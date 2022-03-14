Гаджеты с AliExpress, которые помогут взбодриться в это непростое время

Времена нынче непростые, на многих из нас напало уныние, но нужно как-то с этим бороться. Один киногерой постоянно говорил: «Не стоить впадать в отчаяние!». То же самое мы говорим и вам: нашли классные гаджеты, которые помогут вам справиться с плохим настроением и дурными мыслями. Найдете крутые устройства для дома, для смартфона и даже для тренировок. В общем, побалуйте себя как следует! Кстати: некоторые товары еще и со скидкой, поэтому обязательно поторопитесь!
Содержание
- 1 Хороший кабель для зарядки телефона
- 2 Микрофон для телефона
- 3 Красивые ремешки для Mi Band
- 4 Крутые беспроводные наушники
- 5 Держатель для зубных щеток
- 6 Дешевые беспроводные наушники
- 7 Беспроводная зарядка на несколько устройств
- 8 Недорогая настольная лампа
- 9 Маска с наушниками для сна
- 10 Недорогая блютуз-колонка
Хороший кабель для зарядки телефона
Первое, что всегда поднимет настроение — это качественный кабель для зарядки. Желательно, длинный на 2 или 3 метра, чтобы не приходилось тянуться за телефоном. Вдвойне приятнее, когда он с подсветкой — как у Baseus. Такой гаджет намного круче, чем ваш старый потрепанный кабель.
Цена: от 234 рублей
Микрофон для телефона
Если хотите порадовать себя, начните делать то, чем давно хотели заняться. Например, записывать небольшие подкасты. Для этого не понадобится оборудовать студию — достаточно микрофона, который устанавливается прямо в miniJack или в разъем для зарядки. Переплачивать за него не стоит, поэтому возьмите вот такой недорогой вариант.
Цена: от 360 рублей
Красивые ремешки для Mi Band
Мы не замечаем тех гаджетов, которые у нас под рукой. Или на руке. Xiaomi Mi Band — неприметное устройство, которое всегда можно улучшить с помощью обычного браслета. Например, с помощью металлического. Выглядит круто, стильно и привлекательно. У продавца есть модели на все Mi Band, начиная с 3-го поколения.
Цена: от 1092 рублей
Металлический ремешок для Mi Band
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Крутые беспроводные наушники
Собрались расслабиться и наедине с собой посмотреть телевизор — возьмите с собой классные полноразмерные наушники Baseus. Они легко подключаются к Android TV, имеют прочные корпус и мощный аккумулятор, за счет чего их не придется заряжать каждый день. Подробнее о фишках этих наушников можете узнать на странице продавца.
Цена: от 4748 рублей
Держатель для зубных щеток
Пандемия научила нас заботиться о своей гигиене. Это касается не только рук, но и полости рта — зубная щетка всегда должна быть в чистоте. Сделать ее именно такой поможет удобный держатель со встроенным дезинфектором: можно установить сразу несколько щеток для всей семьи, а также выбрать
Цена: от 2085 рублей
Дешевые беспроводные наушники
Самый лучший способ порадовать себя — это купить беспроводные наушники. Тем более, когда они с каждым днем становятся все дороже. Такие условия нам как бы намекают: а есть ли смысл переплачивать за дорогие? Наверное, нет. Нашли для вас недорогую TWS-гарнитуру с шупомодавлением и креплениями, чтобы они не выпадали из ушей, а также отличный аккумулятор.
Цена: 1890 рублей
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Беспроводная зарядка на несколько устройств
Уверен, вам надоело заряжать устройства по отдельности. Проблема решаема, когда под рукой есть удобная беспроводная зарядка на несколько устройств. Позволяет зарядить сразу несколько гаджетов без дополнительных проводов и отдельных розеток.
Цена: 771 рубль
Беспроводная зарядка для гаджетов
Недорогая настольная лампа
Для работы и чтения всегда нужна качественная настольная лампа. Правда, это не значит, что она должна стоить дорого. Отличный беспроводной вариант с тремя уровнями яркости может стоить меньше тысячи рублей. Рекомендую вам именно эту лампу, тем более, пока она со скидкой.
Цена: 698 рублей
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Маска с наушниками для сна
Этот гаджет можно использовать по-разному: для тренировок или для сна. Из отзывов становится понятно, что покупатели вполне довольны им. К слову: он стоит дешево, помогает выспаться под музыку, а встроенные наушники имеют хорошую батарею. В общем, безумно практично — поэтому и оценка высокая!
Цена: 1214 рублей
Недорогая блютуз-колонка
Эта колонка от Hoco похожа на HomePod от Apple, но стоит намного дешевле. Правда, цена вполне справедливая: внутри аккумулятор на 500 мА*ч, хороший звук, Bluetooth 5.0 и вес 242 г. Стоит купить ее в преддверии дачного сезона.
Цена: 2875 рублей
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