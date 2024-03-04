Эти шикарные подарки с AliExpress на 8 марта бьют прямо в сердечко. Успей купить и порадовать любимую

Близится международный женский день, из-за чего многие мужчины ищут хорошие подарки для любимых дам. Вариантов много, но далеко не каждый может подойти, да еще и в преддверии праздника многие товары серьезно дорожают. Хотите выделиться, подарив что-то полезное, а не букет цветов? Отобрали для вас лучшие подарки на 8 марта с AliExpress. Здесь есть практически всё, что порадует вашу маму, вторую половинку или коллегу с работы. Вам лишь остается получше присмотреться и определиться с выбором — доставка не займет много времени!

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Сумка для ноутбука

Наверняка у вашей второй половинки есть ноутбук. Носить его без чехла — непозволительная роскошь да и не самый удобный способ. Нашли отличную сумку для лэптопа, в котором не стыдно хранить даже дорогой MacBook. Внимательно выбирайте цвет исходя из предпочтений любимой, чтобы не ошибиться, а также нужную диагональ.

Цена: от 1060 рублей

Чехол для ноутбука

Тренажер TRX для дома

В 2024 году фитнес стал умным и для того, чтобы привести себя в форму, вовсе не обязательно ходить в тренажерный зал. Вот отличный тренажер TRX, который можно разместить дома: он позволяет тренировать все группы мышц, занимает мало места и практически безвреден для здоровья. Остается лишь найти видеоуроки на YouTube!

Цена: 1000 рублей

TRX петли недорого

Недорогая электрическая зубная щетка

Отчаялись и не знаете, что подарить любимой на 8 марта? Тогда в ход идет один из самых универсальных гаджетов современности — электрическая зубная щетка. Нашли для вас отличную звуковую модель с защитой от воды и двухминутным таймером: у нее есть несколько режимов чистки для максимального эффекта, 3 насадки в комплекте и мощный аккумулятор, которого хватит на 3 месяца. Дерзайте — ее даже доставят быстро!

Цена: 1600 рублей

Щетка недорого

Хороший планшет для чтения

Если вашу вторую половинку не устраивает чтение книг со смартфона, подарите ей планшет на Андроид. В качестве читалки подойдет даже недорогая модель от Aldocube: в ней 3 Гб оперативки, 32 Гб хранилища и даже поддержка сим-карты, чтобы не зависеть от Wi-Fi. Качественный IPS-экран с защитой зрения позволит не утомлять глаза, вторая половинка будет в восторге от вашей внимательности к мелочам, а ваш бюджет не сильно пострадает!

Цена: 4900 рублей

Недорогой планшет

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Термокружка-непроливайка для кофе

Хороший подарок вовсе не обязательно должен быть дорогим. Как вы поняли, главное — внимание к деталям: можете смело подарить термокружку для кофе, если ваша девушка любит горячие напитки. Она отлично сохраняет высокую температуру за счет многослойного покрытия и не дает жидкости вылиться наружу за счет продуманной крышки. Даже с платной доставкой эта термокружка все равно обойдется недорого — в магазине таких не найдете.

Цена: 700 рублей

Крутая термокружка

Недорогие смарт-часы с пульсоксиметром

Не знаете, какие смарт-часы подарить на 8 марта? Рекомендую KUMI GW5: этот гаджет имеет круглый дисплей и будет круто смотреться на женском запястье. Умные часы поддерживают все функции по наблюдению за здоровьем и долго держат заряд, а также отлично работают и с Айфоном, и с Андроид-смартфоном.

Цена: 1730 рублей

Смарт-часы недорого

Стильные женские кроссовки на лето

Западные бренды ушли из России и теперь одежда не по карману? На помощь приходит АлиЭкспресс: стильные кроссовки на лето можно достать по смешной цене, не вогнав себя в долги. Эта классная модель с высокой подошвой имеет сетчатую поверхность, поэтому идеально подойдет для лета. Вам лишь нужно не прогадать с размером и обратить внимание на платную доставку.

Цена: от 600 рублей (без учета доставки)

Крутые кроссовки на лето

Плед в стиле бохо

Один из крутейших подарков на 8 марта — это красивый плед для дома. Присмотритесь к этому — он сделан в стиле бохо, что выражается в орнаменте. Такой не стыдно кинуть на диван или укутаться в него в ненастный день! Остается лишь выбрать размер и нужную расцветку — доставка займет не так много времени.

Цена: от 1600 рублей

Крутой плед для дома

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Недорогие блютуз-наушники с шумоподавлением

Беспроводные наушники Ugreen — еще один универсальный подарок на 8 марта, о котором вам не стоит забывать. Гарнитура выглядит очень стильно и отдаленно напоминает AirPods, зато стоит в разы дешевле. За эту сумму вы также получаете Bluetooth 5.2 и функцию шумоподавления, а также отличное звучание благодаря 10-миллиметровому драйверу. Заряда хватит на несколько часов.

Цена: 2340 рублей

Наушники Ugreen

Хороший складной фен для волос

Каждый мужчина в преддверии 8 марта задается вопросом — какой фен купить вместо Дайсон? К счастью, ответ лежит на поверхности: это Xiaomi Mijia H101. Он имеет стильный внешний вид и складную конструкцию, а также быстро сушит волосы за счет мощного движка. Этот фен с ионизацией — настоящее спасение для тех, кто хочет порадовать любимую, но при этом не влезть в долги.

Цена: 1700 рублей

Фен Xiaomi