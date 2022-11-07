Дешевые товары с распродажи AliExpress и не только, которые нужно успеть купить

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Иван Герасимов 0

Когда наступает распродажа 11.11, мысли многих людей связаны с тем, чтобы купить товары на АлиЭкспресс дешевле. И это нормально: правда, отличить, где гаджеты реально скинули в цене, а где продавцы просто накрутили цену, а потом сделали скидку, практически невозможно. Сделали это за вас и нашли ТОП-10 отличных товаров, которые на распродаже реально подешевели: среди них найдете зарядки, аксессуары для одежды, для ПК и кое-что для машины. Любезно выделили для вас те товары, на которые действует скидка до 12 ноября, чтобы вы успели их купить!

Нашли для вас гаджеты, которые реально подешевели, и не только их!

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Купить повербанк со скидкой

Такое бывает только раз в год: не упустите дешевый повербанк Baseus

Раньше товары Baseus имели отличное качество и низкую цену, однако в последние годы они заметно подорожали, включая обычные повербанки. Вот отличный способ сэкономить: повербанк на 10 000 мА*ч отдают с бешеной скидкой — без распродажи за эти деньги не купить даже портативку от неизвестного производителя!

Цена: 920 рублей (по акции)

Повербанк Baseus за копейки

Беспроводной пылесос в машину

Беспроводной пылесос для машины — то, что вы давно хотели, но забывали купить

В машине за короткое время набирается столько пыли, что потом ее невозможно выгрести. Можно воспользоваться проводным пылесосом, но он не дотягивается до некоторых областей салона. Возьмите беспроводной пылесос от WOSAI: он умеет не только всасывать пыль, но и выдувать ее из труднодоступных мест! Идеально подходит для ковриков и подстаканников. Мощности в 8000 Па должно хватить для уборки, но его нужно успеть купить, пока цена снова не поднялась.

Цена: 860 рублей (по акции)

Пылесос для машины

Ирригатор Xiaomi со скидкой

Гаджет для здоровья со скидкой. Не откладывайте надолго!

Пандемия научила нас тому, что важно соблюдать правила гигиены, в том числе, ротовой полости: одной щеткой не обойтись, поэтому вот вам отличный ирригатор Xiaomi, чтобы вы могли удалять кусочки пищи после еды, не повреждая зубную эмаль и десны. Скидка солидная, но нужно торопиться, иначе придется покупать почти за 3000 рублей по обычной цене.

Цена: 2030 рублей (по акции)

Ирригатор Xiaomi дешево

Первый телефон на Android мог выйти намного раньше. Это был бы необычный гаджет

Беспроводные наушники Realme

Наушники отдают с бешеной скидкой. Забирайте, пока есть возможность!

Искали недорогие наушники? Так вот же они: это классная гарнитура от Realme с шумоподавлением и Bluetooth 5.3. Аккумуляторов хватит на 6 часов воспроизведения, а с зарядным кейсом — на целых 28! Это самое выгодное предложение на Али, так что, рекомендуем поторопиться.

Цена: 1400 рублей (по акции)

Наушники Realme

Теплые перчатки для сенсорных экранов

Не забудьте выбрать цвет и размер на странице продавца!

Зимой хочется и руки согреть, и смартфоном на морозе попользоваться. Правда, в обычных перчатках этого сделать не удастся: лучше используйте вот такие: у них специальное покрытие, благодаря которому можно пользоваться экраном телефона. Помимо того, они очень удобные и не стесняют движения.

Цена: 460 рублей

Перчатки на зиму

Недорогие смарт-часы

Для смарт-часов Hoco не нужна скидка — они всегда недорого стоят!

Говорят, фитнес-браслеты и смарт-часы покупать не стоит. Если вы с этим не согласны, то вот вам отличный гаджет от Hoco: смарт-часы стоят дешевле, чем фитнес-браслет, но имеют такую же мощную батарею, яркий дисплей на 1,29 дюйма, режимы тренировок, защиту от воды и привычный форм-фактор, напоминающий обычные часы.

Цена: 1820 рублей

Смарт-часы Hoco

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Автомобильный зарядник на несколько устройств

Зарядку для машины отдают за копейки. Надо брать!

В машине только один прикуриватель, поэтому заряжать получится только один гаджет. Или нет: если у вас в арсенале есть классная зарядка от Hoco. Она имеет 3 разъёма для автомобильных зарядок и еще 2 — USB-A. Судя по отзывам, сделан качественно и работает исправно, поэтому рекомендуем забрать его по сниженной цене.

Цена: 720 рублей (по акции)

Зарядник в машину

Мощный адаптер для зарядки

Сопоставимого по качеству и такого же недорогого гаджета за такие деньги не найти

Вдобавок возьмите себе еще адаптер для зарядки смартфона на 20 Вт от того же Hoco: да, мощность не самая высокая, но в нем есть Type-C. За такие деньги не найти ничего толкового — не упускайте хороший аксессуар от проверенного производителя!

Цена: 280 рублей (по акции)

Недорогая зарядка

Адаптер для SSD

Если есть разъём SATA, то с помощью адаптера можно использовать любой SSD как внешний диск

SSD-накопитель — определенно лучшее, что придумало человечество. Компактный, долговечный и быстрый. Если у вас есть такой, то его можно использовать в качестве внешнего диска — достаточно подключить в адаптер и соединить с компьютером. Обычно адаптеры для SSD стоят практически как сам диск, но у продавца цена снижена — успейте забрать!

Цена: 290 рублей (по акции)

Адаптер для SSD

Умная розетка со счетчиком электроэнергии

Розетка подключена к интернету и передает все данные о расходе электричества прямо на смартфон

Умные гаджеты для дома от Tuya — и так самые дешевые на рынке, но распродажа на Али делает их еще доступнее. Наверняка вашему умному дому не хватает розетки со счетчиком электроэнергии — забирайте ее за копейки, пока не поздно!

Цена: 400 рублей

Умная розетка Tuya

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