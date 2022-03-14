Гаджеты с AliExpress, которые помогут взбодриться в это непростое время

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Иван Герасимов 0

Времена нынче непростые, на многих из нас напало уныние, но нужно как-то с этим бороться. Один киногерой постоянно говорил: «Не стоить впадать в отчаяние!». То же самое мы говорим и вам: нашли классные гаджеты, которые помогут вам справиться с плохим настроением и дурными мыслями. Найдете крутые устройства для дома, для смартфона и даже для тренировок. В общем, побалуйте себя как следует! Кстати: некоторые товары еще и со скидкой, поэтому обязательно поторопитесь!

Нашли для вас крутые гаджеты, которые помогут немного взбодриться

Хороший кабель для зарядки телефона

Недорогой кабель всегда греет душу

Первое, что всегда поднимет настроение — это качественный кабель для зарядки. Желательно, длинный на 2 или 3 метра, чтобы не приходилось тянуться за телефоном. Вдвойне приятнее, когда он с подсветкой — как у Baseus. Такой гаджет намного круче, чем ваш старый потрепанный кабель.

Цена: от 234 рублей

Кабель Baseus

Микрофон для телефона

Классный микрофон, с помощью которого модно записывать подкасты или делать важные записи

Если хотите порадовать себя, начните делать то, чем давно хотели заняться. Например, записывать небольшие подкасты. Для этого не понадобится оборудовать студию — достаточно микрофона, который устанавливается прямо в miniJack или в разъем для зарядки. Переплачивать за него не стоит, поэтому возьмите вот такой недорогой вариант.

Цена: от 360 рублей

Микрофон для телефона

Красивые ремешки для Mi Band

Ремешок, сделанный под металл, будет топовым во все времена

Мы не замечаем тех гаджетов, которые у нас под рукой. Или на руке. Xiaomi Mi Band — неприметное устройство, которое всегда можно улучшить с помощью обычного браслета. Например, с помощью металлического. Выглядит круто, стильно и привлекательно. У продавца есть модели на все Mi Band, начиная с 3-го поколения.

Цена: от 1092 рублей

Металлический ремешок для Mi Band

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Крутые беспроводные наушники

Крутых наушников много не бывает. Особенно, если речь о полноразмерных

Собрались расслабиться и наедине с собой посмотреть телевизор — возьмите с собой классные полноразмерные наушники Baseus. Они легко подключаются к Android TV, имеют прочные корпус и мощный аккумулятор, за счет чего их не придется заряжать каждый день. Подробнее о фишках этих наушников можете узнать на странице продавца.

Цена: от 4748 рублей

Наушники Baseus

Держатель для зубных щеток

В комплект также можно добавить дозатор зубной пасты

Пандемия научила нас заботиться о своей гигиене. Это касается не только рук, но и полости рта — зубная щетка всегда должна быть в чистоте. Сделать ее именно такой поможет удобный держатель со встроенным дезинфектором: можно установить сразу несколько щеток для всей семьи, а также выбрать

Цена: от 2085 рублей

Держатель для зубных щеток

Дешевые беспроводные наушники

Недорогие наушники с шумоподавлением — что еще нужно для счастья?

Самый лучший способ порадовать себя — это купить беспроводные наушники. Тем более, когда они с каждым днем становятся все дороже. Такие условия нам как бы намекают: а есть ли смысл переплачивать за дорогие? Наверное, нет. Нашли для вас недорогую TWS-гарнитуру с шупомодавлением и креплениями, чтобы они не выпадали из ушей, а также отличный аккумулятор.

Цена: 1890 рублей

Дешевые Bluetooth-наушники

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Беспроводная зарядка на несколько устройств

Попробуйте найти столько гаджетов, чтобы все их зарядить!

Уверен, вам надоело заряжать устройства по отдельности. Проблема решаема, когда под рукой есть удобная беспроводная зарядка на несколько устройств. Позволяет зарядить сразу несколько гаджетов без дополнительных проводов и отдельных розеток.

Цена: 771 рубль

Беспроводная зарядка для гаджетов

Недорогая настольная лампа

Отличная лампа, которой я пользуюсь уже не первый год и рекомендую всем

Для работы и чтения всегда нужна качественная настольная лампа. Правда, это не значит, что она должна стоить дорого. Отличный беспроводной вариант с тремя уровнями яркости может стоить меньше тысячи рублей. Рекомендую вам именно эту лампу, тем более, пока она со скидкой.

Цена: 698 рублей

Настольная лампа

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Маска с наушниками для сна

Не знаете, что подарить себе или другим? Зайдите с козырей: выберите маску для сна с наушниками!

Этот гаджет можно использовать по-разному: для тренировок или для сна. Из отзывов становится понятно, что покупатели вполне довольны им. К слову: он стоит дешево, помогает выспаться под музыку, а встроенные наушники имеют хорошую батарею. В общем, безумно практично — поэтому и оценка высокая!

Цена: 1214 рублей

Маска с наушниками

Недорогая блютуз-колонка

У нее неплохой аккумулятор, которого хватит надолго

Эта колонка от Hoco похожа на HomePod от Apple, но стоит намного дешевле. Правда, цена вполне справедливая: внутри аккумулятор на 500 мА*ч, хороший звук, Bluetooth 5.0 и вес 242 г. Стоит купить ее в преддверии дачного сезона.

Цена: 2875 рублей

Недорогая колонка Hoco

Не нашли, что искали? Загляните в Телеграм-канал "Сундук Али-Бабы": у ребят есть, наверное, всё и даже больше!

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