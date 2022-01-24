Дико крутые товары с AliExpress, которыми я давно пользуюсь

Кажется, уже все мои коллеги поделились классными гаджетами с AliExpress, которыми они пользуются сами. У меня тоже такие имеются: я буду рад рассказать вам о них. Все очень просто, понятно и не очень дорого. Кстати, когда я их приобретал для себя, никаких скидок не было, а товары стоили дороже. Отличный саундбар для телевизора, портативная зарядка, TWS-наушники и даже светильник с аккумулятором — лишь несколько из тех, которые я готов вам порекомендовать. Ниже расскажу вам обо всем, чем пользуюсь не первый год. Проходите по ссылке и добавляйте в корзину — уверен, вы тоже оцените эти крутые гаджеты!

Портативный фонарик Xiaomi

Думаю, всем нам время от времени необходимо дополнительное освещение. Это связано и с отключением света, и с подсветкой труднодоступных мест. Что выбрать? У Xiaomi есть решение на все случаи жизни. Я прикупил себе фонарик от Xiaomi на всякий случай. Удобно, хорошо освещение — пусть будет. Настоятельно рекомендую и вам этот классный гаджет.

Цена: 400 рублей

Фонарик Xiaomi

Ремешки для Mi Band

Признаюсь, мне поднадоел мой Mi Band 4. Уже не знаю, как использовать фитнес-браслет с умом. Но любой владелец этого устройства знает, что лучший способ — это купить новый ремешок. Таких браслетов, как у этого продавца, у меня уже несколько: я меняю их по настроению. Качество — топ, цена — невероятно приятная. Обязательно купите и себе. Не забудьте выбрать свою модель Mi Band при покупке.

Цена: от 72 рублей

Ремешки для Mi Band

Длинный кабель Type-C

Кабель Type-C — основа основ в 2022 году. Почти все устройства перешли на этот разъем: от электронных сигарет до iPad. У этого продавца они — самые качественные. Я взял себе сразу два двухметровых, чтобы заряжать любые устройства.

Цена: от 107 рублей

Длинный кабель Type-C

Недорогая беспроводная клавиатура

Не так давно я разжился телевизором на Android TV, изучил его и понял: он способен на многое. Правда, для удобного управления и использования браузера понадобится клавиатура (джойстик от приставки не годится). Купил себе такую и теперь мой Android TV стал полноценным ПК. Крутая и легкая клавиатура по очень приятной цене.

Цена: от 1349 рублей

Клавиатура для устройств

Купить недорогой рюкзак

Еще 3 года назад я разжился отличным рюкзаком Xiaomi. Что в нем особенного? Ну, кроме того, что он очень легкий и компактный, в общем-то, ничего. Купил два — себе и своей подруге. До сих пор не порвался, не протерся, а еще он отлично отстирывается от пятен.

Цена: 462 рубля

Рюкзак Xiaomi

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Беспроводной светильник на аккумуляторе

Прошлой осенью я основательно подошел к переоборудованию своей спальной: новая кровать — это прекрасно, но нужен отличный светильник. Выбор пал на качественный светильник Baseus: аккумулятора хватает надолго, заряжается он быстро, а еще в нем три уровня яркости. Можно и читать, и работать, и включать посреди ночи.

Цена: от 1100 рублей

Купить LED-светильник

Купить мощный пауэрбэнк

В рюкзаке каждого гаджетомана должен быть крутая портативная зарядка. Можно купить первую попавшуюся в местном магазине электроники, но это один из важнейших аксессуаров, к выбору которого нельзя подходить спустя рукава. Мне очень нравится Baseus с быстрой зарядкой и LED-индикатором: хватает надолго, а заряжается полностью менее чем за 5 часов. В нем большое количество разъемов, чтобы можно было зарядить любой гаджет и не один! Обязательно купите такой же, пока есть скидка!

Цена: 1617 рублей

Отличный пауэрбэнк

Беспроводная зарядка на два устройства

Вообще я не фанат беспроводных зарядок, но поддался на уговоры журналиста AndroidInsider.ru Артема Сутягина: заряжают они не так быстро, зато не нужны провода. Просто положил на ночь смартфон, а дальше техника все сделает сама. На прикроватной тумбочке стоит именно такая зарядка: для смартфона и наушников. Пользуюсь уже второй год и рекомендую всем друзьям.

Цена: 1438 рублей

Беспроводная зарядка HOCO

Мощное зарядное устройство для телефона

Этим адаптером я решил сразу проблему зарядки сразу нескольких устройств, чему несказанно рад. Да, в нем нет Type-C, но лично мне это и не нужно: пока есть провода со старым коннектором. Заряжает быстро, а LED-индикатор отображает мощность. Работает отлично уже два года. Думаю, и вам пригодится.

Цена: 537 рублей

Мощный адаптер для смартфона

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Хорошие беспроводные наушники для Андроид

Однажды я избавился от AirPods Pro и долгое искал им достойную замену. Мне очень повезло, когда я наткнулся на отличный аксессуар от Motorola: быть может, компания уже не выпускает крутых смартфонов, зато делает отличные наушники. В них мне нравится слушать разговорные подкасты, слушать транс и даже просто разговаривать с любимой по видеосвязи. Все в них хорошо. Особенно, цена.

Цена: 3251 рубль

Купить наушники Motorola

Саундбар для телевизора

Долгое время я наслаждался звучанием своего Android TV, включив Dolby Atmos, но все же решил рискнуть: купил саундбар Redmi и ни капли не пожалел. Комната превратилась в домашний кинотеатр! В саундбаре есть сразу несколько способов подключения, в том числе, Bluetooth 5.0. Кстати, на AliExpress намного дешевле, чем в сетевых магазинах!

Цена: 3620 рублей

Саундбар Xiaomi Redmi