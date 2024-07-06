Что купить на AliExpress в первый раз? 10 полезных товаров по невероятно низкой цене

Иногда складывается ощущение, что АлиЭкспресс был с нами всегда: про дешевые китайские товары все знают настолько хорошо, что каждую свою покупку планируют исходя из цен маркетплейса. В последнее время, правда, они немного подросли, но хуже к Али относиться не стали, так как зачастую заказать из Китая означает купить что-то качественное. При этом до сих пор есть люди, кто на AliExpress ничего ни разу не заказывал, ограничившись лишь просмотром каталога. Если есть желание купить что-то то дешево, то обязательно загляните в нашу подборку. Она поможет сориентироваться, сделать правильный выбор и не переплатить.

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Хорошая беспроводная колонка

Начать знакомство с Али предлагаю с этой крутой колонки Anker. Проверенная временем модель классно звучит и долго не разряжается, а также настраивается через фирменное приложение. Вдобавок она занимает минимум места и имеет кнопки на корпусе для управления воспроизведением. Можно поставить ее на стол или повесить где-нибудь на крючок на даче, не переживая за сохранность.

Цена: 3860 рублей

Блютуз-колонка Anker

Магнитный держатель для телефона

АлиЭкспресс — это кладовая мелочей, заметно упрощающих жизнь человеку. Например, вот такой магнитный держатель явно поможет в быту. Просто крепите его к крышке ноутбука и присоединяете смартфон, избавляя себя от необходимости держать его в руке. Можно использовать держатель в качестве крючка, разместив на нем наушники.

Цена: 300 рублей

Держатель для телефона

Корзина для жарки овощей

Лето — это дачный сезон и, соответственно, вкусной еды на гриле. Приготовить мясо на огне намного проще, чем овощи, поэтому для них вам понадобится корзина для жарки. Так вы подадите их готовыми, но не пережарите. Вдобавок доставать овощи из корзины намного проще, чем из гриля или снимать с шампура. Берите минимум две штуки — это практично и экономно, так как не придется платить за доставку.

Цена: 520 рублей

Корзина для жарки

Классные смартфоны 2024 года, которые продаются только в Китае, но их можно заказать на AliExpress

Лампочка с датчиком движения

Чтобы лишний раз в темноте не искать выключатель, сделайте умное освещение в своей квартире. Лампочка с датчиком движения — лучшее, на что можно потратить небольшую сумму. Она дешево стоит и выдает приличную яркость при мощности в 9 или 18 Вт. Хит АлиЭкспресс стоит дешево да еще и быстро доставляется к покупателю.

Цена: 290 рублей

Лампочка для дачи

Подставка для кружки

Еще одна прикольная мелочь, которая обойдется вам в сущие копейки — подставка для кружки. Она прекрасно впишется в интерьер любой комнаты и сбережет столешницу от появления следов и царапин. Эта вещица — приятная и дешевая покупка не только для себя, но и своих близких.

Цена: 200 рублей

Подставка для кружки

Беспроводной повербанк для телефона

Повербанки в 2024 году достигают таких размеров, что их невозможно носить в кармане или поясной сумке. Если нужно срочно зарядить телефон, вам подойдет эта компактная модель. Она обладает емкостью в 5000 мА*ч и подключается напрямую к смартфону, чем сильно экономит место. Этого как раз хватит на одну полную зарядку.

Цена: 1070 рублей

Маленький повербанк

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Какие Bluetooth-наушники купить

Имея желание купить хорошие блютуз-наушники и небольшую сумму на карте, можно найти достойную модель. Например, классную модель от Moondrop. Эта гарнитура хранится в прозрачном кейсе и обладает классной начинкой в виде Bluetooth 5.3, хороших микрофонов и мощного аккумулятора. Забирайте — это идеальная первая покупка на Али!

Цена: 2480 рублей

Хорошие наушники

Вертикальная беспроводная мышь

Те, кто много времени проводит за компьютером, обращают внимание на то, что со временем из-за долгого держания мышки начинает болеть запястье. Решить эту проблему легко с помощью покупки вертикальной беспроводной компьютерной мыши. При ее использовании рука будет находиться в максимально естественной позе, и вы не столкнетесь с болезненными ощущениями.

Цена: 1770 рублей (с купоном продавца)

Вертикальная мышь

Портативная игровая консоль

АлиЭкспресс поможет вам вернуться в детство, купив недорогую игровую консоль. Аналог Gameboy — намного практичнее смартфона и занимает меньше места. У него хороший IPS-экран диагональю 3,5 дюйма, производительный процессор и 5,5 тысяч разных ретро-игр в комплекте. Что еще нужно для хорошего отдыха?

Цена: от 5400 рублей

Игровая консоль

Настольная лампа с прищепкой

Читать книги с комфортом, не включая свет в комнате — вполне реально. Присмотритесь к этой настольной лампе с прищепкой: у нее компактные размеры, удобный способ крепления и разделенный надвое светильник. Управлять яркостью можно прямо с пульта, а хранить в свернутом состоянии.

Цена: 1030 рублей

Лампа для чтения