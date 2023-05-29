Это лучшие товары с AliExpress до 500 рублей на все случаи жизни. Без них точно не обойтись

Многие покупатели на АлиЭкспресс откровенно сливают на маркетплейсе бешеные суммы, забывая о том, что действительно нужно в повседневной жизни. Вместо того, чтобы покупать новомодные гаджеты и другие дорогие вещички, присмотритесь к этим мелочам до 500 рублей: они сделают ваш внешний вид лучше, помогут не остаться без музыки, а заодно — избежать неудобств. Приготовили для вас десятку недорогих товаров, которые обойдутся вам в сущие копейки — скорее добавляйте их в корзину и забирайте, пока не подорожали!

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Водонепроницаемый чехол

Перед тем, как отправиться в отпуск, запаситесь водонепроницаемым чехлом для смартфона. Несмотря на защиту от влаги, устройства запросто могут окунуться в воду и не включиться. В лучшем случае, из-за влажности окислятся болты или внутренние комплектующие, из-за чего вы попадете на недешевый в наше время ремонт. Этот удобный аксессуар поможет избежать поломок!

Цена: 250 рублей

Водонепроницаемый чехол

Держатель телефона на велосипед

Если вы уже открыли велосезон, но продолжаете возить телефон в кармане, то зря так делаете: в один момент он просто выпадет оттуда! Избежать этого можно, установив держатель для телефона: аксессуар сделан из алюминия и имеет надежное крепление. Можно вращать его в любую сторону, чтобы пользоваться теми же картами навигации было удобнее!

Цена: 440 рублей

Держатель для телефона

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Сумка для ноутбка

По-прежнему носите ноутбук без чехла? Сильно рискуете! Крышку можно запросто поцарапать, а под экран запросто попадет мусор из рюкзака. Вот отличная сумка на молнии, которая сбережет ваш драгоценный гаджет: у продавца есть несколько цветов, а также модели для разных диагоналей ноутбуков — не забудьте выбрать свою!

Цена: от 110 рублей

Сумка для ноутбука

Крутой ремешок для Mi Band

Mi Band 8 только вышел, но это вовсе не означает, что нужно срочно его покупать! Просто прокачайте уже имеющийся фитнес-браслет с помощью ремешка «миланская петля»: у продавца есть аксессуары разных цветов и для любых моделей, начиная с 5-й версии Mi Band.

Цена: от 270 рублей

Ремешки для Mi Band

Удобные наручные часы

Несмотря на то, что в 2023 году многие рассматривают к покупке лишь смарт-часы, до сих пор есть те, кому по душе обычные. Вот шикарный скромный вариант для ценителей классики: основная часть похожа на те самые Casio, которые наверняка были у ваших родителей, но с прозрачным ремешком. Но есть и другие вариации цветов — увидеть их вы можете на странице продавца. Даже с учетом доставки в 170 рублей, согласитесь, покупка окажется нереально выгодной!

Цена: 160 рублей

Стильные часы

Надежный кабель для зарядки

Несмотря на то, что практически везде сейчас используются разъёмы Type-C, некоторым владельцам Android приходится иметь дело еще и с iPhone. Чтобы не дожидаться, пока он разрядится, используйте этот надежный кабель Hoco. Удобство еще и в том, что в нем используется USB-A — так вы точно не останетесь с разряженным устройством.

Цена: 240 рублей

Кабель Hoco

Недорогой плед для дома

Несмотря на то, что лето обещает снова быть теплым, не исключено, что некоторые деньки все же будут прохладными. Этот шикарный флисовый плед не даст вам замерзнуть: более того, можете выбрать тот, что вам больше по душе! У продавца широкий ассортимент расцветок и размеров, а самый небольшой стоит сущие копейки.

Цена: от 490 рублей

Крутой мягкий плед

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Защитное стекло на Самсунг

Samsung Galaxy A54 только появился в продаже, а вы уже стали его счастливым обладателем? Поздравляем! Не забудьте наклеить на обновку надежное защитное стекло с закругленными краями: продавец отдает сразу 3 штуки в комплекте, а подобрать аксессуар можно на любой смартфон, начиная с Galaxy A14.

Цена: 100 рублей

Защитное стекло дешево

Хорошие беспроводные наушники

Несмотря на уход JBL и других производителей наушников, на рынке по-прежнему есть достойные проводные варианты. К тому же, стоят они заметно дешевле: например, вот такие от Hoco со встроенным микрофоном, которые выдают шикарный звук с помощью 10-мм драйвера. Сам бегаю с такими уже не первый год, так что, они еще и долговечны.

Цена: 280 рублей

Наушники Hoco

Ортопедические подкладки под пятки

Каждый из нас наверняка натирал пятки в новых кроссовках или покупал обувь не по размеру. Вместо того, чтобы откровенно страдать из-за этого, можно просто установить в них вот такие ортопедические стельки для пяток. Их толщина всего 5 мм, благодаря чему неудобств станет заметно меньше.

Цена: 70 рублей

Подкладки для обуви

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