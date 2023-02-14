Эта зубная щетка Xiaomi дешевле букета цветов и долговечнее. Как купить ее со скидкой и подарками

В преддверии Дня всех влюбленных многие задумались, что купить в подарок второй половинке. Наверняка все остальные гаджеты вроде фитнес-браслетов, смарт-часов или наушников уже были подарены — согласитесь, пространства для манёвра осталось не так много. Впрочем, у вас всегда в запасе есть гаджет, который можно подарить на праздник — это электрическая зубная щётка. Правда, бежать в магазин за разрекламированным вариантом не стоит, ведь есть Nandme NX 7000, на голову превосходящая другие аналоги. Рассказываем, чем она лучше других щеток и как купить ее со скидкой и быстрой доставкой.

Nandme NX 7000 от Xiaomi — это не просто зубная щетка с мощной батареей и крутым дизайном, но большим набором функций и богатым комплектом. Вы точно захотите купить ее в подарок близкому человеку или оставить себе!

Электрическая зубная щетка с аккумулятором

Если у вас есть знакомые, пользующиеся электрическими щетками от известных брендов, наверняка вы обращали внимание на то, что в большинстве случаев они постоянно держат их на зарядке. Главное преимущество Nandme NX 7000 — высокая автономность.

Щетка имеет батарею на 2600 мА*ч — почти как у некоторых смартфонов — но проработать от нее она сможет год. То есть, на 365 дней вы можете забыть о заряднике! Отправившись в путешествие, можете не переживать, если забыли его дома!

Ну, а если придет время зарядить Nandme NX 7000, то вам для этого подойдет любой кабель Type-C — хоть от смартфона, хоть от ноутбука всего за 7-12 часов. Разъём для зарядки надежно спрятан под специальным кожухом, обеспечивающим водонепроницаемость по стандарту IPX7.

Хорошая щетка Nandme NX 7000

Электрическая щетка с ультразвуком

Xiaomi Nandme NX 7000 работает на основе высокочастотного движка Maglev, который выдает до 41 000 оборотов в минуту — скорее всего, магазинный аналог не обладает подобными характеристиками, ограничившись всего 5000 оборотами.

Разница между механической и ультразвуковой зубной щеткой в долговечности из-за особенностей конструкции моторчика. К тому же, ультразвук намного бережнее чистит полость рта: щетина двигается по определенной амплитуде, а звуковая волна в 700 Гц удаляет загрязнения в трудноступных местах.

К тому же, Nandme NX 7000 безопасна: зубная щетка не вредит полости рта, так как в нее встроено 5 режимов чистки, для каждого из которых можно выбрать один из уровней интенсивности.

Уход за деснами.

Полировка.

Отбеливание.

Чистка.

Для чувствительных зубов.

Подробнее о Nandme NX 7000

Ошибиться с интенсивностью сложно — каждый режим чистки отображается в виде индикатора на корпусе. Но даже если вы выберете тот, что не подходит вам, навредить полости рта не выйдет: каждые 20 секунд Nandme NX 7000 напоминает сменить область чистки. А спустя 2 минуты щетка автоматически отключится — гаджеты от других разрекламированных брендов, скорее всего, так не умеют и продолжат работать напропалую, пока не разрядятся. Но это далеко не все преимущества!

Электрическая зубная щетка со сменными насадками

Nandme NX 7000 отличается от аналогов не только большим количеством функций и симпатичным дизайном, но и богатым комплектом. Так, к самой щетке прилагается еще 12 насадок с высококачественной щетиной от DuPont.

Их должно хватить надолго: учитывая, что одна рассчитана на 3 месяца, то комплект из 12 штук прослужит вам целых три года! При этом качество щетины DuPont высоко ценится среди пользователей — она не изнашивается быстро как у других популярных аналогов.

Но если с насадками никаких проблем не возникнет, то самая щётка все же может выйти из строя, причем не по вашей вине. Как тогда быть? Все очень просто: на зубную щетку Nandme действует трехлетняя гарантия от производителя. В случае, если зубная щетка перестанет работать, нужно будет зафиксировать на видео поломку и отправить его. В ответ вам вышлют новую — для замены даже не придется вставать с дивана, не говоря уже о походах с чеком в магазин и сервисный центр. Удобно, не правда ли?

Купить Nandme NX 7000 дешево

Какую электрическую зубную щетку купить

Сейчас Nandme NX 7000 видится отличным подарком не только на праздник, но и просто так, без повода. При этом стоит она дешевле букета цветов, а пользы от щетки — хоть отбавляй. В подарок вы получите фирменную зубную нить Nandme, которую лично я бы оставил себе. Впрочем, решать тут уж решать вам!

Nandme NX 7000 со скидкой

При заказе не забудьте использовать промокод NANDME731 на скидку, который сделает покупку еще немного дешевле — всего 28,91 доллара. Но помните, что акция на зубную щетку NANDME NX 7000 ограничена по времени: продавец не указал сроков, поэтому выгодное предложение может закончиться в любой момент!