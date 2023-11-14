Эти гаджеты с АлиЭкспресс отдают за бесценок на распродаже 11.11. Купи их сейчас, чтобы не пожалеть потом

На АлиЭкспресс продолжается мощнейшая, главная распродажа года в честь 11.11. Скидки на товары настолько шикарные, что можно смело закупаться на грядущие новогодние праздники и на месяцы вперед, не боясь где-то переплатить. На что обратить внимание в первую очередь? Ну, на гаджеты, которыми пользуешься изо дня в день: именно поэтому мы отобрали для вас самые выгодные ежедневные товары. Аксессуары для смартфона, для дома и удобной жизни. Добавляйте в корзину и не жалейте денег!

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Обратите внимание, что указаны сниженные цены на товары. Но сделать ее еще меньше помогут скидки от продавца, автоматически применяемые при оформлении заказа, а также купоны, которые есть почти на каждой странице. Не стесняйтесь ими пользоваться!

Недорогой пылесос для дома

В тоскливую и холодную осень всегда хочется заняться чем-то необычным или тем, что давно откладывал в долгий ящик. Например, навести порядок в доме! В этом вам поможет Deerma DX888 — вертикальный пылесос с комплектом насадок и влажной уборкой. Недорогой пылесос оборудован тройной системой фильтрации и мощным движком, но при этом имеет небольшой вес. Так что, уборка превратится в радость!

Цена: 4000 рублей

Пылесос Deerma

Умные очки с блютузом

Тренировки и простые прогулки будут приносить еще больше удовольствия, если вы купите смарт-очки с Bluetooth от Kumi! Они работают до 8 часов от одного заряда, поддерживают и iOS, и Android, а также защищены от воды. Сможете защитить глаза, отвечать на звонки и наслаждаться любимой музыкой при помощи такого незаметного аксессуара!

Цена: 4600 рублей

Смарт-очки Kumi

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Компактная блютуз-колонка для телефона

Нашли для вас компактную беспроводную колонку для дома, которая не занимает много места! Гаджет настолько компактный, что его можно носить на ремешке, а также выдает чистейший звук и позволяет создать стереопару. Настоящий подарок за эту сумму! Не забудьте выбрать понравившуюся модель перед заказом!

Цена: 650 рублей

Миленькая блютуз-колонка

Недорогой планшет на Андроид

Торопитесь купить планшет на Андроид от Blackview! Модель Tab 11 серьезно скинула в цене (особенно, если применить промокод продавца). Что мы получаем примерно за эти деньги? Большой экран на 10 дюймов, производительный чип, мощную батарею и сразу 256 Гб памяти по умолчанию. Не забудьте про мощную батарею, которая позволит пользоваться гаджетом минимум сутки! За подробностями ныряйте по ссылке ниже.

Цена: 13 200 рублей

Планшет на Андроид

Розетка с USB

Чтобы сэкономить на адаптерах для зарядки, рекомендую эту универсальную розетку с USB: она позволяет подключить сразу два зарядника напрямую, а также еще 4 гаджета при помощи USB. В обычные дни она стоит намного дороже, так что, задумайтесь о зарядном устройстве 6-в-1 сейчас, чтобы не кусать локти потом!

Цена: 760 рублей

Удобная зарядка

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Дешевый фитнес-браслет Mi Band

Не нравится Mi Band в классическом исполнении? Тогда специально для вас есть новая версия — Mi Band 8 Active! Получаете примерно те же функции за адекватную сумму, включая массу режимов тренировок и бешеную автономность. Таких цен на фитнес-браслет Xiaomi в рознице — заказывайте только на Али!

Цена: 2000 рублей

Mi Band дешево

Хорошие смарт-часы для телефона

Ну, а если вы хотели купить смарт-часы, но не могли определиться с выбором, тогда вам стоит обратить внимание на HAYLOU R8. Гаджет от известного бренда с AMOLED-дисплеем отлично сидит на руке и дает вам все необходимые функции по отслеживанию самочувствия да еще и выглядит максимально брутально. Внутри — полный фарш: скорее кликайте по ссылке и изучайте характеристики досконально!

Цена: 2800 рублей

Крутые смат-часы

Мощный повербанк с быстрой зарядкой

Повербанки всегда пригодятся в хозяйстве, поэтому я рекомендую обратить внимание на мощнейший USAMS емкостью в 30 000 мА*ч. Более того, в нем есть LED-индикатор заряда и быстрая зарядка до 65 Вт, что поможет быстро зарядить даже самые требовательные гаджеты!

Цена: 3500 рублей

Мощный повербанк

Крутые беспроводные наушники с шумоподавлением

Наушники 1More хорошо зарекомендовали себя среди пользователей. Не вижу смысла не посоветовать вам флагманскую модель с шумоподавлением SonoFlow: она подходит к любому смартфону, долго держит заряд и настраивается до мелочей через фирменное приложение. В комплекте есть даже удобный кейс для хранения гарнитуры, поэтому вам не придется постоянно наскать их на шее.

Цена: 4000 рублей

Наушники 1More

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Зарядный кабель Type-C для телефона

Конечно же, не могу не посоветовать вам кабель для зарядки телефона от Vention. Это долговечный аксессуар из нейлоновой оплетки и укрепленным штекером, который прослужит даже дольше, чем сам смартфон! Вам лишь остается выбрать длину провода, например, сразу 3 метра, чтобы удобно заряжать все свои гаджеты!

Цена: от 150 рублей

Кабель для зарядки