Что купить на AliExpress. Топовые товары, которые стоит выбрать с первого взгляда

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Иван Герасимов

Регулярно на АлиЭкспресс попадаются десятки, если не сотни интересных товаров. Но некоторые из них мы пропускаем мимо ушей и забываем добавить в Избранное. В основном, из-за того, что стоят дешево или не имеют отзывов, в результате чего в их качестве начинаешь сомневаться. При этом, в реальности оказывается, что в них нет ничего плохого. Собрали для вас 10 товаров с АлиЭкспресс, которые вы могли не заметить или первоначально посчитали бесполезными: в нашей подборке есть кое-что для дома, для смартфона и не только.

Что купить на AliExpress. Топовые товары, которые стоит выбрать с первого взгляда. Забираем крутые товары с Али, которые не так плохи как кажется. Фото.

Забираем крутые товары с Али, которые не так плохи как кажется

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ТРАДИЦИОННО ПОПАДАЮТ В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ". ПОДПИШИСЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ

Столик для завтрака

Столик для завтрака. Столик для завтрака продают очень дешево — в рознице таких цен нет. Фото.

Столик для завтрака продают очень дешево — в рознице таких цен нет

Завтрак в постель — один из атрибутов счастливой жизни, о котором мы позабыли. Чтобы порадовать себя или кого-то из близких хотя бы круассаном с кофе, не забудьте купить столик для завтрака. Он сделан из дерева, имеет складные ножки и не занимает много места.

Цена: 1140 рублей

Столик для завтрака

Держатель для мусорных пакетов

Держатель для мусорных пакетов. Мелкий мусор теперь можно сбрасывать прямо в мешок, не забыв выкинуть. Фото.

Мелкий мусор теперь можно сбрасывать прямо в мешок, не забыв выкинуть

Чтобы не сбрасывать в мусорное ведро различные мелкие отходы, которые, желательно, выбросить как можно скорее, используйте держатель для мусорных мешков. Он крепится к двери шкафчика и не занимает много места! В его удобстве даже нет сомнений: он стоит копейки, но круто упрощает жизнь человека.

Цена: 100 рублей

Держатель для мусорных пакетов

Хорошие смарт-часы недорого

Хорошие смарт-часы недорого. Смарт-часы Kumi долго держат заряд и работают с любым смартфоном. Фото.

Смарт-часы Kumi долго держат заряд и работают с любым смартфоном

KUMI KU6 Meta — определенно одни из лучших недорогих смарт-часов на рынке. Понравятся они вам не только своей ценой, но и большим экраном, наличием компаса, большим количеством циферблатов, быстрым Bluetooth 5.2, а также точными измерениями данных о здоровье. Пока они продаются со скидкой — не упустите такое выгодное предложение!

Цена: 2400 рублей

Смарт-часы Kumi

Беспроводной AUX в машину

Беспроводной AUX в машину. AUX в машину стоит не так уж дорого и не требует дополнительных настроек. Фото.

AUX в машину стоит не так уж дорого и не требует дополнительных настроек

Если в машине нет современной мультимедийной системы, это не значит, что она плохая. Подключить смартфон по блютузу к AUX можно с помощью трансмиттера: подключаете его к аудиоразъёму, после чего находите точку доступа на телефоне и подключаетесь!

Цена: 1000 рублей

Беспроводной AUX

Крутые блютуз-наушники для смартфона

Крутые блютуз-наушники для смартфона. Наушники Anker определенно выгоднее покупать на Али. Фото.

Наушники Anker определенно выгоднее покупать на Али

Искали недорогие беспроводные наушники? Так вот же они! Это Anker Soundcore A20i с мощной батареей и поддержкой быстрой зарядке. Благодаря своему форм-фактору они хорошо сидят в ушах, а еще их легко настроить через приложение. Скорее заказывайте — это топ за свои деньги!

Цена: 2760 рублей

Наушники для телефона

Недорогой картхолдер с защитой от списываний

Недорогой картхолдер с защитой от списываний. Отличный картхолдер — долговечный и надежный. Фото.

Отличный картхолдер — долговечный и надежный

Если оплата смартфоном вам не по душе, то это не значит, что нельзя носить банковские карты с собой. Вот отличный картхолдер, в котором есть RFID-защита от списываний. Она обезопасит вас от внезапных списаний, а в небольшой отсек можно спрятать GPS-метку.

Цена: 370 рублей

Картхолдер с защитой

Большая мягкая игрушка

Большая мягкая игрушка. Большая мягкая игрушка — шикарное дополнение к вашей квартире. Фото.

Большая мягкая игрушка — шикарное дополнение к вашей квартире

Эта забавная мягкая игрушка в виде кита — не только крутое украшение вашей квартиры, но и очень полезный предмет. Можете использовать ее вместо подушки, класть под ноги. В конце концов, просто неплохой подарок кому-то из близких, если не знаете, что подарить.

Цена: от 640 рублей

Мягкая игрушка

Репитер Wi-Fi для дома

Репитер Wi-Fi для дома. Этот усилитель сигнала позволит избежать тормозов при использовании интернета. Фото.

Этот усилитель сигнала позволит избежать тормозов при использовании интернета

Если в одной из ваших комнат плохо ловит Wi-Fi из-за стен, просто установите недалеко от роутера усилитель сигнала. Он устанавливается напрямую в розетку, имеет 4 антенны для лучшего качества сигнала и легко настраивается через приложение. Что удобно — поддерживает как Wi-Fi 2.4 ГГц, так и 5 ГГц.

Цена: 1520 рублей

Усилитель Wi-Fi

Зарядное устройство для смартфона

Зарядное устройство для смартфона. Классная зарядка, к которой можно подключить практически любые гаджеты. Фото.

Классная зарядка, к которой можно подключить практически любые гаджеты

Хорошее зарядное устройство должно быть у каждого владельца смартфона. Какое выбрать? Подойдет эта долговечная модель от Baseus на два устройства. Максимальная мощность составляет 30 Вт, а подключить к нему можно даже смарт-часы. Не забудьте скидочный купон.

Цена: 1570 рублей (со скидкой продавца)

Зарядка Baseus

Удобная подушка из лебяжьего пуха

Удобная подушка из лебяжьего пуха. Подушка из лебяжьего пуха определенно поможет вам выспаться этой осенью. Фото.

Подушка из лебяжьего пуха определенно поможет вам выспаться этой осенью

Осенью важно не только вовремя ложиться спать, но и делать это правильно. Выспаться поможет эта подушка из лебяжьего пуха: у нее двойной чехол из устойчивого к запахам материала. Она сохраняет упругость, регулируется по высоте и не сплющивается при длительном использовании. Десятки покупателей остались довольны покупкой — теперь ваша очередь!

Цена: 880 рублей

Мягкая подушка

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