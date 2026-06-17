Знакомая всем картина: лежишь ночью, сон не идёт, рука сама тянется к телефону, а палец — к иконке AliExpress. Вот так в очередной раз я и залип посреди ночи, перескакивая из категории в категорию и методично заполняя корзину. Кстати, в этом полуночном настроении я заодно присмотрел себе и новый смартфон — благо, на площадке сейчас полно вариантов вроде iQOO Z11 и Z11x, которые держат заряд два дня и при этом стоят сущие копейки. Но это уже отдельная история, а пока — десять товаров с AliExpress, которые я заказал спросонья и наутро ни об одном не пожалел.

Собрали для вас крутые товары с Алика, заказанные посреди ночи. Фото.

Собрали для вас крутые товары с Алика, заказанные посреди ночи

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: ТУДА ПОПАДАЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫГОДНЫЕ ТОВАРЫ

Водонепроницаемая велосипедная сумка для телефона

Крутой чехол — держит телефон надежно. Фото.

Крутой чехол — держит телефон надежно

Эту сумку для велосипеда я закинул в корзину где-то в районе трёх ночи, когда мозг уже отказывался спорить с руками. А утром проснулся и понял — спросонья я гений. Водонепроницаемая велосипедная сумка крепится на раму, держит телефон до 6.5 дюймов под прозрачным окошком, через которое прекрасно работает сенсор. Дождь, пыль, тряска по кочкам — ей всё нипочём. Теперь не вытаскиваю смартфон из кармана на каждом светофоре. За такие копейки — вообще не вопрос, надо было брать давно.

Цена: от 785 рублей

Велосумка с чехлом

Лёгкий беговой рюкзак для тренировок

Бегать с таким рюкзаком — одно удовольствие. Фото.

Бегать с таким рюкзаком — одно удовольствие

Ночью на меня нашло спортивное вдохновение, и я заказал беговой рюкзак, о котором думал недели две. Утром даже удивился, какой я молодец. Лёгкий настолько, что на спине его почти не чувствуешь, плотно прилегает и не болтается на бегу — а это главная боль всех рюкзаков для пробежек. Есть отделения под воду, телефон и мелочи. Надел, побежал, забыл, что он вообще на тебе. Я гений!

Цена: от 1470 рублей

Беговой рюкзак

Мини-проектор звёздного неба 2-в-1

Включаю его ежедневно: ни разу не пожалел о покупке. Фото.

Включаю его ежедневно: ни разу не пожалел о покупке

Вот это чистый ночной вайб — увидел, залип, заказал, уснул. А когда посылка приехала, понял, что спросонья нашёл клад. Мини-проектор заливает потолок звёздами и туманностью, переключает режимы, создаёт в комнате атмосферу, ради которой раньше пришлось бы лететь куда-то в горы. Включаю вечером вместо обычного света — и комната превращается в планетарий. Дети в гостях вообще отказываются уходить из-под звездного неба, а у меня дома что, планетарий?

Цена: 2979 рублей

Проектор звездного неба

Корректоры для большого пальца ноги

Тоже штука кайфовая, ходить стало комфортнее. Фото.

Тоже штука кайфовая, ходить стало комфортнее

Эту штуку я заказал под утро в полусне, когда чесал пальцы. И, как ни странно, не прогадал. Силиконовые корректоры для большого пальца мягко разводят его от соседнего, снимают напряжение после тесной обуви и реально облегчают жизнь тем, кто много на ногах. Надел вечером дома — и стопа выдыхает. В наборе сразу две штуки, материал приятный, не натирает. Копеечная мелочь, которую оценишь только когда попробуешь.
Цена: 110 рублей

Корректор пальца

Компактный массажный пистолет для мышц

Без массажера я не знаю как жил. Спина теперь как новая! Фото.

Без массажера я не знаю как жил. Спина теперь как новая!

