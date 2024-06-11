Что купить на AliExpress. Топовые товары, которые стоит выбрать с первого взгляда

Регулярно на АлиЭкспресс попадаются десятки, если не сотни интересных товаров. Но некоторые из них мы пропускаем мимо ушей и забываем добавить в Избранное. В основном, из-за того, что стоят дешево или не имеют отзывов, в результате чего в их качестве начинаешь сомневаться. При этом, в реальности оказывается, что в них нет ничего плохого. Собрали для вас 10 товаров с АлиЭкспресс, которые вы могли не заметить или первоначально посчитали бесполезными: в нашей подборке есть кое-что для дома, для смартфона и не только.

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Столик для завтрака

Завтрак в постель — один из атрибутов счастливой жизни, о котором мы позабыли. Чтобы порадовать себя или кого-то из близких хотя бы круассаном с кофе, не забудьте купить столик для завтрака. Он сделан из дерева, имеет складные ножки и не занимает много места.

Цена: 1140 рублей

Столик для завтрака

Держатель для мусорных пакетов

Чтобы не сбрасывать в мусорное ведро различные мелкие отходы, которые, желательно, выбросить как можно скорее, используйте держатель для мусорных мешков. Он крепится к двери шкафчика и не занимает много места! В его удобстве даже нет сомнений: он стоит копейки, но круто упрощает жизнь человека.

Цена: 100 рублей

Держатель для мусорных пакетов

Хорошие смарт-часы недорого

KUMI KU6 Meta — определенно одни из лучших недорогих смарт-часов на рынке. Понравятся они вам не только своей ценой, но и большим экраном, наличием компаса, большим количеством циферблатов, быстрым Bluetooth 5.2, а также точными измерениями данных о здоровье. Пока они продаются со скидкой — не упустите такое выгодное предложение!

Цена: 2400 рублей

Смарт-часы Kumi

Беспроводной AUX в машину

Если в машине нет современной мультимедийной системы, это не значит, что она плохая. Подключить смартфон по блютузу к AUX можно с помощью трансмиттера: подключаете его к аудиоразъёму, после чего находите точку доступа на телефоне и подключаетесь!

Цена: 1000 рублей

Беспроводной AUX

Крутые блютуз-наушники для смартфона

Искали недорогие беспроводные наушники? Так вот же они! Это Anker Soundcore A20i с мощной батареей и поддержкой быстрой зарядке. Благодаря своему форм-фактору они хорошо сидят в ушах, а еще их легко настроить через приложение. Скорее заказывайте — это топ за свои деньги!

Цена: 2760 рублей

Наушники для телефона

Недорогой картхолдер с защитой от списываний

Если оплата смартфоном вам не по душе, то это не значит, что нельзя носить банковские карты с собой. Вот отличный картхолдер, в котором есть RFID-защита от списываний. Она обезопасит вас от внезапных списаний, а в небольшой отсек можно спрятать GPS-метку.

Цена: 370 рублей

Картхолдер с защитой

Большая мягкая игрушка

Эта забавная мягкая игрушка в виде кита — не только крутое украшение вашей квартиры, но и очень полезный предмет. Можете использовать ее вместо подушки, класть под ноги. В конце концов, просто неплохой подарок кому-то из близких, если не знаете, что подарить.

Цена: от 640 рублей

Мягкая игрушка

Репитер Wi-Fi для дома

Если в одной из ваших комнат плохо ловит Wi-Fi из-за стен, просто установите недалеко от роутера усилитель сигнала. Он устанавливается напрямую в розетку, имеет 4 антенны для лучшего качества сигнала и легко настраивается через приложение. Что удобно — поддерживает как Wi-Fi 2.4 ГГц, так и 5 ГГц.

Цена: 1520 рублей

Усилитель Wi-Fi

Зарядное устройство для смартфона

Хорошее зарядное устройство должно быть у каждого владельца смартфона. Какое выбрать? Подойдет эта долговечная модель от Baseus на два устройства. Максимальная мощность составляет 30 Вт, а подключить к нему можно даже смарт-часы. Не забудьте скидочный купон.

Цена: 1570 рублей (со скидкой продавца)

Зарядка Baseus

Удобная подушка из лебяжьего пуха

Осенью важно не только вовремя ложиться спать, но и делать это правильно. Выспаться поможет эта подушка из лебяжьего пуха: у нее двойной чехол из устойчивого к запахам материала. Она сохраняет упругость, регулируется по высоте и не сплющивается при длительном использовании. Десятки покупателей остались довольны покупкой — теперь ваша очередь!

Цена: 880 рублей

Мягкая подушка