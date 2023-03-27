Эти классные товары с АлиЭкспресс стоят дешево и без распродажи. Отрываю от сердца

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Иван Герасимов

Распродажа АлиЭкспресс позади, а это значит, что многие не успели купить заветные гаджеты со скидкой. Переживать не стоит, ведь на просторах маркетплейса полным-полно товаров, которые стоят дешево и без скидок. Причем купить можно не только всякую мелочевку, но и вполне весомые гаджеты: ТВ-приставки, настольные лампы и даже смарт-часы. Делюсь с вами личным списком крутых товаров с Али, за которыми наблюдаю давно и пристально слежу за их ценой: им не нужны скидки, так как цена — огонь!

Эти классные товары с АлиЭкспресс стоят дешево и без распродажи. Отрываю от сердца. Этим товарам не нужна скидка! Они и без нее стоят очень дешево. Фото.

Этим товарам не нужна скидка! Они и без нее стоят очень дешево

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Набор адаптеров для сим-карт

Набор адаптеров для сим-карт. В этом чехле можно хранить не только переходники, но и сами сим-карты. Фото.

В этом чехле можно хранить не только переходники, но и сами сим-карты

Далеко не все смартфоны поддерживают nano-SIM. При попытке переставить карточку из своего Galaxy S23 в более возрастную модель или в кнопочный телефон, вы заметите, что она элементарно туда не подходит. Возьмите для себя набор адаптеров: с его помощью сможете установить сим-карту в любой телефон! Кроме того, в нем есть слоты для хранения, чтобы хранить все карточки в одном месте.

Цена: 200 рублей

Адаптеры для сим-карт

Универсальный кабель для зарядки телефонов

Универсальный кабель для зарядки телефонов. Кабель пригодится, если пользуетесь несколькими устройствами сразу. Фото.

Кабель пригодится, если пользуетесь несколькими устройствами сразу

У Hoco есть в наличии разные кабели для зарядки. Например, такой: тут сразу 4 штекера — подойдут для любых смартфонов и гаджетов самых разных лет. Если пользуетесь одновременно iPhone и Android, то такая вещь, на мой взгляд, просто обязательна к приобретению.

Цена: 320 рублей

Кабель 4-в-1

Удобный пульт для Смарт ТВ

Удобный пульт для Смарт ТВ. Пульт очень компактный, легкий и имеет массу функций. Фото.

Пульт очень компактный, легкий и имеет массу функций

Не все Смарт-приставки и телевизоры на Андроиде имеют в комплекте удобные пульты: вполне вероятно, что вам достанется аксессуар с ИК-портом. Вместо него настоятельно рекомендую купить хороший пульт с аэромышью. У него несколько кнопок для управления Смарт ТВ, а сам он весит очень мало. Держать его в руках — одно удовольствие.

Цена: 980 рублей

Пульт для приставки

Чем отличается Андроид от Андроид ТВ на самом деле

Компактный яркий фонарик

Компактный яркий фонарик. У фонарика есть боковая подсветка, если вам понадобится другое освещение. Фото.

У фонарика есть боковая подсветка, если вам понадобится другое освещение

Дополнительное освещение нужно всегда будь то ремонт или просто дела по дому. Вместо того, чтобы мучаться с подсветкой телефона, возьмите компактный фонарик: он поместится в любом кармане! В нем можно управлять уровнем подсветки или включать боковую светодиодную. Подзаряжается от USB — никаких батареек.

Цена: 140 рублей

Крутой фонарик

Чехол для обуви от грязи

Чехол для обуви от грязи. Чехол пригодится не только весной, но и в любое другое время года! Фото.

Чехол пригодится не только весной, но и в любое другое время года!

В некоторых городах весна подкралась незаметно: уже спустя месяц все улицы в грязи, поэтому носить любую обувь небезопасно — есть риск угодить в лужу. Чтобы белоснежные кеды были дожили до лета, купите удобный силиконовый чехол для обуви. Он многоразовый и рассчитан на обувь любого размера. После использования его можно вымыть и высушить, чтобы использовать заново.

Цена: от 270 рублей

Чехол для обуви

Недорогие смарт-часы Amazfit

Недорогие смарт-часы Amazfit. Amazfit — топовые часы на все случаи жизни. Фото.

Amazfit — топовые часы на все случаи жизни

Весна — самое время заняться собой. В этом вам помогут смарт-часы Amazfit Bip U: они выполнены в прямоугольном форм-факторе и содержат массу полезных функций для наблюдения за здоровьем. Помимо этого, часы способны протянуть около 9 дней при активном использовании. И все это вы получаете за смешные деньги!

Цена: 2450 рублей

Смарт-часы Amazfit Bip U

Мощная ТВ-приставка на Андроид

Мощная ТВ-приставка на Андроид. Tanix — крутая приставка на Андроиде, которая стоит дешевле Mi TV Stick. Фото.

Tanix — крутая приставка на Андроиде, которая стоит дешевле Mi TV Stick

Если все же решите дать своему телевизору вторую жизнь, просто купите приставку на Андроид. Но не спешите заказывать Xiaomi Mi TV Stick — есть варианты получше. Tanix W2 — отличный гаджет с 2 Гб оперативки и 16 Гб хранилища, который поддерживает HDR и другие важные опции. Приставка сделает просмотр комфортным, ведь у нее восьмиядерный процессор, а тратиться на нее сильно не придется.

Цена: 1900 рублей

Приставка Tanix для телевизора

Еще несколько приложений, которые надо срочно удалить с телефона

Хорошая зарядка на несколько устройств

Хорошая зарядка на несколько устройств. Зарядка высоко оценена пользователями АлиЭкспресс — нет причин не доверять отзывам. Фото.

Зарядка высоко оценена пользователями АлиЭкспресс — нет причин не доверять отзывам

Принято считать, что хорошие зарядки стоят дорого — не верьте в это! Есть хорошие адаптеры, которые способны быстро подзарядить ваши гаджеты. Например, этот: он небольшой и имеет сразу 3 разъема, два из которых — Type-C. Максимальная мощность — 67 Вт, а значит, быстро зарядится любое устройство — от смарт-часов до смартфона или планшета.

Цена: 960 рублей

Зарядка на три гаджета

Удобная настольная лампа

Удобная настольная лампа. Лампа легко регулируется по высоте и наклону. Фото.

Лампа легко регулируется по высоте и наклону

Но есть и устройства, которые сделают вашу работу комфортнее. Например, эта складная настольная лампа. У нее надежное крепление, за счет которого она точно не отломится, а также удобный провод. Светильники можно передвигать так, как вам удобно, а лампу — наклонять. В общем, топовая вещица, которая явно стоит своих денег.

Цена: 2260 рублей

Лампа с гнущейся ножкой

Переходник для наушников на два выхода

Переходник для наушников на два выхода. Переходник подойдет не только для смартфонов, но и для других устройств. Фото.

Переходник подойдет не только для смартфонов, но и для других устройств

К счастью, многие смартфоны до сих пор имеют разъём для наушников: например, vivo Y35, о котором мы рассказывали ранее. Если по какой-то причине вам нужно подключить двое наушников или просто вывести звук с любого устройства на два канала, попробуйте этот переходник: он сделан из приятной тканевой оплетки, поэтому прослужит долго. Для такого товара никаких скидок не надо.

Цена: 80 рублей

Удобный переходник для наушников

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