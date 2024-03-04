Эти шикарные подарки с AliExpress на 8 марта бьют прямо в сердечко. Успей купить и порадовать любимую

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Иван Герасимов

Близится международный женский день, из-за чего многие мужчины ищут хорошие подарки для любимых дам. Вариантов много, но далеко не каждый может подойти, да еще и в преддверии праздника многие товары серьезно дорожают. Хотите выделиться, подарив что-то полезное, а не букет цветов? Отобрали для вас лучшие подарки на 8 марта с AliExpress. Здесь есть практически всё, что порадует вашу маму, вторую половинку или коллегу с работы. Вам лишь остается получше присмотреться и определиться с выбором — доставка не займет много времени!

Эти шикарные подарки с AliExpress на 8 марта бьют прямо в сердечко. Успей купить и порадовать любимую. Нашли шикарные подарки на 8 марта, которые точно придутся по душе второй половинке. Фото.

Нашли шикарные подарки на 8 марта, которые точно придутся по душе второй половинке

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Сумка для ноутбука

Сумка для ноутбука. Крутая сумка защитит ноутбук от царапин и просто выступит клевым аксессуаром. Фото.

Крутая сумка защитит ноутбук от царапин и просто выступит клевым аксессуаром

Наверняка у вашей второй половинки есть ноутбук. Носить его без чехла — непозволительная роскошь да и не самый удобный способ. Нашли отличную сумку для лэптопа, в котором не стыдно хранить даже дорогой MacBook. Внимательно выбирайте цвет исходя из предпочтений любимой, чтобы не ошибиться, а также нужную диагональ.

Цена: от 1060 рублей

Чехол для ноутбука

Тренажер TRX для дома

Тренажер TRX для дома. Петли TRX — лучшая альтернатива фитнес-клубу. Фото.

Петли TRX — лучшая альтернатива фитнес-клубу

В 2024 году фитнес стал умным и для того, чтобы привести себя в форму, вовсе не обязательно ходить в тренажерный зал. Вот отличный тренажер TRX, который можно разместить дома: он позволяет тренировать все группы мышц, занимает мало места и практически безвреден для здоровья. Остается лишь найти видеоуроки на YouTube!

Цена: 1000 рублей

TRX петли недорого

Недорогая электрическая зубная щетка

Недорогая электрическая зубная щетка. Электрическая щетка стоит не так дорого, как вы думаете! Фото.

Электрическая щетка стоит не так дорого, как вы думаете!

Отчаялись и не знаете, что подарить любимой на 8 марта? Тогда в ход идет один из самых универсальных гаджетов современности — электрическая зубная щетка. Нашли для вас отличную звуковую модель с защитой от воды и двухминутным таймером: у нее есть несколько режимов чистки для максимального эффекта, 3 насадки в комплекте и мощный аккумулятор, которого хватит на 3 месяца. Дерзайте — ее даже доставят быстро!

Цена: 1600 рублей

Щетка недорого

Хороший планшет для чтения

Хороший планшет для чтения. Планшет идеально подходит для чтения и других повседневных задач. Фото.

Планшет идеально подходит для чтения и других повседневных задач

Если вашу вторую половинку не устраивает чтение книг со смартфона, подарите ей планшет на Андроид. В качестве читалки подойдет даже недорогая модель от Aldocube: в ней 3 Гб оперативки, 32 Гб хранилища и даже поддержка сим-карты, чтобы не зависеть от Wi-Fi. Качественный IPS-экран с защитой зрения позволит не утомлять глаза, вторая половинка будет в восторге от вашей внимательности к мелочам, а ваш бюджет не сильно пострадает!

Цена: 4900 рублей

Недорогой планшет

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Термокружка-непроливайка для кофе

Термокружка-непроливайка для кофе. Эта термокружка отлично держит тепло и не позволит напитку вылиться наружу. Фото.

