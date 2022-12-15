Эта ультразвуковая щетка не разряжается 60 дней и учит правильно чистить зубы. Как купить ее со скидкой

Лучший подарок на любой праздник — это гаджет. Но он должен быть полезным и практичным, желательно, чтобы на каждый день. Правда, и переплачивать тоже как-то не хочется — никогда не знаешь, пригодится ли он. Как вы понимаете, золотой середины нет: приходится либо покупать безделушку, либо спрашивать у получателя подарка, что же он хочет получить. Но есть отличный способ попасть точно в цель — купить электрическую зубную щетку. Сегодня расскажем вам о том, на что обратить внимание при выборе и какую зубную щетку купить со скидкой.

Те, кто разбирается в чистке зубов, наслышан о компании Oclean: бренд выпускает классные зубные щетки, что называется, для профессионалов. Поговорим о модели Oclean XS, которая вышла совсем недавно.

Умная щетка для зубов

Доверять популярным брендам — значит, сильно переплачивать, недополучая в качестве. Для тех, кто не ведется на рекламу и хочет получить надежную зубную щетку существует Oclean XS. Первое, что привлекает в этой модели — небольшой дисплей, на котором отображается вся важная информация: режим работы, качество чистки, таймер и напоминания о завершении чистки. Меню очень простое и приветливое, с аккуратно прорисованными значками.

С помощью шестиосевого гироскопа она делит ротовую полость на 8 зон, определяя качество чистки зубов. Ультразвуковая щетка даже анализирует труднодоступные участки полости рта, на которые мы так часто не обращаем внимания, предлагая повторить чистку там, где она была выполнена не совсем добросовестно. В конце чистки отобразится результат с рекомендациями: Oclean XS проанализирует всю проделанную работу.

Характеристики Oclean XS

Для пользователя доступно 5 режимов, для которого есть еще 5 степеней интенсивности чистки зубов. Вот, чем можно воспользоваться.

Режим массажа.

Бережная чистка.

Режим отбеливания.

Удаление зубного налета.

Глубокая очистка.

То есть, Oclean XS не просто имеет две-три скорости и чистит ротовую полость напропалую, а делает это с умом, опираясь на индивидуальные настройки пользователя. Так что, после чистки не будут кровоточить десны, а во рту не возникнет неприятных ощущений.

Хорошая ультразвуковая щетка

Новая зубная щетка Oclean является надежной хотя бы за счет ультразвукового моторчика. Он вырабатывает волны сверхвысокой частоты, которые передаются на щетину. То есть, в отличие от механической, она вообще не вращается, а вибрирует и вдобавок воздействует ультразвуком на загрязнение.

В Oclean XS используется движок Maglev, совершающий до 80 000 колебаний в минуту — только вдумайтесь! При правильно настроенном режиме вы сможете и избавиться от загрязнения, и зубную эмаль не повредите. Ультразвуковые зубные щетки долговечны, поэтому Oclean XS прослужит вам явно не один и не два года.

Купить Oclean XS

Кстати, в комплекте поставляются щетки средней жесткости от Dupont: компания не первый год является лидером рынка. Абы для кого она щетину не производит, так что, не удивляйтесь, что попсовые магазинные зубные щетки не поставляются с такими насадками. Вдобавок щетина от Dupont еще и долговечны, поэтому ворс не начнет распускаться через пару чисток.

Интересный факт: уровень шума щетки Oclean XS составляет всего 45 дБ, что на 30 дБ тише, чем у аналогов, которые представлены в магазинах.

Электрическая зубная щетка с мощным аккумулятором

Лучший гаджет — тот, который не нужно часто заряжать. Oclean XS как раз им является: зубная щетка работает два месяца без подзарядки. То есть, она способна выдержать около 120 чисток, если делаете это дважды в день. При этом она очень быстро заряжается — всего 3,5 часа нужно для того, чтобы зарядить гаджет с нуля до ста процентов.

Делается это очень просто — с помощью разъёма USB Type-C, спрятанного под специальным кожухом для защиты от влаги. Кстати, сама зубная щетка защищена по стандарту IPX7 и имеет приятный на ощупь корпус, который еще и не выскальзывает из руки. Все в Oclean XS настолько хорошо продумано, что в комплекте есть даже магнитный держатель для щетки, позволяющий хранить ее в специально отведенном месте.

Купить Oclean XS

Какую ультразвуковую зубную щетку выбрать

Лично мне Oclean XS видится отличной покупкой. В этом гаджете есть все необходимое: качественная сборка, удобное управление, долговечная щетина и мощная батарея, чтобы можно было взять зубную щетку в поездки и не вспоминать про зарядное устройство.

Oclean XS продается в двух цветах (белом и голубом) и нескольких комплектациях. Лично мне приглянулся набор из самой щетки и четырех насадок — этого хватит более чем на год, если следовать рекомендациям стоматологов и менять их раз в три месяца. Впрочем, вы можете выбрать тот, который выгоднее вам, пройдя по ссылке ниже.

Купить Oclean XS

Единственное условие — нужно поторопиться, так как сейчас ультразвуковая щетка продается со скидкой, но совсем скоро подорожает!