Эти товары с АлиЭкспресс пригодятся вам в 2023 году. Потом спасибо скажете!

Сейчас все готовятся к Новогодним праздникам и ищут вещички, которые точно были актуальны в 2022 году. А как насчет следующего, 2023 года? Ведь какие-то приспособления вам наверняка понадобятся и в будущем! Попытались угадать, что же это может быть: выбрали для вас 10 приспособлений для отдыха, прослушивания музыки, работы, учебы и кое-что для дома! Традиционно есть товары, которые стоят сущие копейки, но некоторые обойдутся немного дороже. Что же понадобится в 2023 году? Скорее изучайте нашу подборку!

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Подушка с эффектом памяти

Давно хотели самую удобную подушку вместо той, которой пользуетесь уже не первый год? Присмотритесь к подушке с эффектом памяти: материал внутри запоминает форму и положение головы, поэтому вам не нужно будет встряхивать ее каждый раз перед сном!

Цена: 890 рублей

Подушка с эффектом памяти

Недорогой городской рюкзак

За последние годы рюкзаки подорожали даже на АлиЭкспресс, но недорогие и качественные варианты все равно есть. Вот, например, такой: он стоит заметно дешево и не уступает аналогам. Снаружи грубая ткань, которая не боится ни дождя, ни повреждений, а внутри есть несколько отделений — можно даже сложить ноутбук с диагональю до 15 дюймов.

Цена: 1470 рублей

Городской рюкзак

Щетка для чистки обуви

Может показаться, что для чистки одежды или обуви подойдет практически магазинная щетка, но это не так. Выбрав ее неправильно, вы либо не добьетесь желаемого эффекта, либо испортите вещь. Нашли на Али хорошую щетку: ворсинки сделаны из материала, который не портит ткань, но эффективно отчищает ее от загрязнений, а в еще в ней есть ниша для подачи геля. В общем, удобная вещица!

Цена: 110 рублей

Щетка для обуви и одежды

Красивая шариковая ручка

Несмотря на то, что бумагу нам заменили экраны устройств, держать ручку при себе всегда полезно: нашли для вас красивую, которую не стыдно носить с собой и подписывать важные документы. В отзывах — исключительно положительные отзывы, поэтому надо брать!

Цена: 180 рублей

Шариковая ручка

Красивые конверты для писем

Нет ничего оригинальнее, чем порадовать вторую половинку обычным бумажным письмом. Важно не просто отдать скомканный лист бумаги, а красиво упаковать его в конверт, чтобы произвести эффект. Нашли для вас целый комплект, в который входит сразу 10 штук. Есть разные цвета — выберите понравившийся!

Цена: 100 рублей

Крафтовые конверты

Самые недооцененные телефоны 2022 года. Вы могли их пропустить

Недорогой планшет для учебы

Хотите купить недорогой планшет на каждый день для себя или детей, но не знаете, какой выбрать? Присмотритесь к Alldocube iPlay! Это недорогая модель с 6 Гб оперативки, 64 или 128 Гб встроенной памяти на 8-ядерном чипе. Производительности достаточно для выполнения повседневных задач, а аккумулятора хватит минимум на сутки активного использования!

Цена: от 8600 рублей

Хороший планшет

Выдвижная бельевая веревка

Не так давно я сделал в ванной небольшой ремонт, избавившись от бельевых веревок. Места стало больше, но их все равно не хватает. Нашел на Али отличную выдвижную веревку за копейки — советую вам. Выбирайте вариант со стальной нитью — она долговечнее и выдерживает большую массу. При необходимости ее можно убрать, а сама основа не мешается.

Цена: 450 рублей

Выдвижная бельевая веревка

Брелок с ключом для сим-карты

Все время теряете иголку для открытия лотка с сим-картой? Держите его под рукой! Точнее, прямо на ключах: ключ надежно закреплен и точно не потеряется!

Цена: 40 рублей

Брелок с ключом для симки

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Кроссовки для бега недорого

Новый год — время не только для подарков, но и для кардинальных изменений в жизни. Это отличный повод начать заниматься спортом, но не забудьте выбрать удобную обувь. Вот хорошие кроссовки для бега: у них мягкая ортопедическая подошва, которая бережет ваши суставы во время тренировки. А еще нет шнурков, чтобы вы не падали, наступив на них. Только размер выбирайте внимательно, с помощью таблицы: китайский сильно отличается от европейского.

Цена: 1950 рублей

Кроссовки Xiaomi

Хорошие наушники для тренировок

Ну, и если вдруг решите начать активно заниматься, вам наверняка понадобятся наушники. TWS — самый оптимальный выбор, но если вы боитесь их потерять и сам форм-фактор вас не устраивает, присмотритесь к такому варианту от JBL. Они надежно сидят в ушах, имеют джойстик для управления воспроизведением и хорошо звучат. Еще они совместимы с любым смартфоном и их сложнее потерять!

Цена: 1800 рублей

Купить наушники для бега

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