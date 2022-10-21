Электрическая зубная щетка Xiaomi, которую можно не заряжать 365 дней. Как купить ее со скидкой

Не так давно я заметил, что практически все предметы, которые так или иначе меня окружают, являются электрическими: часы, домашние термометры и даже весы. Долгое время одной из вещиц, которую я ни в какую не хотел менять на «умную» электрическую, была зубная щётка — еще год назад я не понимал своего друга, предпочитающего стоять в ванной с поднятой рукой вместо того, чтобы самостоятельно почистить зубы щеткой с нужной интенсивностью. Но в 2022 году сдался: оказалось, это удобно, а еще можно купить электрическую щетку недорого.

Производителей щёток очень много: некоторые из них на слуху благодаря повсеместной рекламе, но вот о Xiaomi Nandme NX7000 вы могли не знать. Сегодня расскажу о том, что она умеет, сколько стоит и какой аксессуар для чистки полости рта точно нужен каждому.

Электрическая зубная щетка с ультразвуком

Главное отличие хорошей электрической щетки — это мощный движок: купив дешевку за 100 рублей, вы можете заметить, что она еле-еле работает, а батарейка садится через неделю использования. Nandme NX7000 — флагман среди электрических зубных щеток: акустический движок на магнитной подушке работает с частотой до 41 000 оборотов в минуту, но при необходимости может скинуть до 31 000. Это необходимо при использовании режимов работы — всего их в Nandme NX7000 целых 15, так как 5 режимов имеют по 3 степени интенсивности.

Sensitive — для чувствительной полости рта.

Clean — стандартная чистка полости рта.

White — отбеливание зубов.

Polish — полировка зубов.

Gum care — режим ухода за деснами.

Это очень полезная функция зубной щетки, так как у каждого из нас разная чувствительность дёсен: я, например, чищу зубы не очень быстро, на средней интенсивности, чтобы не повредить полость рта. Тем не менее, Nandme NX7000 через 30 секунд напоминает о необходимости поменять режим, чтобы не повредить полость рта, а еще автоматически фиксирует каждый сеанс, чтобы выработать у вас привычку чистить зубы не менее 2 минут.

Подробнее о Nandme NX7000

Электрическая зубная щетка с аккумулятором

Одним из главных отличий Nandme NX7000 от аналогов является наличие встроенного литиевого аккумулятора на 2600 мА*ч — почти как у смартфона! Это значит, что зубную щетку не придется заряжать год или дольше, смотря как часто вы чистите зубы. Зарядить ее можно с помощью разъёма Type-C, аккуратно прикрытым прорезиненным клапаном и пластиковой крышечкой — выглядит довольно герметично. Подойдет кабель от смартфона, повербанка или наушников, но на всякий случай в комплекте есть проводок.

В комплект входит 12 одинаковых сменных насадок для чистки зубов, но если вам столько не нужно, то можете ограничиться двумя. Обратите внимание, что щетина в насадках изготовлена компанией DuPont — лидером рынка, который создает более влагопоглащающие щетки, чем обычно.

А еще они надежны и долговечны — без проблем прослужат вам три года. Головка щетки имеет волнистую структуру и охватывает 96% зубов, а за счет высокочастотной вибрации обеспечивают глубокую очистку. Кстати, сам корпус зубной щетки прорезиненный и защищен по стандарту IPX7, кнопки приятные на ощупь, а еще есть индикатор зарядки батареи.

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Какую электрическую зубную щетку выбрать

Как видите, Nandme NX7000 — крутая зубная щетка с кучей полезных функций, несколькими режимами чистки и даже Type-C для удобной зарядки. Выглядит электрическая щетка от Xiaomi очень круто и стильно, так как изготовлена из качественных материалов — это не одноразовый гаджет, коих на полках магазинов тысячи.

А знаете, чем она понравится вам еще? У нее гарантия на три года! Для замены даже не придется мучаться с обратной отправкой товара: достаточно снять короткое видео о неисправности, после чего в течение суток вам отправят новую! Премиальный сервис, не иначе!

Есть две комплектации в двух цветах — синем и белом, а также в комплекте с двумя насадками или сразу с двенадцатью. Конечно, первый вариант дешевле, а второй — чуть дороже, но выгоднее, если планируете пользоваться щеткой длительное время. Еще приятнее покупка станет с промокодом 3ETLR3, который дает дополнительную скидку.

Купить зубную щетку со скидкой

Кстати, первым покупателям дают в подарок зубную нить, чтобы удалять кусочки пищи сразу после еды, так как щеткой не рекомендуется пользоваться минут 20-30, но если вам этого мало, можете докупить отдельно: в комплекте будет 2 упаковки по 88 штук — хватит надолго!

Обратите внимание, что предложение ограничено по времени, поэтому лучше купить Nandme NX7000 сразу, без раздумий. Тем более, что товар отмечен значком «Plus», а это значит, что ваш заказ доставят за считанные дни: в комментариях пользователи ставят исключительно высокие оценки и отмечают, что доставка занимает около 4-5 дней.