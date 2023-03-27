Эти классные товары с АлиЭкспресс стоят дешево и без распродажи. Отрываю от сердца

Распродажа АлиЭкспресс позади, а это значит, что многие не успели купить заветные гаджеты со скидкой. Переживать не стоит, ведь на просторах маркетплейса полным-полно товаров, которые стоят дешево и без скидок. Причем купить можно не только всякую мелочевку, но и вполне весомые гаджеты: ТВ-приставки, настольные лампы и даже смарт-часы. Делюсь с вами личным списком крутых товаров с Али, за которыми наблюдаю давно и пристально слежу за их ценой: им не нужны скидки, так как цена — огонь!

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Набор адаптеров для сим-карт

Далеко не все смартфоны поддерживают nano-SIM. При попытке переставить карточку из своего Galaxy S23 в более возрастную модель или в кнопочный телефон, вы заметите, что она элементарно туда не подходит. Возьмите для себя набор адаптеров: с его помощью сможете установить сим-карту в любой телефон! Кроме того, в нем есть слоты для хранения, чтобы хранить все карточки в одном месте.

Цена: 200 рублей

Адаптеры для сим-карт

Универсальный кабель для зарядки телефонов

У Hoco есть в наличии разные кабели для зарядки. Например, такой: тут сразу 4 штекера — подойдут для любых смартфонов и гаджетов самых разных лет. Если пользуетесь одновременно iPhone и Android, то такая вещь, на мой взгляд, просто обязательна к приобретению.

Цена: 320 рублей

Кабель 4-в-1

Удобный пульт для Смарт ТВ

Не все Смарт-приставки и телевизоры на Андроиде имеют в комплекте удобные пульты: вполне вероятно, что вам достанется аксессуар с ИК-портом. Вместо него настоятельно рекомендую купить хороший пульт с аэромышью. У него несколько кнопок для управления Смарт ТВ, а сам он весит очень мало. Держать его в руках — одно удовольствие.

Цена: 980 рублей

Пульт для приставки

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Компактный яркий фонарик

Дополнительное освещение нужно всегда будь то ремонт или просто дела по дому. Вместо того, чтобы мучаться с подсветкой телефона, возьмите компактный фонарик: он поместится в любом кармане! В нем можно управлять уровнем подсветки или включать боковую светодиодную. Подзаряжается от USB — никаких батареек.

Цена: 140 рублей

Крутой фонарик

Чехол для обуви от грязи

В некоторых городах весна подкралась незаметно: уже спустя месяц все улицы в грязи, поэтому носить любую обувь небезопасно — есть риск угодить в лужу. Чтобы белоснежные кеды были дожили до лета, купите удобный силиконовый чехол для обуви. Он многоразовый и рассчитан на обувь любого размера. После использования его можно вымыть и высушить, чтобы использовать заново.

Цена: от 270 рублей

Чехол для обуви

Недорогие смарт-часы Amazfit

Весна — самое время заняться собой. В этом вам помогут смарт-часы Amazfit Bip U: они выполнены в прямоугольном форм-факторе и содержат массу полезных функций для наблюдения за здоровьем. Помимо этого, часы способны протянуть около 9 дней при активном использовании. И все это вы получаете за смешные деньги!

Цена: 2450 рублей

Смарт-часы Amazfit Bip U

Мощная ТВ-приставка на Андроид

Если все же решите дать своему телевизору вторую жизнь, просто купите приставку на Андроид. Но не спешите заказывать Xiaomi Mi TV Stick — есть варианты получше. Tanix W2 — отличный гаджет с 2 Гб оперативки и 16 Гб хранилища, который поддерживает HDR и другие важные опции. Приставка сделает просмотр комфортным, ведь у нее восьмиядерный процессор, а тратиться на нее сильно не придется.

Цена: 1900 рублей

Приставка Tanix для телевизора

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Хорошая зарядка на несколько устройств

Принято считать, что хорошие зарядки стоят дорого — не верьте в это! Есть хорошие адаптеры, которые способны быстро подзарядить ваши гаджеты. Например, этот: он небольшой и имеет сразу 3 разъема, два из которых — Type-C. Максимальная мощность — 67 Вт, а значит, быстро зарядится любое устройство — от смарт-часов до смартфона или планшета.

Цена: 960 рублей

Зарядка на три гаджета

Удобная настольная лампа

Но есть и устройства, которые сделают вашу работу комфортнее. Например, эта складная настольная лампа. У нее надежное крепление, за счет которого она точно не отломится, а также удобный провод. Светильники можно передвигать так, как вам удобно, а лампу — наклонять. В общем, топовая вещица, которая явно стоит своих денег.

Цена: 2260 рублей

Лампа с гнущейся ножкой

Переходник для наушников на два выхода

К счастью, многие смартфоны до сих пор имеют разъём для наушников: например, vivo Y35, о котором мы рассказывали ранее. Если по какой-то причине вам нужно подключить двое наушников или просто вывести звук с любого устройства на два канала, попробуйте этот переходник: он сделан из приятной тканевой оплетки, поэтому прослужит долго. Для такого товара никаких скидок не надо.

Цена: 80 рублей

Удобный переходник для наушников

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