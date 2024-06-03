Эта электрическая зубная щетка защищает дёсны и не разряжается полгода. Такой точно нет в обычных магазинах

Современный человек привык регулярно менять смартфон, покупать новые гаджеты вроде умных часов, но зачастую не обращает внимания на поистине полезную технику, которой пользуется ежедневно. Одни из самых недооцененных — это, вне всяких сомнений, электрические зубные щетки, которые даже в 2024 году многие считают блажью и баловством. А зря, ведь уже давно доказано, что они способны не только чистить зубы, экономя силы человека, но еще и помогают делать это правильно и безопасно. Если вы все-таки думаете о ее покупке, но сомневаетесь, присмотритесь к Soocas X3U Pro. Эта модель только-только появилась в продаже, а теперь на нее действует хорошая скидка!

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И УЗНАВАЙ О ЛУЧШИХ ГАДЖЕТАХ ПЕРВЫМ

Звуковая электрическая зубная щетка

Soocas X3U Pro — новейшая электрическая звуковая щетка бренда, создающего устройства для личной гигиены. Чем она отличается от аналогов? Для простого обывателя внешних отличий практически нет, поэтому рекомендую заглянуть «под капот». Именно здесь прячется мощный бесщеточный моторчик с электромагнитным приводом. Звучит красиво, но что на практике? Как минимум, получаете долговечную электрическую щетку: движок устроен таким образом, что компоненты не взаимодействуют друг с другом, как в механическом аналоге. Соответственно, и износ меньше по сравнению с базовой версией щетки X3U — лабораторные тесты это подтверждают.

Кроме того, щетка работает на частоте до 37 200 оборотов в минуту, поэтому щетка за счет высокой интенсивности воздействует на налёт намного эффективнее. Во время использования Soocas X3U Pro вырабатывает мелкодисперсную пену из зубной пасты которая проникает даже в самые труднодоступные участки полости рта.

Характеристики Soocas X3U Pro

Электрическая щетка с датчиком давления

Далеко не каждая популярная электрическая щетка для чистки зубов, рекламу которой вы видите буквально везде, является умной. К Soocas X3U Pro это не относится хотя бы по той причине, что у нее есть датчик давления. Она рассчитывает силу нажатия и меняет интенсивность чистки, чтобы не навредить эмали и полости рта.

Согласно замерам производителя, Soocas X3U Pro удерживает давление на уровне 200-250 г, так как именно этот показатель является среднестатистическим. Но если пользователь его превышает, работа щетки приостанавливается, чтобы предотвратить повреждения и обезопасить десны. Щетка Soocas X3U Pro запоминает режимы, то есть, включает по умолчанию тот, что вы использовали последний раз. Всего их четыре — они подойдут даже самым требовательным владельцам.

Стандартный.

Для чувствительных зубов.

Интенсивная.

Отбеливание зубов.

Soocas X3U Pro дешево

Электрическая зубная щетка для всей семьи

В Soocas X3U Pro разработчики предусмотрели двухминутный таймер, который напоминает сменить зону чистки каждые 30 минут. Таким образом, вы не только научитесь чистить зубы нужное количество времени, но еще и будете делать это правильно, чтобы не навредить себе. Естественно, что электрическая щетка премиум-класса оснащена топовыми насадками с щетиной от DuPont — лидера рынка. Они долговечны, надежны, удобны и универсальны по сравнению с аналогами, так как отлично удаляют налет там, где обычная щетка бессильна.

Щетина DuPont неспроста разделена на несколько зон: это сделано для того, чтобы уменьшить кровоточивость десен. При этом щетка подстраивается под форму зубов благодаря такой структуре и обеспечивает комплексное очищение, используя свой ресурс на 100%. Soocas X3U Pro напомнит вам о смене чистящей головке сменой цвета с ярко-синего на белый. Все продумано до мелочей!

Электрическая щетка с насадками

Стоит ли покупать щетку Soocas X3U Pro

Soocas X3U Pro защищена от воды по стандарту IPX8, а значит, что чистить зубы можно прямо под душем, не боясь повредить щетку. Аккумулятора емкостью 2000 мА*ч хватает на 180 дней, если пользоваться щеткой дважды в день! А при необходимости она легко заряжается через разъём Type-C при помощи обычного кабеля от смартфона.

Электрическая щетка Soocas X3U Pro хороша еще и тем, что перед стартом производства она прошла 167 тестов, благодаря которым были проверены моторчик, водонепроницаемость, аккумулятор и даже жесткость щетинок. Контроль качества Soocas — на высшем уровне!

О высоком качестве говорят и сами покупатели в отзывах, сделавшие выбор в пользу Soocas X3U Pro. Сейчас гаджет продается по лучшей цене на Wildberries: маркетплейс выгодно выделяется на фоне других не только ценами, но и быстрой доставкой в пункт выдачи. Так что, смело изучайте характеристики и заказывайте, но постарайтесь не откладывать покупку в долгий ящик — товар может закончиться в любой момент!

Soocas X3U Pro на Wildberries