Знакомая всем картина: лежишь ночью, сон не идёт, рука сама тянется к телефону, а палец — к иконке AliExpress. Вот так в очередной раз я и залип посреди ночи, перескакивая из категории в категорию и методично заполняя корзину. Кстати, в этом полуночном настроении я заодно присмотрел себе и новый смартфон — благо, на площадке сейчас полно вариантов вроде iQOO Z11 и Z11x, которые держат заряд два дня и при этом стоят сущие копейки. Но это уже отдельная история, а пока — десять товаров с AliExpress, которые я заказал спросонья и наутро ни об одном не пожалел.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: ТУДА ПОПАДАЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫГОДНЫЕ ТОВАРЫ

Водонепроницаемая велосипедная сумка для телефона

Эту сумку для велосипеда я закинул в корзину где-то в районе трёх ночи, когда мозг уже отказывался спорить с руками. А утром проснулся и понял — спросонья я гений. Водонепроницаемая велосипедная сумка крепится на раму, держит телефон до 6.5 дюймов под прозрачным окошком, через которое прекрасно работает сенсор. Дождь, пыль, тряска по кочкам — ей всё нипочём. Теперь не вытаскиваю смартфон из кармана на каждом светофоре. За такие копейки — вообще не вопрос, надо было брать давно.

Цена: от 785 рублей

Велосумка с чехлом

Лёгкий беговой рюкзак для тренировок

Ночью на меня нашло спортивное вдохновение, и я заказал беговой рюкзак, о котором думал недели две. Утром даже удивился, какой я молодец. Лёгкий настолько, что на спине его почти не чувствуешь, плотно прилегает и не болтается на бегу — а это главная боль всех рюкзаков для пробежек. Есть отделения под воду, телефон и мелочи. Надел, побежал, забыл, что он вообще на тебе. Я гений!

Цена: от 1470 рублей

Беговой рюкзак

Мини-проектор звёздного неба 2-в-1

Вот это чистый ночной вайб — увидел, залип, заказал, уснул. А когда посылка приехала, понял, что спросонья нашёл клад. Мини-проектор заливает потолок звёздами и туманностью, переключает режимы, создаёт в комнате атмосферу, ради которой раньше пришлось бы лететь куда-то в горы. Включаю вечером вместо обычного света — и комната превращается в планетарий. Дети в гостях вообще отказываются уходить из-под звездного неба, а у меня дома что, планетарий?

Цена: 2979 рублей

Проектор звездного неба

Корректоры для большого пальца ноги

Эту штуку я заказал под утро в полусне, когда чесал пальцы. И, как ни странно, не прогадал. Силиконовые корректоры для большого пальца мягко разводят его от соседнего, снимают напряжение после тесной обуви и реально облегчают жизнь тем, кто много на ногах. Надел вечером дома — и стопа выдыхает. В наборе сразу две штуки, материал приятный, не натирает. Копеечная мелочь, которую оценишь только когда попробуешь.

Цена: 110 рублей

Корректор пальца

Компактный массажный пистолет для мышц

Заказал я этот массажёр Xiaomi среди ночи после тяжёлой тренировки, когда мышцы ныли и жалость к себе зашкаливала. Утром — ни капли сожаления. Mijia Mini Fascia Gun разминает забитые мышцы, снимает напряжение в спине и ногах, а по размеру помещается в карман куртки. Несколько режимов интенсивности, заряд держит долго, работает почти бесшумно. После спортзала или долгого дня за компьютером — незаменимая вещь. Xiaomi снова сделали компактно и по делу.

Цена: 3320 рублей

Массажер Xiaomi

Компактная электробритва для ежедневного бритья

Старая бритва дышала на ладан, и однажды ночью я решил вопрос — заказал новую, не вставая с кровати. Mijia S100 оказалась именно тем, что нужно: бреет чисто, не дёргает волоски, заряжается быстро и моется под краном без церемоний. Компактная, в дорогу помещается легко, по утрам экономит кучу времени. Никакой пены, порезов и драмы у зеркала. Проснулся, побрился, вышел цивилизованным человеком. Спросонья принял одно из самых практичных решений за месяц — сам себе удивляюсь.

Цена: 1180 рублей

Бритва Xiaomi

Беспроводной робот-пылесос для сухой уборки

Вот это была покупка реально важная — оформил в ночи, а утром гордился собой. Робот-пылесос Dreame с мощностью всасывания 70 Вт сам ездит по квартире, объезжает мебель и собирает пыль в контейнер, пока я занимаюсь делами поинтереснее. Тихий, аккуратный робот, заряда хватает на всю квартиру. После него возвращаться к обычному пылесосу — даже мысли нет. Денег отдал меньше, чем боялся, а пользы получил на месяцы вперёд. Лучшее, что придумал спросонья.

Цена: 14 620 рублей

Пылесос Dreame

Настенная мусорка для кухни

Казалось бы, что можно восторженно сказать про мусорку для ванной, заказанную в три часа ночи. А вот могу. Настенная корзина крепится на дверцу шкафа под раковиной, освобождает место на полу и складывается, когда не нужна. Мелочь, но кухня сразу стала аккуратнее, а пакет для мусора больше не валяется где попало. Спросонья я даже не ожидал, что такая ерунда так зайдёт в быт. Стоит копейки, а раздражающую бытовую проблему закрыла моментально. Ночной шопинг иногда мудрее дневного.

Цена: 1950 рублей

Настенная мусорка

Недорогие наушники с шумоподавлением

Эти наушники для телефона я заказал глубокой ночью, когда посмотрел спросонья обзор — и наутро понял, что не прогадал ни на рубль. Nothing Ear (a) выдают звук, которого от их цены никак не ждёшь: плотный бас, чистые верха, активное шумоподавление гасит метро и улицу. Прозрачный дизайн кейса хочется показывать всем подряд. В ухе сидят комфортно, заряд держат честно. После них смотришь на ценник AirPods Pro и тихо посмеиваешься. Это ж надо было спросонья вспомнить!

Цена: 3800 рублей

Наушники Nothing

Хороший смартфон с топовой камерой

А это уже серьёзная ночная покупка — оформил Pixel 9a в полусне и наутро ходил гордый, как будто выиграл в лотерею. Смартфон с чистым Android без мусора, шустрым процессором Tensor и камерой, которая снимает так, что флагманы за двойную цену нервно курят в сторонке. Фото с него — это отдельный вид удовольствия, особенно ночные кадры. Разницы с десяткой минимум — почитайте наш обзор.

Цена: 28 100 рублей

Pixel 9a

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158