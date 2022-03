GPS, Умный будильник и Always On Display. Каким будет Mi Band 7

Внимание любителей умных устройств всегда приковано к смартфонам и планшетам, а про фитнес-браслеты пользователи частенько забывают. А зря. Xiaomi ежегодно обновляет свой всеядный Mi Band, делая его лучше и лучше. Казалось бы, куда еще развивать этот гаджет? У китайских инженеров получается нас удивлять: то новые тренировки, то увеличенный дисплей. И все это умудряется работать от крохотного аккумулятора, которого может хватить на месяц. В этом году нас ожидает седьмое поколение фитнес-браслета, а в Сети уже появились некоторые интересные подробности о новинке. Рассказываем, что известно.

Новый Mi Band

Издание XDA Developers сообщает интересные подробности: устройство получит слегка увеличенный дисплей. По мнению многих, дисплей Mi Band и без того крохотный и разница заметна не будет. На самом деле, это не так: фитнес-браслет должен быть компактным и не может вырасти до размеров Apple Watch, тем более, у Xiaomi есть отдельная линейка умных часов подобного форм-фактора.

Так что, те миллиметры, которые ежегодно производитель добавляет к размерам дисплея, очень важны. Правда, это не значит, что повысится плотность пикселей: возможно, все останется на прежнем уровне. Также сообщается, что устройство появилось в базе приложения Amazfit Zepp — это значит, что Mi Band будет работать под управлением Zepp OS, а с привычным приложением Mi Fit придется попрощаться.

Новые функции Xiaomi Mi Band

Новый Mi Band получит фишку, которая приблизит его к Apple Watch и другим элитным смарт-часам — Always On Display. Инсайды говорят о том, что функция будет доступна для некоторых циферблатов. Как мы знаем, Always On Display работает постоянно и отображает часы и важные уведомления, расходуя крайне мало энергии.

Учитывая то, что аккумулятор в Mi Band и без того крошечный, а функций с каждым годом становится все больше и больше, встает вопрос о том, насколько это эффективное решение. Автономность последних браслетов Mi Band падает: если условный Mi Band 4 вы можете спокойно носить месяц, отключив некоторые функции, то Mi Band 6 уже не дотягивает до таких показателей.

Правда, есть и приятные новости для тех, кого беспокоит батарейка Xiaomi Mi Band: сообщается, что устройство получает новый ультраэнергосберегающий режим, благодаря которому последние проценты заряда можно растянуть чуть дольше. Очень напоминает фишку смартфонов Xiaomi Mi 11 Ultra: в режиме Super Power Mode вся информация переносится на дополнительный экран на задней панели, который может проработать на 10% аж два дня.

Также сообщается, что новинка получит долгожданный GPS-модуль. Правда, в прошлом году всевозможные утечки тоже говорили о наличии этого модуля, но Mi Band 6 его не получил. Напомню, что сейчас определение геолокации в гаджете работает только при подключении к смартфону во время тренировки.

Умный будильник Mi Band

Еще одни крутейшим нововведением станет возвращение Умного будильника (Smart Alarm), от которого избавились еще во втором поколении фитнес-браслетов. Такой будильник будит пользователя в фазу быстрого сна не раньше, чем за полчаса до заданного времени пробуждения. Необходимое время пробуждения определяет сам браслет благодаря встроенным датчикам.

Видимо, Xiaomi удалось доработать технологию после фиаско: в первом поколении Mi Band работала она наперекосяк, из-за чего стали поступать массовые жалобы — китайские пользователи попросту просыпали работу из-за того, что будильник срабатывал позже. К слову, возвращения этой фичи давно ждали все любители здорового образа жизни.

Читайте также: Как настроить будильник на Mi Band

Когда выйдет Mi Band 7

О дате выхода Mi Band 7 пока ничего не известно. Если раньше компания презентовала обновление фитнес-браслета во второй половине года, то Mi Band 6 и вовсе представили в марте прошлого года. Xiaomi пока не анонсировала презентацию, но есть все шансы, что новый Mi Band 7 выйдет в самое ближайшее время. Напомню, что в прошлом году стартовая цена Mi Band 6 составляла 35 долларов: с учетом всех нововведений, а также скачков курса валют, высока вероятность того, что Mi Band 7 заметно подорожает.

