Лето официально ещё даже не наступило, а термометр в большинстве регионов уже упорно ползёт за тридцать. И самое весёлое впереди — то, что творится сейчас, это так, лёгкая разминка перед настоящим пеклом июля и августа. Так что берегите себя и готовьтесь заранее: я собрал товары с AliExpress, чтобы пережить жару — от вентиляторов до охлаждающих одеял. Кстати, если к жаре вы уже готовы, возможно, пора обновить и смартфон — Xiaomi 17 подешевел до 50 тысяч на AliExpress. Дерзайте, пока рубль опять не прилег, а цены — вместе с ним.

Термобутылка для горячих и холодных напитков

Знаете, в чём парадокс? В жару лучше всего спасает не ледяная вода, а горячий чай — тело отдаёт тепло активнее, и становится легче. Проблема одна: кипяток на улице мгновенно остывает. А вот эта термокружка ROCKBROS держит температуру до 12 часов — налил утром горячий чай, и в обед он всё ещё обжигает. Термобутылка из нержавеющей стали не течёт и не потеет. Холодное, кстати, тоже сохраняет — на ваш выбор.

Цена: 1800 рублей

Лампа от комаров без проводов

Духоту пережить можно, а вот тонкий писк над ухом ровно в момент засыпания — это уже за гранью. Поэтому лампа от комаров у меня теперь стоит у кровати круглое лето. Лампа от комаров для дома работает тихо, без всякой химии и запахов: включил на ночь — и наутро ни одного укуса, ни одной бессонной охоты с тапком наперевес. Выглядит аккуратно, не мозолит глаза, света почти не даёт. Спать стало в разы спокойнее.

Цена: 560 рублей

Охлаждающая подушка для комфортного сна в жару

Обычная подушка летом превращается в грелку — переворачиваешь её раз двадцать за ночь в поисках холодной стороны. С этой моделью такой ерунды не происходит: охлаждающая подушка для сна остаётся прохладной сама по себе, без всякого холодильника. Лёг — и затылку приятно, а не жарко. Особенно выручает в те ночи, когда вентилятор уже не справляется, а до утра ещё далеко. Простая вещь, а сон поменялся ощутимо.

Цена: от 3040 рублей

Портативный душ для дачи и туризма

На даче в жару мечтаешь об одном — окатиться прохладной водой, но летнего душа на всех не хватит. Если он вообще есть! Выручает портативный душ для дачи и кемпинга: опускаешь насос в ведро или канистру, включаешь — и вот тебе полноценная струя. Работает от аккумулятора, заряжается через USB. Освежиться после грядок, ополоснуть ноги или даже помыть собаку — всё за пару минут. Места занимает с кулак, а удовольствия вагон.

Цена: 4150 рублей

Портативный кондиционер для тех вместо сплит-системы

Если поставить дома полноценный кондиционер для дома вы так и не собрались, есть компромисс — портативная модель. Заливаешь воду, кидаешь лёд по желанию — и он гонит реально прохладный воздух, а не просто перемешивает горячий, как обычный вентилятор. Компактный, тихий, работает от USB. Поставил на стол или у кровати — и в радиусе вытянутой руки уже можно дышать. Не заменит сплит-систему, но в самые душные дни выручает здорово.

Цена: 1650 рублей

Легкое охлаждающее одеяло

Спать совсем без одеяла некомфортно, а под обычным в жару сваришься заживо. Тонкое охлаждающее одеяло решает эту дилемму красиво: оно лёгкое, дышащее и на ощупь прохладное. Можно накинуть целиком, можно просто закинуть между ног — и уже легче. Никакого парникового эффекта, под ним тело не потеет. По мне, идеальная замена тяжёлому пледу на все летние месяцы.

Цена: 2650 рублей

Охлаждающее полотенце-капюшон для жаркой погоды

У этого товара оценки чуть занижены — но, честно, дело не в нём, а в том, что люди просто не разобрались, как пользоваться. Фишка простая: мочишь охлаждающее полотенце из полиэстера, отжимаешь, встряхиваешь — и ткань становится ощутимо холодной, причём надолго. Полотенце-капюшон удобно ложится на шею и плечи, прикрывает от солнца. На пробежке, на даче, на пляже — вещь незаменимая. Главное — намочить, а не ждать чуда от сухого.

Цена: 300 рублей

Охлаждающая подставка для ноутбука с вентиляторами

В жару страдаем не только мы, но и техника: ноутбук под нагрузкой раскаляется и начинает тормозить. Спасает охлаждающая подставка для ноутбука на 6 вентиляторов — ставишь сверху, и потоки воздуха гонят жар прочь. Корпус перестаёт обжигать колени, кулеры внутри ноута воют меньше, производительность не проседает. Подсветка, регулировка наклона и оборотов — приятные бонусы. Для тех, кто работает или играет летом, подставка с кулерами почти обязательная.

Цена: 2120 рублей

Подвесной гамак для кошек на окно

Про себя в жару мы думаем, а вот питомцы тоже маются. Мой кот, например, всё лето ищет прохладные места — и нашёл их в этом подвесном гамаке для кошек. Крепится на присосках к окну или к ножкам стула, держит вес уверенно. Кот в нём и обдувается со всех сторон, и за птицами наблюдает, и спит сутками. Освободил подоконник и сделал зверя счастливым одной недорогой штукой.

Цена: 1760 рублей

Портативный вентилятор на каждый день

Когда нужно охлаждение, которое всегда под рукой, выручает компактный вентилятор. Его можно поставить на стол во время работы или кинуть в сумку перед поездкой — места почти не занимает, а дует на удивление бодро. Заряда переносного вентилятора хватает надолго, шумит тихо, есть несколько режимов. В транспорте, в очереди, на прогулке — включил, и сразу дышать легче. Мелочь, без которой летом я теперь из дома не выхожу.

Цена: 2080 рублей

