой. Благодаря встроенному ИК-порту я мог включить и выключить телевизор или отрегулировать температуру кондиционера. Кажется, фигня, но было реально очень удобно. Поэтому, когда я сменил смартфон, я понял, что мне реально не хватает пульта управления домашней электроникой. Ведь если со Smart TV можно взаимодействовать через приложение по Bluetooth, то вот с остальной техникой – уже нет.

Купить ИК-порт для телефона

Поэтому я купил на Али вот такой универсальный ИК-датчик. Он вставляется в USB-разъём, вы скачиваете приложение и начинаете управлять всем, что есть в доме и что имеет ИК-порт. Особенно порадовало, что управлять с его помощью можно не только современной техникой, но и вполне себе отжившей. Например, у меня не составило труда «завести» с помощью этого пульта древний телевизор Sharp с кинескопом и даже DVD-проигрыватель, который я отыскал специально для теста.

Поисковый трекер для Android

Наверное, вы в курсе, что пользователи iOS уже давно ждут, когда Apple выпустит AirTag – Bluetooth-маячок для поиска пропавших предметов. Штука обещает быть крутой, но очень уж дорогой. Ведь платить 30 баксов за то, чтобы повесить её на ключи или чемодан перед сдачей в багаж – такое себе удовольствие. Но можно сэкономить, купив трекер от Baseus. Его цена стартует от 760 рублей.

Купить аналог AirTag

Трекер оказался реально очень компактным. Я, честно говоря, думал, что он будет больше. В комплекте идёт батарейка и небольшой ремешок для крепления к предметам, которые могут потеряться. Скачиваете приложение, сопрягаетесь и пользуетесь. Трекер определяет координаты вещи, к которой прикреплён, показывая их на карте. Правда, для безопасности лучше маячок всё-таки прятать от посторонних глаз. Если это чемодан или кошелёк – кладите его вовнутрь.