Эта термокружка отлично держит тепло и не позволит напитку вылиться наружу

Хороший подарок вовсе не обязательно должен быть дорогим. Как вы поняли, главное — внимание к деталям: можете смело подарить термокружку для кофе, если ваша девушка любит горячие напитки. Она отлично сохраняет высокую температуру за счет многослойного покрытия и не дает жидкости вылиться наружу за счет продуманной крышки. Даже с платной доставкой эта термокружка все равно обойдется недорого — в магазине таких не найдете.

Цена: 700 рублей

Крутая термокружка

Недорогие смарт-часы с пульсоксиметром

Недорогие смарт-часы с пульсоксиметром. Смарт-часы KUMI точно придутся по душе вашей второй половинке. Фото.

Смарт-часы KUMI точно придутся по душе вашей второй половинке

Не знаете, какие смарт-часы подарить на 8 марта? Рекомендую KUMI GW5: этот гаджет имеет круглый дисплей и будет круто смотреться на женском запястье. Умные часы поддерживают все функции по наблюдению за здоровьем и долго держат заряд, а также отлично работают и с Айфоном, и с Андроид-смартфоном.

Цена: 1730 рублей

Смарт-часы недорого

Стильные женские кроссовки на лето

Стильные женские кроссовки на лето. Такие кроссовки на лето стоят очень дешево и будут по достоинству оценены вашей второй половинкой. Фото.

Такие кроссовки на лето стоят очень дешево и будут по достоинству оценены вашей второй половинкой

Западные бренды ушли из России и теперь одежда не по карману? На помощь приходит АлиЭкспресс: стильные кроссовки на лето можно достать по смешной цене, не вогнав себя в долги. Эта классная модель с высокой подошвой имеет сетчатую поверхность, поэтому идеально подойдет для лета. Вам лишь нужно не прогадать с размером и обратить внимание на платную доставку.

Цена: от 600 рублей (без учета доставки)

Крутые кроссовки на лето

Плед в стиле бохо

Плед в стиле бохо. Плед в стиле бохо будет отличным подарком и шикарным дополнением к интерьеру комнаты. Фото.

Плед в стиле бохо будет отличным подарком и шикарным дополнением к интерьеру комнаты

Один из крутейших подарков на 8 марта — это красивый плед для дома. Присмотритесь к этому — он сделан в стиле бохо, что выражается в орнаменте. Такой не стыдно кинуть на диван или укутаться в него в ненастный день! Остается лишь выбрать размер и нужную расцветку — доставка займет не так много времени.

Цена: от 1600 рублей

Крутой плед для дома

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Недорогие блютуз-наушники с шумоподавлением

Недорогие блютуз-наушники с шумоподавлением. Наушники с шумоподавлением — топовый подарок по невысокой цене. Фото.

Наушники с шумоподавлением — топовый подарок по невысокой цене

Беспроводные наушники Ugreen — еще один универсальный подарок на 8 марта, о котором вам не стоит забывать. Гарнитура выглядит очень стильно и отдаленно напоминает AirPods, зато стоит в разы дешевле. За эту сумму вы также получаете Bluetooth 5.2 и функцию шумоподавления, а также отличное звучание благодаря 10-миллиметровому драйверу. Заряда хватит на несколько часов.

Цена: 2340 рублей

Наушники Ugreen

Хороший складной фен для волос

Хороший складной фен для волос. Фен для волос с ионизацией — универсальный подарок на 8 марта, который точно пригодится. Фото.

Фен для волос с ионизацией — универсальный подарок на 8 марта, который точно пригодится

Каждый мужчина в преддверии 8 марта задается вопросом — какой фен купить вместо Дайсон? К счастью, ответ лежит на поверхности: это Xiaomi Mijia H101. Он имеет стильный внешний вид и складную конструкцию, а также быстро сушит волосы за счет мощного движка. Этот фен с ионизацией — настоящее спасение для тех, кто хочет порадовать любимую, но при этом не влезть в долги.

Цена: 1700 рублей

Фен Xiaomi

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