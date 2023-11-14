Эти гаджеты с АлиЭкспресс отдают за бесценок на распродаже 11.11. Купи их сейчас, чтобы не пожалеть потом

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Иван Герасимов

На АлиЭкспресс продолжается мощнейшая, главная распродажа года в честь 11.11. Скидки на товары настолько шикарные, что можно смело закупаться на грядущие новогодние праздники и на месяцы вперед, не боясь где-то переплатить. На что обратить внимание в первую очередь? Ну, на гаджеты, которыми пользуешься изо дня в день: именно поэтому мы отобрали для вас самые выгодные ежедневные товары. Аксессуары для смартфона, для дома и удобной жизни. Добавляйте в корзину и не жалейте денег!

Эти гаджеты с АлиЭкспресс отдают за бесценок на распродаже 11.11. Купи их сейчас, чтобы не пожалеть потом. Распродажа АлиЭкспресс стартовала — собираем самые лучшие покупки! Фото.

Распродажа АлиЭкспресс стартовала — собираем самые лучшие покупки!

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Обратите внимание, что указаны сниженные цены на товары. Но сделать ее еще меньше помогут скидки от продавца, автоматически применяемые при оформлении заказа, а также купоны, которые есть почти на каждой странице. Не стесняйтесь ими пользоваться!

Недорогой пылесос для дома

Недорогой пылесос для дома. Мощный вертикальный пылесос можно купить очень дешево! Фото.

Мощный вертикальный пылесос можно купить очень дешево!

В тоскливую и холодную осень всегда хочется заняться чем-то необычным или тем, что давно откладывал в долгий ящик. Например, навести порядок в доме! В этом вам поможет Deerma DX888 — вертикальный пылесос с комплектом насадок и влажной уборкой. Недорогой пылесос оборудован тройной системой фильтрации и мощным движком, но при этом имеет небольшой вес. Так что, уборка превратится в радость!

Цена: 4000 рублей

Пылесос Deerma

Умные очки с блютузом

Умные очки с блютузом. Умные очки Kumi заменят вам наушники! Фото.

Умные очки Kumi заменят вам наушники!

Тренировки и простые прогулки будут приносить еще больше удовольствия, если вы купите смарт-очки с Bluetooth от Kumi! Они работают до 8 часов от одного заряда, поддерживают и iOS, и Android, а также защищены от воды. Сможете защитить глаза, отвечать на звонки и наслаждаться любимой музыкой при помощи такого незаметного аксессуара!

Цена: 4600 рублей

Смарт-очки Kumi

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Компактная блютуз-колонка для телефона

Умные очки с блютузом. Недорогая колонка на деле — очень мощная. Фото.

Недорогая колонка на деле — очень мощная

Нашли для вас компактную беспроводную колонку для дома, которая не занимает много места! Гаджет настолько компактный, что его можно носить на ремешке, а также выдает чистейший звук и позволяет создать стереопару. Настоящий подарок за эту сумму! Не забудьте выбрать понравившуюся модель перед заказом!

Цена: 650 рублей

Миленькая блютуз-колонка

Недорогой планшет на Андроид

Недорогой планшет на Андроид. Хороший планшет сливают со скидкой — надо брать! Фото.

Хороший планшет сливают со скидкой — надо брать!

Торопитесь купить планшет на Андроид от Blackview! Модель Tab 11 серьезно скинула в цене (особенно, если применить промокод продавца). Что мы получаем примерно за эти деньги? Большой экран на 10 дюймов, производительный чип, мощную батарею и сразу 256 Гб памяти по умолчанию. Не забудьте про мощную батарею, которая позволит пользоваться гаджетом минимум сутки! За подробностями ныряйте по ссылке ниже.

Цена: 13 200 рублей

Планшет на Андроид

Розетка с USB

Розетка с USB. Розетка с USB экономит вам средства и избавляет от тонны адаптеров. Фото.

Розетка с USB экономит вам средства и избавляет от тонны адаптеров

Чтобы сэкономить на адаптерах для зарядки, рекомендую эту универсальную розетку с USB: она позволяет подключить сразу два зарядника напрямую, а также еще 4 гаджета при помощи USB. В обычные дни она стоит намного дороже, так что, задумайтесь о зарядном устройстве 6-в-1 сейчас, чтобы не кусать локти потом!

Цена: 760 рублей

Удобная зарядка

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Дешевый фитнес-браслет Mi Band

Дешевый фитнес-браслет Mi Band. Mi Band 8 Active только вышел для всех, а уже подешевел! Фото.

Mi Band 8 Active только вышел для всех, а уже подешевел!

Не нравится Mi Band в классическом исполнении? Тогда специально для вас есть новая версия — Mi Band 8 Active! Получаете примерно те же функции за адекватную сумму, включая массу режимов тренировок и бешеную автономность. Таких цен на фитнес-браслет Xiaomi в рознице — заказывайте только на Али!

Цена: 2000 рублей

Mi Band дешево

Хорошие смарт-часы для телефона

Хорошие смарт-часы для телефона. Смарт-часы Haylou хорошо подешевели. Берите — точно не пожалеете! Фото.

Смарт-часы Haylou хорошо подешевели. Берите — точно не пожалеете!

Ну, а если вы хотели купить смарт-часы, но не могли определиться с выбором, тогда вам стоит обратить внимание на HAYLOU R8. Гаджет от известного бренда с AMOLED-дисплеем отлично сидит на руке и дает вам все необходимые функции по отслеживанию самочувствия да еще и выглядит максимально брутально. Внутри — полный фарш: скорее кликайте по ссылке и изучайте характеристики досконально!

Цена: 2800 рублей

Крутые смат-часы

Мощный повербанк с быстрой зарядкой

Повербанки всегда пригодятся в хозяйстве, поэтому я рекомендую обратить внимание на мощнейший USAMS емкостью в 30 000 мА*ч. Более того, в нем есть LED-индикатор заряда и быстрая зарядка до 65 Вт, что поможет быстро зарядить даже самые требовательные гаджеты!

Цена: 3500 рублей

Мощный повербанк

Крутые беспроводные наушники с шумоподавлением

Крутые беспроводные наушники с шумоподавлением. Мощные блютуз-наушники сливают с хорошей скидкой — торопись купить! Фото.

Мощные блютуз-наушники сливают с хорошей скидкой — торопись купить!

Наушники 1More хорошо зарекомендовали себя среди пользователей. Не вижу смысла не посоветовать вам флагманскую модель с шумоподавлением SonoFlow: она подходит к любому смартфону, долго держит заряд и настраивается до мелочей через фирменное приложение. В комплекте есть даже удобный кейс для хранения гарнитуры, поэтому вам не придется постоянно наскать их на шее.

Цена: 4000 рублей

Наушники 1More

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Зарядный кабель Type-C для телефона

Зарядный кабель Type-C для телефона. Нашли хороший кабель, который прослужит вам очень долго! Фото.

Нашли хороший кабель, который прослужит вам очень долго!

Конечно же, не могу не посоветовать вам кабель для зарядки телефона от Vention. Это долговечный аксессуар из нейлоновой оплетки и укрепленным штекером, который прослужит даже дольше, чем сам смартфон! Вам лишь остается выбрать длину провода, например, сразу 3 метра, чтобы удобно заряжать все свои гаджеты!

Цена: от 150 рублей

Кабель для зарядки

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