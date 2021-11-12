Что купить на распродаже 11.11: Bluetooth-наушники и колонки

Выбрать наушники, как по мне, даже сложнее, чем новый смартфон. Если в случае со смартфонами выбор обычно сужается до 1-2 моделей, подходящих по цене, дизайну и характеристикам, то с наушниками это не проходит — так их много. Особенно, если речь идёт про модели из сегмента true wireless, которые практически полностью вытеснили с рынка все остальные решения. Однако это не значит, что брать нужно первые попавшиеся «уши». Скорее, наоборот. Просто нужно хорошенько разобраться, что достойно вашего внимания, а что — нет.

Выбирать наушники нужно с умом. Поэтому для начала лучше определиться со своими потребностями и ответить себе на вопрос: а что я жду от нового аксессуара? Потому что в каждом отдельном случае рекомендации могут отличаться настолько, что не будут и близко совпадать друг с другом. Но не менее важно выбрать время для покупки. Распродажа 11.11 на АлиЭкспресс — подходит как нельзя лучше.

Недорогие наушники с шумоподавлением

Если вы не привыкли идти на компромиссы и хотите, чтобы ваши наушники умели всё примерно как AirPods Pro, но стоили при этом более вменяемых денег, вам подойдут Apollo Air от Tronsmart. Это одни из лучших наушников в линейке, которые обладают наиболее широким набором функций:

Активное шумоподавление до 35 дБ;

10-мм графеновый драйвер;

Режим окружения (аналог Прозрачности в AirPods Pro);

Поддержка кодека Qualcomm AptX;

Шесть встроенных микрофонов;

Bluetooth стандарта 5.2;

Пылавлагозащита по стандарту IP45;

Автономность — 5/20 часов воспроизведения;

Мгновенное сопряжение с телефоном;

Гарантия — 18 месяцев.

Купить Apollo Air

Чем мне нравятся наушники Apollo Air, так это своей адекватностью. Производитель предлагает очень функциональные наушники по необычайно адекватной цене. На распродаже 11.11 они будут стоить всего 44,51 доллара, или всего лишь 3 тысячи рублей. За эти деньги вы получите не только качественную гарнитуру, которая благодаря 6 микрофонам обеспечит кристально чистое соединение, но и отличное решение для прослушивания музыки с активным шумодавом.

Бюджетные наушники для музыки

Тем, кто хочет купить TWS-наушники без дужки, которые бы не выпирали за пределы ушной раковины, подойдут Apollo Onyx Prime. Это первые на рынке наушники с двойным драйвером, благодаря чему они смогут обеспечить более высокое качество звучания, чем аналоги. А особая форма аксессуара позволит им быть более незаметными в ношении, чем решениям с дужкой. Но это не все преимущества наушников:

Процессор — Qualcomm QCC3040

Поддержка кодека AptX;

Bluetooth стандарта 5.2;

Шумоподавление в режиме разговора;

Автономность 7/40 часов воспроизведения;

Поддержка частот 10 Гц — 25 кГц

Быстрое сопряжение со смартфоном;

Поддержка режима Low Latency для игр.

Купить Apollo Onyx Prime

На распродаже 11.11 наушники Apollo Onyx Prime можно будет приобрести за 43,99 долларов, или примерно 3000 рублей. Несмотря на практически идентичную цену с Apollo Air, модель Onyx Prime хороша даже без активного шумоподавления. Чего только стоит двухдрайверная система для более качественного звучания и увеличенная почти вдвое автономность. Отличный вариант для занятий спортом и использования в городе.

Какие наушники купить для игр

Почему-то принято считать, что TWS-наушники — это решение либо для спортсменов, либо для тех, кто активно перемещается по городу в течение дня. Дескать они не натирают, имеют небольшой вес и вообще очень удобны. Но почему-то никто не задумываются о геймерах, которым реально намного комфортнее играть не в накладных наушниках, под которыми всё потеет, а в обычных TWS. Правда, решение от Tronsmart нельзя назвать совсем уж обычным.

Наушники Tronsmart Battle были специально разработаны для поклонников игр, которые ориентируются не только на изображение, но и на звук. Поэтому инженеры Tronsmart провели большую работу по снижению задержки, доведя её до нуля. Несмотря на это цена наушников на распродаже составит всего 22 доллара, или 1500 рублей. Но на этом преимущества наушников не заканчиваются:

Эксклюзивный 13-мм драйвер для качественного звука;

Внешнее освещение для создания игрового настроения;

Эргономическая конструкция для длительного ношения;

Особый игровой режим с объёмным озвучиванием сцен;

Автономность — 5/20 часов воспроизведения музыки и игр;

Антистресс-футляр для зарядки, который можно пощёлкать;

Поддержка Bluetooth стандарта 5.0 для быстрого соединения.

Купить Tronsmart Battle

Водонепроницаемая блютуз-колонка

Но ведь наушники — это история далеко не для всех. Многие предпочитают слушать музыку не через средства индивидуального воспроизведения, а, скажем, через колонки. Так и звучание будет намного бодрее, и музыкой насладиться сможет не один человек, а целая группа людей, что особенно актуально на вечеринках.

Если вам нужна портативная колонка, которую можно взять с собой на природу, в гости или куда-то ещё, можете выбрать Tronsmart Splash 1. Это компактная, но довольно мощная колонка на 15 Вт с автономностью 24 часа, выдающая стереозвук по технологии DS. Несмотря на небольшие размеры, она звучит как полноценная стереоколонка более высокой мощности, отлично передаёт верхние и средние частоты и довольно хорошо справляется с басами.

Купить Tronsmart Splash 1

Благодаря фирменному приложению Tronsmart для мобильных платформ колонка получает поддержку технологии TrueWireless Pairing. Чтобы подключить её к смартфону, просто поднесите его к колонке и соединение установится автоматически. А поскольку Splash 1 стоит всего 22 доллара, то её покупка не ляжет тяжким бременем на ваш кошелёк, оставив только радость от приобретения.

Какую колонку купить в 2021

Понятное дело, что Splash 1 — это компактное решение для транспортировки. Но рассчитывать на высочайшее качество звучания, способное прокачать большое помещение, здесь явно не стоит. Для этой цели нужно кое-что помощнее. Например, Tronsmart Mega Pro. Эта колонка имеет выходную мощность 60 Вт, что довольно много. Столько же выдаёт Яндекс.Станция Макс, которая стоит 18к против 5,5к, которе просят за Mega Pro. Но и это не предел.

При желании вы сможете соединить две Tronsmart Mega Pro в стереопару, получив на выходе 120-ваттный сетап, который прокачает не просто вашу гостиную, а целый этаж и даже больше. С парой колонок Tronsmart можно устраивать настоящие дискотеки, в том числе на природе. Вряд ли какая-то другая колонка или даже пара колонок смогут выдать такой звук.

Купить Tronsmart Mega Pro

Хоть Mega Pro — это и портативная колонка со встроенным аккумулятором, которого хватает на 10 часов проигрывания, она не предназначена для сурового использования в аутдор-условиях. Потому что никакой защиты от воды, как у Splash 1, здесь нет. Но она ей и не нужна. Ведь вряд ли вы будете слушать музыку в воде или под проливным дождём. Даже если такое желание есть, лучше побороть его.