Заказал я этот массажёр Xiaomi среди ночи после тяжёлой тренировки, когда мышцы ныли и жалость к себе зашкаливала. Утром — ни капли сожаления. Mijia Mini Fascia Gun разминает забитые мышцы, снимает напряжение в спине и ногах, а по размеру помещается в карман куртки. Несколько режимов интенсивности, заряд держит долго, работает почти бесшумно. После спортзала или долгого дня за компьютером — незаменимая вещь. Xiaomi снова сделали компактно и по делу.

Цена: 3320 рублей

Массажер Xiaomi

Компактная электробритва для ежедневного бритья

Бритву можно взять даже на работу, настолько она кайфовая. Фото.

Бритву можно взять даже на работу, настолько она кайфовая

Старая бритва дышала на ладан, и однажды ночью я решил вопрос — заказал новую, не вставая с кровати. Mijia S100 оказалась именно тем, что нужно: бреет чисто, не дёргает волоски, заряжается быстро и моется под краном без церемоний. Компактная, в дорогу помещается легко, по утрам экономит кучу времени. Никакой пены, порезов и драмы у зеркала. Проснулся, побрился, вышел цивилизованным человеком. Спросонья принял одно из самых практичных решений за месяц — сам себе удивляюсь.

Цена: 1180 рублей

Бритва Xiaomi

Беспроводной робот-пылесос для сухой уборки

Крутой робот, простой, удобный и очень даже умный. Фото.

Крутой робот, простой, удобный и очень даже умный

Вот это была покупка реально важная — оформил в ночи, а утром гордился собой. Робот-пылесос Dreame с мощностью всасывания 70 Вт сам ездит по квартире, объезжает мебель и собирает пыль в контейнер, пока я занимаюсь делами поинтереснее. Тихий, аккуратный робот, заряда хватает на всю квартиру. После него возвращаться к обычному пылесосу — даже мысли нет. Денег отдал меньше, чем боялся, а пользы получил на месяцы вперёд. Лучшее, что придумал спросонья.

Цена: 14 620 рублей

Пылесос Dreame

Настенная мусорка для кухни

Вроде мелочь, но такая удобная. Фото.

Вроде мелочь, но такая удобная

Казалось бы, что можно восторженно сказать про мусорку для ванной, заказанную в три часа ночи. А вот могу. Настенная корзина крепится на дверцу шкафа под раковиной, освобождает место на полу и складывается, когда не нужна. Мелочь, но кухня сразу стала аккуратнее, а пакет для мусора больше не валяется где попало. Спросонья я даже не ожидал, что такая ерунда так зайдёт в быт. Стоит копейки, а раздражающую бытовую проблему закрыла моментально. Ночной шопинг иногда мудрее дневного.

Цена: 1950 рублей

Настенная мусорка

Недорогие наушники с шумоподавлением

Ни дня не провожу без наушников Nothing. Фото.

Ни дня не провожу без наушников Nothing

Эти наушники для телефона я заказал глубокой ночью, когда посмотрел спросонья обзор — и наутро понял, что не прогадал ни на рубль. Nothing Ear (a) выдают звук, которого от их цены никак не ждёшь: плотный бас, чистые верха, активное шумоподавление гасит метро и улицу. Прозрачный дизайн кейса хочется показывать всем подряд. В ухе сидят комфортно, заряд держат честно. После них смотришь на ценник AirPods Pro и тихо посмеиваешься. Это ж надо было спросонья вспомнить!

Цена: 3800 рублей

Наушники Nothing

Хороший смартфон с топовой камерой

Pixel 9a считаю реально лучшей ночной покупкой. Фото.

Pixel 9a считаю реально лучшей ночной покупкой

А это уже серьёзная ночная покупка — оформил Pixel 9a в полусне и наутро ходил гордый, как будто выиграл в лотерею. Смартфон с чистым Android без мусора, шустрым процессором Tensor и камерой, которая снимает так, что флагманы за двойную цену нервно курят в сторонке. Фото с него — это отдельный вид удовольствия, особенно ночные кадры. Разницы с десяткой минимум — почитайте наш обзор.

Цена: 28 100 рублей

Pixel 9a

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158