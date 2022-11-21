Дикие товары с АлиЭкспресс, которые вы точно захотите купить просто так

В последнее время подборки на главной странице АлиЭкспресс предлагают исключительно полезные товары, коих навалом в любом маркетплейсе. А вот безделушек, по ощущениям, стало очень мало — даже удивиться нечему. Впрочем, это не проблема: специально для вас мы отобрали 11 странных и, местами, полезных товаров, которые редко найдешь в обычных магазинах. Найдете аксессуары для дома, украшения и просто прикольные штуки, которых раньше никогда не видели.

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Дешевый фитнес-браслет

Честно говоря, в качестве работы (да и наличии) функций в этом браслете, помимо часов, я сильно сомневаюсь. Однако это не отменяет того, что он действительно круто выглядит. В любом случае, за такие гроши даже часов купить — такой классный аксессуар надо брать!

Цена: 360 рублей

Недорогой фитнес-браслет

Флешка в виде браслета

Все флешки на вид одинаковы, поэтому перепутать, куда закинул данные, очень просто. Лучший способ — взять для личных целей одну особенную, например, в виде браслета. И выглядит круто, и потерять сложнее.

Цена: 400 рублей

Крутая флешка

Кухонная зажигалка с USB

Кухонные зажигалки всегда полезны в быту, но те, что есть в обычных магазинах, выглядят не очень да и не служат долго — просто выходят из строя и покупай новую. Эта зажигалка подзаряжается от USB — считай, вечная!

Цена: 300 рублей

Зажигалка с зарядкой от USB

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Слайсер для бананов

Не знаю как вы, но я впервые вижу этот странный прибор — слайсер для бананов. Учитывая то, что бананы сами по себе ломаются довольно легко, существование такого инструмента — реально дичь. Отличная находка с АлиЭкспресс.

Цена: 190 рублей

Слайсер для бананов

Необычная кружка в виде мусорки

Еще одна странная находка с Али — кружка в виде мусорки. Кто придумал, зачем и для чего ее использовать — ответить на эти вопросы сложно. Впрочем, большой объем и оригинальный дизайн впечатляют да и для супа сгодится. Сколько стоит? Узнайте по ссылке!

Необычная кружка

Неоновая лампа Among Us

Игра Among Us вышла не так давно, но уже стала легендарной. Впрочем, даже если вы не фанат, обязательно купите себе крутой светильник с персонажем оттуда — в темноте выглядит реально круто и красиво! Отдают, кстати, по смешной цене — проверьте сами!

Лампа Among Us

Лазерная указка

Нет лучшей игрушки для животных, чем лазерная указка: маленькая штучка на батарейке заставляет животных носиться по дому на протяжении часа. При этом они забывают о других игрушках, не дерутся друг с другом, не царапают мебель. Не хотите тратиться на то, что придется выбросить? Тогда забирайте этот крутой гаджет.

Цена: 180 рублей

Дешевая лазерная указка

Мемы-наклейки на ноутбук

В наше время нет ничего популярнее мемчиков. Так почему бы их не наклеить на ноутбук или планшет? Нашел для вас набор классных наклеек — есть стикеры на любой вкус с самыми разными персонажами! Забирайте за копейки!

Цена: от 60 рублей

Стикеры-мемы для ноутбука

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Страшная маска для лица

Хэллоуин позади, но запастись прикольной маской, чтобы разыграть кого-то из друзей, всегда полезно. Вот ужасающая маска с бешеной детализацией: учитывая то, как она реалистично выглядит, цена за нее — ни о чем.

Цена: 470 рублей

Жуткая маска

Сумка в виде пакета чипсов

Мода — штука изменчивая. На просторах Али нашел классную сумку в виде упаковки из-под чипсов. Казалось, подойдет только для ношения сменной обуви для спортзала, а на деле — для гаджетов и других вещичек. В общем, хотите удивить кого-то — заказывайте по ссылке.

Цена: 240 рублей

Сумка в виде чипсов

⚡️ А ЕЩЕ У НАС ЕСТЬ КЛАССНЫЙ КАНАЛ В ДЗЕНЕ: ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ ДРУГИХ!

Подушка-таракан

Ну, и еще один необычный аксессуар для дома, если вам стало скучно — подушка в виде таракана. Мягкая, но немного страшная. Впрочем, если вы не брезгливы, то берите в коллекцию. А мы пока поищем еще одну подушку в виде тапка. Цена — курам на смех. Убедитесь сами, нажав на ссылку ниже.

Подушка в виде таракана