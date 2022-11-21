Дикие товары с АлиЭкспресс, которые вы точно захотите купить просто так

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Иван Герасимов 0

В последнее время подборки на главной странице АлиЭкспресс предлагают исключительно полезные товары, коих навалом в любом маркетплейсе. А вот безделушек, по ощущениям, стало очень мало — даже удивиться нечему. Впрочем, это не проблема: специально для вас мы отобрали 11 странных и, местами, полезных товаров, которые редко найдешь в обычных магазинах. Найдете аксессуары для дома, украшения и просто прикольные штуки, которых раньше никогда не видели.

Дикие товары с АлиЭкспресс, которые вы точно захотите купить просто так. 10 диких товаров с Али. Нам есть чем вас удивить! Фото.

10 диких товаров с Али. Нам есть чем вас удивить!

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Дешевый фитнес-браслет

Дешевый фитнес-браслет. Дешево и сердито, а главное — выглядит круто! Фото.

Дешево и сердито, а главное — выглядит круто!

Честно говоря, в качестве работы (да и наличии) функций в этом браслете, помимо часов, я сильно сомневаюсь. Однако это не отменяет того, что он действительно круто выглядит. В любом случае, за такие гроши даже часов купить — такой классный аксессуар надо брать!

Цена: 360 рублей

Недорогой фитнес-браслет

Флешка в виде браслета

Флешка в виде браслета. Флешка поставляется в коробке — выглядит очень стильно! Фото.

Флешка поставляется в коробке — выглядит очень стильно!

Все флешки на вид одинаковы, поэтому перепутать, куда закинул данные, очень просто. Лучший способ — взять для личных целей одну особенную, например, в виде браслета. И выглядит круто, и потерять сложнее.

Цена: 400 рублей

Крутая флешка

Кухонная зажигалка с USB

Кухонная зажигалка с USB. Выглядит зажигалка очень круто — так и не скажешь, что для кухни. Фото.

Выглядит зажигалка очень круто — так и не скажешь, что для кухни

Кухонные зажигалки всегда полезны в быту, но те, что есть в обычных магазинах, выглядят не очень да и не служат долго — просто выходят из строя и покупай новую. Эта зажигалка подзаряжается от USB — считай, вечная!

Цена: 300 рублей

Зажигалка с зарядкой от USB

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Слайсер для бананов

Слайсер для бананов. Нарезать бананы можно. Но зачем — вопрос! Фото.

Нарезать бананы можно. Но зачем — вопрос!

Не знаю как вы, но я впервые вижу этот странный прибор — слайсер для бананов. Учитывая то, что бананы сами по себе ломаются довольно легко, существование такого инструмента — реально дичь. Отличная находка с АлиЭкспресс.

Цена: 190 рублей

Слайсер для бананов

Необычная кружка в виде мусорки

Необычная кружка в виде мусорки. Большая кружка… для супа. Надо попробовать! Фото.

Большая кружка… для супа. Надо попробовать!

Еще одна странная находка с Али — кружка в виде мусорки. Кто придумал, зачем и для чего ее использовать — ответить на эти вопросы сложно. Впрочем, большой объем и оригинальный дизайн впечатляют да и для супа сгодится. Сколько стоит? Узнайте по ссылке!

Необычная кружка

Неоновая лампа Among Us

Неоновая лампа Among Us. Стильная лампа — отличное украшение для дома! Фото.

Стильная лампа — отличное украшение для дома!

Игра Among Us вышла не так давно, но уже стала легендарной. Впрочем, даже если вы не фанат, обязательно купите себе крутой светильник с персонажем оттуда — в темноте выглядит реально круто и красиво! Отдают, кстати, по смешной цене — проверьте сами!

Лампа Among Us

Лазерная указка

Лазерная указка. Работает от батареек и имеет разные цвета — теперь вы знаете, чем занять животных! Фото.

Работает от батареек и имеет разные цвета — теперь вы знаете, чем занять животных!

Нет лучшей игрушки для животных, чем лазерная указка: маленькая штучка на батарейке заставляет животных носиться по дому на протяжении часа. При этом они забывают о других игрушках, не дерутся друг с другом, не царапают мебель. Не хотите тратиться на то, что придется выбросить? Тогда забирайте этот крутой гаджет.

Цена: 180 рублей

Дешевая лазерная указка

Мемы-наклейки на ноутбук

Мемы-наклейки на ноутбук. Интересно, а могут ли все наклейки разом уместиться на одном ноутбуке? Фото.

Интересно, а могут ли все наклейки разом уместиться на одном ноутбуке?

В наше время нет ничего популярнее мемчиков. Так почему бы их не наклеить на ноутбук или планшет? Нашел для вас набор классных наклеек — есть стикеры на любой вкус с самыми разными персонажами! Забирайте за копейки!

Цена: от 60 рублей

Стикеры-мемы для ноутбука

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Страшная маска для лица

Страшная маска для лица. У маски детальная прорисовка — в обычной рознице стоить будет раза в два дороже! Фото.

У маски детальная прорисовка — в обычной рознице стоить будет раза в два дороже!

Хэллоуин позади, но запастись прикольной маской, чтобы разыграть кого-то из друзей, всегда полезно. Вот ужасающая маска с бешеной детализацией: учитывая то, как она реалистично выглядит, цена за нее — ни о чем.

Цена: 470 рублей

Жуткая маска

Сумка в виде пакета чипсов

Сумка в виде пакета чипсов. Стильно. Модно. Молодежно. Надо брать! Фото.

Стильно. Модно. Молодежно. Надо брать!

Мода — штука изменчивая. На просторах Али нашел классную сумку в виде упаковки из-под чипсов. Казалось, подойдет только для ношения сменной обуви для спортзала, а на деле — для гаджетов и других вещичек. В общем, хотите удивить кого-то — заказывайте по ссылке.

Цена: 240 рублей

Сумка в виде чипсов

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Подушка-таракан

Подушка-таракан. Подушка жутковатая. Пугать ею, пожалуй, не стоит. Фото.

Подушка жутковатая. Пугать ею, пожалуй, не стоит.

Ну, и еще один необычный аксессуар для дома, если вам стало скучно — подушка в виде таракана. Мягкая, но немного страшная. Впрочем, если вы не брезгливы, то берите в коллекцию. А мы пока поищем еще одну подушку в виде тапка. Цена — курам на смех. Убедитесь сами, нажав на ссылку ниже.

Подушка в виде таракана

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